Lex Babiš se nemění, “digidaň” je diskriminační a Wall Street hlásí rekordní obchod aneb souhrn událostí 8. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Donald Trump si na předvolební kampani v Coloradu postěžoval na to, že letošního Oscara vyhrál jihokorejský Parazit (mimochodem, super film, pokud jste ho ještě neviděli, doporučuji). Napadl mě v souvislosti s tím citát, který zazněl ve filmu Trhák. Ta replika zní: „Důležité je, co si říkají lidé při odchodu z kina,“ říká dramaturg Jícha a režisér Kohoutek mu vzápětí odpovídá: „To počasí, to počasí…“ Musíte uznat, že jeho odpověď je pro letošní zimu více než vypovídající. Při pomalu pravidelném varování meteorologů zcela jinak vyzní také song skupiny Fleret s názvem Zafúkané, možná by kapela mohla zaměnit název i hlavní repliku na „Vyfúkané“). Tak ať vás nic neodfoukne!

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Lex Babiš platí beze změn. Ústavní soud odmítl návrhy prezidenta Miloše Zemana a poslanců hnutí ANO na zrušení části zákona o střetu zájmů. Nevyhověl tak hlavní námitce, že je zákon zacílen právě na premiéra Andreje Babiše. Norma je dle soudu dostatečně obecná a podobně jako Babiše limituje tisíce dalších veřejných funkcionářů.

USA Česku: S tou digidaní opatrně! Americký velvyslanec v Česku Stephen King zaslal členům rozpočtového výboru české Poslanecké sněmovny dopis, ve kterém označil zvažovanou digitální daň za diskriminační. Podle serveru iHNED.cz, který o dokumentu informoval, King poslance varoval i před možným zavedením odvetných opatření ze strany USA. Daň, jejíž návrh sněmovní výbor projednává, by se vztahovala na velké internetové firmy v Česku. Týkat by se měla předních světových společností jako Google, Facebook, Amazon či Apple.

Těží Samsung z koronaviru? Jihokorejský výrobce chytrých telefonů Samsung Electronics by mohl nejvíce vytěžit z problémů kolem výroby smartphonů v Číně. Tu postihly výpadky kvůli epidemii onemocnění způsobeného koronavirem. Potíže se dotknou nejen čínských výrobců, problém už má i americký Apple. Ten oznámil, že kvůli dopadům nákazy nesplní výhled tržeb na druhé finanční čtvrtletí, který si stanovil teprve před třemi týdny. Polovina chytrých telefonů Samsungu se ale vyrábí ve Vietnamu, kde má koronavirus na výrobu zatím jen omezený vliv, napsala agentura Reuters. Přesto už byl Samsung nucen zavřít jednu továrnu v Jižní Koreji. U jednoho ze zaměstnanců se totiž potvrdila nákaza novým typem koronaviru, kvůli čemuž firma zbytku pracovníků nařídila karanténu.

Firmy zasažené epidemií podpoří čínská vláda. Začne tím, že zlevní úvěry. Čínská centrální banka poprvé po třech měsících snížila základní úrokovou sazbu. Roční primární úvěrová sazba, od níž se odvíjí úrokové sazby, za které komerční banky poskytují úvěry domácnostem a podnikům, se sníží na 4,05 % z 4,15 %.

Transatlantický spor graduje. Americká vláda zvýší clo na letadla dovezená z Evropské unie z deseti na 15 procent. Nové tarify vstoupí v platnost 18. března. Washington tak zvyšuje tlak na Unii v rámci 16 let trvajícího sporu kvůli subvencím pro francouzský Airbus. Cla na další zboží Spojené státy zatím zvyšovat nebudou.

Co vlastně je OK na těch 737 MAX? Americká společnost Boeing čelí novému problému, který by mohl znamenat bezpečnostní riziko. Firma totiž nalezla v palivových nádržích několika nových letadel 737 MAX zbytky cizích předmětů. S odvoláním na interní sdělení firmy zaměstnancům o tom informovaly tiskové agentury. Letadla 737 MAX jsou už téměř rok odstavena z provozu a ta nová čekají zaparkovaná na své dodání aerolinkám.

Dohoda na rozpočtu EU je nemožná. Čtyři země, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko a Rakousko, odmítají příjmy rozpočtu navržené předsedou Evropské rady Charlesem Michelem ve výši 1,074 procenta hrubého národního důchodu na období 2021 až 2027. Čtveřice zemí požadují maximálně jedno procento HND.

