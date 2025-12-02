peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  KOMENTÁŘ

AI přinese do energetiky významnou revoluci

Poslední roky přinesly obrovský boom umělé inteligence, která ovlivnila prakticky všechna tradiční odvětví. Jedno z těch klíčových – energetiku – čeká rovněž významná změna. "Očekává se, že význam AI při optimalizaci výroby i provozu sítí bude v příštích letech výrazně narůstat," domnívá se analytik Argos Capital Kryštof Míšek.

Stále více výrobků či zařízení je napojeno na internet, což na jednu stranu přináší výhody, ale na straně druhé i nebezpečí sledování chování jednotlivců. (Ilustrační foto) Zdroj: Pixabay

Napsal Kryštof Míšek
-
naposledy aktualizováno 2. 12. 2025 10:17
AI energetika fotovoltaika optimalizace zdrojů strojové učení umělá inteligence

AI se profiluje jako zásadní nástroj, jenž nabízí inovativní způsoby optimalizace výroby, distribuce, skladování i spotřeby energie. Stává se tak klíčovým faktorem probíhající revoluce v energetickém sektoru.

AI umožňuje efektivnější výrobu energie. A to nejen z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární, větrná a vodní energie, ale i z tradičních zdrojů. Významnou roli hraje prediktivní analytika, která dokáže analyzovat historická data a předpovědět budoucí výkon energetických zařízení.

Společnost Google ve spolupráci se svým AI oddělením DeepMind implementovala algoritmy, které dokážou předpovědět rychlost větru a výkon turbín až 36 hodin dopředu, což umožnilo zvýšení výroby o 20 procent.

Učením k lepší výkonnosti

Umělá inteligence navíc pomáhá zvyšovat účinnost fotovoltaických systémů díky schopnosti adaptivně reagovat na změny v prostředí, jako jsou znečištění ovzduší nebo sezónní změny v intenzitě slunečního záření.

Tato schopnost „učit se“ z aktuálních podmínek přispívá k optimálnímu výkonu fotovoltaických panelů. To má zásadní dopad na jejich dlouhodobou životnost a ekonomiku.

Studie renomované společnosti McKinsey uvádí, že nasazení AI v energetice může vést k optimalizace provozu a řízení sítí přinést úsporu nákladů. To by vedlo k pětinovému snížení nákladů, až 70procentnímu růstu produktivity a 20–30procentní úspoře nákladů na údržbu díky přesnějšímu předvídání poruch.

Nový směr s AI

I další významné instituce si všímají změn v oboru. Podle IEA (Mezinárodní agentura pro energii) už dnes velká část energetických společností využívá AI k predikci zatížení, plánování údržby či detekci poruch. Očekává se, že její význam při optimalizaci výroby i provozu sítí bude v příštích letech výrazně narůstat.

Troufám si říci, že širší zapojení AI do energetiky může jako významná průmyslová inovace přispět k nižším cenám energií pro podniky i domácnosti. Moderní AI systémy ukazují nový směr. Příkladem může být Nostradamus AI od Hitachi Energy. Tento prediktivní engine je navržený speciálně pro potřeby energetického sektoru. Podle výrobce dosahuje až o 20 procent vyšší přesnosti než běžné prognostické nástroje.

Umožňuje pracovat jak s historickými daty, tak s aktuálními vstupy ze sítě, trhu či počasí. Dokáže přitom zpracovávat stovky tisíc předpovědí najednou. Pokročilé předpovědi jsou zásadním prvkem efektivního řízení energetického portfolia.

Na základě odborných znalostí společnosti Hitachi Energy v energetice a datové vědě vytvořili AI engine, který zrychluje rozhodování a zvyšuje ziskovost podnikání.

Kryštof Míšek

hlavní ekonom Argos Capital Více...

