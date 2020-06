Záchrana Lufthansy či Smartwings? Obojí jitří emoce aneb souhrn událostí 26. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

bezmála půl roku (pro někoho to možná byla celá věčnost) domácího školního martyria s našimi dětmi se nyní završilo vysvědčením. Stejně jako se v řadě firem osvědčil home office, i školy zjistily, že na dálku učit lze a že některé věci jsou (naprosto) zbytečné. Na druhou stranu si spousta z nás uvědomila, že škola, do níž naše děti chodí, není zas tak „zbytečná“ instituce. A byť tohle vysvědčení není až tak „směroplatné“, tak nezapomeňte děti alespoň drobně odměnit.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Hořký konec Wirecard

Zmizelé miliardy z účtů německé platební společnosti Wirecard vstupují do dalších dějství. Představenstvo firmy kvůli účetnímu skandálu, jenž vyústil v zadržení jejího šéfa Marcuse Brauna policií, rozhodlo požádat o zahájení insolvenčního řízení u soudu v Mnichově. Od minulého týdne, kdy auditoři z EY odmítli podepsat účetní závěrku firmy za loňský rok, protože nemohli dohledat účty, na kterých mělo být 1,9 miliardy eur, klesly akcie firmy už o více než 90 %. Společnost Wirecard se tak stala první firmou z hlavního německého akciového indexu DAX, která zkrachovala v době, kdy je stále součástí indexu.

Chmurné vyhlídky české?

České veřejné finance jsou při nynějším nastavení daňové a výdajové politiky dlouhodobě neudržitelné, uvedla ve středu ve Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí Národní rozpočtová rada. Toto základní konstatování zůstalo ve srovnání s loňskou zprávou stejné, řada dalších parametrů se však znatelně zhoršila. Ministerstvo financí k tomu uvedlo, že považuje načasování zprávy do období nejhlubšího poklesu světové ekonomiky od třicátých let minulého století za nešťastné.

Souboj ministrů

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) je proti poskytnutí státní záruky letecké skupině Smartwings, do níž patří i ČSA. Vláda o ničem podobném nejednala a v současné době není takový návrh na stole, řekla Schillerová v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. O pomoci hovoří ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Stát podle něj jedná se Smartwings o záruce 500 až 900 milionů korun.

Žádné úrokové zvraty

Bankovní rada České národní banky na středečním měnověpolitickém jednání ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 %. Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů a rozhodnutí o sazbách bylo jednomyslné.

Zase o chlup pesimističtější

Mezinárodní měnový fond kvůli dopadům pandemie nemoci COVID-19 dále zhoršil výhled vývoje globální ekonomiky. Pro letošní rok nově počítá s propadem světového HDP o 4,9 %. V dubnu čekal pokles o tři procenta, přičemž i to by znamenalo nejhlubší recesi globální ekonomiky za 90 let.

Rekordní schodek míří do druhého čtení

Vládní koalice protlačila návrh na prohloubení letošního schodku státního rozpočtu na 500 mld. Kč do druhého čtení. Předloha po pětihodinové debatě ve sněmovně odolala opozičnímu návrhu na vrácení vládě k přepracování. Ve druhém čtení budou mít poslanci možnost přednášet pozměňovací návrhy. Závěrečné schvalování se očekává v první polovině července.

Apple dá sbohem Intelu

Technologický gigant Apple plánuje postupně nahradit čipy od firmy Intel vlastními procesory Apple Silicon, které výrobce již delší dobu používá v iPhonech a iPadech. První Mac s novým procesorem by se měl na trhu objevit již na konci letošního roku, úplný přechod na nový typ hardwaru pak bude trvat zhruba dva roky. Apple oznámil i další novinky během vývojářské konference Apple Worldwide Developers Conference, která se letos konala kvůli koronaviru online. Mimo jiné jde například o operační systém iOS 14 pro iPhone, operační systém pro tablety iPadOS 14 a další.

ČEZ vydělává i na akvizicích

Energetická společnost ČEZ prodala americké firmě Microsoft minoritní podíl v izraelské společnosti CyberX, která je dodavatelem komplexních řešení v průmyslové kybernetické bezpečnosti. ČEZ část firmy vlastnil 15 měsíců prostřednictvím svého investičního fondu Inven Capital. „Původní vklad do CyberX se fondu podařilo během krátké doby násobně zhodnotit,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ Tomáš Pleskač. Microsoft se stal jediným majitelem společnosti, odkoupil podíly všech ostatních investorů. Světová média uvádějí, že celkově Microsoft za firmu zaplatil 165 mil. USD.