Satisfakce pro Chodorkovského? Rusko musí akcionářům někdejší ruské ropné společnosti Jukos zaplatit odškodné více než 50 miliard dolarů, rozhodl odvolací soud v Haagu. Zrušil tak rozsudek soudu nižší instance, podle kterého Rusko tuto částku platit nemuselo. Někdejší nejbohatší Rus a hlavní vlastník Jukosu Michail Chodorkovskij verdikt odvolacího soudu přivítal. Agentura Reuters uvedla, že proti rozhodnutí se ještě lze odvolat k nejvyššímu soudu. Ruské ministerstvo spravedlnosti již oznámilo, že tak učiní.

Amazon vylétl mezi největší obchodníky světa. Rok 2019 zamíchal s obsazením prvních tří příček v žebříčku největších hráčů na globálním retailovém trhu, který sestavila společnost Deloitte. Americkému gigantu Amazon vzrostly meziročně tržby o 18 procent na 140 miliard dolarů, a probojoval se tak na třetí místo hned za americké obchodníky Walmart a Costco. První jmenovaný obchodník utržil 514 miliard dolarů (+3 %), řetězci Costco stouply tržby na 142 miliard dolarů (+10 %). Žebříčku dominují formy z USA, z Evropy jsou v první desítce jen Schwarz Group (4.), Aldi (8.) a Tesco (10.).

Malý krok pro Apple, obrovský skok pro lidstvo. Americký Apple zvažuje, že své chytré telefony a tablety více otevře konkurenčním aplikacím. S odkazem na zdroje obeznámené se situací to píše agentura Bloomberg. Apple by tak uživatelům umožnil vybrat si jako své výchozí nastavení webový prohlížeč a poštovní aplikace třetích stran. Dosud měli majitelé jeho přístrojů přednastaven firemní prohlížeč Safari a poštovní aplikaci Apple Mail a nemohli je nahradit konkurenčními produkty.

Nejen Boeing stíhají problémy s letouny. Evropský výrobce letecké techniky Airbus hodlá ve své zbrojařské a kosmické divizi zrušit téměř 2400 míst. Mohou za to odklady zbrojních kontraktů. Airbus se potýká s problémy kolem vojenského transportního letounu A400M. Německá armáda totiž na podzim odmítla převzít dva tyto stroje kvůli opakujícím se technickým nedostatkům, píše agentura Reuters.

Rekordní obchod na Wall Street. Americká investiční banka Morgan Stanley převezme zhruba za 13 miliard dolarů on-line makléřskou společnost E*Trade Financial. Jde o největší transakci, jakou některá z bank na Wall Street uskutečnila od finanční krize. Morgan Stanley tak podpoří svou divizi správy majetku. Za diskontního makléře zaplatí svými akciemi. Obchod, který by měl být uzavřen ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku, přichází nedlouho poté, co konkurenční makléřská společnost Charles Schwab oznámila, že za 26 miliard dolarů koupí rivala TD Ameritrade. Makléřské firmy v USA se spojují, aby lépe čelily tlaku na snižování poplatků.

Bernard na cestě z Humpolce do světa. Rodinný pivovar Bernard v Humpolci loni uvařil 400 600 hektolitrů piva, v porovnání s rokem 2018 zvýšil výstav o 4,9 procenta. Export se v minulém roce týkal přibližně pětiny jeho produkce, uvedl mluvčí pivovaru Radek Tulis. Výroba Bernardu stoupá pravidelně řadu let, přesto na trhu stále zůstává mezi menšími pivovary. Tržby humpoleckého pivovaru za rok 2019 byly 849 milionů korun, zatímco o rok dříve tento podnik utržil 781 milionů korun.

Kellnerova sbírka “autíček” se rozroste. Mezinárodní investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera má zájem o poloviční podíl v tureckém výrobci autobusů Temsa. Druhou polovinu má získat turecký konglomerát Sabanci Holding, se kterým už PPF podepsala dohodu o záměru. Temsa, která je hlavním tureckým producentem autobusů a lehkých nákladních vozů, je zadlužená. V prosinci musela kvůli finančním problémům zastavit výrobu.

