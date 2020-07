Co rozhodne v boji o Bílý dům? Ekonomika first, pandemie covidu a vztahy s Čínou

Už za čtyři měsíce budou Američané rozhodovat o tom, kdo usedne v Bílém domě. Stávající prezident Donald Trump by rád obhájil svůj post, ze sedla by ho naopak rád vyhodil jeho demokratický vyzyvatel Joe Biden.

Ten má podle posledních průzkumů před Trumpem náskok. Naposledy mu průzkumy přisoudily ve státě Pensylvania třináctibodový náskok. Podle čísel z půle července je podle televize CNBC Biden favoritem i v dalších státech, které nejsou dlouhodobě baštou demokratů ani republikánů.

Jak ale CNBC připomněla, ve stejné fázi kampaně v roce 2016 Trump také nebyl papírovým favoritem. Nicméně rozdíly v preferencích demokratické kandidátky Hillary Clintonové a Trumpa byly o něco těsnější.

Recese a rychlé zotavení?

Významnou roli bude v předvolebním čase hrát vývoj americké ekonomiky. Rychlost a hloubka recese navíc zcela převracejí Trumpovu původní strategii, ve které stavěl kampaň na velmi silné ekonomice.

Data z konce června ukázala, že v prvním čtvrtletí klesala v přepočtu na celý rok pětiprocentním tempem, nejvíce od finanční krize v roce 2009. Analytici se ale domnívají, že to nejhorší ekonomiku teprve čeká, neboť se začne projevovat pokles výdajů spotřebitelů i firem.

Současně však upozorňují, že díky bezprecedentní politické reakci a situaci na trhu práce by se ekonomika mohla relativně rychle zotavit. Zhruba tři čtvrtiny doposud zaznamenaných ztrát pracovních míst jsou totiž považovány za dočasné, a proto se mohou v těchto případech lidé rychle vrátit k původnímu místu.

Pokud se trhům bude dařit dobře a čísla ohledně zaměstnanosti budou slušná, nemusí Kongres nechat projít nové stimuly, které by mohly mít vliv na výdaje spotřebitelů.

Varování MMF

Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) by ekonomika Spojených států letos měla klesnout o 6,6 procenta kvůli šoku způsobenému pandemií. Měnový fond upozornil na varovné signály, podle kterých krize nejhůře zasáhla chudé Američany a rasové menšiny a povede k systémovému nárůstu chudoby.

„Před námi je nebezpečí, že velká část americké populace bude muset v nadcházejících několika letech bojovat s významným zhoršením životní úrovně a významnými ekonomickými problémy,“ uvádí se ve zprávě MMF. To může dále oslabit poptávku a dlouhodobě ohrozit ekonomický růst.

Spojené státy jsou navíc nejvíce zasaženou zemí nemocí covid-19 na světě, nakazilo se tam více než 3,5 milionu obyvatel a zemřelo téměř 140 tisíc lidí.

GRAF: Vývoj amerického HDP

Za posledních pět let, v procentech

Zdroj: tradingeconomics.com

Obhajoba se při recesi nepovede

Jak upozorňují odborníci z Fidelity International (FI), investoři, kteří přemýšlí o investování na amerických trzích, se nyní perou se dvěma protilehlými silami: s recesí vyvolanou propuknutím covidu-19 a právě s prezidentským volebním cyklem.

„Naneštěstí pro Trumpa žádný úřadující prezident kromě Calvina Coolidge v roce 1924 nevyhrál znovu volby, pokud byla v průběhu 24 měsíců předcházejících volbám recese,“ podotýká FI.

Jestliže se změní prezident, je pravděpodobné, že se moc otočí i v Senátu. To by umožnilo demokratům kontrolovat jak exekutivní, tak legislativní větev vlády.

I přes tato fakta se ale Trump snaží, aby post v Bílém domě obhájil. „V první řadě se snaží znovu vyeskalovat obchodní válku. Vymezuje se (nejen) slovně vůči Číně, tak aby ji postavil do pozice obětního beránka, který může za recesi. Za druhé nalévá do ekonomiky, co může, aby před listopadem jela na plné obrátky,“ říká portfolio manažer Fidelity International Aditya Khowala.

USA versus Čína

Mnoho investorů vstoupilo do roku 2020 s přesvědčením, že problémy mezi USA a Čínou po podepsání první fáze obchodní dohody v roce 2019 skončily. Recese způsobená covidem-19 však změnila jejich odhady.

Trumpův zákaz vůči komunistům z Číny? Administrativa Donalda Trumpa zvažuje uvalit zákaz vstupu do země pro všechny členy čínské komunistické strany a jejich rodinné příslušníky. S odvoláním na osobu obeznámenou s tímto plánem o tom informovala agentura Reuters. Krok by mohl dále zhoršit již tak napjaté vztahy mezi Washingtonem a Pekingem.

Přední činitelé americké vlády připravili návrh možného prezidentského výnosu, který by zakázal vstup do USA potenciálně až desítkám milionů čínských občanů a jejich rodin. Úvahy jsou nicméně stále v rané fázi a Trumpovi návrh dosud předložen nebyl, uvedl zdroj pod podmínkou zachování anonymity.

Trump sice před rokem podepsal „fázi jedna“ dohody, aby ochránil ekonomiku před negativními dopady obchodní války ve volebním roce, ale situace se změnila.

Nedávné průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že většina Američanů obviňuje Čínu z globální pandemie, což poskytlo lidem v Trumpově úřadě dokonalého obětního beránka.

