10. 10. 2025 – Leadership v době PROMPTních změn. Přijďte na konferenci Happiness@Work

Konference Happiness@Work je jedinečným místem pro setkání lídryň a lídrů, kteří propojují byznys s hodnotami. Letošní téma již 11. ročníku mezinárodní konference, jejímž je Pak.cz mediálním partnerem, zní „Leadership v době promptních změn“.
Na akci, kterou loni navštívilo přes 800 účastníků, najdete prostor pro sdílení inovací, lidského přístupu a praktických zkušeností z firem, které mají odvahu dělat věci jinak a růst svého podnikání staví na udržitelných principech a spokojenosti lidí.
Na konferenci každoročně míří inspirativní řečníci známí svým inovativním
přístupem k hodnotovému leadershipu. Již potvrzenými jmény pro rok 2025
jsou:
Aurelie Litynski: celosvětově uznávaná expertka na pozitivní pracovní kulturu, autorka knihy 100 Ideas for a Positive Work Culture.
Anna Szymanek: generální ředitelka společnosti Decathlon Česká republika.
Ján Košturiak: profesor, inovátor a vizionář, který dnes pomáhá lidem bez domova v komunitě Dobrý pastier.
Lukáš Bakoš: zastánce nehierarchického agilního fungování a samořídících organizací, tvář firmy Maxman Consultants, kde si lidé společně nastavují platy i rozdělují bonusy.
Lucie Bášová: zakladatelka platformy MUMDOO, která rodičům malých dětí otevírá přístup k práci podle jejich možností a představ.
Bronislav Převrátil: ex-CEO Chart Ferox, který z výrobní firmy vybudoval inovativního poskytovatele služeb s vysokou přidanou hodnotou. Manažer roku 2022.
Michal Šrajer: spoluzakladatel konference Happiness@Work, první Chief Happiness Officer v Česku a tuzemský průkopník tématu Štěstí v práci.
Spojte své jméno s akcí, která rezonuje napříč českým byznysem – a oslovuje
lídry, HR i inovátory.