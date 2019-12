Babiš nastínil bilionové investice a Boeing zastaví výrobu Maxů aneb souhrn událostí 51. týdne

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Světová čtyřka mezi autovýrobci. Spojení francouzské automobilky PSA s italsko-americkým Fiat Chrysler Automobiles (FCA) schválila představenstva obou firem. Spojením vznikne čtvrtá největší automobilka na světě podle objemu prodeje s tržní hodnotou kolem 50 mld. USD. Nový automobilový gigant by měl ročně dodávat na trh 8,7 mil. vozů. Větší budou pouze německý Volkswagen, japonská Toyota a francouzsko-japonská skupina Renault-Nissan. Sloučený podnik, o jehož názvu automobilky zatím nerozhodly, bude zaměstnávat asi 400 tisíc lidí. Celá transakce by měla být dokončena nejpozději do 15 měsíců.

Tabák i lihoviny zdraží. Spotřební daň z tabákových výrobků a lihovin se od příštího roku zvýší a vzroste i zdanění loterií. V případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzroste spotřební daň z nynějších 57 Kč na 64,50 Kč. Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, pak stoupnou v příštím roce zhruba o deset procent. Mění se i poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který se zdvojnásobí na 2000 Kč. V případě zdanění hazardu se sazby zdanění loterií zvyšují z nynějších 23 až na 35 %.

Boeing zastavuje výrobu Maxů. Americký výrobce letadel Boeing od ledna pozastavuje výrobu letadel 737 MAX. Stroje po dvou tragických haváriích nesmí od letošního jara do vzduchu. Výrobce uvedl, že se v současné chvíli nechystá zaměstnance propouštět či posílat na nucenou dovolenou. Pozastavení produkce zdůvodnil především tím, že schvalovací proces provozu letadel u amerického Federálního úřadu pro letectví se přesouvá do roku 2020 a že není jasné kdy a za jakých podmínek se stroje vrátí do provozu.

Investovat, investovat, investovat. Premiér Andrej Babiš představil Národní investiční plán pro období do roku 2050. Plán obsahuje více než 20 tisíc investičních projektů v objemu převyšujícím osm bilionů korun. Největší priority jsou doprava, která představuje zhruba tři čtvrtiny investičního plánu, a dále zdravotnictví, energetika, klima a také kyberbezpečnost. Plám mimo jiné zahrnuje investici ve výši 300 mld. Kč na dva nové jaderné bloky, po jednom v Dukovanech a Temelíně.

Čekání na čtvrtého operátora. Aukce kmitočtů pro 5G mobilní sítě pravděpodobně nebude vypsána v lednu, jak bylo původně plánováno, ale asi až v polovině příštího roku. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Důvodem je podle něj úprava podmínek soutěže, která má přilákat do Česka čtvrtého operátora.

Jde to i bez kobaltu. Americká IBM oznámila, že vyvinula baterii, která sestává z materiálů extrahovaných z mořské vody a neobsahuje kobalt. Na vývoji komerční podoby baterie spojí síly s výzkumnou sekcí německé automobilky Mercedes-Benz, s japonským výrobcem kapalného elektrolytu Central Glass a výrobcem baterií Sidus. Funkční prototyp by měl být hotov do jednoho roku.

Rekordní pokuta za falšování emisí. Německá automobilka Volkswagen zaplatí v Austrálii za skandál kolem falšování emisí 125 milionů australských dolarů. Rozhodl o tom australský úřad pro hospodářskou soutěž. Podle agentury Reuters je to největší pokuta, která kdy byla za porušení australského zákona na ochranu spotřebitelů udělena.

Sazby beze změny. Česká národní banka na prosincovém zasedání rozhodla o ponechání úrokových sazeb beze změny. Pro ponechání sazeb beze změny hlasovalo pět členů bankovní rady. Dva byli pro zvýšení sazeb, stejně jako na minulém zasedání v listopadu, kdy pro vyšší sazby zvedli ruku Vojtěch Benda a Tomáš Holub. Pravděpodobnost zvýšení sazeb na následujících zasedáních nicméně podle guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka spíše narůstá. Příště se rada sejde začátkem února.

