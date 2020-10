Byznys si líže covidové rány, Tiffany kupuje král luxusu a české innogy bude Maďarů aneb souhrn událostí 44. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

slovy exprezidenta Václava Havla: „naše země nevzkvétá.“ Denní přírůstky nakažených covidem se drží poblíž hranice 15 tisíc, nemocnice se zaplňují vážnými případy infekce a přibývá nakažených mezi zdravotníky. V rámci snahy přibrzdit šíření „zlého viru“ se rodí další a další zákazy. Noční můra učitelů (i dětí), že nebudou moci do škol do Vánoc odpovídá haloweenskému strašení, ale není zas tak nereálná. A podobně strašidelné se zdají stále více obrysy rozpočtu na příští rok. Tak si aspoň v klidu užijte Dušičky a zavzpomínejte s pokorou na zesnulé.

Libor Akrman,

šéfredaktor Peak.cz

Česku hrozí dvouciferný propad

Přestože české hospodářství ve 3. čtvrtletí zmírnilo svůj propad, když hrubý domácí produkt klesl meziročně o 5,8 procenta, poslední čtvrtletí bude doprovázet opět dvouciferný pád. Alespoň to tvrdí analytici, kteří vycházejí ze současného vývoje druhé epidemické vlny a zpřísňujících se vládních nařízení omezujících podnikatelskou činnost. Ve druhém čtvrtletí se podle statistiků HDP kvůli koronaviru snížil o 10,9 procenta, což byl zatím nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Česká bankovní asociace ve své nové prognóze očekává, že tuzemská ekonomika letos klesne kvůli dopadům šíření koronaviru o 8 %. Příští rok by pak měla vzrůst jen o dvě procenta.

GRAF: Meziroční vývoj českého HDP

(v procentech, za posledních 12 měsíců)



Zdroj: tradingeconomics.com



Schváleno: innogy připadla Maďarům

Maďarská státní energetická společnost MVM Group může koupit české aktivity energetické skupiny innogy. Akvizici schválila Evropská komise. V rozhodnutí uvedla, že navrhovaná akvizice nevyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže. Podíl obou firem na trhu je totiž relativně slabý. MVM se tak díky převzetí stane přední energetickou společností ve střední a východní Evropě.

Škoda dodala o pětinu méně aut

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala za první tři čtvrtletí letošního roku svým zákazníkům necelých 722 tisíc vozů, meziroční o 21 % méně. Důvodem poklesu bylo výrazné narušení trhů společně s výpadky ve výrobě vyvolané koronavirovou pandemií. České závody byly v době první vlny epidemie zavřeny na 39 dní.

Tiffany v rukou krále luxusu

Francouzská skupina LVMH nejbohatšího Evropana Bernarda Arnaulta převezme americké klenotnictví Tiffany & Co. Strany se nakonec dohodly na ceně 15,8 mld. USD. LVMH ušetří kolem 425 mil. USD z původní dohodnuté ceny. Tiffany po nátlaku ze strany LVHM muselo slevit, hospodaření klenotnictví totiž výrazně postihla koronavirová pandemie. Obchod, jehož dokončení se čeká na začátku roku 2021, musejí ještě schválit regulační úřady a akcionáři Tiffany.

Ant Group zbořil burzu

Ant Group ze skupiny Alibaba získá z primárního veřejného úpisu svých akcií 34,5 mld. USD. IPO tohoto dominantního provozovatele mobilních plateb v Číně se stalo historicky největším a společnost ocenilo na 313,37 mld. USD. Titul dosud nejvýnosnějšího burzovního debutu držela ropná firma Saudi Aramco, jíž IPO vyneslo více než 29 mld. USD.

Zmatky kolem superhrubé mzdy

Vládní daňový balíček poslala Sněmovna do závěrečného schvalování. K předloze vznesli poslanci na šest desítek pozměňovacích návrhů. Mezi nimi jsou i návrhy premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka na zrušení takzvané superhrubé mzdy. Babiš navrhuje zdanit hrubou mzdu sazbou 15 procent a u příjmů zhruba nad 140 tisíc korun měsíčně doplnit sazbu 23 procent. Hamáček obdobně navrhuje sazby 19 a 23 procent. Oba návrhy mají začít platit už od příštího roku. Oba návrhy vyvolaly kritiku opozice, která přišla s vlastními návrhy. Piráti souhlasí se sazbami 19 a 23 procent, současně ale navrhují zvýšení základní slevy na poplatníka na 33 tisíc Kč. ODS chtějí jedinou sazbu daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 %.

Babiš chce danit hazard

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl zvýšit zdanění většiny druhů hazardu v rozmezí dvou až sedmi procentních bodů. Spodní hranice navýšení by se týkala například kurzových sázek, jež by se měly nově danit 25% sazbou. U Binga a živé hry pak chce zvýšit sazby zdanění z 23 na 30 %. Pouze pro loterie a technické hry, tedy hlavně hrací automaty, chce ponechat nynější sazbu 35 %, která je již nyní nejvyšší sazbou pro hazard. Do státního rozpočtu to má přinést až 300 mil. Kč ročně. Svůj záměr vložil jako poslanecký pozměňovací návrh k vládnímu daňovému balíčku, který Sněmovna odeslala do závěrečného čtení. Babiš už k němu předtím vložil návrh na zrušení superhrubé mzdy a zdaňování hrubé mzdy sazbami 15 a 23 procent.

Siemens se zbavuje divize za miliardy

Německá strojírenská společnost Siemens se dohodla na prodeji své divize mechanických pohonů Flender. Nabyvatelem je americká investiční skupina Carlyle Group, která za ni nabídla 2,025 mld. eur. Prodej je součástí snahy Siemensu utlumit některé aktivity a více se zaměřit na automatizaci, dopravu a na takzvané chytré budovy. Původně zvažoval osamostatnění Flenderu a jeho vstup na burzu. Přímý prodej je ale rychlejším řešením. Dohoda by měla být dokončena v první polovině příštího roku.

Čipovací škatulata

Americký výrobce počítačových čipů Marvell Technology Group koupí svého rivala Inphi. Obchod v hodnotě 10 mld. USD se uskuteční zčásti výměnou akcií a zčásti pomocí hotovosti. Marwell se díky tomu rozkročí do oblasti datových center a infrastruktury mobilních sítí páté generace (5G). Inphi totiž vyvíjí čipy pro optické kabely, které data přenášejí výrazně rychleji. Ve svých datových centrech je využívají firma jako Amazon, Google, Microsoft či Facebook.

Vlastníka mění i další výrobce čipů. Americká Advanced Micro Devices tento týden oznámila, že převezme konkurenční Xilinx, a to za 35 mld. USD. Převzetí formou výměny akcií musí ještě schválit akcionáři obou firem.

Nad očekávání dobrý restart

Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla podle předběžného odhadu statistiků mezičtvrtletně o 8,2 %. Vláda navíc mírně zlepšila výhled na letošní rok – zatímco dosud kvůli dopadům koronavirové krize počítala s propadem o 5,8 %, nyní čeká pokles o 5,5 %. Zotavení je patrné i na tamním trhu práce. Počet nezaměstnaných ve spolkové zemi se v říjnu podle předběžných údajů snížil o 35 tisíc na 2,86 milionu. Analytici očekávali nižší pokles, současný výsledek tak naznačuje, že trh práce v největší evropské ekonomice se z první vlny koronavirové epidemie zotavuje rychleji. Míra nezaměstnanosti se snížila na 6,2 ze zářijových 6,3 %.

