Na důchodových účtech už je půl bilionu korun, na reformu penzí však Česko stále čeká

Není půl bilionu jako půl bilionu. Zatímco ve sněmovně proběhlo třetí kolo poslaneckého (hlavně rétorického) handrkování o rekordní deficit státního rozpočtu pro letošní rok, podobný rekord hlásí i penzijní společnosti.

Podle nejnovějších dat Asociace penzijních společností ČR (APS ČR), která má Peak.cz k dispozici, měly na konci pololetí na svých penzijních účtech celkem 507,5 miliardy korun.

Většina peněz je v penzijním připojištění, do něhož se od konce roku 2012 nedá vstupovat. V něm mají klienti osmi penzijních společností 439,9 miliardy korun. V novém doplňkovém penzijním spoření, tzv. účastnických fondech, do nichž lze vstoupit od roku 2013, mají naspořeno dalších 67,6 miliardy korun.

Co se týká počtu klientů, ve starých fondech evidují penzijní společnosti 3,3 milionu smluv, zatímco v nových fondech je jich 1,2 milionu. Nutno ale podotknout, že počet neustále narůstá a nezastavil se ani během koronakrize.

„Koronavirová krize ukázala, jak je důležité mít rezervy a spoléhat se především sám na sebe. To stejné bohužel platí i u spoření na stáří. Jsem proto rád, že si lidé už přes 25 let spoří a investují s penzijními společnostmi a že i v kritické době peníze nevybírají a připravují si je na stáří,“ řekl Peak.cz k aktuálním datům Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR a zároveň šéf představenstva společnosti Česká spořitelna – penzijní společnost.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Do penze později než v 65 letech. Je zvyšování věku odchodu do důchodu nutné?

Penzijní systém v centru zájmu. K řešení udržitelnosti do budoucna máme pořád daleko

Aleš Poklop (ČS – penzijní společnost): Úspory českých domácností by měly podpořit kapitálový trh

Nespoléhat na stát

I přes postupně se zvyšující objem financí na účtech klientů penzijních společností je ale stále úlohou státu, aby vytvořil dlouhodobě udržitelný důchodový systém, který bude zohledňovat demografický vývoj.

V Česku postupem času přibývá důchodců a ubývá pracujících lidí, kteří by jejich důchody financovali. Zjednodušeně řečeno je zjevné, že zanedlouho prostě nebudou na důchody peníze.

Stát sice zřídil důchodovou komisi (již několikátou), nicméně k důchodové reformě, na niž Česko marně čeká řadu let, máme pořád stejně daleko.

„Ačkoliv vláda, stejně jako mnohé předchozí, slíbila důchodovou reformu, zatím to podle práce důchodové komise vypadá tak, že je nějaké řešení opět v nedohlednu,“ dodává Poklop.

Jako jeden ze zásadních problémů vidí systém důchodů i Národní rozpočtová rada (NRR). „Právě důchodový systém a jeho budoucí zvyšující se nerovnováha v souvislosti se stárnutím populace jsou hlavní příčinou dlouhodobé neudržitelnosti českých veřejných financí,“ uvedla ve své poslední Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou zveřejnila na konci června.

Čekání na OECD

Stát si v současnosti slibuje, že by určitým vodítkem pro důchodovou reformu mohla být analýza OECD.

„Iniciovala jsem, abychom si nechali udělat od nezávislých expertů OECD analýzu důchodové reformy, kterou tu žádná vláda, včetně naší, nebyla schopna připravit. Rok se na ní pracovalo, takže uvidíme, co nám OECD doporučí, a budeme se tím zaobírat,“ řekla k tomu nedávno v rozhovoru pro Deník N ministryně financí Alena Schillerová.

Závěry OECD však jsou zatím veřejnosti skryty, i když materiál již má k dispozici Danuše Nerudová, šéfka Komise pro spravedlivé důchody. Nicméně na oficiální finální zprávu si budeme muset počkat až do září.

Celá záležitost s důchodovou reformou však již léta naráží na jednání politiků. To ostatně přiznala v nedávném rozhovoru pro E15 i sama Nerudová, podle níž odborníci vědí „30 let, jak se to má udělat“, ale problém je v nalezení politické shody.

„Klíčová jsou samozřejmě politická jednání. Reforma může být sebehezčí, ale je potřeba najít politický konsenzus. Komise se shodla na nějakém základním obrysu reformy, ale je třeba probrat celou řadu dalších jednotlivostí se všemi stranami. Není čas na to, aby se na sílu přijímala nějaká reforma, kterou bude příští vláda zase rušit,“ řekla.

Není ale času nazbyt, jak upozorňuje NRR. „Čím později nezbytná stabilizace důchodového systému přijde, tím bude muset být silnější.“

POSLECHNĚTE SI NEJNOVĚJŠÍ PODCAST: