Jednorožec Mews získal další miliardy; ČNB mírně snížila sazby a místo Síkely na MPO zřejmě Vlček aneb souhrn ekonomických událostí 39. týdne 2024

pochybuji, že jen málokomu unikly vládní eskapády v souvislosti s odvoláním ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení. Následkem toho hlásili Piráti, že končí ve vládě, neboť Bartošovo odvolání považují za cosi jako koaliční zradu a porušení koaliční smlouvy. Buď jak buď, tato strana rok před sněmovními volbami (a po neúspěšných eurovolbách a nyní i krajských), bude mít co dělat, aby zmobilizovala síly a dokázala oslovit své voliče. Odchodem z vlády se rozhodně zbaví břímě digitalizace, která však měla být hlavním tématem této strany, na druhou stranu nemusejí problém řešit. Lze možná i čekat kritiku její opravy, kterou by Bartoš a spol. zvládnul (byť z puncem nezdaru) lépe. Jaká je pirátská budoucnost uvidíme ale až za rok. Jak napsal v jednom ze svých románů o Úžasné zeměploše spisovatel Terry Pratchett: „Někteří z pirátů si vysloužili nesmrtelnost svou nesmírnou krutostí a k smrti odvážnými kousky.“ V případě digitalizace stavebního řízení však zatím šlo rozhodně o to druhé…

Jednorožec Mews získal další injekci

Na jaře se hodnota firmy Mews přehoupla přes miliardu dolarů a stala se další českým start-upovým jednorožcem. Nyní si připsala další investiční injekci ve výši 100 mil. USD (cca 2,3 mld. Kč). od texaského fondu Vista Equity Partners. Mews už celkově získal rizikový kapitál přesahující 442 mil. USD. Mews vyvíjí cloudový software určený pro správu hotelů nebo restauračních zařízení. Dá se jednoduše nasadit a nabízí funkce jako check-in či odemykání pokoje přes mobilní aplikaci. Čerstvá investice má podpořit další expanzi a akviziční strategii.

Základní sazba ČNB zase níže

Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,25 %. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Sazba je tak na nejnižší úrovni od počátku února 2022. Finanční trh snížení sazby o čtvrt procentního bodu očekával, ve stejném rozsahu bankovní rada snížila sazbu i v srpnu. Rada zároveň potvrdila své odhodlání pokračovat v přísné měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíž dvouprocentního cíle centrální banky.

Za Síkelu Vlček?

Nástupcem Jozefa Síkely (STAN) ve funkci ministra průmyslu a obchodu by se měl stát poslanec a první místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Lukáš Vlček. Jeho nominaci schválilo širší vedení STAN. S Vlčkem by se měl brzy setkat premiér Petr Fiala (ODS) a probrat jeho priority, mimo jiné plánuje mluvit také o úpravách některých nerealistických návrhů prosazovaných v rámci takzvaného Green Dealu.

Vláda schválila větší schodek rozpočtu

Vláda ve středu schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 241 mld. Kč. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna je schodek vyšší o 11 mld. Kč, když 10 miliard korun půjde na odstraňování škod po zářijových povodních a o jednu miliardu se zvýší prostředky pro vysoké školy. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. Letos by měl stát hospodařit se schodkem 282 mld. Kč. Vláda totiž schválila také zvýšení letošního schodku o 30 mld. Kč kvůli povodním.

Meta ukázala nové „virtu-brýle“

Americká technologická společnost Meta Platforms představila levnější verzi náhlavní soupravy pro virtuální realitu Quest 3S za 299 USD, první funkční prototyp brýlí Orion pro rozšířenou realitu a také aktualizace svých stávajících produktů pro virtuální realitu a umělou inteligenci (AI). Firma přístroje předvedla ve středu na výroční konferenci Meta Connect ve svém kalifornském sídle. Představené zařízení lze používat ke sledování filmů, ale i k provozování fitness aplikací a her pro virtuální realitu, uvedla Meta.

Nováčkem ve vedení centrální banky Seidler

Prezident Petr Pavel se rozhodl k 1. prosinci jmenovat do bankovní rady České národní banky (ČNB) Jakuba Seidlera. Mandát po šesti letech skončí Tomáši Holubovi. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. V pátek hlava státu jednala s guvernérem ČNB Alešem Michlem. Kromě nominace hovořili o měnové politice banky a aktuální ekonomické situaci.

