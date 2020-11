Daně podle Babiše, bitcoinová rally a Tesla v partě pětistovky vyvolených aneb souhrn událostí 47. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

už týden řídí náš každodenní život PES – tedy protiepidemický systém. Mapuje aktuální situaci pandemie a na jeho základě ministerstvo zdravotnictví rozhoduje o stupních opatření. Aktuálně jsme na nejhorší možné úrovni, ale už brzy se to prý zlepší (o jeden stupeň). V reálu to tedy znamená, že i nadále je (skoro) všude zavřeno, a třeba do obchodů už zase stojíme fronty. Nový systém má být přehlednější, ale mám pocit, že už ho lidé nemají sílu ani sledovat. Rozhodně ale v tuto chvíli neplatí, že PES je nejlepším přítelem člověka…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Unijní rozpočet v šachu

Maďarsko a Polsko zablokovaly přijetí unijního rozpočtu na období 2021 až 2027 ve výši téměř 1,1 bilionu eur (29 bilionů Kč.) Vadí jim podmínka dodržování principů právního státu. Unijní instituce už několik let vedou v obou zemích řízení kvůli obavám z omezování nezávislosti justice či médií. Veto dvojice členských zemí se vztahuje také na plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 mld. eur (19,8 bilionu Kč). Posun v patové situaci nevyřešila ani čtvrteční videokonference lídrů EU. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho polský kolega Mateusz Morawiecki pouze ostatní evropské špičky seznámili se svými argumenty. Příští dny tak budou zasvěceny vyjednávání o kompromisu. Pokud se rozpočet nepodaří schválit do konce letošního roku, začne od ledna platit provizorium, v jehož rámci se budou vyplácet jen omezené fondy.

Daně podle Babiše

Zdaňování takzvané superhrubé mzdy v Česku po 13 letech zřejmě skončí. Poslanci při schvalování daňového balíčku přijali návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který od ledna příštího roku počítá se zdaněním pouze hrubé mzdy sazbou 15 procent a u lidí s příjmy nad 140 tisíc korun měsíčně sazbou 23 procent. Poslanci dali přednost Babišovu návrhu před verzí, kterou předkládal šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček. Ta počítala se sazbami ve výši 19 a 23 procent. Zrušení ještě není definitivní. Zákon musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Sněmovna spolu s tím v daňovém balíčku schválila také zavedení stravenkového paušálu, schválila i snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o korunu na litr a upřednostnila rychlejší růst daně u tabákových výrobků, než jaký navrhovala vláda. Změny ve vládním daňovém balíčku budou mít podle ministryně financí Aleny Schillerové celkový dopad na veřejné rozpočty v objemu 130 mld. Kč. Schválený státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard zatím s těmito změnami nepočítá. Schillerová upozornila, že na výdajové straně rozpočtu tolik peněz nemůže ušetřit, stát si je bude muset půjčit.

Čtvrtý operátor v Česku nebude

Aukce kmitočtů pro chytré mobilní sítě 5G čtvrtého velkého mobilního operátora v Česku nepřivedla. Klíčové kmitočty v pásmu 700 MHz si podle ČTÚ mezi sebou rozdělí O2, T-Mobile a Vodafone. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) označil dražbu za úspěšně dokončenou, čeká tlak na další snížení cen.

Oživení může ztratit tempo

Globální ekonomika ožívá z hluboké koronavirové krize. Podle zprávy MMF se ale objevují signály zpomalení v zemích, kde se zvyšuje počet nemocných. Fond minulý měsíc předpověděl, že globální ekonomika letos klesne o 4,4 procenta. V příštím roce by ale měla ekonomika ožít a vzrůst o 5,2 procenta. Oživení však probíhá nerovnoměrně. Výhled pro mnoho rozvíjejících se trhů se však zhoršil. Krize pravděpodobně zanechá hluboké a rozdílné jizvy, varoval fond.

Maxy mohou zpět do vzduchu

Americký Federální úřad pro letectví povolil obnovit provoz letadel Boeing 737 MAX. Letouny nesměly létat od března loňského roku poté, co vada softwaru zapříčinila dvě tragické nehody. Obnovení provozu je však podmíněno úpravami letadel a novým školením pilotů. Očekává se, že návrat letadel do vzduch bez průtahů schválí i další úřady, včetně evropských.

