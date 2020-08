Místo Ruska nabízejí Ukrajině plyn Američané. Chtějí rozšířit svůj vliv Evropě

Molekuly svobody, jak o americkém zkapalněném plynu hovoří náměstek ministra energetiky Steven Winberg, by již brzy měly proudit z USA na Ukrajinu. Podle amerických plánů by měla být využita infrastruktura v Polsku, což by pomohlo „osvobodit“ zemi ze závislosti na ruském plynu a na tranzitních poplatcích. S touto myšlenkou se ztotožňuje právě i polský soused Ukrajiny.

Geopoliticky se Spojené státy snaží vytvořit koalici „přátel amerického plynu“, která by mohla utlumit váhu Německa na evropském trhu s plynem, jež podporuje dokončení projektu Nord Stream 2. Tím se zvýší kapacita tohoto plynovodu o 55 miliard kubíků ročně na 110 miliard.

Plány Bílého domu ale mají ekonomický háček: v současné době se nevyplatí dovážet LNG až z Ameriky. I proto Ukrajina zaujala vyčkávací postoj.

Memorandum s ukrajinskou vládou

Američané doufají, že se uskuteční dohoda o importu LNG na Ukrajinu, která je zatím předběžně uzavřena formou memoranda s ukrajinskou vládou. Počítá se s dodávkami 5,5 miliardy kubických metrů plynu ročně po dobu 20 let.

Dodávky na Ukrajinu má zajistit společnost Louisiana Natural Gas Exports (LNGE). Její šéf Ben Blanchett přitom tvrdí, že o kontraktu už bylo neoficiálně rozhodnuto a první dodávky by měly začít v roce 2023.

Odběratelem na ukrajinské straně má být státní Naftogas Ukrajiny. Od března ale jednání prakticky stojí, uvedl polský analytik Mateusz Kubiak z varšavské poradenské firmy Esperis Consulting, která se zaměřuje na trh s energiemi.

Polsko totiž hraje v amerických plánech zásadní roli. Protože by plyn z amerických tankerů měl na Ukrajinu směřovat potrubím z polských přístavů.

GRAF: Srovnání podílů importu zemí zemního plynu do zemí EU

Za roky 2018 a 2019, v procentech

Zdroj: Eurostat

Spor o cenu

Ukrajinský Naftogas nyní hraje o to, aby vyjednal co nejvýhodnější cenu za plyn. Jeho nový provozní ředitel Otto Waterlander se zdráhá uzavřít kontrakt na dvacet let bez toho, aby cena byla navázána na ceny zemního plynu v Evropě.

Američané požadují, aby ceny byly indexovány podle obchodování v Henry Hubu v Louisianě.

Evropský trh je navíc přesycen zkapalněným plynem a už nemá v současnosti další kapacity na jeho skladování, vysvětlil Connor McLean z firmy BTU Analytics z amerického Colorada.

„Skladovací kapacity v Evropě jsou naplněny nad běžnou úroveň, což vede k tomu, že cena jde dolů. Už začátkem léta cena za plyn spadla pod úroveň té americké, což činí z amerického LNG neekonomickou komoditu na to, aby se přepravovala do Evropy.“

Polská infrastruktura chybí

Dalším oříškem je chybějící polská infrastruktura. Zatím nemá kapacitu na to, aby mohla dodávky na Ukrajinu převést z kapalného stavu na plynný a potrubím ho dodávat sousedovi.

To by měla zajistit státní společnost PGNiG. Potřebné kapacity má vybudovat v Gdaňsku, ale nebudou hotové dříve než v roce 2025. Navíc plánovaná roční kapacita je čtyři miliardy metrů krychlových plynu.

Stávající propojení mezi Polskem a Ukrajinou v Drozdowiczích má kapacitu dvě miliardy kubíků. Vybudování dostatečných kapacit chce podpořit i americká LNGE ve výši 300 milionů dolarů.

Hovoří se také o možnosti, že novou plynovou infrastrukturu v Polsku podpoří americká banka Eximbank, jež financuje americký export. Do projektu by mohly vstoupit i další evropské banky.

