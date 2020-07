Britskému chmelařství hrozí kolaps. Poptávka pivovarů po zeleném zlatě propadla, dopady cítí i tradiční puby

Přebytky chmele, které mají britské pivovary, jež vznikly kvůli propadu poptávky po pivu v důsledku uzavření hospod ve Spojeném království, mohou vést až k černému scénáři, že se britské chmelařství fakticky zhroutí.

Zemědělci nemají jistotu, že bude o jejich produkci zájem. Pouze 40 procent očekávané produkce má smlouvu s ostrovními pivovary pro rok 2021.

„Pokud nedojde k nějaké intervenci, budou se na podzim pěstitelé muset rozhodnout, co budou dělat další rok. A pokud nebudou mít zajištěny smlouvy, podstatně zmenší výměru chmelnic nebo sektor úplně opustí,“ varovala v deníku The Financial Times před chmurným koncem britského chmele šéfka Britské asociace chmelařů Alison Capperová.

Úpadek tradičního oboru

„Pokud odejdou, už je nedostaneme zpět,“ dodala. Navíc nová výsadba je drahá a plné výnosy z chmele přicházejí až po čtyřech letech, takže by se nedostatek projevil až v dalších letech.

Hrozí i to, že ani uzavřené smlouvy nemusí britské pivovary dodržet, protože se dostanou do finančních potíží nebo budou mít chmele kvůli koronavirovému výpadku výroby dostatek.

Příkladem je zakladatel pivovaru Sambrook ve Wandsworthu v jižní části Londýna. Duncan Sambrook potvrdil, že chmele mají od místních producentů dostatek, objednali si ho na tento rok a vystačí jim zřejmě i na rok 2021.

„Všechny pivovary nyní tvrdí, že nebudou potřebovat nové smlouvy pro příští rok,“ uvedl Sambrook.

Sektor ze „zeleným zlatem“, který se v království (podobně jako v Česku) udržuje po staletí, tak může kvůli covidu-19 zaniknout.

Zemědělci ve Velké Británii ročně produkují 1 500 až 1 700 tun chmele. Ve srovnání s českou produkcí to je asi čtyřikrát méně (v Česku byl rok 2019 nadprůměrný s 7 145 tun chmele).

Dovoz chmele ovlivní chuť britského piva

Nicméně se jedná o tradiční místní druhy chmele, jež se používají pro pivo typu ale, stout a IPA. Obliba těchto odrůd rostla v posledních letech s rozmachem výroby craftových piv.

Případný nedostatek místního chmele by pivovary musely nahradit importem. Šéfka Britské asociace piva a hospod (BBPA) Emma McClarkinová se však obává, že dovážený chmel bude mít na pivaře neblahý dopad. „Povede to k tomu, že ostrovy přijdou o typickou chuť skvělých britských piv.“

Tom Steiner, který řídí Campaign for Real Ale, uvedl, že britští chmelaři a pivovarníci vyvíjeli nové odrůdy a chutě, aby mohli konkurovat nejlepším chmelům z celého světa. „Před karanténou jsme byli v dobré pozici, ale současná situace je naprosto zničující.“

Problémy by měly nejen nové odrůdy, ale i ty tradiční. Například hrozí, že zanikne odrůda Goldings, jež se pěstuje od roku 1790, případně odrůda Fuggles, které se často kombinují.

Výkonný ředitel asociace nezávislých pivovarů James Calder upozornil na to, že ještě před dvěma roky bylo na trhu nedostatek britských druhů chmele pro vaření místních speciálů. Asociace sdružuje 750 pivovarů a 60 procent z nich používá místní chmelové odrůdy.

Bez vládní pomoci to nepůjde

Tím, že se v Británii dvě třetiny tradičních piv prodají v hospodách, jež byly přes tři měsíce zavřeny, produkce pivovarů výrazně poklesla.

Prodeje pubů se propadly na dvacetileté minimum. Mnozí bojují o přežití. Vláda Borise Johnsona hospody, bary a restaurace uzavřela 21. března. Týkalo se to také 47 tisíc tradičních pubů, kde se točí pivo.

Otevření povolil kabinet v Anglii od 4. července, což je pro mnoho hospod už pozdě. Část z nich už neotevře. Navíc kvůli omezení kapacity nemohou počítat s rychlým návratem tržeb jako před šířením viru.

Capperová, která sama pěstuje chmel, zdůraznila, že lobbuje u pivovarů za to, aby používaly domácí odrůdy a nedovážely chmel z kontinentální Evropy, který se používá pro výrobu ležáků.

Pokud se situace do začátku podzimu výrazně nezmění, bude nutné, aby vláda zasáhla a pomohla chmelařům. Řešením by mělo být, že by přebytečný chmel od místních pěstitelů vykoupila, jinak se sektor zhroutí.

Vláda v tomto směru ovšem zatím neučinila žádné rozhodnutí a její nejasné kroky kritizují kromě výrobců i majitelé tradičních hospod.

Pivo se muselo vylít

Už za první tři měsíce letošního roku meziročně klesly celkové prodeje piva, včetně supermarketů, o 7,2 procenta při celkovém prodeji 1,5 miliardy pint piva. Hospody zaznamenaly dokonce pokles o 16 procent.

A to se do prvního čtvrtletí fakticky jednalo o desetidenní výpadek, kdy již byla zavedena nejpřísnější forma karantény. Čísla za druhé čtvrtletí budou samozřejmě mnohem horší. Sudové pivo se často muselo vylévat. Podle asociace BBPA to bylo v polovině května 70 milionů pint piva, jež skončily v kanalizaci.

McClarkinová označila dosavadní vládní kroky jako chaotické, protože hospodští potřebují vědět termín otevření alespoň tři týdny dopředu, aby se stihli připravit na uvolnění. Pokud by zůstal požadavek rozestupu zákazníků na dva metry, mohla by otevřít pouhá třetina z nich.

Celý sektor pivovarů i hospod stojí odstávka bez zákazníků sto milionů liber měsíčně (tři miliardy korun).