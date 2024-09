České průmyslové oživení bez resurekce u sousedů bude “jen klopýtat”

Poslední dva měsíce se nálada v českém průmyslu podle průzkumů Českého statistického úřadu (ČSÚ) poměrně překvapivě vylepšila. Jak moc brát tato čísla vážně, by měl ukázat tento týden také výsledek zářijového indexu nákupních manažerů v českém průmyslu.

Pokud ukáže i on podruhé v řadě vylepšení, půjde o zajímavý signál – Česko jako by začalo ignorovat setrvalý pokles nálady v německém průmyslu, kde nálada v září spadla do blízkosti ročních minim. Je to vůbec představitelné?

Nabíhá autovýroba?

Při pohledu na srpnový výkon segmentu autoprůmyslu to nelze zcela vyloučit. Zdá se, že po slabším jaru se výroba automobilů v Česku ve druhé polovině léta opět rozeběhla.

Po konci červencové závodní dovolené se rozběhla velmi svižně zejména výroba ve Škodě Auto. Díky ní a Toyotě byla výroba v srpnu o více než 20 procent vyšší než před rokem. A zajímavé je, že poprvé v srpnu také meziročně viditelně vzrostla výroba elektromobilů.

Právě slabá poptávka po elektrovozech trápila v posledních měsících i většinu českých výrobců včele se Škodou Auto.

Hospodářské noviny v této souvislosti citují člena představenstva zodpovědného za výrobu Andrease Dicka: „Situace je taková, že trh se nevyvíjí tak, jak jsme plánovali. Dá se říci, že jde o chybný odhad z doby před čtyřmi lety, který těžko můžeme vzít zpátky, ale snažíme se co nejrychleji situaci napravit“.

Dopady boje s inflací

Na druhé straně by nebylo moudré z jednoho měsíce dělat ukvapené závěry, zvláště když v září se nálada v německém a francouzském průmyslu výrazně zhoršila. Velká část českého segmentu automotive je subdodavatelsky navázána na zahraniční evropské výrobce. Jejich potíže tak na ně určitým způsobem musí dosáhnout.

Navíc průmysl není jen toto odvětví. V posledních měsících se zhoršila také globální nálada v průmyslu (globální PMI). Zdá se, že některá cyklická odvětví (jako například strojírenství) drží při zemi slabá investiční poptávka. Ta je kromě jiného také důsledkem “boje s inflací” a stále relativně vysokých úrokových sazeb jak v eurozóně, tak i v USA.

To se v minulých měsících odráželo také na slabém výkonu českého strojírenství a některých subdodavatelských odvětví (například zpracovatelů kovů).

Pokud tedy v tomto týdnu uvidíme pozitivní výsledek indexu nákupních manažerů v českém průmyslu, bude to sice dobrá zpráva ukazující na relativně vysokou aktuální kondici některých oborů (automotive), na otevírání “šampaňského” to však nebude.

Bez výraznějšího obratu u sousedů čeká české průmyslové oživení “jen klopýtání”…