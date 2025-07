EU má shodu na dalších sankcích proti Rusku; zájem o hypotéky v ČR stoupá a NVIDIA už zas může na čínský trh aneb souhrn ekonomických událostí 29. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

zatímco s Francií se to moc nepovedlo, tak s Británií to jde. Oč jde? Přece o jadernou energetiku. V případě Francie mám na mysli upřednostnění jihokorejské společnosti KHNP při výstavbě nových bloků v Dukovanech před francouzskou EDF. U Británie mám na mysli dění z nedávných dnů, kdy premiér Petr Fiala podepsal v Londýně memorandum o porozumění ohledně spolupráce v jaderné energetice se svým britským protějškem Keirem Starmerem. A především podpis dohody mezi Skupinou ČEZ a britským Rolls-Royce SMR o zahájení prací na přípravě malého modulárního reaktoru. Navíc sami Britové pro tuto technologii doposud s Rolls-Royce SMR příliš nepočítali, což se ale před nedávnem změnilo a její řešení je už také v zájmu britského státu. Uvidíme tedy, jaká bude naše jaderná budoucnost ve spojení se vznešeným Albionem…

EU se dohodla na dalších sankcích proti Rusku

Evropská unie dosáhla dohody na novém balíčku sankcí proti Rusku, který zahrnuje snížení cenového stropu pro ruskou ropu. Krok má dále omezit příjmy Kremlu z prodeje ropy, které financují jeho válečné aktivity na Ukrajině. Země G7 a EU původně v roce 2022 stanovily strop 60 USD za barel. Pod jeho hranicí mohly třetí země nadále využívat přepravní a pojišťovací služby od firem ze skupiny G7. Ruská ropa, dříve běžná v evropských rafinériích, dnes proudí převážně do Indie a Číny.

Zájem o hypotéky stoupá

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v červnu hypotéky za 37,5 mld. Kč, což je proti květnu nárůst o devět procent. Nové úvěry bez refinancování vzrostly o sedm procent na 29,4 mld. Kč. Úrokové sazby nových úvěrů v červnu pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,6 % na 4,56 % . Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

ČEZ a Rolls-Royce urychlují přípravy SMR

Polostátní energetická společnost ČEZ a britská společnost Rolls-Royce SMR podepsaly dohodu o zahájení přípravných prací ke stavbě prvního malého modulárního reaktoru v Česku. Vzniknout by měl v polovině 30. let vedle jaderné elektrárny v Temelíně a příprava bude zahrnovat získání potřebných povolení, posouzení vlivů na životní prostředí a přípravné práce v místě výstavby. Spolupráci na vývoji modulárních jaderných reaktorů obě společnosti již dřív avizovaly, ČEZ se nedávno stal i akcionářem Rolls-Royce SMR.

NVIDIA už zas může na čínský trh

Společnost NVIDIA získala souhlas americké vlády k obnovení vývozu čipu H20 AI do Číny. Tento zásadní obrat v americké exportní politice může výrobci přinést miliardy dolarů navíc a posílil akcie Nvidie i širší technologický sektor. Podle odhadů by obnovení prodeje H20 mohlo Nvidia přinést miliardy dolarů, jelikož firma může začít plnit dříve zablokované objednávky.

Evropská komise navrhla 7letý rozpočet

Evropská komise představila první návrh nového sedmiletého rozpočtu na roky 2028 až 2034 ve výši dvou bilionů eur (49,3 bil. Kč). Oznámil to eurokomisař Piotr Serafin. Návrh jako první prezentoval členům rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Jde o rozpočet vyšší než současných 1,2 bil. eur pro roky 2021 až 2027.

Cla by českou ekonomiku zpomalila

Třicetiprocentní cla na dovoz zboží z Evropské unie do USA by letos od srpna zpomalila růst české ekonomiky o 0,4 procentního bodu, v příštím roce o 1,1 procentního bodu. Vyplývá to z hrubého odhadu ministerstva financí. Letošní růst ekonomiky by v takovém případě byl 1,6 procenta, za rok pak 1,3 procenta. Nová cla ohlásil americký prezident Donald Trump minulý týden, mají vstoupit v platnost 1. srpna.

Arriva koupí vlaky od Škoda Group

Železniční dopravce Arriva koupí od českého výrobce Škoda Group 22 nových dálkových vlaků za přibližně 300 mil. eur (kolem 7,4 mld. Kč). Arriva je bude od roku 2028 provozovat na linkách z Prahy do Chebu a Klatov. Při podpisu smlouvy to uvedli zástupci obou společností. Pro Arrivu jde o největší investici v Evropě.

