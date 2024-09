Wall Street je vůči kryptoměnám opatrná, jak naznačuje dilema spotových fondů ETF

Spuštění ETF Ethereum bylo označeno za významný milník pro svět kryptoměn. Díky velkým investorům, jako je společnost BlackRock, která stojí v čele iniciativy, se očekávalo, že tyto nové finanční produkty přinesou na trh vlnu institucionálních investic.

Skutečnost však byla složitější. Navzdory počátečnímu prudkému nárůstu přílivu prostředků, díky němuž ETF Ethereum společnosti BlackRock překročil hranici jedné miliardy dolarů, brzy následoval čistý odliv prostředků. To vyvolalo otázky, zda je Wall Street skutečně připravena přijmout kryptoměny.

V tomto článku si tuto problematiku detailně rozebereme a na závěr si povíme i jak by se měli postavit k této situaci začínající investoři a jak učinit zodpovědné investice, které jim poskytne jejich online makléř.

Počáteční nadšení

Když se ETF na Ethereum poprvé dostaly na trh, bylo vzrušení přímo hmatatelné. Investoři měli poprvé možnost získat expozici vůči Ethereu – jedné z předních kryptoměn – prostřednictvím regulovaného finančního produktu.

ETF neboli burzovně obchodované fondy jsou investiční nástroje, které sledují výkonnost určitého aktiva nebo skupiny aktiv. Obchoduje se s nimi na burzách, takže jsou přístupné širokému spektru investorů, od retailových obchodníků až po institucionální giganty.

Nové éra kryptoinvestic?

Zavedení ETF Ethereum bylo považováno za znamení, že se kryptoměny dostávají do hlavního proudu. Díky podpoře BlackRocku, největšího světového správce aktiv, mnozí věřili, že příchod těchto ETF zahájí novou éru kryptoinvestic.

A zpočátku se zdálo, že měli pravdu, příliv investic prudce vzrostl. ETF Ethereum společnosti BlackRock rychle překročilo hranici 1 miliardy dolarů, což bylo znamením, že po tomto produktu je silná poptávka.

GRAF: Vývoj ceny etherea za posledních 6 měsíců (v USD)

Zdroj: Nasdaq.com

Toto období však netrvalo dlouho. Navzdory slibnému začátku zaznamenal Ethereum ETF brzy čistý odliv, což znamená, že z fondů odcházelo více peněz, než do nich přicházelo. To bylo v příkrém rozporu s počátečním optimismem. Zároveň to vyvolalo několik kritických otázek ohledně budoucnosti těchto produktů.

Zpět do reality

Jedním z hlavních důvodů odlivu je přirozená volatilita kryptoměn. Na rozdíl od tradičních aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy, která podléhají dobře pochopitelným tržním silám, jsou kryptoměny notoricky nepředvídatelné.

Ceny se mohou během několika hodin prudce změnit. A to v závislosti na všem, od zpráv z regulačních orgánů až po trendy v sociálních médiích. Pro mnoho investorů je tato míra nejistoty značně odrazující.

Navíc, i když ETF Ethereum nabízejí způsob, jak investovat do kryptoměny, aniž by ji bylo nutné přímo nakupovat, neeliminují rizika spojená s podkladovým aktivem. Hodnota ETF Ethereum je stále vázána na výkonnost samotného Etherea. To znamená, že když cena Etherea klesá, klesá i hodnota ETF.

U investorů, kteří se této volatility obávají, mohlo počáteční nadšení ustoupit opatrnosti, což vedlo k pozorovaným odlivům.

Co to znamená pro Wall Street?

Maxim Manturov, vedoucí investičního výzkumu ve společnosti Freedom24, říká, že: „ETF zjednodušují proces přístupu k Ethereu pro retailové i institucionální investory tím, že eliminují potřebu přímého nákupu, skladování a správy ETH. Tato zvýšená dostupnost může oslovit širší okruh investorů, včetně těch, kteří se obávají používat kryptoměnové burzy.“

Kromě toho regulační schválení těchto ETF dodalo podle něj Ethereu a širšímu trhu kryptoměn větší legitimitu, což potenciálně sníží vnímaná rizika a podpoří účast opatrných investorů.

Spuštění ETF Ethereum pravděpodobně zvýší poptávku po ETH, protože tyto fondy budou muset držet značné množství podkladového aktiva. Tato zvýšená poptávka může zvýšit likviditu trhu, což povede ke stabilnějším cenám.

„Institucionální investoři, kteří znají ETF jako finanční nástroj, mohou být více nakloněni investování do Etherea prostřednictvím těchto fondů. To by mohlo vést k výraznému přílivu kapitálu a dalšímu růstu a rozvoji ekosystému Ethereum,“ doplňuje Manturov.

Nejistota na trhu s kryptoměnami

Odtoky z ETF Ethereum naznačují, že na Wall Street stále převládá opatrnost, pokud jde o plné přijetí kryptoměn. I když bylo uvedení těchto produktů významným krokem vpřed, je zřejmé, že trh stále obklopuje mnoho nejistot.

Za prvé, regulační prostředí pro kryptoměny zůstává v pohybu. Vlády po celém světě stále řeší, jak tato aktiva regulovat, a možnost nových zákonů nebo omezení přidává investorům další vrstvu rizika.

Kromě toho se stále diskutuje o dlouhodobé životaschopnosti kryptoměn jako třídy aktiv. Zatímco někteří věří, že digitální měny, jako je Ethereum, jsou budoucností financí, jiní jsou skeptičtí ohledně jejich udržení. Tato nejistota ztěžuje investorům, zejména institucionálním, investovat do těchto aktiv velké částky peněz.

Co by měli dělat začínající investoři?

Pro začínající investory, kteří se chtějí zapojit do kryptoměn, může být situace nepřehledná. Na jedné straně nabízí spuštění ETF Ethereum relativně bezpečný způsob, jak získat expozici na trhu. Na druhou stranu nedávné odtoky naznačují, že i zkušení investoři se stále obávají souvisejících rizik.

Před investicí do jakéhokoli kryptoměnového produktu je zásadní pochopit související rizika. Kryptoměny jsou velmi volatilní, a přestože ETF mohou část tohoto rizika zmírnit tím, že nabízejí diverzifikovaný produkt, nejsou vůči vzestupům a pádům trhu imunní.

Pokud jste v oblasti kryptoměn nováčky, je dobré začít s malou investicí. Můžete tak získat představu o tom, jak se trh chová, aniž byste riskovali významnou část svého portfolia. Jako u každé investiční strategie je klíčová diverzifikace. Nevkládejte všechny své peníze do jedné třídy aktiv. Místo toho rozložte své investice mezi různé typy aktiv, včetně akcií, dluhopisů a případně dalších kryptoměn.

Trh s kryptoměnami se neustále vyvíjí, a proto je důležité být informován o nejnovějším vývoji. Sledujte zprávy a aktualizace týkající se Etherea a širšího trhu s kryptoměnami, abyste pochopili, jak tyto faktory mohou ovlivnit vaši investici.

Kryptoměny jsou stále relativně novým a vyvíjejícím se trhem. Pokud se rozhodnete investovat, buďte připraveni na možnost výrazných výkyvů v krátkodobém horizontu. Dlouhodobá perspektiva vám pomůže překonat volatilitu a vyhnout se unáhleným rozhodnutím na základě krátkodobých pohybů na trhu.