Hrozba brexitu s exportem nezamávala. Čeští exportéři letos své obchody do Británie navzdory odkládání brexitu posílili. Export se sice vyvíjel nerovnoměrně, ale dosavadním výsledkem je 2% růst vývozu Česka do Británie. Hrozba brexitu exportu pomohla zejména v prvním čtvrtletí, protože britské firmy se chtěly předzásobit. Řekl to místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Téměř miliarda na záchranu. Italská vláda poskytne až 900 milionů eur na záchranu zadlužené družstevní banky Popolare di Bari, napsala agentura Reuters. Banka minulý týden oznámila, že bezodkladně potřebuje finanční injekci až jednu miliardu eur. V pátek ji italská centrální banka umístila kvůli rostoucím kapitálovým ztrátám pod zvláštní správu.

Americké akcie opět přepsaly historii. Americké akcie v pátek pokračovaly v růstu. Přispěl k tomu optimismus ohledně obchodních vztahů mezi Washingtonem a Pekingem i ohledně vývoje ekonomiky USA. Index Dow zavřel na novodobém maximu, připsal si 0,28 % na 28 455,09 bodu. Index S&P 500 přidal 0,49 % na 3 221,22 bodu a technologický Nasdaq vzrostl 0,42 % na 8 924,96 bodu.

Potrestaný Google. Americká internetová společnost Google dostala ve Francii pokutu 150 milionů eur. Podle francouzského kontrolního úřadu narušovala konkurenční prostředí. Pokutována byla také za nejasnosti kolem reklamy na stránkách její služby Google Ads. Firma již podle agentury Reuters uvedla, že se proti rozhodnutí odvolá.

EU prodloužila sankce vůči Rusku. Státy Evropské unie o další půlrok prodloužily hospodářské sankce proti Rusku kvůli jeho přístupu k dění na východě Ukrajiny. Na delší platnosti opatření zaměřených mimo jiné na bankovní, finanční a energetický sektor se před týdnem jednomyslně shodli lídři unijních zemích. Rusko podle EU neplní mírové dohody z Minsku, jejichž plné respektování je podmínkou ke zrušení postihů.

Uberu v Německu definitivně odzvonilo? Německý soud zakázal americké taxislužbě Uber její činnost v Německu. Uber v Německu působí výhradně formou spolupráce s půjčovnami automobilů a jejich profesionálními řidiči. Podle rozhodnutí soudu však nemá pro tuto činnost potřebnou licenci. Spolupráci s řidiči, kteří používají vlastní vozy, soud firmě zakázal už v roce 2015, uvedla agentura Reuters. Uber se proti dnešnímu rozhodnutí soudu může odvolat.

Rohlík.cz expandoval do zahraničí. Od středy začala společnost, kterou většinově vlastní podnikatel Tomáš Čupr, nabízet potraviny obyvatelům Budapešti a jejího okolí prostřednictvím e-shopu Kifli.hu. Firma slibuje rozvoz nákupů do tří hodin od objednání, minimální objednávka bude za 5000 maďarských forintů (zhruba 385 korun).

Filmové rošády. Americká mediální společnost ViacomCBS koupí téměř poloviční podíl ve filmovém studiu Miramax za 375 milionů dolarů (8,6 miliardy korun). Studio Miramax, které v roce 1979 založili bratři Bob a Harvey Weinsteinové, produkovalo například kultovní film Pulp Fiction: Historky z podsvětí. ViacomCBS, jež mimo jiné vlastní i filmové studio Paramount Pictures, koupí podíl 49 procent od majitele Miramaxu, kterým je mediální skupina BeIN. Nejprve zaplatí 150 milionů dolarů a během pěti let do Miramaxu investuje dalších 225 milionů dolarů. Tyto peníze budou použity mimo jiné k produkci nových filmů a televizních pořadů, napsala agentura Reuters.

