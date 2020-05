Koronavirus „vymazal“ pivní DPH. Chaos udeří v čase znovuotevření hospod

Od 11. května jsou otevřeny zahrádky restaurací a hospod, od 25. května by měly otevřít restaurace i vnitřní prostory. Právě tento typ služeb byl jedním z výrazně postižených dopady koronavirové krize. Provozy se proto nyní snaží co nejrychleji obnovit a přichystat restart podnikání. Ve stínu koronaviru však trochu zapadl květnový start platnosti novely DPH, která mění sazby u různých druhů piva. Jak? To už uvidíte na videu.