České banky v pololetí v plusu

Bankám a spořitelnám v Česku v prvním pololetí letošního roku stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 4,25 mld. Kč, tedy o osm procent, na 59,94 mld. Kč. Vyplývá to z dat, která zveřejnila ČNB. Bilanční suma bank ke konci června činila 10,621 bil. Kč, což je meziroční nárůst o 640 mld. Kč.

PRE postaví obří fotovoltaiku

Pražská energetika, a. s., (PRE) zahájila v Novém Sedle na Sokolovsku stavbu své dosud největší fotovoltaické elektrárny (FVE). Bezemisní elektřinu tam bude na ploše 19 ha vyrábět téměř 38 000 solárních panelů s celkovým výkonem více než 22 MWp. Stavba začala letos v létě, uvedení do provozu je v plánu na jaře 2025. Elektrárna vzniká na místě bývalého lomu Družba společnosti Sokolovská uhelná a počítá i s ekologickými opatřeními, která mají zachovat místní ekosystém. Jde o investici zhruba za 400 mil. Kč, oznámily ve čtvrtek firmy v tiskové zprávě.

Visa prý čachruje s debetními kartami

Spojené státy podaly žalobu na společnost Visa. Viní ji z nezákonného potlačování konkurence s cílem udržet si monopolní postavení na trhu s debetními kartami. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti. Visa uvedla, že tato tvrzení jsou neopodstatněná a že se proti nim bude bránit u soudu. Visa podle žaloby trestala firmy, které chtěly používat alternativní platební sítě, a podplácela potenciální konkurenty, aby si udržela postavení na trhu. Tyto kroky zpomalily inovace a způsobily značné dodatečné poplatky spotřebitelům a podnikům v USA, dodalo ministerstvo.

Vysvobodí Intel výrobce čipů QUALCOMM?

Americký výrobce čipů QUALCOMM se obrátil s nabídkou na převzetí na konkurenční firmu Intel, která nyní prochází jednou ze svých největších krizí. Uvedl to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Tržní hodnota Intelu se nyní pohybuje kolem 87 mld. USD. Tržní hodnota firmy QUALCOMM se pohybuje kolem 185 mld. USD. Firma je předním dodavatelem čipů pro chytré telefony.

Čechy baví investování víc a víc

Zkušenosti z uplynulých turbulentních let i klesající úrokové sazby mění přístup Čechů k úsporám a investování. Z nejnovějšího průzkumu Banky CREDITAS vyplývá, že se v posledním roce zvýšil zájem nejenom o spořicí účty a termínované vklady, ale také o investice. U podílových fondů jde o 10% narůst, nyní již takto investuje každý třetí Čech. U přímých investic do akcií a dluhopisů je nárůst dokonce 40%, nyní takto investuje každý čtvrtý. Naproti tomu zájem o penzijní a stavební spoření meziročně výrazně klesl.

Počet fúzí se zvýšil

Počet fúzí a akvizic středně velkých firem v hodnotě 50 až 115 mil. Kč se v Česku v prvním pololetí letošního roku proti předchozímu pololetí zdvojnásobil na 90. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti RSM, podle které za růstem stojí nižší úrokové sazby a sílící ekonomika. Situace nahrává dalšímu oživení aktivity na trhu ve druhé polovině roku.

Vyroste čipová megafactory v emirátech?

Globální giganti v oblasti výroby čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a Samsung Electronics jednají se Spojenými arabskými emiráty (SAE) o možnosti výstavby megatováren na Blízkém východě. Diskuse s představiteli SAE jsou však stále v počáteční fázi a výsledek závisí i na překonání několika technických a politických překážek, uvádí zpráva.

Kofole v 1. půli roku narostly tržby

Nápojářské skupině Kofola ČeskoSlovensko v letošním prvním pololetí vzrostly tržby meziročně o 28,8 % na 5,22 miliardy Kč. Výsledek EBITDA jí vyskočil o 49,3 % na 867,3 milionu Kč a na rovině čistého zisku vykázala firma výsledek 283,9 milionu Kč po loňských 156,6 milionu Kč. S ohledem na úspěšnou letní sezónu plánuje skupina i přes následky ničivé povodně směřovat k horní hranici avizovaného celoročního hospodářského výsledku.

EPH klesl zisk

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v prvním pololetí letošního roku snížil svůj čistý zisk z 1,9 mld. eur (47,7 mld. Kč) na 800 mil. eur (přes 20 mld. Kč). Klesl také provozní zisk (EBITDA) skupiny, a to meziročně o 29 procent na 1,44 mld. eur (36,2 mld. Kč). Do hospodaření se promítl především loňský odprodej podílu v německé skupině LEAG, která ještě loni měla výrazný podíl na zisku skupiny. Vliv měl také pokles cen energií na trhu.

