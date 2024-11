Bublina kolem AI? Může to zajít ještě mnohem dál

Podle studie Bridgewater Associates, druhého největšího hedge fondu na světě není současná akciová rallye ve spojitosti s umělou inteligencí („AI“) ještě na extrémní úrovni.

Podle analýzy fondu je klidně možné, že bublina spojená s AI je teprve před námi. Důvodem je to, že možné benefity rychlého rozvoje a aplikace velkých jazykových modelů AI jsou oceněny pouze v akciích největších hráčů v oboru, tzn. gigantů jako Google, Tesla, Nvidia, Meta, Amazon, Apple a Microsoft.

Jakmile ho začnou využívat i malí…

Tyto společnost také během posledních let výrazným způsobem porážely americké akciové indexy. Greg Jensen, jeden z hlavních investičních ředitelů Bridgewater, zastává názor, že další zdokonalování AI rychle povede k jejímu širšímu využití i u menších podniků.

Ty by tak mohly nahrazovat současné zaměstnance, nebo jejich práci doplňovat o nástroje a „agenty“ AI. Pomohlo by jim to výrazným způsobem zvýšit svoji produktivitu, což by se následně propsalo příznivě do výsledků těchto společností.

Vzhledem k tomu, že se však nacházíme teprve na začátku této možné adaptace AI, ceny akcií velké většiny společností tento potenciál neodráží. Pořád ještě je pro mnoho účastníků trhu produktivní využití AI příliš abstraktní. Ani nepočítají s rychlým rozvojem této technologie, a tedy potenciálním rapidním růstem praktické hodnoty těchto nástrojů.

Do konce dekády

Rychlost, s jakou se strojové učení a potažmo technologie umělé inteligence vyvíjí je neuvěřitelné. S rychle rostoucí výkonností počítačů a možností využití širokého vzorku dat rychle roste inteligence těchto modelů.

Navíc umožňuje integraci různých agentů AI s obecnými jazykovými modely, kde například agent určený ke studiu a interakci s vizuálními podněty výrazně rozšiřuje potenciální škálu aplikovatelnosti AI.

V Bridgewater očekávají, že přibližně do konce dekády budou plně využity veškerá kvalitní textová data, která již nyní rychle docházejí (ta se využívají na trénování jazykových modelů). Je otázka, jakým způsobem se budou modely zlepšovat poté.

Integrace agentů AI

Zatím se ukazuje, že trénování AI na syntetických datech (ty které si samo vytvoří) vede k velké chybovosti.

Pravděpodobně tak bude dávat větší smysl se orientovat na integraci těchto vytříbených jazykových modelů s různými agenty AI, které se například mohou specializovat na vizuální a audio vjemy, na programování a kódování, průzkum internetu, matematiku, medicínu, chemií apod.

Tato integrace různých agentů AI například umožnila v posledních letech velmi rychlý rozvoj těchto modelů správně pochopit a řešit matematické problémy, které nyní dokáže vyřešit lépe než experti v oboru.

Kvůli chybějícímu můstku mezi zadavatelem a specializovaným AI agentem toto dříve nešlo. Jazykový model se ale stal oním můstkem, který umožňuje praktické využití specializovaných modelů i naprostým laikům jen za použití prostého jazyka.

V bublině jen ti největší?

V Bridgewater jsou tedy toho názoru, že v „AI bublině“ (pokud vůbec) je pouze hrstka těch největších společností. Zbytek vysoký potenciál AI v cenách neodráží.

Historicky – ačkoli jsou nyní americké akcie drahé – existovala období, kdy byly ještě výrazně dražší. V letech po roce 1927, v letech po roce 1960 anebo v období dot.com bubliny na přelomu tisíciletí.

„Jinými slovy, pokud je AI skutečně další bublinou, pak bude vzhledem ke svému významu srovnatelná s průmyslovou revolucí. Může však zajít ještě výrazně dále, než teď. Navíc v současnosti existují podmínky, které toto další „dofukování“ cen společností mohou podněcovat,“ domnívá se Greg Jensen.

Rozvahy soukromého sektoru a domácností v USA jsou zdravé. To znamená, že Spojené státy mají značný prostor k dalšímu zadlužení. Stačí když bude sentiment dost pozitivní a dluh dost levný, což jsou faktory, které mohou odemknout tuto „sílu“. I ekonomika USA je v dobré kondici a výrazné fiskální deficity jí drží dále od recesních scénářů. Fed je navíc spíše holubičí. A inflaci dostal z velké části pod kontrolou, takže podle Jensena existuje značný prostor pro snižování sazeb.

To vše v kombinaci se silným rozvojem AI může zapříčinit další růst ocenění akcií společností, které se budou adaptace těchto technologií v budoucnu účastnit.

Přelomové období

Celkově vzato, Greg Jensen zastává ten názor, že v příštích asi pěti letech dojde k výraznému rozvoji umělé inteligence, kdy ta dnešní bude oproti tomu neporovnatelná. Domnívá se proto, že se nacházíme v přelomovém období.

Největší hráči v oblasti AI již ohlásili, že do této technologie plánují v roce 2025 investovat ještě více než letos. Přitom většina ostatních společností neplánuje investovat téměř vůbec, nebo jen minimálně.

Tento rostoucí trend v investicích má pokračovat i v dalších letech. Jedním z možných scénářů je pak dosažení velmi vysoké úrovně AI, kdy si všechny společnosti napříč sektory uvědomí její potenciál a začnou panicky investovat do adaptace a vývoje této technologie.

Od tohoto momentu nás podle Jensena dělí pouze necelé dva roky. Podle tohoto scénáře enormně poroste produktivita podniků, nicméně investoři to v cenách akcií velké většiny společností údajně nezohledňují. V kombinaci s výše uvedeným to vše může ještě výrazně více nafouknout bublinu ve spojitosti s technologiemi AI…