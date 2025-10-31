Budoucnost obuvi a oblékání? Nike představil futuristické boty a bundu plné technologií

Podle společnosti dokáže Amplify, bota s pohonem zlepšit tempo běžců a chodců z přibližně 4,8 kilometru za hodinu na 5,8. Zároveň usnadňuje zdolávání kopců. Inovativní futuristický systém však firma zatím stále testuje.
V laboratoři Nike Sport Research Lab ho vyzkoušelo více než čtyři sta sportovců, kteří ušli přes 2,4 milionu kroků v různých verzích prototypů. Nike plánuje, že bota bude dostupná široké veřejnosti v příštích letech.
„Produkt první generace není určen pro soutěžní, rychlejší běžce, kteří se snaží ušetřit sekundy ze svého času. Spíše je pro sportovce, kteří chtějí jít rychleji a dál s menší námahou tím, že jim poskytne více síly pro každodenní pohyb – v podstatě druhý pár lýtkových svalů,“ uvedla značka.
Ve videu dále uvidíte speciální nafukovací bundu, kterou si nafouknutím přizpůsobíte vnější teplotě. K vidění by měla být na olympiádě v Milánu, kde by ji měli mít američtí sportovci. Také se zde představuje boty Nike Mind založené na neurovědě, které mají v podrážce zabudovanou řadu 22 oranžových pěnových uzlů, díky nimž člověk vnímá, po čem chodí.
Návrat do regálů
Generální ředitel Nike Elliott Hill před nedávnem uvedl, že společnost musí znovu získat prostor v obchodech. Ten ztratila kvůli rostoucí konkurenci a dřívější strategii omezování spolupráce s velkoobchody. Hill, který vede firmu necelý rok, řekl, že Nike sází na návrat ke sportovnímu zaměření, větší inovace a obnovení důvěry zákazníků po letech pomalejšího růstu.
Hill, který se do firmy vrátil po odchodu do důchodu, reorganizoval společnost podle jednotlivých sportů místo dosavadního členění na pánskou, dámskou a dětskou divizi.
Staronový šéf také přiznal, že společnost si nyní musí „znovu vydobýt místo v regálech“ a dodal, že jeho týmy jsou připravené „nastoupit do protiútoku“.