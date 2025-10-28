Vyšší teploty „přivábily“ na Island komáry. Poprvé v historii

Na Islandu poprvé zaznamenali jedince komára druhu Culiseta annulata, podle místních i mezinárodních médií. S novinkou jako první přišel místní server Iceland Monitor. Nález upozornil odborníky i veřejnost na možný vliv rychlejšího oteplování v arktickém regionu.
První exempláře našel amatérský entomolog a jeho nález potvrdili odborníci z místního přírodovědeckého ústavu a později také islandští vědci. Zatím jde o malé množství jedinců, nikoli o důkaz trvale etablované populace.
Druh Culiseta annulata je druhem, který dokáže žít ve studenějším prostředí tzv. Palearktické oblasti. Jde o největší biogeografická zóna, která zahrnuje Evropu, severní Asii, severní Afriku a severní a střední část Arabského poloostrova.
Komáry přilákala past v podobě látky namočené ve sladké tekutině, kterou entomologové nastražili. Přítomnost hmyzu podle vědců naznačuje nedávné zavlečení, pravděpodobně lodí, více však vyjasní až jarní sledování výskytu a šíření.
Zbývá už jen Antarktida
Vědci i proto varují před předčasnými závěry. Izolovaný nález nemusí znamenat, že druh zůstal nebo že se dokáže na Islandu rozmnožovat a přezimovat. K potvrzení ustálení populace je potřeba dlouhodobý monitoring a průkaz reprodukce na místě.
Nicméně i tak jde o drobný, ale výmluvný signál, že i Island se otepluje a tamní klima se klima proměňuje, což se projevuje ve změnách výskytu různých přírodních druhů.
Možný výskyt komárů je praktickou ukázkou toho, že se ostrovní stát otepluje rychleji než mnoho jiných částí severní polokoule. Navíc větší množství tamních stojatých vod nebo delší vegetační sezona mohou dříve neobvyklým druhům pomoci v regionu přežít a rozmnožovat se. To zvyšuje pravděpodobnost „posunů areálu“ druhů souvisejících s klimatem.
Podle studie World Population Review se doposud předpokládalo, že Island je jedním ze dvou regionů, které jsou pro výskyt komárů příliš chladné. Nyní už totu lokací zůstává zřejmě jen Antarktida.
Přibude nemocí?
Globální oteplování může rovněž znamenat vyšší pravděpodobnost přenosu nemocí právě prostřednictvím komárů. „Může přinést dokonalou bouří, protože ovlivňuje prakticky každý krok v procesu přenosu,“ citoval server ABC News Ryana Carneyho, docenta na Katedře integrativní biologie Univerzity jižní Floridy.
Teplejší počasí poskytuje příznivé podmínky pro život komárů – od lokací pro jejich rozmnožování až po rozšiřování jejich působnosti, dodal Carney. Srážky, vyšší vlhkost a teplejší prostředí jsou příznivým prostředím pro růst komáří populace a vyšší šanci na jejich další přežití. Stejně tak mohou znamenat i prodloužení „komáří sezóny,“ což zvyšuje počty možného bodnutí a přenosu nemoci, upozornil Carney.