Amsterdam ostře proti Airbnb

Hlavní město Nizozemska se od 1. července chystá zakázat pronajímání bytů v historickém centru města turistům. S odvoláním na vedení hlavního města to napsala agentura DPA. Za porušení zákazu hrozí pokuta 20 750 eur. V jiných částech města bude od července možné pronajímat byty cizincům jen 30 dnů ročně. Krátkodobé pronájmy podle radnice zažívají v posledních letech boom. Nabídka na příslušných internetových platformách vzrostla několikanásobně, měsíčně si zájemci o ubytování v Amsterdamu mohou na úkor obyvatel vybírat z 25 tisíc bytů.

NAPSALI JSME PRO VÁS:

Berlín staví nové domy pro uprchlíky. První budou hotové už za rok

Jiří Rynt (Ericsson): Díky 5G nás čeká více virtuální reality a samořiditelných aut

Další oběť rozmachu chytrých telefonů. Japonský Olympus končí s fotoaparáty

Záchrana Lufthansy s pochybami

Mimořádná valná hromada německých aerolinek Lufthansa schválila vládní záchranný balík v celkové výši 9 mld. eur. Největší letecká společnost v Evropě se tak vyhnula riziku bankrotu, který by jí jinak v důsledku koronavirové krize hrozil. Záchranu povolila i Evropská komise. To se nelíbí irským nízkonákladovým aerolinkám Ryanair, které rozhodnutí komise právně napadnou. Firma záchranný balík podle nich nepotřebuje pro přežití koronavirové krize, ale aby poškodila konkurenci.

ECB pálí eura i mimo eurozónu

Evropská centrální banka představila program EUREP, který má zajistit poskytování eurové likvidity centrálním bankám mimo eurozónu prostřednictvím repo operací. Banka uvedla, že s tímto programem přichází jako s opatřením s cílem zajistit eurovou likviditu v případě, že by došlo k dysfunkci trhu jako důsledku epidemie covidu-19. Program bude spuštěn do června 2021.

Komárek posílil vliv v Casinos Austria

Sázková společnost Sazka Group ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka se stala většinovým majitelem rakouské loterijní firmy Casinos Austria s podílem 55,48 procenta. Dokončila převzetí podílu 17,19 procenta od rakouské firmy Novomatic, napsala agentura APA. Sazka Group byla již dříve největším akcionářem firmy Casinos Austria s podílem 38,29 procenta. Novomatic se na prodeji svého podílu Sazce dohodl loni v prosinci.

Google hasí spor s vydavateli

Americký internetový gigant Google učinil první kroky k vyřešení sporu s vydavateli. S některými mediálními skupinami v Austrálii, Brazílii a Německu se dohodl, že jim bude platit za kvalitní obsah. Firma, která je součástí skupiny Alphabet, přitom očekává, že podobné dohody uzavře i se společnostmi v dalších zemích. Platit by měl vydavatelům, jejichž obsah se objeví na sociální sítí v jeho sekci News.

Automobilku FCA krajané podrží

Itálie schválila státní záruku na úvěr ve výši 6,3 miliardy eur pro automobilku Fiat Chrysler Automobiles. Italsko-americký výrobce vozů získá na boj s následky koronakrize největší půjčku, jaké se evropským automobilkám dostalo, píše Reuters. Fiat Chrysler vykázal za první čtvrtletí čistou ztrátu 1,69 miliardy eur, zatímco loni ve srovnatelném období hospodařil s čistým ziskem 508 milionů eur.

Akviziční apetit Gileadu roste

Americká farmaceutická společnost Gilead Sciences koupí za 275 mil. USD podíl 49,9 % ve firmě Pionyr Immunotherapeutics, která vyvíjí léky na rakovinu. Gilead, o níž se v poslední době mluví v souvislosti s jejím přípravkem remdesivir, který se testuje jako lék na covid-19, akvizicí získá napojení na dva slibné přípravky, které by posílily její nabídku léků na rakovinu. Je to již třetí dohoda Gileadu za poslední čtyři měsíce, která má rozšířit její portfolio onkologických léků. V březnu společnost Gilead například oznámila dohodu o koupi firmy Forty Seven za 4,9 mld. USD.

POSLECHNĚTE SI NEJNOVĚJŠÍ PODCAST:

Zadušený motor Evropy