Kauza Wirecardu pokračuje

Evropské aktivity zkrachovalé německé finanční společnosti Wirecard převezme španělská banka Santander. Přejde k ní i 500 pracovníků německé firmy, oznámil tento týden insolvenční správce Wirecardu Michael Jaffé. Wirecard je od června v insolvenci, někteří její manažeři včetně jejího předsedy představenstva Markuse Brauna čelí podezření z organizovaného podvodu, zpronevěry, falšování účetnictví a manipulace s akciovým trhem. Věřitelé německé firmy si podle německého soudu uplatňují pohledávky v hodnotě minimálně 12,5 miliardy eur.

Bitcoinová rally

Kurz bitcoinu šplhá k hranici 18 tisíc dolarů za virtuální minci. Od začátku letošního roku se kurz nejpopulárnější kryptoměny více než zdvojnásobil. Výše byl jen ke konci roku 2017, kdy se přiblížil hodnotě 20 tisíc dolarů. Současný růst digitální měny je nejčastěji připisován očekávanému pokračování uvolněné měnové politiky. Tento faktor umocnily volby americké prezidentské volby, které ukázaly, že nalezení politického konsenzu v otázce finanční pomoci ekonomice těžce zkoušené koronavirou pandemií bude zřejmě nemožné.

Tesla míří do indexu S&P 500

Americký výrobce elektromobilů Tesla se stane součástí akciového indexu S&P 500, k jejímu začlenění by mělo dojít 21. prosince. V indexu bude mít váhu asi jednoho procenta. Začátkem týdne to uvedl provozovatel indexu, společnost S&P Dow Jones Indices. Tesla je díky své burzovní hodnotě téměř 387 mld. USD (8,6 bilionu Kč) nejdráže obchodovanou automobilkou světa. Akcie Tesly v reakci na zprávu vytrvale přidávaly. Čtvrteční obchodování uzavřely růstem o 10,2 procenta na 486,64 dolaru za kus.

Síť pizzerií Coloseum míří na START

Na trh pražské burzy Start se chystá na jaře vstoupit síť italských restaurací Coloseum. Plánuje nabídnout až 30 % společnosti za přibližně 60 mil. Kč. Peníze chce využít na refinancování stávajících závazků a investice do budoucího růstu. Kromě 15 restaurací by pod nově nově založený holding spadal také catering, velkoobchod s potravinami a vybavením pro restaurace, ale také areál Občanské plovárny a minipivovar.

Pro zisk riskujete životy, osočují šéfy zaměstnanci Facebooku

Zaměstnanci Facebooku si stěžují, že je vedení nutí k návratu do kanceláří. Bojí se, že by se v nich mohli nakazit koronavirem. Více než 200 pracovníků z celého světa tak poslalo firmě otevřený dopis, kde ji obvinilo, že kvůli zisku zbytečně riskuje životy, uvedla BBC.

Nasdaq bude kápo v odhalování podvodů

Americký fitech Nasdaq koupí za 2,75 mld. USD (61,3 mld. Kč) kanadskou firmu zaměřenou na odhalování finančních podvodů Verafin. Vznikne tak globální lídr s technologiemi pro boj s finanční kriminalitou. Pro Nasdaq je to největší akvizice od roku 2008, kdy koupil burzovní firmu OMX, napsala agentura Reuters.

Kofola vyplatí dividendu

Akcionáři Kofoly si rozdělí ve formě dividendy 300,9 milionu korun, stejně jako loni. Na jednu akcii připadne před zdaněním 13,50 Kč. Návrh představenstva schválila valná hromada společnosti v korespondenčním hlasování.

Výrobci vakcín přihazují

Vlna pozitivních zpráv se valí od farmaceutických společností, které vyvíjejí vakcíny proti koronaviru. Výsledky třetí fáze klinický testů už oznámily společnosti Pfizer s BioNTech, Moderna i AstraZeneca. První dvě jmenované firmy uvedly, že jejich přípravky mají účinnost přes 90 procent. Slibné výsledky hlásí i oxfordští vědci z AstraZenecy, očkovací látka podle nich vyvolává u lidí silnou imunitní reakci a zdá se být zcela bezpečná.

