Superb se stěhuje, Pfizer stojí na bedně a Amazonu hrozí tučný desátek aneb souhrn událostí 46. týdne

Superb made in Slovakia

Česko po dvaceti letech přijde o výrobu superbů od Škody Auto. Výroba nové generace modelu se z Kvasin stěhuje do Bratislavy. Informaci médiím potvrdil odborový předák automobilky Jaroslav Povšík s tím, že koncern Volkswagen, pod nějž automobilka spadá, Česku ukradl neziskovější vlajkovou loď. Nový Superb by se tam měl začít vyrábět v roce 2022, spolu s Volkswagen Passatem. Technologický vývoj obou modelů zůstane v Mladé Boleslavi. Spekulace o tom, že z Kvasin zmizí i výroba Škody Kodiaq, která se měla údajně přesunout do ústřední továrny koncernu do německého Wolfsburgu, se tak nepotvrdili. Díky přesunu Superbu do Bratislavy se pro Kodiaq uvolnila v Kvasinách kapacita.

Pfizer boduje v závodu o vakcínu proti covidu

Americká firma Pfizer s německou BioNTech jako první zveřejnily data z klinické studie vakcíny. Na základě průběžné analýzy oznámily, že má víc než devadesátiprocentní účinnost, a je tak velká šance na její schválení v USA i první aplikování do konce roku. Společnost AstraZeneca a další firmy, které také vakcínu vyvíjejí, výsledky klinických testů zatím nezveřejnily. V den oznámení průlomu ve vývoji šéf Pfizeru Albert Bourla prodal akcie firmy v hodnotě 5,56 milionu dolarů, které si tou dobou připisovaly 15 procent. Vlek událostí ale neměl na transakci vliv, šlo o automatický mechanismus, prodej se uskutečnil podle plánu, který Bourla podepsal již v srpnu. Uvedla to stanice CNN.

Kritizovaný rozpočet dostal zelenou

Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 320 mld. Kč. Základní parametry rozpočtu prošly ve sněmovně prvním čtením hlasy vládní koalice a komunistů. Návrh opozice vrátit jej vládě k přepracování neuspěl. Před samotným hlasováním o rozpočtu jej přijel do sněmovny podpořit také prezident Miloš Zeman.

Vestagerová tvrdě proti Amazonu

Americká internetová společnost Amazon neoprávněně využívá data obchodníků, kteří své zboží prodávají jeho prostřednictvím, čímž získává nespravedlivou konkurenční výhodu, míní Brusel. Evropská komise tak vede s Amazonem řízení kvůli porušování pravidel hospodářské soutěže. Ten ji musí přesvědčit, že pravidla neporušuje. Pokud Komise názor nezmění, může firmě vyměřit pokutu až do výše deseti procent z jejích ročních tržeb, oznámila místopředsedkyně Komise Margrethe Vestagerová. To by v případě Amazonu mohlo být až 28 mld. USD.

Siemens látal koronavirové rány

Německému Siemensu v uplynulém fiskálním roce klesl kvůli koronaviru čistý zisk o čtvrtinu na 4,2 mld. eur ( (111,2 mld. Kč). Podniku se i přes koronakrizi podařilo vykázat solidní výsledky, hlavně díky poslednímu fiskálním čtvrtletí, kdy se do nich příznivě promítlo oddělení energetické části Siemens Energy. Za téměř dvě mld. eur prodala dceřinou společnost Flender. Výnosy firmy se tak za celý rok téměř nezměnily, činily 57,1 mld. eur (1,5 bilionu Kč).

Investoři sázejí na zlato

Celková poptávka po zlatě se v letošním třetím čtvrtletí propadla o necelou pětinu na 892,3 tuny, a to vlivem snížené poptávky po špercích, jež se propadla meziročně o téměř 30 procent kvůli protiepidemickým opatřením omezujícím fungování klenotnictví, a také vlivem sníženého nákupního apetitu centrálních bank. Vedle pandemie poptávku tlačily níže také vysoké ceny kovu. Začátkem srpna se cena suroviny dostala na dolarové maximum 2 067,15 USD za trojskou unci, nyní se obchoduje kolem 1 900 USD. Naproti tomu burzovně obchodované fondy investující do zlata zaznamenaly příliv prostředků v ekvivalentu 272,5 tuny kovu, což celkovou sumu peněz zainvestovaných do zlata skrze tyto fondy poslalo na novou rekordní úroveň v ekvivalentu 3 880 tun zlata. Taktéž investice do fyzického zlata v podobě mincí a slitků vyskočily téměř o polovinu na 222,1 tuny. Vyplývá to ze zprávy Světové rady pro zlato.

Británie je venku z recese

Britská ekonomika se podle nejnovějších dat tamního statistického úřadu vrátila k růstu. Ve třetím čtvrtletí stoupla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o rekordních 15,5 %. Po prvních dvou čtvrtletích poklesu se tak dostala z recese vyvolané plošnou karanténou kvůli kononaviru. Rekordní růst v uplynulém čtvrtletí ale zatím nesmazal letošní propad způsobený pandemií. Ekonomika je stále o 8,2 % níže.

Koronavir provětral účetnictví bank

Velké banky působící v Česku zaznamenaly kvůli koronakrizi, jež vyústila v odklad splátek úvěrů klientů, výrazný propad zisku. ČSOB například v prvních devíti měsících roku klesl čistý zisk o 57 % na 6,3 mld. Kč. Objem úvěrů, vkladů i aktiv pod správou banky se ale meziročně zvýšil. “Procházíme jedním z nejsložitějších období v historii…Pozitivní ale je, že lidé i v tomto čase v mnohem větší míře spoří a přibývá i těch, co pravidelně investují,” komentoval situaci generální ředitel ČSOB John Hollows.

Zbrojovka s novým šéfem

Česká zbrojovka z Uherského brodu vyměnila šéfa. Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem firmy se stal Jan Zajíc, který dosud ve zbrojovce zastával funky místopředsedy a finančního ředitele. Na postu vystřídal Ladislava Britaňáka.

BMW zbrojí na Teslu

Německý výrobce luxusních vozů BMW představil elektrické SUV, které má konkurovat americké Tesle. Zahájení výroby plánuje počátkem roku 2022 v USA. Šéf firmy Oliver Zipse při představení uvedl, že chce, aby elektromobily tvořily třetinu prodaných vozů BMW do roku 2025 a polovinu prodeje do roku 2030.

Maxy můžou zpět do vzduchu

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) by měl příští týden vydat povolení k letům boeingů 737 MAX, které už dva roky po tragických nehodách způsobených vadou softwaru nemohou do vzduchu. FAA je v závěrečné fázi hodnocení navrhovaných změn u těchto letounů. Celý proces by měl být ukončen v příštích dnech. Povolení k letům by pak mohl stroj získat už 18. listopadu, napsala agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.

Lyft zůstává ztrátový

Provozovatele alternativní taxislužby Lyft stále tíží následky pandemie, i když jeho výsledky hospodaření se mírně zlepšily ve srovnání s předchozím čtvrtletí, kdy lidé zůstávali kvůli karanténě doma. Ztráta za tři měsíce do konce září činila 459,5 milionu USD, a mírně se tak zlepšila z 463,5 milionu USD před rokem. Lyft podle médií očekává, že vykáže první ziskové čtvrtletí na konci roku 2021.

Apple představil nové Macy

Americká společnost Apple letos dávkovala svým fandům novinky skrze celý podzim. Naposledy v tomto roce před ně předstoupil šéf společnosti Tim Cook, aby jim prostřednictvím on-line konference představil “one more thing”, a to první vlastní mikroprocesor pro počítače Mac. Apple se tak odklání od technologie firmy Intel, jejíž čipy v počítačích Mac používá téměř 15 let. Nový procesor s označením M1 technologicky přiblíží Macy chytrým telefonům iPhone.

Herní Vánoce

Americká společnost Microsoft tento týden uvedla na trh nový Xbox. Nová generace herní konzole přichází sedm let po debutu její předchozí verze. Microsoft není jediný, kdo chce nakopnout letošní vánoční sezonu. Novou generaci konkurenční konzole Playstation přichystalo také japonské Sony.

V partě stamiliardářů je už i Evropan

Majetek šéfa francouzské skupiny LVMH Bernarda Arnaulta přesáhl 100 mld. USD. Partu stamiliardových boháčů rozšířil díky optimismu investorů posílenému nadějnými zprávami o vývoji vakcíny proti koronaviru, jež vyhnaly vzhůru akcie tohoto výrobce luxusního zboží. Arnault se tak zařadil po bok Američanů Jeffa Bezose, Billa Gatese, Marka Zuckerberga a Elona Muska. Agentura Bloomberg, která žebříček miliardářů sestavuje, uvedla, že je to vůbec poprvé, co má tento elitní klub pět členů.

