Blázinec u čerpaček; vláda sníží odvody živnostníků a soud řekl, že Google a Meta můžou za závislost na „sockách“ aneb souhrn ekonomických událostí 12. a 13. týdne 2026
Škoda Auto se stahuje z Číny; NVIDIA míří s AI do vesmíru; EU chce zjednodušit start podnikání; základní sazba ČNB zůstává na 3,5 %; oceláři v Česku nadále na úbytě; konečně je konec rozpočtového provizoria; bankám v Česku se loni dařilo; Česko závislé na kratomu?; europoslanci podpořili dohodu EU s USA; UniCredit chce Commerzbank; EU má obchodní dohodu s Austrálií; Disney opanoval nový šéf; hudební průmysl táhne streaming; nová verze AI asistenta Claude pracuje na dálku; Popeyes v Česku dál expanduje; Smartwings přidávají další lety a ještě nějaké dozvuky výsledkové sezóny.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
tématem číslo 1 dnešních dní jsou ceny pohonných hmot. Benzín a hlavně nafta podražily kvůli válce na Blízkém východě, čehož důsledkem je mj. zablokování zhruba pětiny dodávek ropy z oblasti Perského zálivu. Nejde ale jen o pohonné hmoty, kvůli nim se prodražuje logistika. Na ropě je pak závislá celá řada dalších rafinérských produktů, třeba hnojiv, což před startem zemědělské sezóny taky není úplně potěšující zpráva. A vyšší cena ropy se přeneseně promítá rovněž třeba u výše úrokových sazeb hypoték. Zkrátka a dobře na ropě jsme pořád ještě velmi závislí a žádnou lepší (a levnější) a takto komplexní surovinu nemáme. Ostatně už bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger tvrdil, že když „ovládáte ropu, ovládáte národy.“ A současný konflikt, kdy prst na ropném kohoutku drží Íránci (byť pod palbou Izraele a USA) mu dává za pravdu…
Odvody živnostníků se sníží
Odvody živnostníků na sociální pojistné se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna schválila předlohu koaličních politiků, která zastavuje zvýšení jejich měsíčního vyměřovacího základu a vrací ho na loňskou úroveň. Klesne na 35 % průměrné hrubé mzdy. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 Kč. Předlohu musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) má tento krok mimo jiné podpořit drobné živnostníky. Přijatá novela počítá s tím, že minimální záloha 5720 Kč klesne na nezbytné minimum, tedy 5005 Kč.
Průlomový verdikt: Google a Meta odpovědné za závislost
Porota v Los Angeles shledala firmy Google a Meta odpovědnými v přelomovém soudním sporu, který se týká závislosti na sociálních sítích; firmy musí zaplatit odškodné 3 mil. USD (63,4 mil. Kč). Společnosti, které s verdiktem nesouhlasí, čelily obvinění, že své sociální sítě a platformy záměrně navrhly tak, aby si na nich děti vypěstovaly závislost. Porota ale došla k závěru, že technologické společnosti při navrhování a provozování svých platforem jednaly nedbale a že jejich nedbalost byla podstatným faktorem, který způsobil žalující straně škodu.
NVIDIA míří s AI do vesmíru
Společnost NVIDIA představila novou generaci čipů určených pro provoz AI ve vesmíru. Cílí na orbitální datová centra, která mají řešit rostoucí energetickou náročnost umělé inteligence na Zemi. Nový systém kombinuje výpočetní moduly IGX Thor a Jetson Orin a je optimalizovaný pro prostředí s omezenou hmotností, velikostí a spotřebou energie. NVIDIA na projektu spolupracuje s firmami jako Axiom Space, Starcloud nebo Planet Labs, jejichž satelity mají čipy využívat.
Škodovka se stahuje z Číny
Škoda Auto ukončí v polovině letošního roku prodej svých vozů v Číně. Důvodem je výrazná změna tamního trhu pro mezinárodní výrobce. Automobilka se chce proto soustředit na posilování v Indii a regionu jihovýchodní Asie ASEAN. Informaci přinesl deník E15. Podle zveřejněných výsledků v Číně loni prodala jen 15.000 vozů, což byl meziroční pokles o 14,5 %. Před 10 lety ale automobilka v zemi prodávala 300.000 aut ročně.
EU chce zjednodušit start podnikání
Podnikatelé a firmy v Evropě budou moci založit svou společnost do 48 hodin, za méně než 100 eur a bez požadavků na minimální základní kapitál. Tak by měla fungovat společnost EU Inc. založená podle takzvaného 28. režimu. Návrh v Bruselu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 28. režim je nový právní rámec, díky kterému budou moci startupy a rychle rostoucí firmy podnikat napříč EU podle jednotných pravidel.
Sazba ČNB zůstává na 3,5 %
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Finanční trh stabilitu úrokových sazeb očekával. Základní úroková sazba je na současné úrovni od loňského května. Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala na 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.
