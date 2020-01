Libra Facebooku přišla o dalšího partnera, rezort dopravy zase o ministra aneb souhrn událostí 4. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

roztrhl se nám pytel s IT zakázkami. Pozornost přitáhla hlavně 400milionová zakázka na prodej elektronických dálničních známek. Vysoutěžená cena rozzlobila premiéra Andreje Babiše natolik, že okamžitě odvolal ministra dopravy Kremlíka. Od tohoto týdne tedy máme superministra Karla Havlíčka, kterému k funkci ministra průmyslu a obchodu a vicepremiéra pro ekonomiku přibyla i funkce ministra dopravy. Ale zpět k IT zakázkám. Nový informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí se prý také prodraží. Místo původní 1,5 miliardy bude zřejmě stát o miliardu více. Že by další pracovní příležitost či hrozba pro Karla Havlíčka? Nemluvě o tom, že správce IT hledá i Česká pošta – jde o zakázku za 800 milionů korun, která spadá pod Ministerstvo vnitra.

Kremlík na dopravě skončil. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) po tři čtvrtě roce končí ve funkci. Jeho odvolání navrhl premiér Andrej Babiš (ANO), Kremlík podle něj manažersky nezvládl kritizovanou zakázku na informační systém pro elektronické dálniční známky. Vedením resortu Babiš pověřil vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), obě ministerstva by se mohla výhledově spojit. Jde o osmou výměnu v Babišově vládě za zhruba rok a půl její existence.

Digidaň v Česku bude. Na velké internetové firmy by mohla v Česku v budoucnu dopadnout sedmiprocentní digitální daň. Vládní návrh, který ji zavádí, ve středu v úvodním kole podpořila sněmovna. Nyní ho posoudí rozpočtový výbor. Ročně by daň mohla státnímu rozpočtu přinést asi 5 miliard korun. Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur, které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple.

Rizika podle Davosu. Přestože ekonomická ani geopolitická rizika nikdy nezmizí a jejich vliv na dění ve světě neklesá, v budoucnu mají hrát prim především rizika spojená s životním prostředím. Rizika spojená se změnami klimatu a globálním oteplováním se umístila na prvních pěti místech podle pravděpodobnosti v následující dekádě. Je to poprvé od roku 2006, co jedna kategorie rizik obsadila všech pět prvních míst.

Další odpadlík facebookové libry. Britská telekomunikační skupina Vodafone Group opustila asociaci, která má spravovat plánovanou digitální měnu Facebooku nazvanou libra, oznámila Asociace Libra. Vodafone není první, kdo projekt opouští. Facebook chtěl ve spolupráci se členy asociace spustit měnu letos v červnu, zda se termín podaří splnit, ale není jisté. Projekt se brzy po svém oznámení dostal do potíží kvůli skeptickému postoji regulátorů po celém světě.

Boeing bude muset šetřit ještě více. Až 25 miliard dolarů by mohly amerického výrobce letadel Boeing stát problémy se stroji 737 MAX. Odhad analytiků přinesla agentura Reuters. Boeing již dříve odhadl, že ho problémy se stroji 737 MAX zatím stály více než devět miliard dolarů, z toho 5,6 miliardy šlo na kompenzaci klientům. Výrobce letadel tento týden uvedl, že nepočítá s tím, že regulátoři povolí provoz letadel 737 MAX dříve než v polovině letošního roku.

Tesla lepší VW? Tržní hodnota amerického výrobce elektromobilů Tesla poprvé překročila 100 miliard dolarů. Tesla tak v tržní hodnotě předstihla německý automobilový koncern Volkswagen a před sebou již má pouze japonskou automobilku Toyota Motor, napsala agentura Bloomberg. Za růstem ceny akcií stojí překvapivé dosažení zisku v loňském třetím čtvrtletí, zprávy o zvyšování výroby v nové čínské továrně a překvapivě příznivé údaje o odbytu v celém loňském roce. Pokud se průměrná valuace Tesly udrží na touto hranicí několik dalších měsíců, získá šéf automobilky Elon Musk nárok na odkup jejích akcií, což by mu vyneslo přes 370 milionů dolarů před zdaněním.

Ekonomická nerovnost narůstá. Dvacet dva nejbohatších mužů světa má hodnotnější majetek než všechny ženy v Africe dohromady. Ve zprávě o nerovnosti, zveřejněné před začátkem Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, to uvedla britská nevládní organizace Oxfam. Podle ní se ekonomická nerovnost vymkla kontrole, neboť loni bylo 2 153 světových miliardářů bohatších než 4,6 miliardy lidí dohromady.

Hypotéky „trpěly“ kvůli ČNB. Objem poskytnutých hypoték klesl loni o 17 procent na 181,6 miliardy korun. Jejich počet se snížil o 22 procent na 77 400. Hypoteční trh se po celý loňský rok vyrovnával s přísnější regulací ČNB a zaznamenal nejhorší výsledky za pět let, vyplývá ze statistik Fincentra Hypoindex. Průměrná úroková sazba se podle Hypoindexu zvolna snižovala po celý rok z lednových tří procent na 2,34 procenta v prosinci.