Dej pozor, kam šlapeš. Němečtí výrobci sportovního oblečení a obuvi Adidas a Puma se obávají dopadu epidemie koronaviru na jejich byznys. Pro oba podniky je Čína důležitým trhem. Téměř třetina jejich tržeb připadá na Asii. Prodejny v Číně ale musely být kvůli šíření nákazy uzavřeny, a také méně čínských turistů nakupuje v zahraničí. Země je pro ně významná i z hlediska výroby.

Na blacklist daňových rájů přibyla Panama či Seychely. Evropská unie rozšířila seznam zemí nespolupracujících v daňové oblasti o čtyři státy. Ministři financí členských zemí přidali na listinu Panamu, Seychely, Palau a Kajmanské ostrovy. Státy nedokázaly včas provést navržené daňové reformy. Seznam tak bude obsahovat celkem 12 zemí. Nejvíce napomáhají nejbohatším lidem světa skrývat a prát peníze Britské zámořské území Kajmanské ostrovy, Spojené státy a Švýcarsko. Vyplývá to ze studie nezávislé skupiny zaměřené na daňové a finanční regulace Tax Justice Network (TJN).

Kanadský Bombardier koupí Francouzi. Francouzský výrobce vlaků Alstom uzavřel předběžnou dohodu o převzetí vlakové divize kanadské strojírenské společnosti Bombardier. Za stoprocentní podíl v Bombardier Transportation zaplatí Alstom 5,8 až 6,2 miliardy eur. Divize působí také v České republice, kde má výrobní závod v České Lípě.

Věštec z Omahy se nemýlí. Investiční společnosti Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta, kterému se v investičních kruzích přezdívá věštec z Omahy, loni díky růstu cen akcií stoupl čistý zisk na rekordních 81,42 miliardy dolarů. Předloni vykázala společnost zisk ve výši čtyř miliard dolarů. Výsledek tak překonal předchozí rekord 44,94 miliardy dolarů z roku 2017, kdy podnik těžil ze snížení daně ze zisku v USA. V dopise akcionářům Buffett uvedl, že pokud daně a úrokové sazby zůstanou nízké, je takřka jisté, že akcie budou v dlouhodobém horizontu porážet dluhopisy. Skupina Berkshire Hathaway ovládá více než 90 dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých společností, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola.

Vítkova CPI posiluje expanzi v Polsku. Příjmy realitní skupiny CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka loni meziročně vzrostly o 12 procent na 16,7 miliardy korun. Výše aktiv skupiny loni meziročně stoupla o 30 procent na 265 miliardy korun, z toho 85 procent připadá na nemovitosti. Loni v říjnu firma oznámila, že koupí ve Varšavě osm kancelářských budov za 20,6 miliardy korun. Většinu z nich už získala.

GM prchá z části jižní polokoule. Americká automobilka General Motors se rozhodla stáhnout z Austrálie, Nového Zélandu a Thajska. Rozhodnutí je součástí strategie, podle které chce výrobce opustit trhy, které nemají odpovídající návratnost investic, uvedla agentura AP. GM chce do roku 2021 ukončit prodej a výrobu aut značky Holden v Austrálii a na Novém Zélandu. V regionu má na 830 zaměstnanců. Aktivity v Thajsku, kde má GM asi 1 500 zaměstnanců, prodá čínské společnosti Great Wall Motor. Obchod by měl být dokončen ještě letos.

Propad hypoték investice nezastavil. Tržby finanční skupiny Partners loni vzrostly proti předchozímu roku o desetinu na 1,65 miliardy korun. Tahounem růstu byly investice a pojistky, pokles zaznamenaly hypotéky. “Příští rok máme slušnou šanci překonat hranici dvou miliard korun,” uvedl generální ředitel skupiny Partners Petr Borkovec. Tržby konkurenční firmy Broker Consulting stouply v ČR loni o 2,4 procenta na 1,12 miliardy korun.

Inflace zrychluje, stále je ale pod cílem. Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v lednu zrychlil na 1,4 procenta z prosincových 1,3 procenta. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Ke zrychlení růstu cen přispělo zdražování energie. Inflace však nadále zůstává pod oficiálním cílem Evropské centrální banky, který se nachází těsně pod dvěma procenty.

GRAF: Vývoj inflace v eurozóně za posledních 12 měsíců

(v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com

DOST bylo byznysu, zde je něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

V kinech tento týden odstartovaly tyto filmy – historické drama Král Petr I., drama Chvění , slovenský thriller Sviňa, drama ve francouzsko-guatemalské koprodukci Ixcanul.

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.