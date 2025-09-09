peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  • POZVÁNKA

10. 10. 2025 – Leadership v době PROMPTních změn. Přijďte na konferenci Happiness@Work

Žijeme v době, kdy nejen umělá inteligence proměňuje svět kolem nás. Skutečná změna ale nezačíná u technologií – začíná u lidí. Přijďte se inspirovat od skvělých lídryň a lídrů a příkladů z úspěšných byznysů na 11. ročník leadership konference Happiness@Work.

Inspirace od skvělých lídryň a lídrů. Konkrétní příklady z úspěšných byznysů. Aktuální vědecké studie. To vše nabízí konference Happiness@Work. (Ilustrační foto) Zdroj: Red Button

Napsal Redakce
-
naposledy aktualizováno 9. 9. 2025 10:33
HR konference práce

Konference Happiness@Work je jedinečným místem pro setkání lídryň a lídrů, kteří propojují byznys s hodnotami. Letošní téma již 11. ročníku mezinárodní konference, jejímž je Pak.cz mediálním partnerem, zní „Leadership v době promptních změn“.

Na akci, kterou loni navštívilo přes 800 účastníků, najdete prostor pro sdílení inovací, lidského přístupu a praktických zkušeností z firem, které mají odvahu dělat věci jinak a růst svého podnikání staví na udržitelných principech a spokojenosti lidí.

Na konferenci každoročně míří inspirativní řečníci známí svým inovativním
přístupem k hodnotovému leadershipu. Již potvrzenými jmény pro rok 2025
jsou:

Aurelie Litynski: celosvětově uznávaná expertka na pozitivní pracovní kulturu, autorka knihy 100 Ideas for a Positive Work Culture.

Anna Szymanek: generální ředitelka společnosti Decathlon Česká republika.

Ján Košturiak: profesor, inovátor a vizionář, který dnes pomáhá lidem bez domova v komunitě Dobrý pastier.

Lukáš Bakoš: zastánce nehierarchického agilního fungování a samořídících organizací, tvář firmy Maxman Consultants, kde si lidé společně nastavují platy i rozdělují bonusy.

Lucie Bášová: zakladatelka platformy MUMDOO, která rodičům malých dětí otevírá přístup k práci podle jejich možností a představ.

Bronislav Převrátil: ex-CEO Chart Ferox, který z výrobní firmy vybudoval inovativního poskytovatele služeb s vysokou přidanou hodnotou. Manažer roku 2022.

Michal Šrajer: spoluzakladatel konference Happiness@Work, první Chief Happiness Officer v Česku a tuzemský průkopník tématu Štěstí v práci.

Spojte své jméno s akcí, která rezonuje napříč českým byznysem – a oslovuje
lídry, HR i inovátory.

Více informací o 11. ročníku Happiness@Work najdete ZDE.

Redakce