Diktátor hacknul nejbohatšího muže planety. Saúdská Arábie „s velkou pravděpodobností“ stála za kyberútokem na miliardáře a šéfa Amazonu Jeffa Bezose z roku 2018. S odkazem na oficiální vyšetřování i šetření Bezosova bezpečnostního týmu to uvedl britský list The Guardian. Bezos podle deníku obdržel zprávu od korunního prince Muhammada bin Salmána přes službu WhatsApp. Poté bylo z Bezosova telefonu extrahováno velké množství dat, přičemž výsledky forenzní analýzy ukázaly, že tuto extrakci s největší pravděpodobností odstartovalo právě video z bin Salmánovy zprávy.

British Steel propustí osminu zaměstnanců. Čínská společnost Jingye Group, která přebírá britskou ocelárnu British Steel, zřejmě propustí až 500 ze současných více než 4 000 zaměstnanců ocelárny. Firma se na tom už dohodla s odbory, výměnou za to je ochotna zachovat platové a další pracovní podmínky pro zbylé zaměstnance, napsala agentura Reuters. Čínský podnik uvedl, že chce transakci dokončit v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Prodejce oděvů C&A zavře ve Francii pětinu obchodů. Západoevropský prodejce oděvů C&A letos ve Francii uzavře asi pětinu ze svých 150 obchodů. Chystá se zrušit asi 200 pracovních míst. Firma své rozhodnutí zdůvodňuje poklesem tržeb, napsala francouzská média. V České republice, kde C&A patří mezi největší prodejce oděvů, se společnost v současné době nechystá žádný obchod zavírat.

Škrty v britské automobilce. Britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) v rámci optimalizace nákladů propustí deset procent zaměstnanců ve svém závodě Halewood na severu Anglie. Od dubna přejde z třísměnného na dvousměnný provoz. O práci tak přijde zhruba 500 lidí.

Kaufland vzdal plány na australskou expanzi. Německý řetězec supermarketů Kaufland překvapivě zrušil plány na expanzi do Austrálie. Místo toho se soustředí na svůj hlavní trh, kterým je Evropa, napsala australská média. “Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Vždy jsme se cítili v Austrálii vítaní,” řekl generální ředitel společnosti Kaufland International Frank Schumann. “Rádi bychom poděkovali našim zaměstnancům a omluvili se za problémy, které toto rozhodnutí způsobí.”

Automobilce Daimler se zřejmě propadl zisk o polovinu. Německý výrobce luxusních aut a vlastník značky Mercedes-Benz vydal už třetí varování týkající se výše zisku za loňský rok. Ten se měl snížit o asi polovinu. Důvodem prudkého poklesu jsou dodatečné náklady spojené s vyšetřováním kauzy aut s naftovým motorem, v kombinaci s vysokými investicemi do elektrických vozů a problémy s výrobou.

Diplomacie v obchodní praxi. Francie nabídla Spojeným státům, že ve snaze vyřešit vzájemný spor zatím odloží splatnost daně z digitálních služeb pro velké internetové firmy z dubna na konec roku. S odvoláním na zdroj z francouzského ministerstva financí to uvedla agentura Reuters. Washington pohrozil Francii kvůli dani z digitálních služeb zavedením cla na některé zboží. Podobnou daň chystá i Česká republika.

Ropu raději od šejků než Rusů. Největší polská rafinérská společnost PKN Orlen. která vlastní český Unipetrol, o třetinu zvýší nákupy ropy od saúdskoarabské ropné firmy Saudi Aramco. Polsko se již delší dobu snaží snižovat svou energetickou závislost na Rusku.

ČNB zřejmě získá novou pravomoc. Centrální banka bude zřejmě moci vyhlásit u finanční instituce ohrožené případnou krizí tzv. moratorium, tedy na určitou dobu pozastavení plnění jejích závazků. Cílem opatření je zabránit dalšímu zhoršení finanční situace bankovního domu. Vyplývá to z návrhu novely zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, kterou poslalo ministerstvo financí k připomínkám. Novela reaguje na směrnici EU.

Berlím je Mekkou inovací. Nejvíce inovativní ekonomikou světa je nově Německo. Podle letošního žebříčku inovativnosti sestavovaného každoročně agenturou Bloomberg tak přerušilo šest let trvající nadvládu Jižní Koreje, kterou odsunulo na druhou příčku. Třetí skončil Singapur. Česká republika si oproti loňsku polepšila o jednu pozici, když obsadila na 24. místo. Průzkum hodnotí například výdaje na vědu a výzkum, počet přihlášených patentů nebo hustotu zastoupení technologických firem.

V kinech tento týden odstartovaly tyto filmy – válečné drama Králíček JoJo, provokativní švédský dokument Pěkně tučná sebeláska, islandské drama Daleko od Reykjavíku, česká komedie Příliš osobní známost a animovaný snímek Velké přání.



Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.