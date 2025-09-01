8. 10. 2025 – Byznys, investice i slivovice. Přijďte na Colors of Finance

Etablovaná konference Colors of Finance přivítá výrazné řečníky, kteří otevřou atraktivní témata. Tomáš Čupr z Rohlik Group v přednášce nasdílí své vize, přístup k podnikání a úvahy nad tím, co dnes tvoří skutečnou hodnotu – jak pro zákazníky, tak pro investory.
Jakub Havrlant z investiční skupiny Rockaway Capital, která spravuje miliardové portfolio, promluví o příležitostech v současném investičním prostředí i o tom, jak Rockaway propojuje podnikatelské myšlení s fondovou strukturou.
Martin Žufánek, který stál se svou rodinou za obrodou ovocné pálenky v Česku, přiblíží, jak dokázal z lihovarnictví udělat investiční příležitost a jaké to bylo začít prodávat poctivou slivovici za dvojnásobek v té době obvyklé ceny alkoholu.
Women power, kryptoměny i tipy pro praxi
Osmý ročník Colors of Finance přinese také řadu panelových diskuzí. V nich se budou odborníci věnovat například kryptoměnám, investiční strategii pro turbulentní časy nebo fondům kvalifikovaných investorů.
Řeč bude rovněž o investicích do nemovitostí, životním pojištění či úspěšném řízení broker poolu. V debatě Women Power se setkají pozoruhodné ženy, které mají odvahu vést a sílu měnit. Letos jimi budou například Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro ČR a SR, a Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ.
Chybět nebudou ani praktické přednášky. Daniel Gamrot se zaměří na to, jak si udržet pozornost v době digitálního rozptýlení. Tereza Palátová, expertka na B2B LinkedIn komunikaci, poradí, jak vybudovat profil, který otevírá dveře k novým příležitostem.
„Pro finanční profesionály jsou Colors of Finance výbornou příležitostí, jak během jediného dne získat nejaktuálnější informace z oboru a navázat cenné kontakty s investory, ekonomy a představiteli finančních institucí,“ upřesňuje za organizátory Petr Valenta.
Každoroční příjemnou tečkou za nabitým programem je afterparty, která se tentokrát uskuteční v nedaleké BrickHouse DOV.
Colors of Finance proběhnou 8. října 2025 v ostravské multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice.