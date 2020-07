Dudovo znovuzvolení, Maierovo odcházení a maďarské nákupy aneb souhrn událostí 28. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

končící pracovní týden by se dal nazvat půlbilionovým. Leckoho napadne hlavně „zatínání půlbilionové rozpočtové sekery“ českých poslanců. Ano, ti nakonec schválili, že letošní rozpočet bude se schodkem 500 miliard korun. Stejnou částku překonali Češi ke konci června ve spoření, když na účtech penzijních společností je již přesně 507 miliard. Zdá se, že Čechům se chtělo spořit si na důchod i v době koronaviru, i když oproti světu na stáří myslíme stále málo. A u pětistovky ještě zůstaneme, i když řádově je to méně. Zkraje týdne přišla ze zámoří zpráva, že Patrick Mahomes získal v americkém fotbalu smlouvu na příštích deset let ve výši 503 milionů dolarů. To je v přepočtu na koruny zhruba jen 12 miliard, ale i tak jde o historický zápis, stejně jako u předchozích půlbilionů.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

České innogy koupili Maďaři

Novým vlastníkem energetické skupiny innogy v Česku bude maďarská společnost MVM Group. Firmu odkoupí od německé E.ON. Uvedl to mluvčí české innogy Martin Chalupský. Detaily obchodu strany nezveřejnily. Transakci musí ještě schválit Evropská komise. Hodnota aktivit innogy v Česku se podle odhadů pohybuje kolem 800 milionů eur. Firma je největším dodavatelem plynu v Česku, v současné době má 1,2 milionu odběratelů plynu a 0,4 milionu odběratelů elektřiny. Mezi zájemci byly například i Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského, KKCG Karla Komárka, společnost Sev.en Energy Pavla Tykače, PPF Petra Kellnera a Pražská energetika.

Těsně, ale přece?

Polské prezidentské volby patrně těsně vyhrál stávající šéf státu Andrzej Duda. Naznačují to výsledky průzkumu agentury Ipsos. Duda, podporovaný vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS), získal 51 procent hlasů, jeho protikandidát z tábora hlavní opoziční stany Občanská platforma (PO) Rafal Trzaskowski dostal 49 procent hlasů. Ačkoli Duda se už veřejně raduje z obhájení úřadu hlavy státu, jeho náskok je velmi těsný a nepřesahuje rámec možné statistické chyby. Ipsos upozornil, že tato chyba může činit až dvě procenta.

Rekordní schodek protlačen

Poslanecká sněmovna hlasy koalice ANO s ČSSD a KSČM schválila zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na rekordních 500 mld. Kč. Jde již o třetí navýšení letošního schodku kvůli dopadům koronavirové epidemie. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vyjádřila naději, že dnešní změna rozpočtu je pro letošek poslední. Opozice vládu kritizuje, že nenavrhuje úspory v provozu státu. Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek rekordní schodek označil za aroganci vůči ekonomice. Šéf ODS Petr Fiala zašel v kritice ještě dál. Astronomické zadlužení považuje za ekonomický zločin, když jej vláda nedokáže zdůvodnit.

Zlato nad zlato

Cena zlata poprvé od listopadu 2011 překonala psychologickou hranici 1 800 USD za troyskou unci. Zájem o kov je podporovaný hlavně pokračující koronavirovou pandemií, která živí nejistotu na finančních trzích. Zlato je investory vnímáno jako bezpečný přístav v nejistých dobách.

Burzovní rally Tesly

Hodnota akcií automobilky Tesla se od začátku roku více než zdvojnásobila. Firma miliardáře Elona Muska nedávno předstihla japonskou Toyotu a stala se největší automobilkou světa z hlediska tržní hodnoty. Svým oceněním už stihla překonat také zavedené korporace typu Coca-Cola, Disney či ExxonMobil. Navíc má našlápnuto k dalšímu milníku, když Musk věří, že už letos vyvine plně autonomní vozidlo, které se zvládne řídit i bez lidského back-upu za volantem (tzv. úrovně 5). Burzovní rally Tesly vyneslo Elona Muska do pozice sedmého nejbohatšího člověka na planetě. Přeskočil dokonce i legendárního věštce z Omahy, investora Warrena Buffetta.

Nezaměstnanost mírně vzrostla

Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 3,7 %. Za poslední měsíc se tak zvýšila o 0,1 procentního bodu. Bez práce bylo téměř 270 tisíc lidí. Volných míst bylo téměř 335 tisíc, což je o asi o čtyři tisíce více než před měsícem. „Nejčastěji přicházejí lidé do evidence z oblasti služeb – pohostinství, hotelnictví, doprava, cestovní ruch. Stále se hlásí i ti, kteří přišli o práci v těchto sektorech v Rakousku, Itálii, Německu nebo ve Švýcarsku,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová.