Další injekce pro čínskou ekonomiku

Čínská centrální banka zavádí největší opatření na podporu hospodářského růstu od pandemie nemoci covid-19. Jejich cílem je dostat ekonomiku z deflační stagnace a nasměrovat ji zpět k vládnímu cíli růstu. Analytici však upozorňují, že pro dosažení cílů je nezbytná další fiskální pomoc. Podpůrná opatření zahrnují nabídku většího objemu finančních prostředků a snížení úrokových sazeb. Jsou přitom širší, než se očekávalo. Představují další pokus obnovit důvěru v druhou největší ekonomiku světa. Politbyro v čele s prezidentem Si Ťin-pchingem se pak ve čtvrtek mimo jiné zavázalo vydávat státní dluhopisy a využívat je k lepší realizaci „hnací role vládních investic“.

Německá ekonomika letos zklamáním

Podnikatelská nálada v Německu se čtvrtý měsíc za sebou zhoršila a ocitla se nejníže od ledna. Index podnikatelského klimatu, který sestavuje mnichovský ekonomický institut Ifo, v září klesl na 85,4 bodu ze srpnových 86,6 bodu. Horší je i hodnocení současné situace a rovněž očekávání do dalších měsíců, dodal institut. Podle předních ekonomických institutů navíc ekonomiku čeká další pokles. HDP země se podle nich sníží o 0,1 %, uvedla agentura Reuters. Loni zaznamenala německá ekonomika pokles o 0,3 % a její výkon byl nejslabší ze všech zemí eurozóny. Na příští dva roky instituty předpovídají pouze slabé oživení – v příštím roce ekonomika podle nich vzroste o 0,8 % a v roce následujícím o 1,3 %.

TipCars plánuje dobýt trh ojetin

Motoristický portál TipCars vstupuje do nové éry. Dvojka na trhu v oblasti inzerce nových i ojetých automobilů se stává prostorem pro každého, kdo promlouvá do dění na českém automobilovém trhu. Zájemci o koupi vozu zde proto kromě ojetin inzerovaných více než 1 500 autobazary a soukromým prodejci najdou výrazně rozšířené nabídky nových a skladových vozů přímo od tuzemských dealerů a importérů. Spolu s tím si na TipCars budou nově moci dopodrobna projít nabídky předních poskytovatelů leasingových služeb. Firma také představila TipCars Index, který napoví, kdy se nákup ojetiny nejvíc vyplatí.

Tedom expanduje do Itálie

Česká energetická skupina TEDOM míří k tomu stát se klíčovým evropským hráčem v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla. Kupuje tradičního italského výrobce kogenerací, společnost Intergen. Ten svou velikostí a počtem „instalovaného výkonu“ u svých realizací ale i servisním zázemím odpovídá velikosti kogeneračního byznysu, který TEDOM v Česku má.

Rolls-Royce otevřel v ČR svůj chrám

Společnost Rolls-Royce Motor Cars Prague slavnostně otevřela nový showroom v české metropoli. Mimořádnou příležitost poznat nové prostory měli klienti a příznivci značky po celý tento týden. Původní showroom byl proměněn z architektonického a estetického hlediska, ale současně došlo i k významnému rozšíření, což skýtá více příležitostí k představení exkluzivního portfolia značky a klientům zprostředkovává bezkonkurenční zážitek v souladu s hodnotami automobilky Rolls-Royce jako vrcholné luxusní značky celosvětového významu. Zcela nově pojatý salon nabízí klientům mimořádné dojmy od prvního okamžiku, kdy vkročí do budovy: hlavní vchod je vytvořen podle slavné mřížky chladiče Rolls-Royce připomínající antický pantheon a poskytuje diskrétní, ale současně lákavý pohled na to, co se skrývá za dveřmi. Vstup je ozdoben nezaměnitelným emblémem značky: soškou Spirit of Ecstasy.

Nejlepší ležák dělá Radegast

Radegast Ryze Hořká 12 ovládla českou pivní scénu a získala titul nejlepšího ležáku roku 2024. Tento správně hořký ležák si v soutěži České pivo 2024, pořádané Českým svazem pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, zasloužil nejvyšší ocenění – zlatou medaili.

