peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

POZVÁNKA
shares views

9. 10. 2024 – Colors of Finance: Největší konference pro finanční profesionály

Redakce 9. září 2024

Konference Colors of Finance pro finanční profesionály je ideálním místem pro výměnu zkušeností a nové nápady. Na této konferenci se…

EVENT
shares views

WebExpo 2024 v kostce: programování, design, marketing a také kreativita nebo AI

Libor Akrman 11. června 2024

Technologická konference WebExpo letos přitáhla na přednášky bezmála několik desítek vystupujících expertů a skoro 1600 účastníků. Dostalo se jim celé…

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
shares views

Technologie mění svět práce: Jak připravujeme příští generaci na nové výzvy trhu práce?

Komerční sdělení 24. listopadu 2023

Report Světového ekonomického fóra z roku 2023 zdůrazňuje, že technika a technologie budou výrazně ovlivňovat byznys v příštích pěti letech.…

  • POZVÁNKA

8. 10. 2025 – Byznys, investice i slivovice. Přijďte na Colors of Finance

Debaty nad tématy z finančního světa, inspirativní příběhy osobností z různých oborů i přednášky podporující byznysový i osobní růst. To vše (a nejen to) můžete zažít na největší konferenci pro finanční profesionály ve středu 8. října 2025 v Ostravě, kde se představí přes 70 vystavovatelů a více než 60 řečníků.

Napsal Redakce
-
naposledy aktualizováno 1. 9. 2025 13:19
Colors of Finance konference

Etablovaná konference Colors of Finance přivítá výrazné řečníky, kteří otevřou atraktivní témata. Tomáš Čupr z Rohlik Group v přednášce nasdílí své vize, přístup k podnikání a úvahy nad tím, co dnes tvoří skutečnou hodnotu – jak pro zákazníky, tak pro investory.

Jakub Havrlant z investiční skupiny Rockaway Capital, která spravuje miliardové portfolio, promluví o příležitostech v současném investičním prostředí i o tom, jak Rockaway propojuje podnikatelské myšlení s fondovou strukturou.

Martin Žufánek, který stál se svou rodinou za obrodou ovocné pálenky v Česku, přiblíží, jak dokázal z lihovarnictví udělat investiční příležitost a jaké to bylo začít prodávat poctivou slivovici za dvojnásobek v té době obvyklé ceny alkoholu.

Women power, kryptoměny i tipy pro praxi

Osmý ročník Colors of Finance přinese také řadu panelových diskuzí. V nich se budou odborníci věnovat například kryptoměnám, investiční strategii pro turbulentní časy nebo fondům kvalifikovaných investorů.

Řeč bude rovněž o investicích do nemovitostí, životním pojištění či úspěšném řízení broker poolu. V debatě Women Power se setkají pozoruhodné ženy, které mají odvahu vést a sílu měnit. Letos jimi budou například Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro ČR a SR, a Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ.

Chybět nebudou ani praktické přednášky. Daniel Gamrot se zaměří na to, jak si udržet pozornost v době digitálního rozptýlení. Tereza Palátová, expertka na B2B LinkedIn komunikaci, poradí, jak vybudovat profil, který otevírá dveře k novým příležitostem.

„Pro finanční profesionály jsou Colors of Finance výbornou příležitostí, jak během jediného dne získat nejaktuálnější informace z oboru a navázat cenné kontakty s investory, ekonomy a představiteli finančních institucí,“ upřesňuje za organizátory Petr Valenta.

Každoroční příjemnou tečkou za nabitým programem je afterparty, která se tentokrát uskuteční v nedaleké BrickHouse DOV.

Colors of Finance proběhnou 8. října 2025 v ostravské multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice.

Další informace o konferenci najdete ZDE

Redakce

Další příspěvky od autora:

27. 5. 2025 – Workshop Daňové ráje 2025

19. 6. 2025 – NERS 2025: výroční konference o jaderné energetice

Život umělce nebyl nikdy snadný. Není ani dnes

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.