VW opět v černých

Německý automobilový koncern Volkswagen se ve 3. čtvrtletí vrátil do zisku. Přispěla tomu poptávka po luxusních vozech v Číně, která kompenzovala pokles odbytu o 1,1 % vlivem covidu. Meziročně skupině klesl provozní zisk o třetinu na 3,2 mld. eur. Tržby se Volkswagenu snížily meziročně o 3,4 % na 59,4 miliardy eur.

Do zisku se ve 3. čtvrtletí vrátila také italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a to zejména díky rekordním prodejům v USA. Čistý zisk skupiny, která nyní chystá fúzi s francouzskou PSA, činil 1,205 mld. eur ve srovnání se ztrátou 179 milionů eur ve stejném období loni.

Jako na houpačce

Americké ekonomika ve 3. čtvrtletí vykázala rekordní vzestup. HDP USA se v přepočtu na celý rok zvýšil podle prvního odhadu o 33,1 %. Přispěla k tomu vládní pomoc v objemu více než tří bilionů dolarů, jež podpořila zejména výdaje spotřebitelů. Tempo růstu HDP bylo nejvyšší minimálně od roku 1947, kdy vláda začala tyto údaje sledovat. Ve druhém čtvrtletí ekonomika naopak kvůli dopadům šíření koronaviru klesla rekordním tempem 31,4 %.

AB InBev o štamgasty nepřišel

Prodej piva z největšího světového pivovaru Anheuser-Busch InBev se ve 3. čtvrtletí zvýšil. Přesto se čistý zisk skupiny propadl téměř o dvě třetiny na více než jednu mld. USD. Za poklesem zisku jsou vyšší náklady způsobené přesunem konzumace z restaurací a hospod do domácností. Firma potřebovala více obalů. AB InBev dodával více piva do obchodů, kde se prodává převážně v jednorázových plechovkách a lahvích. Restaurace a bary naopak používají levnější sudy a vratné skleněné lahve.

Covidové rezervy připravily Monetu o dvě pětiny zisku

Čistý zisk skupiny Moneta Money Bank za tři čtvrtletí letošního roku meziročně klesl o 37,6 procenta na asi 1,9 mld. Kč. Provozní výnosy banky naopak vzrostly téměř o pětinu na 9,4 mld. Na propadu zisku se podepsala koronavirová epidemie. Moneta vytvořila na očekávaná rizika s ní spojenými rezervy ve výši 2,4 mld. Celková hodnota jejích opravných položek vytvořených za tři čtvrtletí tvoří 3,1 mld. Kč. Celkový zisk před jejich zohledněním meziročně stoupl o 28,5 % na 5,3 mld. Kč.

Covidová paralýza Airbusu

Evropský výrobce letadel Airbus se kvůli koronakrizi a plánům zrušit 15 tisíc pracovních míst propadl ve 3. čtvrtletí do ztráty 767 mil. eur. Ve stejném období loni firma vykázala zisk 989 mil. eur. Airbus za devět měsíců dodal zákazníkům 341 letadel, o 40 % méně než loni.

ECB zatím vyčkává

Evropská centrální banka na říjnovém měnově-politickém zasedání potvrdila nastavení úrokových sazeb i podpůrných programů. Novou makroekonomickou prognózu tato měnová autorita zveřejní v prosinci. Očekává se, že poté upraví nástroje, které využívá, aby odpovídaly aktuální situaci. Prosincové kroky by měly podpořit návrat inflace k cílované úrovni a zajistí podmínky příznivé pro podporu zotavování evropského hospodářství.

Samsung těží z ochromené Huawei

Čistý zisk jihokorejského výrobce elektroniky Samsung Electronics ve 3. čtvrtletím rekordně vzrostl, a to o polovinu na 9,36 bilionů wonů. Přispěl k tomu druhý nejvyšší čtvrtletní zisk z prodeje chytrých telefonů. Nárůst prodeje chytrých telefonů téměř o polovinu podle analytiků patrně odráží podíl Samsungu na trhu po dopadu amerických sankcí na čínského konkurenta Huawei.