Rozvojový fond získal licenci

Národní rozvojový fond získal od České národní banky licenci, a může tak zahájit činnost. Fond bude sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje země. Komerční banky do něj vloží sedm miliard korun. Jeho zřízení navrhl premiér Andrej Babiš (ANO) místo sektorového zdanění bank, které prosazovala koaliční ČSSD. Spravovat ho bude Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Google zaplatí vydavatelům za obsah

Americký internetový gigant Google podepsal dohodu o autorských právech se šesti francouzskými novinami a časopisy. Za obsah bude mimo jiné platit například deníků Le Monde a Le Figaro. Český miliardář a majitel mediální skupiny CMI France Daniel Křetínský se k dohodě nepřidal. Už dříve ji kritizoval, že není spravedlivá. Křetínský vlastní několik francouzských listů, jako je Elle, Marianne, Version Fémina a Télé 7 Jours. Google se nejdříve s platbám bránil, tvrdil, že weby deníků díky vyhledávači těží z větší návštěvnosti. Před měsícem mu ale soud vyjednání dohody s vydavateli nařídil.

Apple žehlí průšvihy

Americká společnost Apple se žalobě, urovnání sporů ji ale bude stát 113 mil. USD. Firma v USA čelila obvinění, že zpomalovala své mobilní telefony iPhone, aby zamaskovala problémy s bateriemi a přiměla uživatele k nákupu nových přístrojů. Dohoda je oddělená od urovnání navrženého letos v březnu, podle kterého má Apple zaplatit majitelům iPhonů 500 mil. USD, a vyhne se tak hromadné žalobě.

Leo Express usiluje o nové tratě

Leo Express jako zatím jediný z českých dopravců získal osvědčení pro veřejné trasy v Německu. Osvědčení o bezpečnosti se vztahuje na železniční provoz v SRN v oblasti osobní dopravy. To Leo Express opravňuje v hledání nových tras nebo nabízení svých služeb v rámci náhradní dopravy například při výlukách či stavbách nebo speciální dopravu pro firmy a chartery.

Eurozóna čelí deflaci

Spotřebitelské ceny v eurozóně v říjnu v meziročním srovnání znovu klesly o 0,3 %, potvrdil Eurostat rychlý odhad z konce minulého měsíce. Loni v říjnu byla míra inflace v eurozóně 0,7 %. V celé EU spotřebitelské ceny v říjnu o 0,3 % vzrostly. Inflace v eurozóně se v době koronavirových omezení ekonomiky drží na nejnižších hodnotách za poslední čtyři roky. Analytici se na základě statistických údajů obávají, že by současná druhá vlna pandemie mohla vyvolat deflační spirálu.

GRAF: Meziroční míra inflace v eurozóně

(v procentech, za posledních 12 měsíců)



Zdroj: tradingeconomics.com

Volkswagen šlape do elektromobility

Koncern Volkswagen uzavřel s Řeckem dohodu o výstavbě průkopnického systému mobility na středomořském ostrově Astypalaia. Současný systém dopravy na tomto ostrově přejde na elektromobily a energie z obnovitelných zdrojů. V dlouhodobém horizontu se Astypalaia stane ostrovem, který bude vzorem pro klimaticky neutrální mobilitu. Nové služby v oblasti mobility, jakými jsou například sdílení vozidel nebo jízd, přispějí ke snižování intenzity dopravy a zvyšování její kvality. Elektrická energie bude pocházet převážně ze solárních a větrných elektráren využívajících místní obnovitelné zdroje. Projekt je plánován na šest let.

Amazon otevřel online lékárnu

Internetový prodejce Amazon bude nově zasílat i léky na předpis hrazené ze zdravotního pojištění. V USA otevřel svoji první internetovou lékárnu. Firma má potenciál otřást celým farmaceutickým odvětvím stejně jako předtím s knižním trhem. Pro předplatitele služby Prime bude zásilka zdarma. Amazon bude akceptovat většinu pojištění. Předplatitelé Prime, kteří pojištěni nejsou, si u ní budou moci nakoupit generika i značkové léky se slevou.

