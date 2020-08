Zombie hypotéky, zácpa na škodovácké lince a vyostřený boj o TikTok aneb souhrn událostí 34. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

roušky, či neroušky, kde, jak a proč? Politici mění názor rychleji, než rafička dvakrát oběhne hodinový ciferník. Jde o amatérismus, nebo populismus? Od každého trochu. A výsledkem jejich informační eskapády je jen zmatená veřejnost a pochyby, kdo vlastně vládne Ministerstvu zdravotnictví. Premiér Babiš zřejmě šéfovi resortu Vojtěchovi připomenul, že je před volbami, a to se lidem „neubližuje“ (případně co nejméně). Takže zatím zbytečně nežhavte šicí stroje, ale pro sichr buďte obezřetní. Politika je totiž mrška vrtkavá…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Do boje o TikTok vstupuje i Oracle

Americká softwarová společnost Oracle uvažuje o převzetí aktivit čínské aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to napsal britský list Financial Times. Zařadí se tak po bok softwarového společnosti Microsoft a internetové firmy Twitter, které stejný záměr oznámily už dříve.

Zaostřeno na autoimunitní choroby

Americká farmaceutická a kosmetická společnost Johnson & Johnson chce koupit za zhruba 6,5 mld. USD (142,3 mld. Kč) v hotovosti americkou biotechnologickou firmu Momenta Pharmaceuticals. J&J si tak rozšíří portfolio léčby autoimunitních onemocnění, napsala agentura Reuters. Pokud se tak stane, půjde o druhou největší farmaceutickou transakci v tomto roce. V březnu převzala americká farmaceutická společnost Gilead Sciences za 4,9 mld. USD (asi 108 mld. Kč) výrobce léků na rakovinu Forty Seven. Akviziční plány v tomto týdnu rozkryla také farmaceutická společnost Sanofi, která chce koupit za asi 3,7 mld. USD (81,5 mld. Kč) americkou biotechnologickou společnost Principia Biopharma. Akvizicí francouzský podnik posílí výzkum v oblasti autoimunitních onemocnění a alergií. Obchod by měl proběhnout v posledním čtvrtletí letošního roku.

Huawei ve svěráku

Washington zpřísnil sankce proti čínské společnosti Huawei Technologies, které omezují její přístup k čipům. Spojené státy firmu obviňují z krádeže technologií a podezřívají ze špionáže pro čínskou vládu. To ale Huawei dlouhodobě odmítá. Trumpova administrativa loni umístila Huawei na černou listinu a letos v květnu ohlásila restrikce, které čínskému podniku znemožňují získat bez zvláštního povolení čipy vyvinuté či vyráběné s využitím amerických technologií. Nová opatření amerického ministerstva obchodu nyní květnové restrikce rozšíří. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo upozornil, že změna pravidel zabrání čínskému gigantu v jeho snahách restrikce obcházet.

OKD v hluboké ztrátě

Těžební společnost OKD loni vytvořila ztrátu 861 milionů korun. V roce 2018 měla zisk 1,29 miliardy korun. Objem výroby firmě meziročně klesl z 4,6 milionu na 3,6 milionu tun uhlí. Jako první o tom informovala MF Dnes. Výrazná ztráta je podle firmy hlavně důsledkem poklesu cen uhlí. „Z 210 dolarů za tunu koksovatelného uhlí klesly během roku ceny až na 140 dolarů za tunu,“ uvedl deník. Klesající trend podle něj pokračuje i letos.

Éra superhrubé mzdy končí. Jak to bude vypadat?

Koaliční strany ANO a ČSSD se dohodly na podobě zrušení superhrubé mzdy. (Tento termín označuje základní hrubou mzdu zaměstnance zvýšenou o pojistné placené zaměstnavatelem – pozn. red). Po dosavadním jednání o výši daně z příjmu zaměstnanců po zrušení superhrubé mzdy počítá ANO a ČSSD s dvojí sazbou. Zaměstnanci s nižšími příjmy by měli mít podle ministryně financí příjem zdaněn 15 procenty. O výši daně pro vysokopříjmové skupiny či zrušení takzvané solidární daně budou lídři ANO a ČSSD ještě jednat. Superhrubou mzdu chce zrušit k 1. lednu příštího roku.

Prvok kotví na Vltavě

První plovoucí 3D tištěný dům, kterému je přezdíváno Prvok, je k vidění u Střeleckého ostrova v Praze. Autor projektu Michal Trpák při jeho představení uvedl, že tištěné domky z betonu jsou budoucností stavebnictví. Při jejich realizaci se podle něj lze ve srovnání s klasickou stavbu dostat až na polovinu nákladů a navíc vznikají až sedmkrát rychleji. Jejich sériová výroba by tak mohla podle Trpáka začít do tří až pěti let. Netradiční obydlí bude pro veřejnost k vidění do konce září na Smíchovské náplavce.

Ryanair škrtá v letových řádech

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair zruší v září a říjnu 20 procent letů. Aerolinky tím reagují na výrazný pokles rezervací v posledních dnech způsobený nárůstem případů koronavirové nákazy a znovuzaváděním cestovních omezení. Škrty se dotknou spíše počtů letů než rušení leteckých tras. Opatření “je motivováno nejistotou ohledně nedávných případů nákazy covid-19 v některých zemích Evropské unie”, uvedl irský dopravce.

Zácpa na škodovácké lince

Poslední model octavie není podle zaměstnanců automobilky Škoda Auto dostatečně připravený pro sériovou výrobu. Zaměstnanci se potýkají s problematickým softwarem, odstraňování jeho chyb je zdlouhavé, každý den se tak navyšuje rozpracovanost o stovky vozů, uvedl týdeník Škodovácký odborář. U předchozí generace modelu bylo mazání chybových pamětí otázkou dvou až pěti minut, ale u nové octavie se to samé dělá 30 minut. „A to způsobuje zacpávání testovacích válců a výpravny, která nemá infrastrukturní podmínky pro tento typ vozu s takovou architekturou“, uvedl týdeník.

Walmart trhá prodejní rekordy

Americký maloobchodní gigant Walmart ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil provozní zisk o 8,5 procenta na 6,1 mld. USD (asi 134 mld. Kč). Firma zaznamenala rekordní nárůst internetového prodeje (+97 %), zájem o nakupování prostřednictvím internetu totiž zvýšila pandemie nemoci covid-19. Celkové tržby podniku stouply o 5,6 procenta na 137,7 mld. USD (asi tři biliony Kč).

Hypotéky ožily

Průměrná úroková sazba hypoték v červenci klesla na 2,15 procenta z červnových 2,21 procenta. Z údajů Fincentra Hypoindexu sazba klesá čtvrtý měsíc v řadě, tak nízko byla naposledy v listopadu 2017. Banky letos v červenci poskytly hypotéky v celkovém objemu 21,6 miliardy korun. Letošní červenec se tak stal nejsilnějším sedmým měsícem za dobu zveřejňování indexu. Meziročně se objem hypoték zvýšil o více než šest miliard korun a proti červnu o 650 milionů korun.

Alternativní taxislužby v Kalifornii jezdí dál

Kalifornský odvolací soud pozastavil soudní příkaz, podle kterého by měly alternativní taxislužby Uber Technologies a Lyft ke svým řidičům přistupovat jako k zaměstnancům. Obě firmy varovaly, že pokud by se tak nestalo, přeruší provoz svých služeb v Kalifornii. Nebyly by totiž schopny dostatečně rychle provést potřebné změny, napsala agentura Reuters.

