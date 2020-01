Proč je dobrý Havlíček v čele „superministerstva“ průmyslu a dopravy?

Premiér Andrej Babiš by si uměl představit sloučení Ministerstva průmyslu a obchodu s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem pro místní rozvoj. Logiku by podle něj mělo i spojení Ministerstva práce a sociálních věcí s Ministerstvem zdravotnictví. Babiš to řekl novinářům při návštěvě Veselí nad Moravou.

„To, že máme tolik ministerstev, je proto, že máme poměrný parlamentní systém. Kdybychom měli většinový, možná bychom mohli mít o čtyři ministry méně. Kdysi jsme měli ministerstvo hospodářství a asi politici měli málo míst, tak z toho udělali tři ministerstva. Klidně by místo tří mohlo být jedno,“ řekl Babiš. Vyžadovalo by to ale změnu kompetenčního zákona, a tak je podle něj otázka, zda se fúze uskuteční.