Draghi nastavil EU kruté zrcadlo, evropská pokuta pro Google a Apple a na Seznam.cz si posvítí ÚOHS aneb souhrn ekonomických událostí 37. týdne 2024

říká se, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Jenže člověk míní a příroda mění. O tomto víkendu (tedy prší už od dneška – pátku třináctého) však Česko bude čelit rekordnímu přívalu deště. Situace by se mohla podobat rozvodněnému Česku v letech 1997 a 2002 varoval v půli týdne ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Teprve nadcházející hodiny ukáží, zda jeho slova stejně jako preventivní přípravy na velkou vodu budou naplněna. Hlavním nárazníkem katastrofického scénáře mají být Jeseníky, nicméně déšť má zasáhnout celou republiku. Každopádně půjde o důkladnou prověrku, zda je Česko na podobné rozmary přírody připraveno. Historická zkušenost nabádá k tomu, že kvalitní příprava by rozhodně neměla uškodit. Ostatně švýcarský spisovatel Peter Urs Bender kdysi prohlásil: Pokud selžeš v přípravě, připrav se na selhání…

Antimonopolní úřad si posvítí na Seznam.cz

Antimonopolní úřad prověřuje působení společnosti Seznam.cz na českém trhu, uvedl Radiožurnál. Jaké části trhu se šetření týká, mluvčí úřadu Martin Švanda neuvedl. Firma je majitelem stejnojmenného internetového vyhledávače či zpravodajských webů, jako jsou například Novinky či Seznam Zprávy. Patří také mezi klíčové hráče v on-line reklamě. Podle Radiožurnálu by úřad mohl prošetřovat případné zneužití dominantního postavení společnosti v některé z těchto oblastí.

Obří pokuta pro Google a Apple

Nejvyšší soud Evropské unie potvrdil pokutu 2,42 mld. eur eur pro americkou internetovou společnost Google ze skupiny Alphabet. Evropská komise (EK) firmě pokutu před lety vyměřila za zneužití dominantního postavení na trhu cenových srovnávačů. Soudní dvůr EU to v úterý oznámil v tiskové zprávě. Google uvedl, že je z rozhodnutí zklamaný.

Ve stejný den pak Soudní dvůr EU rozhodl o tom, že společnost Apple musí Irsku vrátit 13 mld. eur, které získala na slevách na dani. Definitivně tak potvrdil rozhodnutí Evropské komise (EK) z roku 2016, které se Apple snažil zvrátit.

Evropě ujíždí ekonomický vlak

Pro větší konkurenceschopnost Evropské unie je nutné podpořit dekarbonizaci průmyslu, inovace, dovednosti pracovních sil a rovněž je potřeba větší odolnost. Na společné tiskové konferenci s bývalým italským premiérem a bývalým prezidentem Evropské centrální banky (ECB) Mariem Draghim to řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Draghi zároveň představil dlouho očekávanou zprávu o konkurenceschopnosti Evropské unie. Bývalý italský premiér také uvedl, že je v jeho zprávě asi 170 různých návrhů, jak učinit EU konkurenceschopnější zejména vůči Spojeným státům a Číně.

Produktové novinky od „jablíčkářů“

Americká technologická společnost Apple v pondělí podle očekávání představila novou řadu chytrých telefonů iPhone. iPhony 16 jsou podle ní uzpůsobené k využívání jejího systému umělé inteligence. Nové modely dostanou nejnovější čip a hned dvě nová tlačítka. Firma rovněž ukázala novou generaci chytrých hodinek Apple Watch a sluchátek AirPods.

Nezaměstnanost neměnná

Nezaměstnanost v Česku v srpnu stagnovala na 3,8 %. Bez práce bylo na konci měsíce 286 320 lidí. Zaměstnavatelé nabízeli 263 247 volných pracovních míst. Devátý měsíc v řadě tak počet uchazečů o práci převyšoval nabídku zaměstnání. Počet volných míst ale zároveň poprvé od března meziměsíčně vzrostl, proti červenci jich přibylo 1 221. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v srpnu byla v Česku míra nezaměstnanosti 3,6 %.

