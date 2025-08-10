V Dukovanech už se kope, rekordní objem zlata v trezorech ČNB a Trumpova cla spuštěna aneb souhrn ekonomických událostí 32. týdne 2025

Mohlo by vás také zajímat
Milé čtenářky, milí čtenáři,
zdá se, že na neletní počasí můžeme zapomenout a vrací se nám teplo. Takže snad budeme moci zapomenout na „tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ A konečně bude možné strávit i nějaký čas u vody. V tropických dnech, které věští meteorologové zejména pro příští týden, se bude hodit i nějaké to studené osvěžení. Uvidíme, jak horké bude slibované setkání ruské a americké hlavy státu, které by mělo proběhnout 15. srpna. A také zdali k němu přiberou i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Každopádně osobní schůzka Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem bude jistě historickou událostí letošního roku. Je však otázkou, zdali dokáže přinést i mír na Ukrajinu. Věřím, že ano…
U Dukovan se začalo kopat
V Dukovanech začaly geotechnické průzkumy. Na území, kde v budoucnu vyroste nový jaderný zdroj, vyjely první vrtné soupravy, které zde budou provádět geotechnické průzkumy. Ty slouží k získání podrobnějších informací o vlastnostech a kvalitě půdy a hornin pod jednotlivými budovami a stavebními celky nového zdroje. Průzkumy v lokalitě bude zajišťovat postupně až 10 vrtných souprav a dalších doprovodných vozidel, které během následujících měsíců provedou penetrační sondy a cca 300 inženýrsko-geologických vrtů o hloubce vrtu až 130 m.
České banky mohou být v pololetí spokojené
Šestici největších tuzemských bank stoupl v prvním pololetí 2025 čistý zisk o 16 % na celkem 45,9 mld. Kč. O rok dříve to bylo 39,5 mld. Kč. Vyplývá to z výsledků bank. Za růstem zisků stojí podle analytiků zejména úvěrová aktivita a následně vyšší čisté úrokové výnosy. České spořitelně vzrostl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o 3,3 % na 12,8 mld. Kč, ČSOB o procento na 9,6 mld. Kč, Komerční bance o 37,5 % na 8,9 mld. Kč. Raiffeisenbank v Česku meziročně stoupl čistý zisk o 87 % na 5,69 mld. Kč. Čistý zisk Moneta Money Bank vzrostl meziročně o 14,4 % na 3,1 mld. Kč. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk v přepočtu zhruba 5,8 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 5,5 %.
ČNB navýšila zlaté rezervy
Objem zlata v devizových rezervách České národní banky (ČNB) dosáhl na konci července rekordních 63,58 tuny. Zlato tvořilo 4,19 % celkových rezerv, na konci loňského roku přitom podíl činil 2,94 %. Vyplývá to z údajů struktuře devizových rezerv, které centrální banka zveřejnila. Dosud nejvyšší objem zlata měla ČNB v rezervách po rozdělení Československa na počátku roku 1993, kdy činil 63,3 tuny. Od konce loňského roku se objem zlata v devizových rezervách zvýšil o čtvrtinu. Hodnota zlata v rezervách na konci července činila 6,76 miliardy dolarů (141,8 miliardy korun). Celkový objem devizových rezerv ČNB byl 161,26 miliardy dolarů.
Americká cla vstoupila v platnost
Ve Spojených státech začala platit cla, která uvalila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa na desítky obchodních partnerů USA. Nová cla začínají platit na dovoz zboží ze zhruba sedm desítek zemí a Evropské unie. Pro tu platí základní patnáctiprocentní clo. Podle představitelů EU se však stále jedná o řadě výjimek pro jednotlivá zboží a odvětví. Trump si od opatření slibuje výnos ve stovkách miliard dolarů (bilionů korun) a také větší investice v zemi.
ČEZ snížil zisk
Energetická skupina ČEZ v první polovině letošního roku vydělala 16,5 mld. Kč, čistý zisk skupiny tak meziročně o více než pětinu klesl. Příčinou jsou podle společnosti především vyšší odpisy o 10,5 miliardy Kč, na což měly vliv začlenění GasNet a také zrychlení odpisů uhelných aktiv v poslední čtvrtině loňského roku. Provozní zisk (EBITDA) podniku naopak oproti loňsku o 7 % stoupl na 73,9 mld. Kč. Vyplývá to z údajů, které společnost zveřejnila. Výsledky hospodaření podle firmy překonaly původní očekávaní, vedení společnosti proto navýšilo své celoroční výhledy. Pro dividendu klíčový očištěný čistý zisk za rok 2025 nyní předpokládá na úrovni 26 až 30 mld. Kč.
ČNB na sazby nesáhla
Bankovní rada ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 %. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazby očekával. Na současné úrovni je základní úroková sazba od počátku května, nižší byla naposledy v první polovině prosince 2021. V ekonomice podle rady převažují rizika ve směru vyšší inflace, uvedl po jednání rady guvernér ČNB Aleš Michl. Situace v ekonomice podle něj vyžaduje, aby centrální banka nadále uplatňovala přísnou měnovou politiku.