Kmitočtový kalendář se rýsuje

Český telekomunikační úřad nastínil přibližný časový harmonogram aukce frekvencí pro 5G sítě. Aukce bude zahájena v polovině listopadu, její aktivní fáze by měla skončit do Vánoc. Vydražené frekvence by pak měly být přiděleny vítězi či vítězům na začátku příštího roku.

Mercedes chce až pětinu v Aston Martin

Automobilka Mercedes-Benz ze skupiny Daimler zvýší postupně svůj podíl v britském výrobci luxusních aut Aston Martin. Do roku 2023 by Mercedes mohl vlastnit až 20 % značky, kterou proslavil fiktivní agent James Bond. Aston Martin se ve třetím čtvrtletí propadl do ztráty 29 milionů liber ve srovnání s loňským ziskem 43 milionů liber. Výnosy se snížily o téměř polovinu na 124 milionu liber. Akcie automobilky od začátku roku ztratily už dvě třetiny své hodnoty.

Microsoft zazářil

Softwarový gigant Microsoft v prvním finančním čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk téměř o třetinu na 13,89 mld. USD. dolarů. Tržby překonaly očekávání. Podpořil je zejména silný růst cloudových služeb, jež těží z rozmachu práce z domova a vzdělávání přes internet, který je důsledkem opatření proti šíření koronaviru.

Realitní kšefty trochu jinak

Developerská společnost Finep CZ prodala dům se 70 byty pro nájemní bydlení v Praze na Barrandově investičnímu fondu Zeitgeist. Cenu ani jedna ze stran neuvedla, podle odborníků by se mohla pohybovat kolem půl miliardy korun. Podle developera jde o jeden z prvních nákupů nových bytů zahraničním institucionálním investorem, který dlouhodobě investuje do nájemního bydlení. Informaci jako první přinesl server E15.cz.

Generální pardon Schillerové

Vláda schválila další rozšíření daňových úlev pro podnikatele a firmy zasažené opatřeními proti šíření koronaviru. Úřad promine zálohy splatné od 15. října do 15. prosince pro daň z příjmu fyzických osob i firem, zálohy na silniční daň splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince a úroky z prodlení u daně z přidané hodnoty.

Odveta za subvence Boeingu

Světová obchodní organizace tento týden oficiálně povolila Evropské unii uvalit cla na dovoz zboží z USA v hodnotě 4 mld. USD (asi 92 mld. Kč) ročně jako odvetu za subvence, které Washington poskytoval americkému výrobci letadel Boeing. Podle agentury Bloomberg se však neočekává, že tato cla budou zavedena před prezidentskými volbami 3. listopadu. USA již dříve uvalily cla na evropské zboží kvůli subvencování evropského výrobce letadel Airbus.

Miliarda lidí už má iPhone

Třináct let od doby, kdy americký Apple přišel s první verzí dnes již legendárního smartphonu iPhone překonal počet jeho aktivních uživatelů hranici jedné miliardy. Alespoň to odhaduje renomovaný analytik Neil Cybart, který spravuje web Above Avalon zaměřený na analýzu aktivit společnosti Apple. Sám Apple v tomto týdnu ale investory nepotěšil. Čistý zisk společnosti ve čtvrtém finančním čtvrtletí klesl o více než sedm procent na 12,673 mld. USD (asi 297 mld. Kč). Tržby z prodeje iPhonů se propadly o více než pětinu. Akcie podniku po zveřejnění výsledků ztrácely více než čtyři procenta.

Berlín otevírá nové letiště

Čtrnáct let po začátku výstavby a devět let po původně předpokládaném termínu zprovoznění se v sobotu otevře nové berlínské letiště Willyho Brandta. Kvůli covidu, který leteckou dopravu srazil na kolena, se žádný velký opening nekoná. Letiště, které podle odhadů tamních médií vyšlo nejméně na 10 mld. eur (274 mld. Kč), přesto zůstává optimistické a počítá do budoucna s dalším stavebním rozvojem.