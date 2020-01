Žijeme v banánové republice aneb marketing a jeho zhoubný vliv na lidské uvažování

V poslední době nabývám dojmu, že žijeme ve zvrácené době, kde hlavní slovo má marketing a jeho zhoubné vlivy na lidské uvažování.

Docela hezky na to poukázal ve svém projevu na kongresu ODS starosta Řeporyjí Pavel Novotný (pokud nechcete text projevu číst, níže je i video, pozn. red.). Umět prodat svoji práci a své úspěchy je mnohem důležitější než nějaké vůbec mít.

VIDEO: Projev Pavla Novotného na 29. kongresu ODS

Zdroj: youtube.com

Takto funguje dnešní doba, kdy nikdo nemá chuť číst výroční zprávy, finanční výkazy ani ověřovat deklarované úspěchy. Jak správně poznamenal Novotný, politici prohrávají přízeň voličů, když se dostatečně neprezentují jako úspěšní.

Podnikatelská neschopnost

Na kapitálovém trhu zase lze v dnešní době s úspěchem maskovat podnikatelskou neschopnost mladíky v dobře padnoucích oblecích, používajícími vlastní anglické neologismy namísto srozumitelné češtiny.

Aspoň v případě českého dluhopisového trhu. Fakta? Proč? Předložíme vám výroční zprávu, kde nafotíme i baráky, které nám nepatří. Koho to zajímá, že patří jiné firmě, která má zcela oddělenou strukturu od emitenta?

Nebo je libo za úspěch vydávat množství půjčených peněz? Nějaká celebrita vám jistě vysvětlí, proč věří jen této firmě.

Banánová republika, to si možná říkáte. Ale ejhle. Vydejte se myšlenkami za velkou louži a sledujte, co se děje s hodnotou akcií firmy mistra světa ve slibování pana Elona Muska. Neotravujte dotazy na tržby a zisky. Cirkus prostě bude!

Kdo to nechápe, ten je zpátečník, který nevidí dál než na špičku nosu. No a pak zjistíte, že psychopat firmu prodal i s dluhy poté, co si vyplatil krásné odměny, a že přišla krize do odvětví…

A z radostného úsměvu nad dobrou sázkou je poněkud kyselejší škleb.