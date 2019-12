On-line nakupování roste na popularitě, mají kamenné obchody šanci přežít?

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že podíl internetových prodejů na celkových tržbách v rámci maloobchodu je velmi vysoký, není tomu tak. Aktuálně v rámci Spojených států zaujímají e-shopy 11,2 procenta podíl maloobchodních tržeb.

Podobná situace je mimochodem i v Česku, kde segment e-commerce představuje 10,2 procenta trhu. Internetové prodeje však zaznamenávají výrazný nárůst. Za posledních 10 let se jejich podíl na celém trhu USA zvýšil na bezmála trojnásobek.

E-commerce roste

Celkový podíl e-commerce na maloobchodních prodejích je relativně nízký z toho důvodu, že řadu zboží na internetu zkrátka nekoupíme, jde například o automobily či pohonné hmoty.

Stejně tak jsou spotřebitelé na kamenné obchody odkázáni v případě potravin a dalšího zboží s krátkou trvanlivostí (alespoň mimo velká města).

V určitých segmentech trhu však hrají prodeje v e-shopech velmi významnou roli. Jde například o mobilní telefony a další elektroniku, častým sortimentem internetových obchodů je i oblečení.

GRAF: Vývoj podílu e-commerce na celkových prodejích v USA

Od roku 2000 do současnosti, v procentech.



Zdroj: Americký úřad pro sčítání lidu (USCB)

Těžké časy amerického maloobchodu

Internetové obchody již dnes výrazně zatápí klasickým maloobchodníkům, kteří to mají ve Spojených státech složité.

Odvětví si prochází apokalypsou, v rámci USA bude podle analýzy serveru Business Insider jen v letošním roce uzavřeno přes 9 300 fyzických prodejen. Nejhůře jsou na tom obchodníci s oblečením a obuví, někteří z nich museli dokonce vyhlásit bankrot.

To je zarážející zejména v kontextu dnešního ekonomického prostředí, kdy je nezaměstnanost velmi nízká a spotřebitelé evidentně nemají příliš důvodů pro to mít hluboko do kapsy.

Všech svých 2 500 obchodů kvůli letos vyhlášenému bankrotu zavírá řetězec obchodů s obuví Payless ShoeSource. Svou finanční situaci nezvládla ani síť obchodů s oblečením Forever 21, která uzavírá celosvětově 350 prodejen.

Problémy mají i další obchodníci, některé své kamenné prodejny zavírá například i lékárenská síť Walgreens nebo obchody s oblečením Victoria’s Secret a Macy’s. Nejvíce jsou postiženi právě obchodníci s oblečením, naopak diskontní řetězce jako Walmart nebo obchody typu Dollar Store prosperují poměrně slušně.

Změna myšlení spotřebitelů

Problémy některých obchodníků však nejsou způsobeny jen příklonem k pohodlnějšímu a rychlejšímu nakupování on-line.

Ve Spojených státech totiž došlo k výraznému relativnímu poklesu výdajů domácností na oblékání. Zatímco nyní za šatník utratí průměrný Američan 3,1 procenta svých výdajů, před čtyřiceti lety to byl relativně dvojnásobek, uvádí ministerstvo práce.

Souvisí to s poklesem cen oblečení, nasyceností trhu i se změnou spotřebitelských preferencí. Zejména mladší generace více než za oblečení utrácí za zážitky, cestování, elektroniku nebo restaurace.

Možná i to je z části příčinou toho, že počet zaměstnanců v obchodních domech v rámci USA za poslední dvě dekády setrvale klesá. Může za to však rozhodně i snaha obchodníků šetřit, přičemž zaměstnanci jsou jednoduchou položkou, kde se dá škrtat.

GRAF: Vývoj počtu zaměstnanců v obchodech v USA

Od roku 1991 do roku 2018, v tis. lidí.

Zdroj:

Příklon k e-commerce je problémem i pro obchodní centra, kterých je ve Spojených státech více než dost.

Konkrétně v rámci USA velikost obchodních ploch přepočtená na jednoho obyvatele dosahuje 23,5 metrů čtverečních, což je pětkrát více než ve Velké Británii a dokonce desetkrát více než v Německu.

Není se proto čemu divit, že ve Spojených státech roste počet uzavřených obchodních center, která zkrátka nejsou schopna přilákal dostatečný počet nakupujících, a tím pádem i nájemníků z řad obchodů a obchodníků.

Viník jménem Amazon?

Výrazný podíl na nárůstu internetových prodejů má v podstatě na svědomí jediná společnost – Amazon.

Firma, která v roce 1995 začínala jako prodejce knih, aktuálně představuje 5 procent maloobchodních tržeb v rámci Spojených států, což je přibližně polovina celého amerického e-commerce trhu.

Amazon se do této silné pozice vypracoval díky agresivní cenové politice. Té podlehlo již 105 milionů Američanů, kteří jsou členy klubu Amazon Prime, díky čemuž mohou využívat bezplatné dopravy velké části zboží v rámci nabídky tohoto obchodu.

GRAF: Vývoj členů klubu Amazon Prime

Od roku 2015 do roku 2018, v mil. lidí.

Zdroj: Statista, CIRP

Právě kvůli Amazonu museli někteří zejména menší obchodníci hodit ručník do ringu a ukončit své podnikání. Zkrátka nebyli schopni cenově konkurovat v prostředí rostoucích nájmů a nákladů na pracovní sílu.

Nicméně kamenné obchody rozhodně nejsou minulostí. I Amazon výrazně investuje do fyzických prodejen, už v roce 2017 převzal za 13,7 miliard dolarů skrze společnost Whole Foods jejích 460 supermarketů.

Kromě toho provozuje ještě síť kamenných prodejen Amazon Books a Amazon Go. A navíc nedávno Amazon přišel s novým konceptem obchodů s potravinami pod vlastní vlajkou.

Stále se však segment kamenných prodejen na celkových tržbách firmy podílí jen přibližně ze sedmi procent.

Konkurence poroste, a s ní i tlak na cenu

Kamenné obchody tu byly, jsou a budou. Navzdory oblíbenosti zejména u mladší generace tvoří totiž internetové prodeje jen zlomek celého trhu. A i přes jejich očekávaný nárůst budou hrát fyzické obchody i v budoucnu prim.

Klasičtí maloobchodníci to však budou mít kvůli internetové konkurenci složité. Spotřebitelé čím dál častěji srovnávají ceny jednotlivých produktů a nezřídka se uchylují k taktice, kdy si dané zboží vyzkouší fyzicky na prodejně a následně si jej objednají za nižší cenu na internetu.

Aby dokázaly kamenné prodejny konkurovat, musí se cenou přiblížit svým internetovým sokům. Dá se tak očekávat pokračující snaha o nákladové úspory v rámci maloobchodu.

Vítězem je spotřebitel

Ve finále tak z celého trendu nárůstu popularity e-commerce profituje spotřebitel. Díky internetovým obchodům může pohodlně, rychle a zároveň levně nakupovat z pohodlí domova, zatímco v kamenných obchodech si dané zboží v případě zájmu může vyzkoušet a za slušnou cenu i rovnou odnést domů.

Jako poražení z celé situace však odchází malí kamenní obchodníci. Ti nemohou konkurovat cenou, šíří sortimentu ani dodatečnými službami. Lze tak očekávat, že tento segment malých krámků s nejrůznějším zbožím čeká pokračující úpadek, případně konsolidace do řetězců.

Netřeba však truchlit, jde o přirozený vývoj na cestě k efektivnějšímu trhu, čemuž je potřeba přinést i určité oběti.