Systém penzí v pololetí uspokojivý

Systém důchodového pojištění skončil za první pololetí ve schodku 9,2 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňska je deficit třetinový, proti předloňsku čtvrtinový. Letošní pololetní výsledek je od roku 2013 čtvrtý nejlepší. Příjmy letos do konce června činily téměř 352,2 mld. Kč, byly tak dosud nejvyšší. Výdaje na penze a správu dosáhly 361,4 mld. Kč, meziročně byly zhruba o 1,5 mld. vyšší. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo financí.

EU odmítá Trumpova cla, ale chce jednat

Členské státy Evropské unie považují hrozbu třicetiprocentních cel ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa za absolutně nepřijatelnou. Po jednání v Bruselu to uvedl dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič zopakoval, že EU nadále prosazuje vyjednané řešení a využije k jednání každého dne až do 1. srpna, kdy by avizovaná cla měla začít platit. Trump uvedl, že je ještě připravený jednat s představiteli Evropské unie před plánovaným zavedením amerických třicetiprocentních cel.

Česko-britské jaderné memorandum

Česko podepsalo s Británií memorandum o porozumění ohledně spolupráce v jaderné energetice, řekl český premiér Petr Fiala po dnešním jednání se svým britským protějškem Keirem Starmerem v Londýně. Britská vláda podobně jako česká vnímá jadernou energetiku jako důležitou součást přechodu k nízkouhlíkové energetice a k zajištění energetické bezpečnosti. Kromě stavby tradičních bloků podporuje vývoj malých modulárních reaktorů (SMR), které mají být levnější, rychlejší na výstavbu a vhodné pro decentralizovanou energetiku.

Čína překvapila růstem

Čínská ekonomika v druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 5,2 %, což představuje mírné zpomalení oproti růstu o 5,4 % v prvním čtvrtletí. Uvedly to dnes tiskové agentury s odvoláním na oficiální statistické údaje. Růst hrubého domácího produktu (HDP) ve druhém čtvrtletí podle agentury Reuters mírně předčil očekávání analytiků a ukázal odolnost čínské ekonomiky vůči americkým clům.

Liberty Ostrava kupují firmy kolem exministra Peciny

Novým majitelem zkrachovalé huti Liberty Ostrava se stane sdružení společností SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna někdejšího ministra vnitra Martina Peciny. Návrh insolvenčního správce Šimona Petáka schválil věřitelský výbor a zajištění věřitelé huti. Sdružení za celý závod nabídlo 3,01 mld. Kč. Prodej bude ještě schvalovat insolvenční soud a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Česko je s eurofondy letos v plusu

Česko získalo letos za první pololetí ze zdrojů Evropské unie o 24 mld. Kč víc, než odvedlo do unijního rozpočtu, informovalo ministerstvo financí. Kladnému saldu přispěly zejména příjmy ze strukturálních fondů a prostředky ze společné zemědělské politiky, příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU) byly nižší než v minulosti. Loni za první pololetí byla takzvaná čistá pozice Česka vůči EU 33,7 mld. Kč.

Tesla zahájila indickou expanzi

Americká Tesla otevřela v indické Bombaji svůj první showroom a oficiálně vstoupila na třetí největší automobilový trh světa. Přestože vozy míří zatím jen k prémiovým zákazníkům, jde o důležitý krok ve snaze posílit pozici firmy mimo klíčové trhy v USA a Číně. První showroom Tesly v Indii se nachází v komplexu Bandra-Kurla, který je významným obchodním centrem ve finanční metropoli Bombaji. Tesla zde plánuje zahájit dovoz a prodej modelu Y, přičemž základní cena varianty s pohonem zadních kol byla stanovena na přibližně 6 mil. indických rupií (zhruba 70 000 USD). Zahájení dodávek je plánováno na třetí čtvrtletí roku 2025.

Alphabet nasype miliardy do AI infrastruktury v USA

Společnost Alphabet (Google) oznámila investici ve výši 25 mld. USD do rozvoje datových center a infrastruktury umělé inteligence v rámci elektrické sítě PJM, která pokrývá 13 amerických států. Součástí strategie je i rámcová dohoda o nákupu vodní energie ve spolupráci s Brookfield Asset Management. Součástí celkové investiční strategie je i tří miliardový projekt modernizace dvou vodních elektráren v Pensylvánii, který má reagovat na rostoucí energetické nároky AI provozů.

Inflace v USA stoupá

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech vzrostly v červnu oproti předchozímu měsíci o 0,3 %. Jde o největší meziměsíční nárůst od února. Meziroční míra inflace dosáhla 2,7 %, a byla tak v souladu s odhady ekonomů. Jádrová inflace byla lehce pod odhady (+2,9 % a +0,2 % vs. +3,0 % a +0,3 %), což přispělo k pozitivnímu startu obchodování na Wall Street. Na data o vývoji cen totiž čeká americká centrální banka a to, zda se do růstu cen začíná propisovat celní politika USA, bude nejspíše rozhodující pro další rozhodování Fedu o nastavení úrokových sazeb.