Inflace v ČR těsně nad 2 %

Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu meziročně vzrostly stejně jako v červenci o 2,2 %. Protichůdně na index spotřebitelských cen působily potraviny a pohonné hmoty. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,3 %. Analytici v průměru vyhlíželi pokles meziroční míry inflace na 2 % a ČNB podle poslední prognózy vyhlížela růst cen tempem 1,8 %. Podle analytiků ale zřejmě ani mírně vyšší než očekávaná inflace nezastaví proces uvolňování měnové politiky ČNB.

ECB jde se sazbami dolů

Rada guvernérů ECB na zářijovém měnověpolitickém jednání podle očekávání snížila úrokové sazby, depozitní o 25 bazických bodů na 3,50 % a základní o 60 bazických bodů na 3,65 %. Poprvé sazby ECB v současném cyklu snížila v červnu, na zasedání v červenci je pak nechala beze změny. Nynější uvolnění měnové politiky by mělo podle ekonomů podpořit hospodářství eurozóny, které se v poslední době potýká se slabým růstem.

ČEZ chce mít do konce roku partnera na malé reaktory

Společnost ČEZ vybere do konce letošního roku partnera pro vývoj a provozování modulárních reaktorů v Česku. Vybírá mezi firmami Westinghouse, GE Hitachi a Rolls Royce. ČTK to v úterý řekl mluvčí společnosti Ladislav Kříž. ČEZ podle něj v ČR plánuje do roku 2050 postavit až 10 menších modulárních reaktorů o souhrnném výkonu tři gigawatty. Současné tuzemské klasické elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty.

Boeing má další problém – stávku pracovníků

Zaměstnanci závodů americké firmy na výrobu letadel Boeing na západním pobřeží Spojených států odmítli kolektivní smlouvu o zvýšení mezd a 96 procent z nich hlasovalo pro vstup do stávky. Ta začala o půlnoci místního času (v pátek v 09:00 SELČ), oznámila odborová organizace IAM 751, která zastupuje více než 33 000 zaměstnanců firmy. Podle agentury Reuters je to první stávka pracovníků Boeingu od roku 2008. Návrh nejnovější dohody zahrnoval zvýšení mezd o 25 procent a bonus 3 000 dolarů při jejím podpisu. Obsahoval také například vyšší příspěvky zaměstnavatele na penzi a zdravotní pojištění nebo garanci, že případný nový komerční model se bude vyrábět v oblasti Seattlu, pokud bude program zahájen v příštích čtyřech letech od podpisu dohody.

Ropa zlevňuje

Ropa výrazně zlevnila kvůli zhoršujícím se vyhlídkám pro poptávku a obavám z nadbytečných dodávek suroviny na trh. Cena severomořské ropy Brent poprvé od konce roku 2021 tak sestoupila pod 70 dolarů za barel. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zároveň snížila odhad celosvětové poptávky po ropě na letošní i příští rok.

Hypoteční trh ožívá

Hypoteční trh v České republice zažil v srpnu výrazné oživení. Podle údajů ČBA Hypomonitoru poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry za více než 32 miliard korun, přičemž skutečně nové úvěry činily téměř 26 miliard korun. Ve srovnání s červencem se hypoteční aktivita zvýšila o třetinu, což představuje nejvyšší objem poskytnutých hypoték od ledna 2022. Průměrná hypoteční sazba klesla pod 5 %, což je nejnižší úroveň od května 2022.

Youtube zbrojí proti AI

Videoplatforma YouTube vytváří nové nástroje na ochranu umělců proti používání a kopírování jejich hlasu a podoby umělou inteligencí (AI), píše technologický server The Verge. Videoplatforma vyvíjí nové nástroje, jejichž cílem je poskytnout tvůrcům na platformě větší kontrolu nad obsahem, který kopíruje jejich výtvory, hlas nebo podobu pomocí generativní umělé inteligence, uvedla firma YouTube ve čtvrtek v prohlášení.