Neoficiální důkazy pro tento názor lze vidět v opakovaných odkazech Trumpa na skutečnost, že epidemie vypukla v Číně. Nebo i v jednání amerického zmocněnce pro obchod Roberta Lighthizera, který nabádá americké společnosti, aby přesunuly své dodavatelské řetězce z míst, jako je Čína, kterou obviňuje z nekalé soutěže.

GRAF: Jak vidí Američané Čínu

Jde o vývoj názorů respondentů na Čínu – přízniv/nepříznivý, v procentech.

Zdroj: Fidelity International, Pew Research Center, duben 2020

Odmítání Číny

Zdá se, že se jedná o strategii, která zatím funguje, protože negativní názory na Čínu v USA stále sílí. Vypadá to, že vztahy mezi dvěma největšími ekonomikami světa se ve střednědobém horizontu budou zhoršovat.

Už i TikTok? Podobné stanovisko jako vůči společnosti Huawei nedávno Trump zaujal i vůči čínské mobilní aplikaci TikTok. Podle agentury Bloomberg Trumpův štáb cílí především na voliče mladší 65 let, přičemž sdělení se podle všeho zobrazovala hlavně uživatelům ve státech jako Texas a Florida, kde se čekají těsné souboje mezi Trumpem a Bidenem.

To ostatně potvrzuje i Trumpův výrok z minulého týdne. V něm tvrdil, že to byl on, kdo přivedl britského premiéra Borise Johnsona k vypovězení čínské firmy Huawei z budování sítí 5G v Británii. Washington dlouhodobě tvrdí, že technologie Huawei jsou bezpečnostní hrozbou, protože jsou využitelné ke špionáži.

Spojené státy již naznačily, že podobnou špionážní hrozbou by mohla být i aplikace TikTok, takže zvažují omezit její působení v USA (viz box vpravo).

Jen viník Čína nepostačí

Trump ví, že pouhé obviňování Číny ale nebude stačit k jeho znovuzvolení. I proto potřebuje, aby se ekonomika do listopadu silně nastartovala. To je hlavní důvod, proč se tlačí na to, aby velká část hospodářství zůstala otevřená, aniž by čekala na jasnější známky ústupu epidemie.

Nejlepší testování na světě? Donald Trump opakovaně tvrdí, že USA mají „nejlepší testování na světě“. Agentura AP ale uvedla, že u odběrových míst v silně zasažených jižních státech jsou k vidění několikahodinové fronty. „Testování je problém úplně všude,“ komentoval vývoj republikánský guvernér státu Utah Gary Herbert. Fronty na odběrových místech a prodlevy v hlášení výsledků testů přispívají v USA k šíření viru a nabourávají plány na obnovení běžného fungování obchodů, škol a dalších institucí, uvedla AP. Deníky The New York Times a Washington Post navíc s odvoláním na zdroje obeznámené s vyjednáváním napsaly, že Bílý dům se snaží vyškrtnout dotace na podporu testování z nového souboru na podporu ekonomiky, který připravují republikánští kongresmani.

Právě to byl předpoklad pro uvolnění v jiných zemích v Asii i v Evropě.

Pokud by tento krok zabral, znamenalo by to, že se americká ekonomika v krátkodobém horizontu zotaví rychleji. Současně se však zvyšuje riziko druhé nebo třetí vlny nemoci.

Bohužel navzdory této snaze se ale vývoj nemoci v USA příliš nelepší. Od poloviny června jsou denní počty nakažených Američanů na vzestupu, přičemž nepříznivý vývoj už se podle agentury Reuters týká 43 z 50 amerických států.

Rekordní nárůsty zjištěných případů nákazy provázejí problémy se zpracováváním testů na virus SARS-CoV, které mnohdy trvá déle než týden.

Pomoc Fedu

I přes neblahý vývoj nemoci již řada amerických států uvolnila omezení, která měla zastavit šíření nemoci způsobené novým koronavirem.

Pravidelná situační zpráva o vývoji ekonomiky zveřejňovaná americkou centrální bankou Fed, takzvaná Béžová kniha, ukazuje, že americké podniky na začátku července zaznamenaly nárůst aktivity. Mnoho těchto firem si však stále není jisto, jak se bude ekonomika dále vyvíjet, napsala agentura Reuters.

Nutno dodat, že Trumpovi poskytuje obrovskou pomoc právě Fed, podotýkají analytici z Fidelity International. Fed se podle nich zavázal k nekonvenčním politikám, jako jsou helikoptérové peníze a „nekonečné kvantitativní uvolňování“, aby monetizoval dluh.

Fed v tuto chvíli nakupuje každý měsíc vládní dluhopisy za 80 miliard dolarů a cenné papíry kryté hypotékami za 40 miliard dolarů. „Fed také naznačil, že plánuje držet úrokové sazby na nule až do roku 2022. A zdá se, že upřednostňuje zotavení pracovního trhu před riziky nadměrného růstu cen aktiv,“ dodávají experti FI.

K tomu je třeba připočítat výjimečná opatření Kongresu, která znamenají otevření fiskálních kohoutků jako nikdy předtím. Někteří pracovníci díky tomu dostávají dávky v nezaměstnanosti dokonce vyšší než mzdy, které by dostali, kdyby se vrátili do práce. V důsledku toho míra úspor domácností vzrostla nad 30 procent, což je nejvyšší hodnota za posledních 60 let.

GRAF: Vývoj úspor amerických domácností

Od roku 1960 do současnosti, jde o poměr uspořených peněz vůči disponibilnímu příjmu, v procentech.

Zdroj: tradingeconomics.com

Uvidíme tedy, jak se ekonomický vývoj projeví na výsledku voleb do Bílého domu. Zdali se podaří obhajoba Donalda Trumpa, či „přepřahání“ s Joem Bidenem.