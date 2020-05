Čas rozvolňování, širší podpory a úlev pro podnikatele aneb souhrn událostí 18. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jedním z pandemií silně zasažených sektorů byly restaurace. Ty navíc čeká při obnovování provozu další rána, na kterou se možná leckde kvůli koronaviru pozapomnělo. Provozovatelé restaurací se totiž, jen co otevřou, budou muset vypořádat se změnami daně z přidané hodnoty. Jen pro připomenutí, vládní „zjednodušení a kompenzace za EET“ znamenají při účtování daně rozlišovat například mezi tím, zda bude pivo točené, či v plechu, konzumované v restauračním zařízení, nebo mimo něj. Nouzový stav totiž fakt, že od 1. května začne platit novela zákona o DPH, nijak neovlivnil. Ale možná že na začátku nebude tak zle, protože některé pivovary pivo raději vylévají do kanálů a řada restaurací či hospod a zřejmě i malých pivovarů bohužel kvůli „koronavirové uzavírce“ s provozem skončí. Tak ať aspoň těm zbylým dá bůh štěstí!

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Když komunisté drží vládu v šachu

Poslanci odhlasovali prodloužení nouzového stavu a s ním i hlavní vládní omezení proti šíření nového koronaviru do neděle 17. května. S tímto termínem souhlasila sněmovna podle návrhu poslanců KSČM, kteří v dolní komoře tolerují menšinový kabinet ANO a ČSSD. Vláda chtěla, aby nouzový stav mohl pokračovat až do pondělí 25. května, opoziční pravice se přikláněla k jeho pokračování nejvýše ještě v první květnové dekádě.

Havlíček navrhne vyšší dotované nájemné

Na pondělním jednání vlády chce ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) prosadit, aby stát postiženým podnikatelům uhradil polovinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Dalších 30 % by měl uhradit pronajímatel a 20 % nájemce. Částečné uhrazení nájemného vládou by se mělo vztahovat na všechny podnikatele, kteří byli postiženi vládními nařízeními kvůli koronaviru a museli nadále platit nájem. Týká se to tak i podnikatelů, kteří provozovali například e-shop nebo prodávali zboží v provozovnách přes okénko. Havlíček to uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce na České televizi.

Za levné peníze

Česká národní banka by měla využít současného prostoru k dalšímu uvolnění měnové politiky a snížit svůj základní úrok na technickou nulu. Agentuře Bloomberg to řekl člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek. Banka by tak podle něj podpořila fiskální uvolňování. K dalšímu snížení základní sazby už minulý týden vyzval také Aleš Michl, další z členů rady ČNB. Bankovní rada tak ve čtvrtek 7. května zřejmě sníží základní úrokovou sazbu alespoň o půl procentního bodu na 0,5 %.

Kurzarbeit bude i v květnu

Vláda v pondělí rozhodla o prodloužení kurzarbeitového programu Antivirus s příspěvky na náhrady mezd, a to do konce května. Firmy by si podle ministryně práce Jany Maláčové mohly případně také odložit sociální odvody za období od května do července. Uhradit by je musely do 20. září, a to se sníženým penále. To by místo nynějších zhruba 4,5 % dlužné částky mohlo činit jedno procento. Návrh zákona, který by to umožnil, by podle ní kabinet mohl schválit v pondělí 4. května.

Delší odklad EET

Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že elektronická evidence tržeb (EET) by se mohla odložit až do konce roku. Babiš to uvedl v neděli v rozhovoru pro Českou televizi. Následně ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla serveru Blesk, že odklad EET bude vláda schvalovat již v pondělí a v úterý by jej měla schválit sněmovna ve stavu legislativní nouze.

Pomalé rozjezdy

Automobilky po týdnech obnovují výrobu, kterou zastavila koronavirová pandemie. V pondělí se po téměř šesti týdnech otevřely závody Škody Auto. Zatím se v nich montují vozy jen na dvě směny místo obvyklých tří. Provoz opětovně zahájili také německé automobilky Volkswagen a Daimler, které už sčítají škody vyvolané nákazou. Čistý zisk Daimleru, který vyrábí osobní automobily a dodávky značky Mercedes-Benz, se v prvním čtvrtletí propadl o 92 %. Volkswagen hlásí za stejné období propad provozního zisku ve výši 81,4 %. Provozní zisk automobilky Škoda se snížil „jen“ o 25,1 %.

Daně z nabytí nemovitých věcí se ruší

Vláda schválila návrh na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. Daňové odpočty zůstanou zachovány i u nových hypoték, ale jen do konce roku 2021. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zrušení daně bude znamenat snížení příjmů rozpočtu o zhruba 13,8 miliardy korun ročně. Novela by měla mít podle ministryně zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji někdo již zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr během prosince 2019 nebo později.

Toxičtější než Lehman Brothers?

Americká ekonomika v prvním čtvrtletí zaznamenala kvůli koronaviru nejhlubší propad od globální finanční krize od roku 2008, kdy svírala ekonomiku hluboká krize po pádu investiční banky Lehman Brothers. Hrubý domácí produkt USA se v přepočtu na celý rok snížil o 4,8 %, zatímco v posledním čtvrtletí loni rostlo hospodářství o 2,1 %. Ekonomika bude podle hlavního ekonoma společnosti MUFG Chrise Rupkeyho v poklesu pokračovat, dokud se země opět neotevře. „Jestliže ekonomika v prvním čtvrtletí klesla tak výrazně za situace, kdy nařízená izolace kvůli pandemii trvala ve většině států méně než měsíc, tak se ani neptejte, jak hluboký propad zaznamená ve druhém čtvrtletí,“ uvedl Rupkey.