Footshop si pochvaluje pololetí

Skupina Footshop, přední evropský prodejce prémiové streetwearové obuvi a oděvů, dosáhla v prvním pololetí letošního roku čistých tržeb z obchodní činnosti 644 mil. Kč, což znamená meziroční nárůst o 35 %. Hrubá marže meziročně vzrostla o 46 % na 282 mil. Kč. Provozní výsledek skupiny v pololetí dosáhl 30 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 36 mil. Kč, tedy návrat do zisku ze ztráty. Marže provozního zisku vykázala nárůst o šest procentních bodů, výsledek EBITDA dosáhl 55 mil. Kč, což je meziroční navýšení o 37 mil. Kč, a EBITDA marže vzrostla meziročně o 4,8 procentního bodu na 8,5 %.

UPS posílí v Německu

Společnost UPS oznámila koupi německé společnosti Frigo-Trans a její sesterské společnosti BPL, předních poskytovatelů komplexních logistických řešení pro oblast zdravotnictví. Zvýší tak své kapacity pro farmaceutické firmy a výrobce zdravotnického materiálu, kteří stále častěji potřebují přepravovat zásilky citlivé na teplotu a čas doručení. Transakce by měla být dokončena do dubna 2025. Finanční podmínky akvizice nebyly zveřejněny.

Pomoc logistikům – síť Qoobus

Qoobus, inovativní obchodní sociální síť a burza nákladní dopravy pro logistické profesionály, dnes oznámila svou expanzi do Česka a na Slovensko. S posláním přinést revoluci do způsobu, jakým se logistické společnosti propojují a podnikají online, je připraven posílit logistické komunity na těchto dynamických trzích. Qoobus je sociální síť pro logistiku, která propojuje odesílatele, dopravce a speditéry. Zefektivňuje komunikaci, spolupráci, výměnu nákladů a obchodní transakce.

Americká ekonomika roste

Ekonomika Spojených států se v letošním 2. čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšila o 3 %, ukázala finální data statistické agentury amerického ministerstva obchodu. Údaje tak potvrdily zpřesněnou zprávu, která vyšla na konci srpna. Index výdajů na osobní spotřebu (tzv. PCE inflace) se mezikvartálně zvýšil o 2,5 %. Vyšší HDP odrážel především zvýšení spotřebitelských výdajů a podnikových investic. Spotřebitelské výdaje, které jsou hlavní hnací silou ekonomiky, vzrostly v minulém čtvrtletí tempem 2,8 %. Odhad ukazoval růst o 2,9 %. Podnikatelské investice se meziročně zvýšily o 8,3 %, přičemž nejvíce se investovalo do zařízení.

Němci zlepší byrokratickou zátěž

Němečtí poslanci schválili zákon, kterým chtějí odbourat zbytečnou byrokracii. V řadě případů ruší povinnost uchovávat dokumenty v papírové podobě a má usnadnit digitalizaci a podpořit hospodářský růst. Podle opozice ale nejsou opatření dostatečná. Digitalizace je jednou z deklarovaných priorit současné vlády, Německo v této oblasti ale dlouhodobě pokulhává, podle statistik je jen mírně nad průměrem EU.

Uber plánuje v Česku expanzi

Společnost Uber poskytující alternativní taxislužby by chtěla do konce roku rozšířit své služby do dalších tří až pěti českých měst. Novinářům to na páteční tiskové konferenci k desátému výročí působení Uberu v Česku řekl manažer Uberu pro ČR Štěpán Šindelář. Uber se v Česku podle něj v posledních letech soustředil hlavně na Prahu a na start služby Uber Airport ve spolupráci s pražským Letištěm Václava Havla. „V posledním roce jsme se postarali o to, aby vše fungovalo, jak má, a teď už se můžeme soustředit na další věci. A expanze je jedna z nich,“ řekl Šindelář. Konkrétní města a plán zatím představit nechtěl.

VW znovu opravil výhled směrem dolů

Německý automobilový koncern Volkswagen podruhé za necelé tři měsíce snížil výhled. Nyní pro letošní rok počítá se ziskovou marží okolo 5,6 % namísto dříve udávaných 6,5 až 7 %. Největší evropský výrobce vozů to uvedl ve svém sdělení s tím, že se nedaří jeho stejnojmenné značce a zhoršuje se makroekonomické prostředí. VW i další výrobci vozů se dostávají pod rostoucí tlak kvůli slábnoucí poptávce v Číně, což je největší automobilový trh na světě. Začátkem tohoto měsíce snížily své roční prognózy i Mercedes-Benz a BMW.

A pár výsledků v kostce na závěr:

Potěšily: Kofola ČeskoSlovensko; CarMax; Footshop

Spíše zklamaly: AutoZone; H&M; EPH.