OpenAI hlásí další posun

OpenAI je opět o kousek blíž ke skutečné umělé inteligenci. Sam Altman představil nový generativní model o1, který je lepší v matematických výpočtech, přírodních vědách a dedukci. Firma přínosy nového modelu ukazuje například na kvalifikačním testu mezinárodní matematické olympiády i na úlohách z fyziky nebo medicíny. Zpřístupnění nového modelu v předběžné verzi přišlo ve chvíli, kdy se OpenAI snaží získat další investici v řádu miliard dolarů a ve hře je i miliardový úvěr. Podle listu FT chce od velkých investorů vybrat minimálně 5 mld. USD (114 mld. Kč). Pokud uspěje, dohoda s investory včetně firem Apple, Nvidia, Microsoft a Thrive Capital by ji ocenila na 150 mld. USD.

SAP podporuje zavedení AI u firem

Zavedení umělé inteligence (AI) v tuzemských firmách by v příštím roce mohlo zvýšit jejich hodnotu v průměru o 16 %. AI dosud v Česku zavedlo sedm procent firem a dalších 32 % na jejím zavedení v současnosti pracuje. Dalších 45 % umělou inteligenci nevyužívá, ale plánuje ji zavést. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost SAP mezi 200 manažery tuzemských středních a velkých firem.

Volkswagen bude propouštět

Automobilový koncern Volkswagen formálně vypověděl dohodu o zajištění pracovních míst, která bránila propuštění zaměstnanců v jeho německých podnicích od roku 1994. V úterý o tom podle agentury DPA informoval odbory. Znamená to, že smlouva, která měla původně platit až do roku 2029, vyprší za šest měsíců, takže v červenci příštího roku může podnik začít v Německu propouštět. Kromě dohody o zajištění pracovních míst vedení VW zrušilo i program, který zajišťoval zaměstnávání stážistů, a program zaměstnávání lidí prostřednictvím pracovních agentur. Nyní se firma chystá dohodnout s odbory a závodní radou na nových pravidlech tak, aby mohla začít platit od poloviny příštího roku.

T-Mobile rozšířil datové centrum

Operátor T-Mobile zdvojnásobil kapacitu svého pražského datového centra DC7. Investice do čtyř nových sálů na ploše pro IT 1 400 metrů čtverečních se pohybovala okolo 800 mil. Kč. Celkově tak T-Mobile dosud do DC7 investoval 1,7 mld. Kč. Nové křídlo poskytne prostor pro až 780 serverových stojanů, takzvaných racků, a umožní poskytování služeb pro několik desítek nových firemních zákazníků. Stávající část obsluhuje přes 60 mezinárodních klientů. Jsou mezi nimi technologické firmy nebo banky.

Do Česka prý míří řetězec Woolworth

Na konci příštího roku plánuje do Česka vstoupit německý diskontní řetězec Woolworth GmbH. Společně s tím by měl začít působit také na slovenském trhu, informoval server Peníze.cz. Řetězec Woolworth nabízí oblečení, potřeby do domácnosti, elektroniku nebo drogerii. Mezi jeho hlavní konkurenty patří prodejci Pepco, Kik či Action.

Škoda inovuje, za palivo lze platit od volantu

Řidiči budou moci platit na čerpacích stanicích rychleji a pohodlněji přímo ze sedadla svého vozu. Platební a technologická společnost Mastercard spolu s automobilkou Škoda Auto zavádí do Česka službu Pay to Fuel, která umožňuje platit za natankované palivo debetními a kreditními kartami uloženými přímo v infotainmentu auta. Novinka zatím funguje na všech čerpacích stanicích OMV a uživatelé budou moci získat za její využití od společnost Mastercard vstupní bonus.