Virus v roli přenašeče bídy

Pandemie podle Mezinárodní organizace práce (ILO) ohrožuje živobytí poloviny globální pracovní síly. Zhruba 1,6 miliardy lidí pracujících v šedé ekonomice totiž čelí v důsledku pandemie bezprostřední hrozbě ztráty práce. Organizace odhadla, že příjmy těchto pracovníků se během prvního měsíce koronakrize celosvětově propadly o 60 %. „Bez alternativních zdrojů příjmů nebudou mít tito lidé a jejich rodiny žádné prostředky k přežití,“ upozornila ILO.

„Vymazat“ virus bude trvat roky

Světový hrubý domácí produkt letos poklesne o 5,5 %, odhaduje analytická společnost Capital Economics. Během finanční krize v roce 2008 byl přitom pokles globální ekonomiky jen půlprocentní. Návrat na „předvirovou“ úroveň bude podle ekonomů trvat roky. Centrální banky podle nich sice jednají odvážně, ale měly by se uchýlit ještě k daleko silnější fiskální podpoře, což povede k nárůstu veřejného dluhu. To by mohlo znamenat nebezpečí budoucí inflace, kterou však budou brzdit dezinflační účinky slabší poptávky.

Boeing zacouval

Americký výrobce letecké techniky Boeing odstoupil od dlouho vyjednávané dohody, na jejímž základě měl za 4,2 miliardy dolarů převzít divizi komerčních letadel brazilské společnosti Embraer. Transakce měla změnit rozložení sil na globálním trhu s letadly a připravit Boeing na další konkurenční boj s jeho úhlavním rivalem, evropskou strojírenskou skupinou Airbus. Embraer se bude bránit u soudu. Proti Boeingu zahájil arbitrážní řízení.

Firma 3M těží z pandemie

Americký průmyslový konglomerát 3M, který mimo jiné vyrábí respirátory N95, zvýšil v prvním čtvrtletí čistý zisk o 45 % na 1,3 mld. USD (32,5 mld. Kč). Firma uvedla, že těžila z prudkého růstu poptávky po ochranných prostředcích kvůli pandemii způsobené koronavirem. Výnosy se zvýšily o 3 % na 8,1 mld. USD. Vzrostly ale pouze ve zdravotnické divizi, která se na celku podílí 29 %. V ostatních divizích výnosy klesly.

Věštec z Omahy krvácí

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta za první čtvrtletí vykázala rekordní čistou ztrátu 49,75 mld. USD. Důvodem byl propad cen akcií na trhu v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, který snížil hodnotu investičního portfolia společnosti. Provozní zisk firmy, který Buffett považuje za průkaznější ukazatel hospodaření firmy, ale meziročně stoupl o 6 % na 5,87 mld. USD.

A zase ten Twitter

Šéf americké automobilky Tesla v pátek svém twitteru napsal, že akcie jeho firmy jsou podle něj příliš drahé. Trh na zprávu zareagoval výprodejem, jejich cena se propadla o 12 %. Společnost přitom ve středu reportovala dobré výsledky. Zaznamenala třetí ziskové čtvrtletí v řadě.

Apple překvapil

Čtvrtletní výsledky americké technologické společnosti Apple překonaly očekávání analytiků. Tržby podniku se ve druhém finančním čtvrtletí, které skončilo v březnu, zvýšily o procento na 58,3 mld. USD. Čistý zisk mírně klesl na 11,25 mld. z 11,56 mld. USD před rokem. Apple rovněž oznámil, že jeho tržby z prodeje telefonů iPhone klesly na 29 miliard dolarů z 30,9 miliardy dolarů před rokem. Šéf společnosti Apple Tim Cook uvedl, že kvůli nejistotě spojené s koronavirovou krizí není možné předpovědět celkové výsledky podniku ve třetím finančním čtvrtletí. Upozornil však, že tržby v Číně se vyvíjejí správným směrem.

Amazonu vzrostl obrat, zisk ale klesl

Americkému internetovému obchodu Amazon v prvním čtvrtletí stouply čisté tržby o 26 % na 75,5 mld. USD. Jeho čistý zisk však klesl o 29 % na 2,5 mld. USD. Amazon nyní silně investuje, aby dokázal udržet krok s růstem objednávek, ke kterému přispívají omezení pohybu v důsledku koronavirové krize.

Sazka vydělala o třetinu víc

Čistý zisk sázkové společnost Sazka Group ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka loni meziročně vzrostl o 35 % na 311 mil. eur. Hrubé tržby z přijatých sázek stouply o šest procent na 1,91 mld. eur. Firma zvýšila ziskovost na všech svých trzích a zvýšila podíl v největší řecké sázkové firmě OPAP, uvedl generální ředitel skupiny Sazka Robert Chvátal. Ve firmě OPAP, která je čtvrtou největší sázkovou firmou v Evropě, má Sazka Group podíl 40 %.