

Česká inflace v listopadu překvapila. Klesá nečekaně více

Meziroční inflace v Česku je nejnižší od letošního dubna, v listopadu zpomalila na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta, uvedl v předběžném odhadu Český statistický úřad (ČSÚ).

Vývoj inflace v Česku ovlivňují mj. rozkolísané ceny potravin. (Ilustrační foto) Zdroj: Pixabay

Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 4. 12. 2025 14:59
ceny služeb česká ekonomika cílování inflace ČNB inflace

Česká inflace podle předběžného odhadu zpomalila v listopadu na 2,1 procenta (z 2,5 %). Zůstala přitom jak pod očekáváním trhu (2,5 %), tak i pod naším odhadem (2,3 %).

Překvapení šlo opět na vrub potravin, které jsou v posledních dvou letech o poznání rozkolísanější a hůře předvídatelné. Po překvapivě rychlém zdražení v říjnu, došlo v listopadu naopak na výraznější zlevnění (-0,8 % meziměsíčně včetně tabáku versus náš předpoklad -0,3 % meziměsíčně).

Ostatní položky zatím nevidíme v detailu, ale zdají se být v hrubých obrysech v souladu s našimi odhady – ať už jde o negativní příspěvek energií, tak o nízkou inflaci v segmentu zboží (bez potravina energií).

Inflace služeb stále vysoko

Z pohledu centrální banky je ve struktuře zdaleka nejdůležitější inflace služeb. Ta trochu zvolnila své momentum (ze 5,2 na 4,6 %) – to je však stále relativně hodně.

GRAF: Inflační momentum ve službách
Za posledních 12 měsíců, v procentech.

Zdroj: ČSÚ, KBC Economics

Předpokládáme, že ČNB nebude chtít sice tlačit inflaci v segmentu služeb k dvouprocentnímu cíli, bude však pravděpodobně nespokojena s jakoukoliv hodnotou nad 4 procenty.

Vzhledem k přetrvávající zvýšené dynamice mezd bude podle nás složité vidět v dohledné době rychlejší odeznívání inflace v segmentu služeb.

To však neplatí o celkové inflaci. Ta naopak po dočasném prosincovém nárůstu může v lednu zamířit načas pod 2 procenta. A to zejména díky nižším cenám energií.

Za celý letošní rok očekáváme nadále inflaci v blízkosti 2,5 procenta, zatímco v příštím roce by měla v průměru zvolnit do blízkosti dvou procent…

Jan Bureš

