Odolná a silnější koruna: skoro jako legendární Rambo

Česká koruna je v polovině roku 2025 překvapivým šampionem odolnosti. Vůči dolaru si prozatím připsala více než 13 procent, posílení o zhruba 2 procenta hlásí i na frontě s eurem.

A to vše na pozadí extrémně turbulentního vývoje. Ať již jde o skokový nárůst nejistoty, Trumpovu celní politiku nebo aktuální konflikt na Blízkém východě. Historicky by tento mix dostal tuzemskou měnu vcelku jistě do defenzivy, ne tak nyní, kdy koruna posílila na 24,80 korun za euro.

GRAF: Vývoj kurzu koruny vůči euru a dolaru

Od začátku letošního roku k 18. červnu 2025.

Zdroj: tradingeconomics.com

Pozitivní faktory

Za touto stabilitou stojí několik faktorů, jejichž pozitivní impuls se ještě nevyčerpal. Za prvé hrají roli vysoké devizové rezervy (více než 40 procent HDP) v kombinaci s přísnou měnovou politikou ČNB, které odrazují od sázek proti koruně.

Ve prospěch koruny hovoří i pozitivní úrokový diferenciál vůči euru, který by měl v nejbližších čtvrtletích dále přetrvat – od ČNB i ECB očekáváme už jen jedno snížení sazeb na 3,25 procenta, respektive 1,75 procenta.

Za druhé, kondice tuzemské ekonomiky je prozatím lepší, než jsme čekali. Obchodní války sice lehce sníží tempo růstu, ale oproti původním odhadům méně. To vše za předpokladu rozumné dohody mezi USA a EU (americká cla okolo 15 procent).

A přestože exportně orientovaná část průmyslu nadále zápasí se slabou poptávkou, v případě měkkých dat již vidíme signály stabilizace.

Bezpečný přístav USA v pochybnostech investorů

A konečně za třetí se koruna veze na vlně slábnoucího dolaru a odlivu kapitálu ze zámoří. Ten je důsledkem Trumpových politik a zpochybnění role Ameriky jako bezpečného přístavu.

Aktuální tržní koncensus přitom počítá s dalšími ztrátami dolaru. A to až k úrovni 1,20 dolaru za euro na horizontu příštích šesti měsíců, což by středoevropské měny v čele s korunou měly ocenit.

Navzdory stále vysoké nejistotě a negativním rizikům proto přepisujeme náš výhled směrem k silnějším úrovním. Ve druhé polovině roku okolo 24,60 Ekorun za euro. Prvním vážným testem bude 9. červenec, tedy deadline pro americko-evropskou obchodní dohodu.

Korunu čeká další posilování, i když…

V roce 2026 pak odhadujeme další lehké zisky koruny k 24,40 korun za euro. Výraznějšímu posilování koruny bude nicméně bránit nižší tempo reálné konvergence.

S tímto výhledem je však spojeno jedno riziko technického charakteru. Koruna je mezi investory extrémně překoupená. To jí sice pomáhá k ziskům, zároveň ale činí potenciálně zranitelnou vůči negativním překvapením, ať již jde o makro data nebo geopolitiku.

Neplatí tak, že by se na korunový trh nemohla relativně rychle vrátit volatilita. Právě naopak. Vysoká překoupenost může vést v případě negativního impulsu k rychlým uzavíráním dlouhých pozic a výprodejům…