peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
shares views

Technologie mění svět práce: Jak připravujeme příští generaci na nové výzvy trhu práce?

Komerční sdělení 24. listopadu 2023

Report Světového ekonomického fóra z roku 2023 zdůrazňuje, že technika a technologie budou výrazně ovlivňovat byznys v příštích pěti letech.…

ČLÁNEK
shares views

Fenoménu běhání propadá čím dál více lidí. Na co si dát pozor?

Veronika Kudrnová 27. května 2023

Běhání přitahuje stále více lidí. V lesích, na stezkách či v parcích potkáváme čím dál více běžců. Populární jsou také…

SOUHRN
shares views

Cena za obnovu Ukrajiny stoupá, Colt CZ i ČEZ s rekordními výsledky a chatbot Bard je veřejně dostupný aneb souhrn ekonomických událostí 12. týdne 2023

Libor Akrman 24. března 2023

Cena za obnovu Ukrajiny stoupá; Colt CZ s rekordními výsledky; chatbot Bard už mluví s první veřejností; Českou poštu čeká…

Budoucnost obuvi a oblékání? Nike představil futuristické boty a bundu plné technologií

Nike představil projekt Amplify, první pohonný systém pro běžecké boty na světě, který má běžným sportovcům usnadnit pohyb a umožnit s menší námahou jít nebo běžet rychleji a dál. Společnost také představila "revoluční" nafukovací bundu, která může nahradit hned několik vrstev oblečení. Díky různému množství vzduchu v nafukovacích komorách (součástí balení bude mini pumpička) může být Therma-FIT Air lehkou větrovkou nebo naopak hřát stejně jako péřová bunda.

Napsal Libor Akrman
-
naposledy aktualizováno 30. 10. 2025 17:48
běhání boty budoucnost Nike

Podle společnosti dokáže Amplify, bota s pohonem zlepšit tempo běžců a chodců z přibližně 4,8 kilometru za hodinu na 5,8. Zároveň usnadňuje zdolávání kopců. Inovativní futuristický systém však firma zatím stále testuje.

V laboratoři Nike Sport Research Lab ho vyzkoušelo více než čtyři sta sportovců, kteří ušli přes 2,4 milionu kroků v různých verzích prototypů. Nike plánuje, že bota bude dostupná široké veřejnosti v příštích letech.

„Produkt první generace není určen pro soutěžní, rychlejší běžce, kteří se snaží ušetřit sekundy ze svého času. Spíše je pro sportovce, kteří chtějí jít rychleji a dál s menší námahou tím, že jim poskytne více síly pro každodenní pohyb – v podstatě druhý pár lýtkových svalů,“ uvedla značka.

Ve videu dále uvidíte speciální nafukovací bundu, kterou si nafouknutím přizpůsobíte vnější teplotě. K vidění by měla být na olympiádě v Milánu, kde by ji měli mít američtí sportovci. Také se zde představuje boty Nike Mind založené na neurovědě, které mají v podrážce zabudovanou řadu 22 oranžových pěnových uzlů, díky nimž člověk vnímá, po čem chodí.

Návrat do regálů

Generální ředitel Nike Elliott Hill před nedávnem uvedl, že společnost musí znovu získat prostor v obchodech. Ten ztratila kvůli rostoucí konkurenci a dřívější strategii omezování spolupráce s velkoobchody. Hill, který vede firmu necelý rok, řekl, že Nike sází na návrat ke sportovnímu zaměření, větší inovace a obnovení důvěry zákazníků po letech pomalejšího růstu.

Hill, který se do firmy vrátil po odchodu do důchodu, reorganizoval společnost podle jednotlivých sportů místo dosavadního členění na pánskou, dámskou a dětskou divizi.

Staronový šéf také přiznal, že společnost si nyní musí „znovu vydobýt místo v regálech“ a dodal, že jeho týmy jsou připravené „nastoupit do protiútoku“.

 

Libor Akrman

Redakce
V oblasti ekonomické žurnalistiky se pohybuje bezmála 20 let, pracoval ve vydavatelství Economia (iHNed.cz, HN, ProByznys.info), později vedl tabletový týdeník Dotyk Byznys. Nyní je šéfredaktorem Peak.cz. Více...

Další příspěvky od autora:

Nebezpečný mýtus o Buffetově indikátoru žije i po 25 letech

Povolební analýza: Novou vládu čeká šest klíčových rizik a výzev

Pětibilionová NVidia; česká ekonomika mile překvapila a Znovín mění majitele aneb souhrn ekonomických událostí 43. a 44. týdne 2025

Více k tématu:

Fenoménu běhání propadá čím dál více lidí. Na co si dát pozor?

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.