Trump zvýšil clo Indii
Donald Trump vydal nařízení uvalující dodatečné 25% clo na dovoz zboží z Indie. Reaguje tak na skutečnost, že Indie pokračuje v nákupech ruské ropy. Oznámil to Bílý dům. Dodatečné clo vstoupí v platnost za 21 dnů, celkové celní zatížení indického zboží dováženého do Spojených států se tak zdvojnásobí na 50 %, píše agentura AP.
Česká makrodata:
Inflace zpomalila
Spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 2,7 %, inflace tak zvolnila proti červnu, kdy dosáhla letošního maxima 2,9 %. Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny zvýšily o 0,5 %, uvedl ČSÚ, který tak potvrdil svůj předběžný odhad. Víc než před rokem platili lidé hlavně za potraviny, i když jejich zdražování proti červnu zpomalilo. Meziročně zlevnily především pohonné hmoty.
Stagnace průmyslu
Průmyslová výroba v Česku v červnu stagnovala, meziročně vzrostla o 0,2 %, zatímco v květnu stoupla o 2,2 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek ve srovnání s loňským červnem klesla o 3,3 %. Výsledky českého průmyslu zveřejnil ČSÚ. K nepatrnému růstu přispěla podle statistiků hlavně výroba motorových vozidel.
Stavebnictví posiluje
Stavební výroba v Česku v červnu meziročně vzrostla o 14 %. Meziroční růst zaznamenala poosmé v řadě, tempo růstu zrychlilo z květnových 11,6 %. Produkce v pozemním stavitelství v červnu meziročně stoupla o zhruba desetinu a v inženýrském o pětinu, informoval ČSÚ. Meziměsíčně byla stavební výroba vyšší o 2,6 %.
Maloobchod vzrostl
Tržby v maloobchodu v ČR bez prodejů a oprav motorových vozidel v červnu meziročně stouply o 4,5 %. To je podobný výsledek jako v květnu, kdy se podle revidovaných údajů zvýšily o 4,6 %, informoval ČSÚ. K výsledku pomohl zejména prodej pohonných hmot a internetový prodej. V meziměsíčním srovnání obchodníci utržili o 0,3 % více.
Nezaměstnanost stoupla
Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 4,4 % z červnových 4,2 %. Bez práce bylo ke konci uplynulého měsíce 329.501 lidí, o 14.036 méně než v červnu. Současně ale o zhruba 3000 ubylo volných pracovních míst, pracovní úřady jich evidovaly v první polovině prázdnin 95.553. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Podle něj je za nárůstem nezaměstnanosti to, že firmy o prázdninách méně nabírají a na pracovní trh se postupně dostávají absolventi škol.
CSG Group získala podíl v německém Alzchemu
Společnost Staluna Trade ze zbrojařského a strojírenského holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala podíl 9,2 % v německé skupině Alzchem Group AG, která se zaměřuje na výrobu chemických látek. Výše transakce je několik miliard Kč, oznámil holding CSG v tiskové zprávě.
ČEZ dokončil vstup do Rolls-Royce SMR
Energetická skupina ČEZ dokončila svůj akcionářský vstup do britské společnosti Rolls-Royce SMR, v níž od července drží zhruba pětinový podíl. Firmy se nyní zaměří na přípravu stavby až tří modulárních reaktorů ve Velké Británii, do níž by se ČEZ mohl zapojit jako dodavatel některých technologií. Vedle toho se připravuje stavba modulárního reaktoru v Temelíně, která by měla začít v první polovině 30. let, řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Společnosti budou spolupracovat na vývoji modulárních jaderných reaktorů.
Musk má tučnou motivaci pro vedení Tesly
Tesla přiřkla svému generálnímu řediteli Elonu Muskovi 96 milionů nových akcií v hodnotě přibližně 29 mld. USD. Krok má za cíl udržet Muska v čele společnosti. Soud dříve zrušil jeho původní odměnu z roku 2018, která měla hodnotu přes 50 mld. USD, se zdůvodněním, že proces schvalování balíčku byl nespravedlivý vůči akcionářům. Zvláštní výbor uvedl, že nový balíček má zvýšit Muskovu hlasovací sílu, aby zůstal motivován. Dodal, že pokud soud plně obnoví původní odměnu z roku 2018, nový balíček bude buď zrušen, nebo zohledněn, aby nedošlo k dvojímu vyplacení.
Letiště hlásí narůst
Pražské letiště Václava Havla během letošního prvního pololetí odbavilo téměř 7,77 mil. cestujících. Meziročně je to přibližně o osm procent více a téměř stejně jako před krizí. Nejvytíženější destinací je letos tradičně Londýn. Roste i provoz letiště. Vyplývá to ze statistik Letiště Praha. Podle plánů ze začátku letošního roku chce letiště letos odbavit přes 18 milionů cestujících, což by bylo dosud nejvíce.