GRAF: Vývoj nezaměstnanosti v Česku

(v procentech, za posledních 12 měsíců)



Zdroj: tradingeconomics.com



Nejočekávanější burzovní vstup na spadnutí

Společnost Ant Group ze skupiny Alibaba plánuje ještě v letošním roce vstoupit na burzu v Hongkongu. Cílem firmy je dosáhnout ohodnocení více než 200 mld. USD, uvedla s odvoláním na informované zdroje agentura Reuters. Ant je považován za nejhodnotnějšího technologického jednorožce na světě, jak se označují začínající soukromé firmy, jejichž hodnota překonala jednu miliardu USD. Firma nabízí půjčky, platby, pojištění a správu aktiv prostřednictvím mobilních aplikací a má dominantní postavení na čínském trhu s mobilními platbami.

Wirecard: podvod století

Z někdejšího německého příběhu úspěchu v hodnotě 28 mld. USD se vyklubal největší podvod v historii akciového trhu. O firmě Wirecard, která zpracovává finanční transakce mimo jiné i pro společnosti Visa a Mastercard, vyšlo před několika týdny najevo, že jí chybí asi 1,9 miliardy eur. Němečtí státní zástupci ji vyšetřují pro podezření z praní špinavých peněz. Vyšetřování se týká mimo jiné bývalého provozního ředitele Jana Maršálka, Rakušana s českým jménem, jenž je na útěku. Wirecard už čelí vyšetřování kvůli účetnímu skandálu, který ji přiměl vyhlásit insolvenci a vedl k zadržení jejího bývalého šéfa Marcuse Brauna. Věřitelům dluží téměř 4 mld. USD.

Reforma penzí nepřichází

Výše financí klientů penzijních společností překonala historickou i psychologickou hranici. I přes zvyšující se objem soukromě naspořených peněz na penzi však Česku chybí stabilní a udržitelný důchodový systém, který by zohledňoval předpokládaný demografický vývoj.

VÍCE K TÉMATU: Na důchodových účtech už je půl bilionu korun, na reformu penzí však Česko stále čeká

Hlasitá ozvěna Dieselgate

Spotřebitelé v Evropské unii by měli mít možnost žalovat koncern Volkswagen u soudu v zemi, ve které si zakoupili vůz se softwarem na úpravu emisí. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie. Rozsudek nejvyššího soudu EU zvyšuje možnost, že by německý výrobce automobilů mohl do budoucna čelit množství právních žalob spotřebitelů z celé Unie. Případ se k soudu EU dostal poté, co se rakouská justice zabývala žalobou rakouského sdružení na ochranu spotřebitelů (VKI) jménem 574 majitelů manipulovaných vozidel a pokusil se prokázat, zda má v dané věci příslušnost.

Zase ty daňové změny

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila daňový balíček, který obsahuje zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky. Spotřební daň by měla růst o 5 % ročně v následujících třech letech. Druhé čtení bude pravděpodobně až po prázdninách. Ve třetím čtení pak prošlo zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Překvapivě však neprošel souběžný návrh na zrušení daňových odpočtů u hypoték, který navrhovala vláda.

Rakouský operátor u nás?

Společnost Telekom Austria předložila připomínky k návrhu podmínek v rámci aukce frekvencí pro 5G sítě. Požaduje mimo jiné delší platnost licence (od 15 do 20 let). Spekuluje se o tom, že by firma Telekom Austria mohla spojit síly s ČEZ a vytvořit tak čtvrtého mobilního operátora. Celkově se zdá, že o aukci 5G je velký zájem. Již dříve projevily zájem ČEZ, Sazka, České Radiokomunikace nebo Nordic Telecom.

Ochlazení na poli akvizic

Obchod s firmami v prvním pololetí v Česku citelně zpomalil. Zahraniční podnikatelé jich od začátku roku koupili 1196, což je téměř o třetinu méně než ve stejném období roku 2019. Polovinu z uskutečněných transakcí obstarali Ukrajinci a Slováci. Za největší transakcí podle upsaného objemu kapitálu v základním jmění ale stojí Nizozemci, když se přesunula společnost Innogy Gas Storage se základním kapitálem 13,45 mld. Kč na nizozemskou innogy International Participations.

Uber šlape do rozvážky jídel

Americká společnost Uber Technologies koupí za 2,65 mld. USD firmu Postmates, která je v USA čtyřkou na trhu rozvážky potravin a jídel z restaurací. Uber přichází s novou akvizicí jen několik týdnů poté, co opustil plán na převzetí firmy Grubhub prostřednictvím své divize Uber Eats.

