Bioplyn vs. zelená elektřina. V USA se rozpoutal spor plynárenské lobby s ekology

Lyle Schlyer je zastáncem využívání kravské mrvy pro výrobu bioplynu. Jeho podnik v Kalifornii mění chlévskou mrvu ze skotu na energii.

Tekutá část se shromažďuje ve velkých umělých nádržích o rozloze fotbalového hřiště, jež jsou pokryté černou igelitovou plachtou. Z nádrží se uvolňuje biometan a oxid uhličitý, které se odčerpávají a dále zpracovávají.

Schlyerův podnik se jmenuje Calgren Renewable Fuels a nachází se poblíž městečka Pixley ležícího zhruba mezi San Franciscem a Los Angeles v Kalifornii. Jen nedaleko od separačního zařízení má stádo holštýnského skotu o několika tisících kusů, jež primárně chová na produkci mléka.

Odpad je sekundární produkt, který využívá pro výrobu obnovitelných paliv. Pozitivním efektem druhotného užití kravské mrvy je také to, že se metan neuvolňuje volně do atmosféry, jako je tomu v případě většiny běžných farem.

Obnovitelný plyn

Bioplyn, který firma Calgren vyrobí, je napojen na potrubí společnosti Southern California Gas Company. Ta dodává zejména přírodní zemní plyn 22 milionům zákazníků v oblasti jižní Kalifornie. Část klasického fosilního plynu je ale nahrazována právě bioplynem, což z něj dělá udržitelnější variantu paliva.

Roušky i pro krávy V době koronavirové pandemie zaujala média zpráva o tom, že také skot má nosit roušky. Nejedná se ale o prevenci šíření nemoci, ale o zabránění uvolňování metanu, ke kterému dochází při trávení potravy. Roušky nabízí britská firma ZELP (zkratka pro Zero Emissions Livestock Project). Zakladatel Francisco Norris tvrdí, že roušky sníží uvolňování metanu ze zažívacího traktu krav o 60 procent. Věří, že tím může výrazně snížit „skleníkovou stopu“ skotu, kterého je na celé planetě 1,5 miliardy kusů. Jejich říhání je podle odhadů až za pěti procenty celkové produkce skleníkových plynů.

Ve Spojených státech se bioplyn označuje jako „obnovitelný zemní plyn“. Je to jedna z forem čisté zelené budoucnosti a v Kalifornii začíná být částí úřadů podporován, popsal nový trend deník Los Angeles Times.

Na druhou stranu ale některá města štědře finančně podporují výstavbu nových domů, které naopak zemní plyn vůbec nepoužívají a jsou plně závislé na elektřině. Důvodem je vysoký podíl emisí skleníkových plynů na celkovém objemu. Jen v Kalifornii tento podíl představuje čtvrtinu všech emisí.

Z pohledu spotřeby plynu se polovina používá u koncových spotřebitelů v domácnostech, druhá polovina slouží pro výrobu elektřiny.

I proto je podporována výstavba rodinných i komerčních budov, které plyn už nepoužívají.

Co se sítí plynovodů?

Nyní se vede boj o to, zda vytlačit plyn z trhu a přejít pouze na elektřinu z obnovitelných zdrojů, jako je tomu právě v Kalifornii, nebo podpořit i zelený plyn, který vyrábí farmář Schlyer.

Jen během loňského roku podpořilo už 30 kalifornských měst výstavbu plně elektrických domů, které na vaření nebo ohřev vody plyn nepoužívají.

Pro další využívání plynu však hovoří jeden jasný fakt – rozsáhlá síť plynovodů. Jejich celková délka v Americe je 2,6 milionu mil (přes čtyři miliony kilometrů). „V budoucnu by se mohla využívat pro nové hodnotné zdroje energie – obnovitelný zemní plyn a vodík,“ zdůraznila prezidentka American Gas Association Karen Harbertová.

Plynaři se bouří

Tento trend však znepokojuje prodejce plynu. Spor o to, zda používat elektřinu, nebo plyn, navíc promlouvá do politiky v mnoha amerických státech.

Zatímco v Kalifornii podporují používání elektřiny, tak například naopak v Arizoně republikánský guvernér Doug Ducey v únoru zakázal městům, aby omezovala používání zemního plynu.

I využívání „zeleného“ plynu – biometanu má svoje úskalí. Ekologové upozorňují na rizika úniku metanu z plynovodů do okolní atmosféry. Navíc zákazníci musí v ceně za plyn zaplatit i náklady na obnovu infrastruktury.

