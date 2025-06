Jablka na pochodu ve víru deglobalizace. Apple kvůli Trumpovi přesouvá výrobu

Donald Trump si podle CNBC nepřeje, aby americká společnost Apple vyráběla své produkty v Indii. Přiznal zároveň, že se kvůli tomu dostal v půli května do sporu s generálním ředitelem Applu Timem Cookem.

„Měl jsem s Timem Cookem takový menší problém,“ řekl Trump. „Řekl jsem mu: ‚Příteli, choval jsem se k tobě velmi dobře. Přicházíš s 500 miliardami dolarů, ale teď slyším, že vyrábíš po celé Indii,“ dodal prezident. Připomněl tak únorový slib Applu, že firma investuje 500 miliard USD (11,1 bilionu Kč) ve Spojených státech.

„Já jsem Timovi řekl: ‚Podívej, Time, my jsme se k tobě chovali opravdu dobře, tolerovali jsme všechny ty továrny, které jsi roky stavěl v Číně. Ale teď musíš stavět u nás. My nemáme zájem, abys stavěl v Indii, Indie se o sebe postará sama… chceme, abys stavěl tady‘,“ řekl podle CNBC americký prezident. (Zdroj: ČTK)