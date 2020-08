Hra o TikTok započala. Proč by se o čínskou aplikaci měli zajímat američtí giganti?

Ještě donedávna málokomu něco řeklo libozvučné spojení TikTok. V posledních týdnech se ovšem stalo symbolem geopolitického soupeření USA a Číny.

Podle některých by také mohlo do jisté míry překreslit mapu oblíbenosti a používání sociálních sítí. Záleží tedy na tom, jaký osud tuto čínskou aplikaci čeká.

Čtyřleté sociální „dítě“

Aplikace TikTok vznikla před čtyřmi lety v Číně, kdy se ale jmenovala Douyin. Již o rok později expandovala do zbytku světa pod značkou TikTok. Přesto se zprvu nezdálo, že by se měla dočkat úspěchu, jemuž se těší v této době.

Její model se od tradičních sociálních sítí lišil a sdílení 15vteřinových videí si popularitu hned nezískalo. Před dvěma lety ale společnost ByteDance, která za TikTokem stojí, koupila aplikaci Musical.ly, díky čemuž nabral zájem o TikTok otáčky.

Bezplatné sledování videí, neustále rostoucí komunita i množství sledovaného videoobsahu, který ale uživateli chodí dle toho, co sledoval předtím, ne na základě toho, koho si vybral za přátele či sledované, přitahovaly pozornost čím dál většího počtu lidí.

Nemluvě o tom, že se TikToku podařilo „ulovit“ skvělou cílovou skupinu – teenagery, čímž si zajistil, že má dlouhodobě o uživatele postaráno. Koncem loňského roku sociální síť uváděla, že má miliardu uživatelů. Jen v USA je podle Business Insideru více než 80 milionů aktivních uživatelů denně.

Když přijde na řadu politika

Aplikace má jednoduché uživatelské prostředí. V podstatě stačí ji jen stáhnout, nainstalovat a můžete začít sledovat obsah. Aplikace se postupně na základě toho, na co se uživatel podívá, učí a zdokonaluje v tom, co má pustit.

Na jedné straně TikTok zaznamenal masivní expanzi, na straně druhé se začaly vyskytovat problémy kvůli (ne)kontrole obsahu. Což byl i dočasný důvod zákazu aplikace v Indii.

Kombinace obří popularity, čínského vlastníka a obavy z hrozby ze špionáže se přenesla do nejvyšší globální politiky. Fakt, že aplikace pochází z Číny, z ní udělala hrozbu pro USA, podobně jako jiná čínská společnost – telekomunikační Huawei.

Strach ze špionáže vedl až k tomu, že Donald Trump chce TikTok v USA zcela zakázat. Na rozdíl od Facebooku, YouTube či Instagramu ho totiž nemá pod kontrolou. O pár dní později prezident USA slevil a požaduje, aby americká část TikToku přešla do amerických rukou.

Donald Trump:

Existují přesvědčivé důkazy, které mě vedou k přesvědčení, že ByteDance by mohla podniknout kroky, jež by mohly ohrozit národní bezpečnost Spojených států.

Microsoftí apetit

Na scéně se poměrně rychle objevil Microsoft, který projevil zájem o americkou část (včetně Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, pozn. red.), čímž si vysloužil nejedno pozdvihnuté obočí, ať už od lidí z branže, nebo od investorů.

Pro Microsoft v čele se Satyou Nadellou jde totiž o úkrok mimo jeho byznysové zaměření. Zatímco se firmě podařilo výrazně upevnit svoji přední pozici na poli cloudových a softwarových služeb, akvizicí TikToku by vstoupila do relativně nové oblasti.

V minulosti sice již stáhl pod svá křídla GitHub, LinkedIn nebo výrobce slavné hry Minecraft, studio Mojang, ovšem v případě TikToku se hovoří o tom, že by se Microsoft mohl pokusit otřást pozicí Facebooku.

Twitter jen do počtu?

Zájem projevila i další sociální síť Twitter, která v poslední době spíše stagnuje a akvizice TikToku by pro ni mohla být novou vzpruhou.

Na rozdíl od Microsoftu jsou však finanční možnosti Twitteru nesrovnatelně menší. Čínská aplikace byla koncem července investory oceněna podle agentury Reuters na 50 miliard dolarů.

Podle Business Insideru by tak prodej do rukou Microsoftu mohl tohoto giganta stát více, než když v roce 2016 kupoval LinkedIn za 26,2 milardy dolarů (dosud jeho nejdražší akvizice, pozn. red.).

Je možné, že by Microsoft mohl hledat potenciál TikToku v propojení se svojí víceméně jedinou spotřebitelskou aktivitou – herní konzolí Xbox.

„Zatímco Xbox a sázka na herní průmysl se Microsoftu vyplatily, akvizice TikToku je velkou sázkou na transformaci strategie vůči spotřebitelům prostřednictvím sociální sítě,“ uvedl analytik Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities.

Tři rizika akvizice

Business Insider zmiňuje tři hlavní důvody, proč je zájem Microsoftu o TikTok rizikový. Zaprvé, sice chce být vstřícnější společností vůči koncovým spotřebitelům, ale to s sebou nese reputační riziko, které nastává v momentě, kdy se velká úspěšná firma rozhodne akvírovat jinou, jež je také velmi populární, jenže u zcela jiné skupiny zákazníků.

Druhý důvod je v podstatě jednoslovný – Facebook, tedy snaha otřást jeho vůdčí pozicí na poli sociálních služeb a s tím jdoucích byznysových možností v reklamě. V tomto ohledu by Microsoft vstupoval do velmi konkurenčního prostředí, kde ale díky své velikosti rozhodně není bez šancí.

Třetím důvodem je oblast regulací, kde na rozdíl od dalších technologických obrů jako Facebook, Amazon či Google zatím Microsoft neměl problémy.

Minulý měsíc šéf Facebooku Mark Zuckerberg, šéf Amazonu Jeff Bezos, šéf Applu Tim Cook a šéf Alphabetu Sunar Pichai vystoupili v americkém Kongresu, aby se zde bránili obvinění, že jejich firmy zneužívají svoji moc a bohatství k potlačení konkurence.

Akvizice TikToku by tak mohla přitáhnout pozornost americké administrativy právě k Microsoftu.

V půli září bude jasno

Uvidíme tedy, zda Microsoft nakonec skutečně odkoupí aktivity TikToku v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu, aby zabezpečil data před čínskou hrozbou.

Otázka je, nakolik budou v akvizici hrát slova Trumpa, který se nechal slyšet, že za to, že obchod umožní, by velká část částky měla skončit v americké státní pokladně. Přece jen by šlo o velmi nezvyklý a rozhodně bezprecedentní krok.

Čas běží a do půli září budeme vědět, jak to s osudem TikToku mimo jeho domovskou zemi dopadne.