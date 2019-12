Ekonomická neefektivita Vánoc aneb proč to s dárky příliš nepřehánět

Dárky jsou v průběhu Vánoc jedním z největších zdrojů zbytečného stresu, průměrný Čech za ně podle odhadů utratí okolo 7 tisíc korun.

V rámci celé České republiky pak výdaje na vánoční dárky hrubým propočtem mohou dosáhnout více než 60 miliard. Ne vždy se však podaří strefit se do vkusu obdarovaného, což je při pragmatickém pohledu zdrojem výrazných ekonomických neefektivit.

Účet za chvilkové vzrušení tak velmi snadno vyšplhá do miliardových výšin.

Vánoční neefektivita

Problém totiž nastává ve chvíli, kdy o nákupu předmětu či služby rozhoduje někdo jiný než konečný spotřebitel.

Pokud totiž není štědrý dárce perfektně informovaný, velmi pravděpodobně se do potřeb obdarovaného zkrátka nestrefí. Nakonec tak například flanelová košile s cenovkou 1 000 korun může mít v očích jejího nového „šťastného“ majitele hodnotu jen 200 korun.

Tento scénář vede k neefektivitám, jejichž výzkumu se věnovalo hned několik ekonomů.

Nejznámějším z nich je jistě Joel Waldfogel, autor dnes již legendární studie na toto téma The Deadweight Loss of Christmas a knihy Scroogenomics – Why You Shouldn’t Buy Presents for the Holidays.

Pětinová ztráta

Americký ekonom odhaduje ekonomickou ztrátu v případě nepeněžních vánočních dárků v průměru na přibližně 20 procent. Nejlépe se podle jeho studie do vkusu trefí logicky partner či blízcí přátelé.

Naopak v případě vzdálených příbuzných se ztráta mrtvé váhy (jak onu neefektivitu ekonom nazývá) vyšplhá na více než třetinu kupní ceny dárku.

Není tak divu, že právě prarodiče nejčastěji boj s kreativitou při volbě vhodného daru vzdávají a věnují raději peníze. Což je ostatně v jejich případě naprosto racionální postup.

Dar hotovosti se společensky příliš nehodí

Jedním z efektivních nápadů, jak zabránit likvidaci ekonomických hodnot v průběhu Vánoc, je tak právě darování peněz, za které si může jejich nový držitel koupit co skutečně chce.

To však zpravidla není společensky akceptovatelné. Navíc už jen představa, že budou pod stromečkem jen penězi nadité obálky, je poměrně smutná. Lidé však našli způsob, jak se tomuto společenskému faux pas vyhnout.

Dárková poukázka do oblíbeného obchodu je sice z ekonomického pohledu nesmysl (jde totiž v podstatě o pseudo-peníze s omezenou uplatnitelností), společensky je však daleko lépe akceptovatelná. Vyjadřuje totiž alespoň nějakou snahu dárce, na rozdíl od prostého věnování hotovosti.

Nejrůznější poukazy tak můžou být vhodným vybruslením ze situace, kdy dárce příliš mnoho o preferencích obdarovaného netuší.

Emocionální a další faktory

Řada kritiků striktně pragmatického přístupu k vánočním dárkům argumentuje emocionální stránkou celé věci.

Dárce totiž často pociťuje radost z celého procesu výběru vhodného předmětu a následného sledování (doufejme) příjemně překvapeného obdarovaného, pro kterého může mít dárek od blízké osoby vyšší citovou hodnotu.

Na tomto přístupu rozhodně bude kus pravdy, nicméně to nic nemění na faktu, že kupující mohl vybrat pro obdarovaného vhodnější dárek, a ještě více tak maximalizovat užitek obou stran.

Přidanou hodnotou však může být situace, kdy obdarovaný vůbec netuší, že daná věc existuje a mohl by ji potřebovat. Respektive je v dané problematice tak neznalý, že zkrátka není schopen optimální volby.

Případně nemá čas či ho vyloženě nebaví dané předměty nakupovat, a proto si je jednoduše nechá od někoho blízkého (který si naopak v nákupech libuje) darovat.

Koncentrace spotřeby na konec roku nutná?

Zastánci celého vánočního dárkové šílenství často argumentují podporou ekonomiky, vždyť pro obchodníky je právě konec roku nejúspěšnějším obdobím vůbec.

Otázkou však zůstává, zda je koncentrace spotřeby do určitého období pozitivní. Lidé by totiž své peníze stejně dříve či později utratili, tudíž tato námitka příliš neobstojí.

Nemluvě o tom, pokud ji zasadíme do kontextu dříve uvedených s dárky spojených neefektivit.

Negativní aspekty Vánoc

Problém s dárky je i ten, že neexistuje reálná zpětná vazba obdarovaného. Vnuk nacházející roky a roky pod stromečkem pletené ponožky prarodičům zkrátka nemůže otevřeně říct, ať jdou s podobnými dárky k šípku.

Současně pro spoustu lidí je vánoční obdarování konkrétní osoby spojeno se společenskou nutností. Právě tyto dary jsou často zdrojem jednak ekonomických neefektivit a zároveň nervozity v předvánočních dnech.

Nehledě na negativní ekologické dopady, které jsou s nákupem (a následnou likvidací) zbytečných dárků spojeny. Specifickou kapitolou jsou pak půjčky na Vánoce, které povyšují ekonomickou neefektivnost dárků na ještě vyšší dimenzi.

Podle listopadového průzkumu České bankovní asociace naštěstí jen zhruba sedm procent Čechů plánovalo nákupy dárků financovat půjčkou, nejčastěji jde o mladé lidi do 35 let.

GRAF: Proč si Češi nepůjčují na Vánoce

Údaje vyplývají z listopadového průzkumu České bankovní asociace (ČBA).

Zdroj: ČBA

Češi jsou tak vůči vánočním půjčkám zdrženliví, za dobrý nápad je nepovažuje hned 92 procent z nich.

Odlišná situace je ve Spojených státech, kde jsou domácnosti k zadlužování daleko otevřenější. Téměř dvě třetiny Američanů totiž využívají k nákupu dárků kreditní karty, z nichž polovina dluh nesplatí v bezúročném období.

Dárky však přesto mají smysl

Vánoční dárky přes veškerou neefektivitu s nimi spojenou mají smysl, jinak by si je ostatně lidé vzájemně (většinou) dobrovolně nedávali.

Na místě jsou rozhodně u dětí, pro které se jedná o emocionálně velmi pozitivní zážitek, tedy pokud ovšem místo vytoužené hračky nenajdou pod stromečkem neoblíbené měkké dárky.

V případě dospělých to však s drahými dary rozhodně netřeba přehánět, přeci jenom trefit se do vkusu dotyčného je velmi obtížné. A to zejména v dnešní na materiální statky bohaté době, kdy většina lidí vše potřebné již má.

Vlastnoručně vyrobený dárek či promyšlená maličkost tak často udělá radost největší. A buď jak buď, bez dárků by Vánoce nebyly opravdovými Vánocemi. Tak ať jich pod stromečkem naleznete co nejvíce (v rámci možností).