Buffett přelil miliardy z Applu do výrobců vakcín

Společnost Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffettovi prodala ve třetím čtvrtletí 36,3 milionu akcií společnosti Apple a investovala miliardy dolarů do několika výrobců léků včetně firem Merck a Pfizer. Zvýšila také podíl v některých už vlastněných společnostech, jako jsou Bank of America, síť maloobchodů Kroger nebo automobilka General Motors, a nakoupila akcie mobilního operátora T-Mobile US. Vyplývá to ze zprávy pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy.

Huawei se zbavila Honoru

Čínská Huawei Technologies prodala divizi Honor. Osamostatnění značky levných telefonů převedením pod správu 30členného konsorcia vedeného jejími prodejci jí totiž dávají větší šance na přežití. Nebudou se na ni totiž vztahovat americké sankce uvalené na Huawei.

Mercedes-Benz posiluje vliv v Aston Martinu

Mercedes-Benz britské automobilce poskytne řadu vyspělých technologií, včetně hybridních a elektrických pohonných jednotek nové generace a dalších komponentů.

Přístup k technologiím bude umožněn výměnou za nové akcie v celkové hodnotě 286 milionů liber, které společnost Aston Martin vydá v několika fázích v průběhu příštích tří let. Mercedes v současnosti drží podíl 2,6 % základního jmění britské automobilky. Nové akcie zvýší jeho podíl nanejvýš na 20 %.

EasyJet poprvé v červených

Britský easyJet se kvůli koronaviru letos poprvé ve své 25leté historii propadl do celoroční ztráty. Čistá ztráta za finanční rok do konce září činí kvůli méně než polovičním tržbám téměř 1,1 mld. GBP (32,4 mld. Kč). Loni nízkonákladové aerolinky vykázaly zisk 349 mil. GBP. liber. Šéf easyJetu Johan Lundgren uvedl, že v aktuálním čtvrtletí počítá jen s pětinou obvykle plánovaných letů, dříve ještě hovořil o čtvrtině.

Endeavour za miliardy koupí svého rivala

Těžař zlata, firma Endeavour Mining, jenž se zaměřuje na západní Afriku, koupí společnost Teranga Gold. Zaplatí za ní asi dvě mld. USD. Akvizicí se vklíní mezi deset největších těžařů žlutého kovu na světě a jedničkou na trhu západní Afriky. Sloučená skupina chce příští rok usilovat o vstup na londýnskou akciovou burzu.

Minimální mzda vzroste na 15 200 korun

Minimální mzda se od ledna zvýší o 600 korun na 15 200 korun měsíčně. Ministryni práce Janě Maláčové se pro ještě vyšší minimální mzdu nepodařilo ve vládě získat podporu. nezískali sociální demokraté ve vládě podporu. Současně s minimální mzdou poroste i zaručená mzda, která se pohybuje od nejnižšího výdělku do jeho dvojnásobku. Vládní ANO v jednáních prosazovalo přidání o 400 korun, sociální demokraté považovali za minimální navýšení 900 korun a za optimální 1 800 korun. Odbory žádaly 1 400 korun a zaměstnavatelé by by částku vůbec nezvyšovali. Minimální mzda se naposledy zvyšovala letos v lednu o 1 250 na 14 600 korun.

Nets a Nexi jsou v tom spolu

Největší italská platební společnost Nexi se dohodla na fúzi s dánským konkurentem Nets. Akvizicí za 7,8 mld. eur vznikne největší platební skupina v Evropě. Pro Nexi je to druhé spojení za šest týdnů, kdy oznámila koupi svého domácího konkurenta SIA za 4,6 mld. eur.

YouTube vloží reklamy do všech videí

Americký server pro sdílení videopříspěvků YouTube začne postupně vkládat reklamy do všech videí. O dodatečné příjmy se pak s autory příspěvků bude dělit jen za určitých podmínek. YouTube to uvedl v aktualizovaných podmínkách používání služby, které zatím platí jen pro Spojené státy. Součástí změn jen také rozhodnutí serveru vybírat srážkovou daň.