Studie: Gigafactory na severu Moravy přínosem

Nárůst HDP o více než 220 mld. Kč, vyšší mzdy pro region a kolem 52 mld. Kč do veřejných rozpočtů. Takové jsou výsledky dopadové studie na výstavbu gigafactory u Dolní Lutyně, kterou ve středu v Ostravě představili zástupci Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS) a Ministerstva průmyslu a obchodu. Do rozpočtu přilehlé obce by měl projekt během deseti let přinést kolem 900 milionů. Studie, kterou zpracovalo konsorcium AQE Advisors a 4ct, vyhodnotila dopady na záplavové území i přilehlou přírodní rezervaci jako minimální.

Tři je více než dva

Čínská společnost Huawei Technologies předvedla svůj nový telefon Mate XT, který má jako první na světě dvakrát ohebný displej, dá se tedy natřikrát složit. Firma se snaží upevnit si vedení na největším světovém trhu s mobilními telefony. Huawei se svým přístrojem přišel jen několik hodin poté, co svůj nový smartphone představila americká společnost Apple. O nový přístroj Huawei už je značný zájem, firma obdržela více než 3,6 mil. předobjednávek, uvedla agentura Reuters.

Opava královstvím čoko-oplatek

Mezinárodní výrobce sušenek Mondelēz International investuje 1,3 mld. Kč do rozšíření výroby čokoládových oplatek ve svém závodě v Opavě. Výstavba už začíná, do provozu by měla být linka uvedena v roce 2026. Díky investici vznikne přibližně 100 pracovních míst. Novinářům to v úterý řekl ředitel výrobního klastru společnosti Mondelēz v Česku Emmanuel Chilaud.

Inflace v USA klesla

Meziroční míra inflace ve Spojených státech v srpnu spadla proti červenci o čtyři desetiny procentního bodu na 2,5 %, nejnižší úroveň od února 2021. Čekal se pokles jen na 2,6 %. Příznivý vývoj inflace dává prakticky jistotu, že americká centrální banka na jednání příští týden zahájí cyklus uvolňování měnové politiky. Jádrová inflace, která nezohledňuje kolísavé ceny potravin a energií, nicméně zůstala na 3,2 %.

V Česku bude první prodejna Aston Martin

Britská značka supersportovních vozů Aston Martin otevře svou první prodejnu v Česku. Na českém a slovenském trhu bude vozy, které proslavil filmový agent James Bond, prodávat společnost CarTec Group Karla Kadlece. Showroom bude umístěný v pražských Strašnicích v areálu CarTec Group.

Dva ze tří Čechů jsou v důchodu spokojeni

Máme se těšit na důchod? Průzkumu NN, který posbíral názory téměř 12 tisíc respondentů z 11 zemí světa včetně Česka ve věku od 18 do 79 let ukazuje, že ano. 66 % českých důchodců si penzi užívá. Jsme tak zhruba v polovině pomyslného mezinárodního spektra – nejvíce spokojených důchodců je v Nizozemsku (80 %), nejméně v Turecku (49 %). Čeští důchodci ale mnohdy jedním dechem dodávají, že se potýkají se značnými finančními problémy. Významný pokles příjmů pocítilo 57 % respondentů. Pouze čtvrtina (27 %) soudí, že se jim po odchodu do důchodu vede finančně lépe, než očekávali.

Stát chystá realitní fond

Kromě dotací a zvýhodněných úvěrů chce ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyzkoušet nový finanční nástroj, který by pomohl nastartovat výstavbu bydlení v Česku. Rezort pod vedením Ivana Bartoše připravuje založení holdingového fondu, který bude investovat do projektů dostupného bydlení. Stát do něj plánuje vložit miliardu korun z Národního plánu obnovy a nyní hledá strategického partnera ze soukromého sektoru, který by do něj vložil další miliardu.

Dočkají se vývojáři státní podpory?

Tuzemští vývojáři videoher by od příštího roku mohli dosáhnout na státní dotace v podobné formě, jakou mají filmaři. Počítá s tím návrh novely zákona o audiovizi připravený ministerstvem kultury, který už podpořily kulturní a mediální výbory ve sněmovně. Zatímco filmy čerpají státní peníze dlouhodobě a jen málokdy se podaří vytvořit mezinárodně úspěšné dílo, u her je to naopak.