Americká míra nezaměstnanosti znepokojuje
Americká ekonomika mimo zemědělství dále vytváří pracovní místa, tempo jejich přírůstku se ale v červenci výrazně snížilo. Mírně se zvýšila také míra nezaměstnanosti, zatímco míra participace klesla. Za předchozí dva měsíce byl navíc revidován počet vzniklých pracovních míst o zhruba čtvrt milionu. V reakci na to prezident Donald Trump odvolal ředitelku úřadu, který sbírá data z trhu práce. „Potřebujeme pravdivá data,“ oznámil.
Čínská roboauta v Evropě již za rok?
Čínská technologická společnost Baidu plánuje od roku 2026 ve spolupráci s americkým provozovatelem sdílené dopravy Lyft nasadit svá autonomní vozidla v Evropě. První robotaxi se mají objevit ve Spojeném království a Německu. Cílem partnerství je v následujících letech rozšířit flotilu na tisíce vozidel po celé Evropě. Lyft dosud v Evropě příliš nepůsobil, ale nedávno dokončil akvizici německé společnosti FreeNow. Ta provozuje služby ve více než 150 městech napříč devíti evropskými zeměmi. Není zatím jasné, zda se robotaxi Baidu objeví přímo v aplikaci FreeNow nebo pod jinou značkou.
Jihokorejci vyvíjí vlastní AI
Jižní Korea spouští projekt na vytvoření národního modelu umělé inteligence využívajícího převážně domácí technologie. Do vývoje se zapojí největší technologické firmy i start-upy s cílem vybudovat téměř soběstačný AI průmysl a nabídnout alternativu k řešením z USA a Číny. Ministerstvo vědy a ICT vybralo pět konsorcií, která budou na modelech pracovat. Jedno z nich vede telekomunikační gigant SK Telecom, jehož partnery jsou například herní společnost Krafton a výrobce čipů Rebellions. Další týmy tvoří i významní hráči jako LG a Naver.
Popeyes už má v ČR 7 poboček
Ikonický Chicken Sandwich je mání už i v samém srdci pražského Starého města. Fastfoodový řetězec Popeyes otevřel svou novou restauraci v Kaprově ulici, jen pár kroků od Staroměstského náměstí – v jedné z nejnavštěvovanějších ulic metropole, kterou denně projdou tisíce turistů z celého světa. Restaurace nabízí 109 míst k sezení a bude mít otevřeno denně od 9 hodin do půlnoci. Jak již bylo oznámeno, spolu s jejím otevřením se rozšiřuje možnost rozvozu o další ulice.
Hypotéky mírně zdražují
Úrokové sazby hypotečních úvěrů se podle Swiss Life Hypoindexu pod hranicí pěti procent udržely jen dva měsíce – v květnu a červnu, přesně po třech letech. Letošní prázdniny ale hypotékám nepřejí: průměrné nabídkové sazby se v červenci i srpnu vrátily nad pětiprocentní hranici a v srpnu přidaly další dva bazické body na 5,05 %. U tříleté fixace s LTV do 80 % lze však podle Swiss Life Hypoindexu stále získat hypotéku za 4,67 %.
Albatros navyšuje podíl v Elibru
Cirkulární ekonomika, vracení knih do oběhu a odpovědný přístup je velké téma současnosti. Albatros Media vstoupila na trh on-line antikvariátů před dvěma lety, kdy získala 30% podíl ve společnosti Elibro, nyní provozující portál www.restorio.cz a www.restorio.sk. Nyní Albatros navýšil svůj podíl ve společnosti Elibro o 19 % a stala se tak majitelem 49% podílu. Elibro pak koupilo tržiště www.trhknih.cz a stalo se jeho stoprocentním vlastníkem.
E.ON zprovoznil nejvýkonnější dobíjecí místo
Společnost E.ON Drive Infrastructure, která má v rámci skupiny E.ON na starost výstavbu a správu veřejné dobíjecí sítě, uvedla do provozu první veřejnou lokalitu pro nabíjení těžkých elektrických nákladních vozidel v České republice. Jedná se o dobíjecí hub v Mořicích u dálnice D1. Aktuálně se sedmi, ale v brzké budoucnosti s devíti dobíječkami o výkonu 400 kW se jedná o nejvýkonnější lokalitu sítě E.ON Drive v Česku s nejširšími možnostmi dobíjení. Do budoucna tu bude moci dobíjet hned 12 osobních vozů a 4 kamiony najednou.
Výsledková sezóna v plném proudu (ve zkratce):
Potěšily: ČEZ; T-Mobile; ČSOB; KBC; Tyson Foods; Palantir Technologies; Tatry Mountain Resorts (TMR); BP; Novo Nordisk; McDonald’s; Disney; Uber; CTP; SoftBank; Warner Bros. Discovery; Gen; PURPOSIA Group; Dacia;
Spíše zklamaly: ON Semiconductor; Saudi Aramco; Yum Brands; Honda; AMD; Snap; Pinterest; MOL.