S kryptozákonem Trump narazil

Zásadní balíček kryptoměnových zákonů podporovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem neprošel v úterý hlasováním ve Sněmovně reprezentantů. Odmítnutí znamená velkou ránu pro kryptoměnový sektor, který si od takzvaného kryptotýdne sliboval legislativní průlom.

Podnikatelů už je zas nad 2 miliony

V první polovině letošního roku začalo podnikat na živnostenský list 45 929 lidí. Celkový počet registrovaných podnikatelů – fyzických osob v Česku tak vzrostl – o 18 797 na 2 007 596, což je nejvíce od roku 2022. Aktuální přehled zveřejnila společnost Dun & Bradstreet, která firmám pomáhá růst a prosperovat díky síle dat, analytiky a řešeních založených na umělé inteligenci.

Revitalizace Dolu Lazy se rozjíždí

Revitalizace areálu bývalého Dolu Lazy na Karvinsku nabírá reálné obrysy. Uzavřením memoranda o spolupráci mezi Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS) a státním podnikem DIAMO naplno startují přípravy Strategického podnikatelského parku Lazy. Cílem je přilákat investora, který do regionu přinese technologicky pokročilou výrobu. Projekt bude realizován formou společného podniku, který zajistí efektivní využití státních prostředků.

Purple Ventures investuje v Uzbekistánu

Brněnský fond Purple Ventures uzavřel investici do startupu TASS Vision, který prostřednictvím analýzy obrazu pomocí umělé inteligence mění způsob, jakým maloobchodníci sledují a optimalizují zákaznické cesty. Lídrem tohoto investičního kola byl fond Purple Ventures s investicí 12 mil. Kč z celkových téměř 32 mil. Kč. Investice podpoří expanzi TASS Vision na klíčové trhy v regionech Středního východu, Severní Afriky a Střední Eurasie a vývoj nové generace hardwaru s vlastní AI kamerou.

Seyfor posiluje na Balkáně

Seyfor, jeden z největších evropských dodavatelů firemních IT řešení, pokračuje v růstu na mezinárodním trhu prostřednictvím strategické akvizice v Srbsku. Poté, co získal vloni 70% podíl v M&I Systems Co., která je lídrem regionálního trhu ERP systémů, realizuje nyní další lokální akvizici právě prostřednictvím této své společnosti. M&I Systems Co. ovládne nyní společnost NPS, významného srbského poskytovatele řešení na platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central a Microsoft Dynamics NAV. Nově vzniklá skupina posílí v regionu komplexní kompetence v oblastech digitální transformace, automatizace podnikání a BI.

Bateriová renesance v Česku

V Česku bylo spuštěno aktuálně největší bateriové úložiště s výkonem 12 MW a kapacitou 29 MWh. Tuzemský bateriový trh zažívá renesanci, potvrzuje Asociace AKU-BAT. Zmíněné velké bateriové úložiště je výsledkem kombinací technologií LG Energy Solution a Siemens Gamesa, zprostředkovaných společnostmi LTW Battery jakožto výhradního dovozce baterií LG Energy Solution, Siemens Gamesa jako dodavatele EMS systému a výkonové části, a investora. Dodavatelské firmy jsou členy Asociace AKU-BAT.

INVESTIKA jde na rakouský trh

INVESTIKA realitní fond, největší nebankovní otevřený podílový realitní fond pro drobné investory v České republice a na Slovensku, vstoupil na rakouský realitní trh. Koupil od Propel Industrial Holding, nezávislé realitní investiční společnosti, CAE Aviation Training Centre (CAE letecké školící centrum) poblíž Vídeňského letiště za více než 30 mil EUR. Díky této akvizici INVESTIKA realitní fond diverzifikuje svoje investice sektorově a geograficky již napříč pěti evropskými zeměmi.

Portu hlásí čtvrt milionu uživatelů

Počet aktivních uživatelů investiční platformy Portu překročil hranici 250 000 lidí. Ti platformě svěřili ke správě přes 46 miliard korun. Pro představu – počet uživatelů Portu se tak pomalu blíží počtu obyvatel Ostravy (280 000). Zajímavé je, že přibližně pětina registrovaných jsou zcela noví investoři bez předchozích zkušeností, což dokládá rostoucí zájem o moderní způsoby investování. Podíl žen investorek se navíc postupně zvyšuje z původních 5 % na dnešních 40 %.

Výsledková sezóna už zase nabírá na obrátkách:

Potěšily: JPMorgan; BlackRock; Citigroup; Wells Fargo; Bank of America; Morgan Stanley; Goldman Sachs; TSMC; GE Aerospace; PepsiCo; U.S.Bancorp; Travelers Companies; Netflix; Saab; Burberry; 3M; American Express; Charles Schwab; Schlumberger;

Spíše zklamaly: E.ON Energie; Volvo Cars.