Oceláři v Česku nadále na úbytě
V loňském roce bylo v České republice vyrobeno 2,4 mil.tun surové oceli, vyplývá z dat Ocelářské unie. To je zhruba stejně jako v roce 2024, stále se ale jedná o dosud nejnižší množství. Spotřeba oceli loni meziročně nepatrně vzrostla na 5,5 mil. tun, i tak jde o druhý nejhorší výsledek od doby finanční krize v roce 2009. Nejmenší spotřeba v tomto období byla zaznamenána předloni.
Polsko snižuje daně u pohonných hmot
Polská vláda sníží sazbu DPH na pohonné hmoty z 23 % na 8 %, oznámil premiér Donald Tusk. Vláda podle něj zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny paliv. Polsko se tak podobně jako další evropské země snaží zmírnit dopady konfliktu na Blízkém východě na ceny paliv. Tusk rovněž uvedl, že polská vláda v případě potřeby podnikne kroky, aby zabránila zahraničním motoristům v rozsáhlých nákupech pohonných hmot v Polsku. Dodal, že případná opatření musejí splňovat právní požadavky.
Konec rozpočtového provizoria
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu Sněmovny. Podepsaný rozpočet začal platit 21. března po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Končí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Bankám v Česku se loni dařilo
Bankám a spořitelnám v Česku v roce 2025 stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 5,3 mld. Kč na 126,8 mld. Kč. Vyplývá to z dat, která zveřejnila ČNB. Bilanční suma bank ke konci loňského roku činila 11,431 bilionu korun, což je meziroční nárůst o 803 mld. Kč. Za růstem zisků stojí podle analytiků zejména pozitivní vývoj ekonomiky. Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl loni meziročně o 12 miliard na 260,2 mld. Kč. Úrokové výnosy se jim snížily o 75,6 miliardy na 451,9 mld. Kč, naopak výnosy z poplatků a provizí se jim zvýšily o 4,8 miliardy na 70,1 mld. Kč.
Česko závislé na kratomu?
Do Česka bylo loni dovezeno rekordních 490 tun kratomu, meziročně o 134 tun víc. Od roku 2021 import kratomu ze zemí mimo Evropskou unii vzrostl šestnáctinásobně, sdělila mluvčí Celní správy Hana Štaffová. Importovaných 490 tun kratomu odpovídá zhruba 160 až 250 milionům dávek. Užívání kratomu v Česku výrazně roste, zkušenost s ním až několik procent dospělých a více než desetina mladých, vyplývá ze Zprávy o nelegálních drogách v ČR.
Europoslanci podpořili dohodu EU s USA
Europoslanci na plenárním zasedání v Bruselu podpořili obchodní dohodu mezi EU a USA. Zároveň stanovili podmínky snížení cel na americké produkty. Pokud například Spojené státy zavedou dodatečná cla, Evropská komise může navrhnout pozastavení celních výhod pro americké výrobky. Evropský parlament může nyní zahájit jednání s Radou EU, která zastupuje členské státy, o konečném znění návrhu.
UniCredit chce Commerzbank
Italská bankovní skupina UniCredit chce koupit Commerzbank. Podle informací na svém webu podala oficiální nabídku na převzetí druhé největší německé banky. Italská banka uvedla, že nabídla minimum požadované podle německých tržních předpisů, tedy 0,485 nové kmenové akcie UniCredit za každou nabídnutou akcii Commerzbank. UniCredit je největším akcionářem Commerzbank. Podíl v ní stále navyšovala, což se nelíbilo dalšímu důležitému akcionáři, kterým je německá vláda.
Zahraniční dluh stoupnul
Zahraniční dluh České republiky činil ke konci loňského roku 5,683 bil. Kč. Meziročně byl o 423,2 mld. Kč vyšší a představoval 66,5 % HDP. V posledním čtvrtletí loňského roku zahraniční dluh narostl o 127,2 mld. Kč. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila ČNB. Zahraniční dluh je sumou závazků se stanovenou lhůtou splatnosti.
EU má obchodní dohodu s Austrálií
Evropská unie a Austrálie po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU.
Disney má nového šéfa
Josh D’Amaro oficiálně převzal vedení Walt Disney po Bobu Igerovi. Do čela firmy přichází z divize Disney Experiences a jeho prvním úkolem bude navázat na růst zábavních parků a streamingu, které v posledních čtvrtletích patřily k hlavním pilířům výsledků společnosti.
Hudební průmysl táhne streaming
Tržby hudebního průmyslu v roce 2025 vzrostly o 6,4 % na 31,7 mld. USD a rostou už 11. rok v řadě. Klíčovým tahounem zůstává streaming, který tvoří zhruba 70 % příjmů a překonal 22 mld. USD. Placené předplatné vzrostlo o 8,8 % a tvoří více než polovinu trhu, konkrétně 52,4 % celkových tržeb. Počet uživatelů placených služeb dosáhl 837 milionů. Růst se však neomezuje pouze na digitální segment. Fyzické formáty zaznamenaly návrat k růstu, když jejich tržby stouply o 8 %. Vinylové desky rostou už 19. rok v řadě a v minulém roce si připsaly nárůst o 13,7 %.
