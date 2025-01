Světový trh v roce 2025: Máme očekávat drastické změny v obchodu a clech USA?

Přístup Donalda Trumpa k obchodu během jeho prvního funkčního období byl poznamenán výraznými poruchami. Včetně celních bitev s klíčovými obchodními partnery a zaměření na snížení obchodního deficitu. Nyní, když se blíží jeho návrat, se podniky i investoři připravují na možné změny v globálním obchodním prostředí.

Finanční trhy zároveň zaznamenaly rostoucí zájem o burzovně obchodované fondy (ETFs) spojené s komoditami a průmyslovými odvětvími zaměřenými na vývoz. To odráží rostoucí zvědavost investorů, jak by změny v obchodní politice mohly tato odvětví ovlivnit.

ETF sice poskytují pohled na náladu na trhu. Zároveň však podtrhují širší nejistotu týkající se trajektorie amerického obchodu pod Trumpovým vedením.

Trumpova protekcionistická politika

Obchodní politika Donalda Trumpa se v minulosti točila kolem protekcionistické agendy, která upřednostňovala americký průmysl před globální integrací.

Důraz jeho administrativy na cla jako nástroj ochrany domácích výrobců a snížení závislosti na zahraničním zboží se pravděpodobně znovu objeví v roce 2025. Tento přístup může vyústit ve zvýšená cla na dovoz z hlavních obchodních partnerů, jako je Čína. Tedy opakování strategie, kterou Trump hojně využíval během svého prvního funkčního období.

Existují však náznaky, že jeho administrativa může tentokrát zaujmout poněkud umírněnější postoj a potenciálně se snažit vyvažovat protekcionistická opatření s potřebou udržovat stabilní obchodní vztahy.

Opětovné zavedení cel, a to i v mírnější podobě, by mohlo mít významné důsledky pro globální dodavatelské řetězce. Společnosti závislé na dováženém zboží by mohly čelit zvýšeným výrobním nákladům. To by je donutilo buď absorbovat dodatečné náklady, nebo je přenést na spotřebitele.

Tento scénář by mohl vést ke zvýšení cen v různých odvětvích, což by ovlivnilo spotřebitelské výdaje a celkový hospodářský růst. Kromě toho by vyhlídka na odvetná cla ze strany dotčených obchodních partnerů mohla dále narušit mezinárodní obchod. A vytvořit další problémy pro odvětví zaměřená na vývoz.

Dopady na odvětví orientovaná na vývoz

Pro americká průmyslová odvětví, která jsou do značné míry závislá na vývozu, jako je zemědělství a zpracovatelský průmysl, představuje Trumpův obchodní postoj dvousečnou zbraň.

Na jedné straně by protekcionistická politika mohla tato odvětví chránit před zahraniční konkurencí, což by krátkodobě podpořilo domácí výrobu. Na druhou stranu by odvetná opatření obchodních partnerů mohla omezit přístup na klíčové trhy, což by podkopalo růstové příležitosti.

Zejména zemědělské odvětví pravděpodobně pocítí dopady jakýchkoli významných změn obchodní politiky. Zemědělci, kteří jsou závislí na vývozu, aby si udrželi ziskovost, by mohli čelit potížím, pokud světové trhy zavedou omezení nebo cla na americké zboží.

Podobně by se výrobci zapojení do mezinárodních dodavatelských řetězců mohli setkat s narušením trhu, což by jim ztížilo schopnost konkurovat v celosvětovém měřítku. Tyto výzvy zdůrazňují význam vyvážené obchodní politiky, která zohledňuje propojenou povahu moderního obchodu.

Důsledky pro spotřebitele a podniky

Maxim Manturov, vedoucí investičního výzkumu ve společnosti Freedom24, říká, že: „Trumpova obchodní politika pravděpodobně povede k významným změnám na světových trzích. A zásadně ovlivní průmyslová odvětví USA zaměřená na vývoz. Očekává se, že jeho administrativa zaujme protekcionističtější přístup než ta předchozí. A bude klást důraz na cla na dovoz ze zemí, jako je Čína, s čímž se trhy setkaly již během jeho prvního funkčního období.“

Navíc podle něj ale existuje očekávání, že tentokrát bude Trump postupovat mírněji. Tato strategie má podpořit domácí výrobu. Ale mohla by i vyvolat odvetná opatření obchodních partnerů, která by mohla narušit mezinárodní dodavatelské řetězce.

„Takové narušení by mohlo vyvolat nejistotu u společností závislých na vývozu nebo zapojených do globálních dodavatelských řetězců,“ dodává Manturov. Pro americká exportně orientovaná odvětví, jako je zemědělství nebo zpracovatelský průmysl, která jsou vysoce závislá na zahraničních trzích, podle analytika přináší Trumpův obchodní postoj jak rizika, tak příležitosti.

„Cla sice mohou krátkodobě chránit některá domácí odvětví před zahraniční konkurencí. Zároveň ale mohou vést k vyšším nákladům pro spotřebitele a podniky v důsledku vyšších cen dováženého zboží,“ podotýká.

V důsledku toho mohou mít společnosti, které čelí vyšším výrobním nákladům, potíže se ziskovými maržemi, pokud nebudou schopny tyto náklady přenést na spotřebitele, aniž by ztratily podíl na trhu.

„Celkově lze říci, že zatímco některá domácí průmyslová odvětví mohou z protekcionistických opatření zpočátku profitovat, dlouhodobé dopady budou do značné míry záviset na tom, jak se budou vyvíjet globální obchodní vztahy za Trumpovy administrativy,“ uzavírá Manturov.

Cesta před námi

V roce 2025 bude globální obchodní prostředí pravděpodobně utvářeno politikami a strategiemi přijatými Trumpovou administrativou. Zatímco protekcionistická opatření mohou některým domácím průmyslovým odvětvím přinést okamžité výhody, jejich širší ekonomické důsledky si zaslouží pečlivé zvážení.

Propojená povaha globálních dodavatelských řetězců a možnost odvetných opatření podtrhují potřebu vyváženého přístupu. Tedy takového, který podpoří domácí růst, aniž by si znepřátelil kritické obchodní partnery.

Pro podniky a investory je klíčem k orientaci v tomto nejistém prostředí přizpůsobivost a předvídavost. Společnosti musí i nadále ostražitě sledovat vývoj politiky a upravovat své strategie tak, aby zmírnily rizika a využily vznikající příležitosti.

Stejně tak by investoři měli zaujmout diverzifikovaný přístup a zaměřit se na odvětví, která by mohla těžit ze změn obchodní politiky. A zároveň se zajistit proti případným poklesům v odvětvích závislých na vývozu.

V konečném důsledku zůstává nejisté, do jaké míry Trumpova obchodní politika změní podobu americké a globální ekonomiky. Zatímco protekcionistická agenda jeho administrativy může být motorem významných změn, její dlouhodobý úspěch bude záviset na tom, jak efektivně vyváží domácí priority s realitou mezinárodního obchodu.