Merrian Borgesonová z neziskové organizace Natural Resources Defense Council odmítá označení „obnovitelný plyn“. Podle ní se jedná pouze o slovíčkaření a skrytou obhajobu fosilních zdrojů plynárenského sektoru. Kritizuje zejména pěstování zemědělských plodin, ze kterých se také bioplyn vyrábí.

V případě využívání chlévské mrvy se jí nelíbí, že dává další zdroj příjmů farmářům, kteří mají velké chovy skotu, jež jsou z klimatického pohledu škodlivé. Mezi odpůrci této technologie zaznívá také názor, že by úřady měly podporovat drobné farmáře, nikoliv velkochovy skotu.

Nákladově výhodné řešení

Steve Lyle z kalifornského ministerstva zemědělství naopak využívání metanu pocházejícího od krav podporuje. Jedná se podle něj o jeden z nákladově nejefektivnějších způsobů snižování objemu skleníkových plynů. Tuto formu využívání hnoje podporují i zástupci mlékárenského průmyslu.

Sama společnost Southern California Gas Company uvádí, že bioplyn od krav je nejčistším zemním plynem v Severní Americe. Tento zdroj vyjde domácnosti levněji, než když úřady budou podle něj nutit lidi, aby doma používali pouze elektřinu.

Plynárenská společnost tvrdí, že je schopna do roku 2030 dodávat až 20 procent plynu, který je udržitelný. To by znamenalo stejné snížení skleníkových plynů jako přechod téměř všech domácností na elektřinu z obnovitelných zdrojů, argumentuje firma.

Odvolává se také na studii vědců z Lawrence Livermore National Laboratory. Z ní vyplývá, že by se Kalifornie mohla stát uhlíkově neutrální zemí do roku 2045 v případě, že začne ve velkém využívat zachycování a výrobu metanu z mléčných farem, skládek odpadu a čistíren odpadních vod.

K tomu je ale potřeba, aby byl v těchto zařízeních zachytáván i uvolňující se oxid uhličitý, jenž by se ukládal po zemí. Za nejefektivnější variantu tato 190stránková studie považuje spalování bioplynu v elektrárnách, což povede k produkci elektřiny.

Bioplynu není neomezeně

Na druhou stranu i zástupci plynárenské lobby v Americe uznávají, že bioplyn má pouze omezenou roli v celkové spotřebě plynu.

I kdyby měl výraznou podporu od jednotlivých států, do roku 2040 by dokázal pokrýt jen 14 procent současné americké spotřeby, konstatuje zpráva American Gas Foundation z konce roku 2019.

Ekologičtí aktivisté proto podporují využívání bioplynu pouze v provozech, kde není možné fosilní paliva nahradit, respektive tam, kde je elektrifikace nemožná nebo velmi nákladná.

Typickým příkladem je letectví, kde by se měla používat zelená paliva, nebo při výrobě oceli a cementu. Vytápět domy biometanem nebo na něm vařit je podle nich plýtvání, které může nahrazovat zelená elektřina, jejíž výroba je stále dostupnější.

Biometan je dražší než zemní plyn

Konzultační firma Energy and Environmental Economics totiž vypočítala, že produkce zeleného obnovitelného plynu je (zatím) stále mnohem dražší než snadno dostupný zemní plyn.

Proto pro vytápění domů doporučuje elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o spolehlivější cestu, jak snižovat emise skleníkových plynů.

„Elektrifikace budov a zejména využití elektrických tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev vody vedou v dlouhodobém časovém období k nižším účtům za energie,“ napsala firma v doporučení pro kalifornskou vládu.

Náklady na modernizaci přenosové sítě

Společnost Southern California Gas Company ale namítá, že v případě masivní elektrifikace a využívání obnovitelných zdrojů energie je potřeba přebudovat elektrickou síť. Navíc u té stávající hrozí potenciální přetížení a výpadky proudu. I proto by Kalifornie neměla sázet vše na elektřinu, byť obnovitelnou.

Mluvčí firmy Chris Gilbride tak obhajuje i využívání obnovitelného zemního plynu, který je vhodným doplňkem energetické budoucnosti nejlidnatějšího státu USA, ve kterém žije 40 milionů obyvatel.

Paradoxní na současné debatě je i to, že metan od krav z firmy Calgren nesměřuje v potrubí plynárenské společnosti k domácnostem. Využívá se jako palivo pro nákladní vozy ve formě stlačeného plynu. Celkem je v Kalifornii takových zařízení 120 a všechny plyn dodávají do sektoru dopravy.