Boeing vrátil Smartwings téměř čtvrt miliardy

Letecká společnost Smartwings získala zpět část záloh ve výši skoro 10 mil. USD (asi 224,6 milionu korun) od firmy Boeing za nedodané letadlo 737 MAX. Vedle toho společnost nadále po americkém výrobci vymáhá náhradu škod za nucené odstavení těchto problémových letadel. Upozornil na to dnes server zdopravy.cz.

Huawei chce pustit Honor

Čínská společnost Huawei Technologies se chystá za 100 mld. jüanů (339 mld. Kč) prodat svou značku levných telefonů Honor. Získat by ji mělo konsorcium vedené distributorem těchto přístrojů, firmou Digital China, a vládou města Šen-čen. S odvoláním na informované zdroje to napsala agentura Reuters. Analytici upozorňují, že po prodeji by se na Honor nevztahovaly americké sankce, které zasáhly právě firmu Huawei.

Inflace brzdí

Spotřebitelské ceny v Česku v říjnu potřetí v řadě zpomalily meziroční růst, tentokrát na 2,9 % ze zářijových 3,2 %. Uvádí to statistika ČSÚ. Do vývoje promluvily především pohyby cen energií. Lidé více platili za neřesti v čele s alkoholem a tabákovými výrobky. Z potravin zdražilo zejména maso. Naopak opět klesly ceny za poštovní služby a telekomunikace.

GRAF: Vývoj inflace v Česku

(za posledních 12 měsíců, v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com



Adobe koupí Workfront

Americká společnost Adobe koupí za 1,5 mld. USD platformu pro řízení práce lidí z marketingu Workfront. Workfront pomáhá firmám spravovat obsah, plánovat a sledovat marketingové kampaně. Zaměstnává více než 3 000 zaměstnanců a asi milion uživatelů. Obě společnosti jsou už dlouho partnery a mají více než tisíc společných zákazníků.

Rozpínající se Sazka

Globální investiční fondy Apollo vloží 500 milionů eur do nově založené společnosti Sazka Entertainment, jež je dceřinou společností skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. Nový subjekt, který se po dokončení transakce stane také stoprocentním vlastníkem Sazka Group, vzniká za účelem investic do loterijního byznysu v Evropě i USA. Vlastní kapitál společnosti Sazka Entertainment bude po transakci činit 4,2 miliardy eur. Dokončení obchodu, které je podmíněno souhlasem regulačních orgánů, se očekává v roce 2021.

ČEZ si udržel zisk

Energetická společnost ČEZ vykázala za první tři čtvrtletí letošního roku zisk na úrovni loňského roku, a to ve výši 13,6 mld. Kč. Tržby se firmě meziročně zvýšily o 5 % na 155,5 mld. Kč. Skupina rovněž uvedla, že za celý rok očekává provozní zisk EBITDA a očištěný čistý zisk na horní hraně dříve uvedeného rozpětí 62-64 mld. Kč, respektive 21-23 mld. Kč.

Tým Schillerové představil své kalkulace

Schodek českých veřejných financí by měl do roku 2023 klesnout z letos odhadovaných 6,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 3,6 procenta HDP. Vládní dluh by měl naopak stoupnout do roku 2023 na 47,4 procenta HDP z letos plánovaných 39,4 procenta. Vyplývá to Konsolidační strategie veřejných financí ČR, kterou ministerstvo financí poslalo poslancům. “Hledat dnes opatření, která přijmout za čtyři či šest let ke konsolidaci veřejných financí, je opravdu předčasné,” napsala v její předmluvě šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO). Mimo jiné také vyzvala k zaměření úsilí na oživení ekonomiky a zlepšení ekonomických vyhlídek.

Antiboeingová cla v běhu

Evropská unie zavedla odvetná cla na dovoz zboží ze Spojených států za to, že Washington subvencoval výrobu boeingů. Cla v celkovém ročním objemu čtyř miliard dolarů začal evropský blok vybírat od úterý.

SoftBank se zahojil na prodeji majetku

Japonská skupina SoftBank za prvních šest měsíců svého fiskálního roku zvýšila čistý zisk více než čtyřnásobně na rekordních 1,88 bilionu jenů (406,2 mld. Kč). Hospodaření podpořil zejména rozsáhlý prodej aktiv, jehož cílem bylo zlepšit finanční pozici společnosti. Prudký růst je obratem ve srovnání s poklesem zisku o téměř polovinu ve stejném období loňského roku. V uplynulém fiskálním roce, který končí v březnu, navíc firma vykázala vysokou ztrátu kvůli špatným investicím, v čele s americkým provozovatelem sdílených kanceláří WeWork.