Česká ekonomika je v kondici
Česká ekonomika rostla loni nejrychleji za poslední tři roky. Růst české ekonomiky loni podpořila zejména domácí poptávka. Spotřeba se zvyšovala hlavně díky reálnému růstu výdělků a zklidnění inflace. Nejvíce se dařilo službám a stavebnictví, konec roku ale přinesl i oživení průmyslu.
Nová verze AI asistenta Claude pracuje na dálku
Anthropic posouvá umělou inteligenci od odpovídání k reálné práci. Nová verze asistenta Claude dokáže na dálku ovládat počítač, spouštět aplikace nebo upravovat soubory podle zadání uživatele. Firmy tak vstupují do další fáze AI souboje, kde rozhoduje schopnost automatizovat každodenní úkoly.
Popeyes v Česku dál expanduje
Fastfoodový řetězec Popeyes v Praze otevřel už sedmou restauraci, a to na prestižní adrese na Náměstí Republiky v budově NR7, která po rozsáhlé rekonstrukci patří k nejatraktivnějším adresám v centru města. Chicken Sandwich, jedinečné kuřecí speciality, unikátní směs koření a další speciality louisianské kuchyně si navíc zákazníci mohou poprvé objednat ve společné restauraci Popeyes a Burger King. Pro Popeyes je to už 17. pobočka v České republice a pro Burger King 67.
Věřitelé Sberbank dostanou delší lhůtu
Insolvenční soud rozhodl o prodloužení lhůty pro výplatu věřitelů Sberbank CZ o 30 dní. Termín, do kdy si nevyplacení věřitelé Sberbank CZ mohou zažádat o výplatu svých pohledávek, se tak prodlužuje do 15. 4. 2026. V rámci tohoto částečného rozvrhu již bylo vyplaceno 2, 38 miliardy, což představuje téměř 99,4 % finančních prostředků, a to ve prospěch více než 13 300 věřitelů.
Nový generál J&T Bank
Slavomír Beňa k 1. červenci 2026 vystřídá Štěpána Ašera po 20 letech v pozici generálního ředitele J&T Banky. Po schválení ČNB se stane i členem představenstva J&T Banky. Završí se tak proces předávání vedení, na který se banka v posledních letech vědomě a systematicky připravovala.
Smartwings přidávají další lety
Letecká společnost Smartwings s příchodem letního letového řádu, který vstoupí v platnost 29. března 2026, rozšiřuje nabídku letů z Prahy do nejžádanějších evropských destinací. Aerolinky navyšují počet spojů do Málagy, Barcelony, Valencie a Říma, což cestujícím umožní ještě větší flexibilitu při plánování svých cest.
Avio Aero expanduje
Společnost Avio Aero oznámila, že v roce 2026 investuje celkem 197,5 mil. Kč (8 mil. eur) do svého závodu v Praze. Děje se tak v rámci evropského investičního plánu GE Aerospace ve výši více než 2,7 mld. Kč (přes 110 mil. eur). Investice v Česku budou primárně zaměřeny na výrobu a montáž turbovrtulového motoru Catalyst, včetně pořízení pokročilých strojů a vybavení. Jde například o systémy precizního obrábění a broušení, technologie pro kontrolu kvality, montážní nástroje a modernizace budov.
Výrobce hraček Mattel rozjede linky u Mostu
Mattel, přední světová společnost v oblasti hraček a rodinné zábavy, se stane novým nájemcem v Panattoni Business Parku Most Joseph. Moderní logistické centrum o celkové ploše přes 52 000 metrů čtverečních vybuduje developer průmyslových nemovitostí Panattoni. Investorem projektu je skupina RSJ. První sloupy nosné konstrukce nové haly byly vztyčeny v březnu 2026, dokončené prostory by měl začít Mattel využívat v únoru 2027.
V Česku vznikl unikátní energetický projekt
Skupina TESLA Energy Group (TEG) uvedla v Žipotíně na Svitavsku do provozu nové velkokapacitní bateriové úložiště v hodnotě 72 mil. Kč. Projekt propojuje výrobu elektřiny z větru a fotovoltaiky s bateriovou akumulací a inteligentním řízením do jednoho funkčního celku, který umožňuje flexibilní provoz, aktivní zapojení do energetických trhů a vyšší stabilitu přenosové soustavy.
A pár firemních výsledků na závěr:
Potěšily: Czechoslovak Group; Mattoni; Colt CZ; Tencent; realitní fondy WOOD & Company; Micron; Revolut; EGAP; Pop Mart; Karo Leather; H&M; Audi; Slevomat;
Spíše zklamaly: Alibaba; Doosan Škoda Power.