TABULKA: Spotřeba zemního plynu ve vybraných zemích

Roční údaje za rok 2019, v mld. metrů krychlových

Zdroj: wikipedia.org

Konkrétní kroky chybí

„Pokud je nám známo, zatím nikdo neoznámil, kdo bude tyto projekty financovat s ohledem na současnou ekonomickou situaci ve světě. Pokud by dohoda (mezi USA a Ukrajinou) měla vstoupit v platnost v roce 2023, jak bylo oznámeno, očekáváme, že uvidíme konkrétní důkazy, že projekt postupuje dopředu,“ všiml si nicméně McLean.

Katja Yafimavová z institutu Energy Studies na Oxfordské univerzitě, jež se zaměřuje na plynárenské projekty ve východní Evropě, vyjadřuje rovněž skepsi ohledně toho, že by ambiciózní americké plány na import plynu na Ukrajinu byly do tří let realizovatelné.

I když se o propojení Polska s Ukrajinou hovoří posledních pět let, zatím nedošlo k žádnému finálnímu rozhodnutí o investici, tedy že se začne plynárenský projekt skutečně realizovat.

„Podle mého odhadu je na polské straně mnohem větší zájem projekt uskutečnit než na ukrajinské straně,“ míní Yafimavová.

LNG je na trhu moc

Německo-americký spor o Nord Stream 2 K dokončení plynovodu pod Baltem chybí položit 150 kilometrů potrubí, z 94 % je projekt hotov. Německo chce zabránit uvalení amerických sankcí na německé firmy. Jedním ze vstřícných kroků je výstavba terminálů pro LNG pro americký plyn. Na druhou stranu američtí politici hrozí finančními sankcemi přístavu Mukran ve městě Sassnitz na ostrově Rujána. Přístav slouží jako logistické centrum pro dokončení plynovodu.

Poradenská firma z Edinburghu Wood Mackenzie uvedla, že se ve druhém čtvrtletí světový export LNG snížil meziročně o tři procenta. „Na světě by bylo příliš mnoho LNG i bez covidu-19,“ říká analytik Ben Chu. A covid to ještě zhoršil.

Německý ekonomický institut DIW dodal, že Evropa nyní nepotřebuje budovat další infrastrukturu pro dodávky zemního plynu, protože je poptávka nižší než loni.

Dokonce ani Nord Stream 2 nebo TurkStream nejsou v současném rozpoložení evropského průmyslu třeba a zvyšování této přepravní kapacity je nadbytečné.

Tlak na Rusko sílí

Anna Mikulská z centra pro energetická studia na Riceově univerzitě v texaském Houstonu nicméně americké dodávky LNG do Polska, případně na Ukrajinu podporuje.

Jejich výhodou je hlavně to, že jsou flexibilní a mohou se snadno zrušit, případně prodat někomu dalšímu. Navíc to zvýší konkurenční prostředí na evropském trhu s plynem.

„Ano, ruský plyn je většinou levnější než LNG. Ale další dodavatel může zajistit, že vybraná země plyn dostane za spravedlivou tržní cenu. Proto je potřeba budovat novou infrastrukturu,“ je přesvědčena.

Zásobníky pro zkapalněný plyn tak mohou pomoci kromě Ukrajiny i celé Evropské unii, aby se vyvážil vliv Ruska. Na skladování plynu může vydělat také Ukrajina, jež nebude závislá na nevyzpytatelném a nepřátelském postoji Moskvy vůči Kyjevu a na tranzitních poplatcích od státní firmy Gazprom.

Také proto Polsko podporuje z geopolitického hlediska dovoz amerických „molekul svobody“, protože má s Kremlem negativní historickou zkušenost. I v případě Ukrajiny se jedná spíše o politické gesto, které má ukázat Moskvě, že není jediným možným dodavatelem plynu v postsovětském prostoru.

Komerční výhody importu amerického plynu pro Kyjev Yafimavová nevidí, spíše se jedná o posílení vlivu Spojených států na Ukrajinu.