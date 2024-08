Tykač posiluje v Asii; e-shop CZC.cz jde pod Allegro a Mars kupuje výrobce Pringels aneb souhrn ekonomických událostí 33. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Česko zažilo týden extrémních veder, na řadě míst republiky padly letité teplotní rekordy. Nejde ale jen o Česko, mezinárodní služba Copernicus sledující miliardy měření po celém světě uvedla, že už červenec byl druhým nejteplejším měsícem (po tom loňském) za více než 30 let. A horko je i v rámci rusko-ukrajinského konfliktu. Po pokračujícím výpadu Ukrajinců do Kurské oblasti Ruska a ohrožují i sousední Bělgorodskou oblast. Snahou je údajně „obnovení spravedlnosti po ruské invazi,“ uvedl ukrajinský prezident Zelenskyj. Věřme, že časem pomine horko, ať už to válečné tak i to meteorologické. I když to druhé bude asi trvat výrazně méně dlouho…

Tykač posiluje v Asii

Společnost Sev.en Global (Sev.en GI) Pavla Tykače posiluje ambice v Asii. Ve Vietnamu chce získat podstatnou majoritu v uhelné elektrárně Mong Duong 2, v níž už od loňského roku usiluje o 51procentní podíl. Prodej obou podílů budou podle Sev.en GI příslušné vietnamské úřady schvalovat dohromady. Loni v listopadu česká energetická skupina uvedla, že se s americkou společností AES Corporation domluvila na akvizici 51procentního podílu. Závaznou dohodu o prodeji dalších 19 % nyní podepsal minoritní akcionář, čínský státní investiční fond China Investment Corporation (CIC). Pokud transakce úřady schválí, Sev.en GI bude kontrolovat celkem 70 %.

Křetínský chce s EPH většinu ve Slovenských elektrárnách

Skupina EP Corporate Group (EPCG) podnikatele Daniela Křetínského chystá prostřednictvím svých dceřiných firem v příštích měsících další velké investice do energetiky a médií. Na Slovensku plánuje rozšířit svůj podíl ve Slovenských elektrárnách, čímž by získala majoritu v tamním největším výrobci elektřiny.

Chystá i další zahraniční investice. Ve Francii jedná o převzetí vydavatelství Groupe Delcourt. Kromě toho navíc pokračuje v miliardových investicích do svých zdrojů v energetice v Německu.

E-shop CZC.cz se přesouvá pod Allegro

Jeden z největších internetových obchodů s elektronikou v Česku CZC.cz se přesouvá na on-line tržiště mateřské společnosti Allegro. Původní doména zůstane, místo nákupu ale bude sloužit pro reklamace či další záležitosti týkající se záruk zakoupeného zboží.

Inflace mírně vzrostla

Spotřebitelské ceny v Česku v červenci meziročně stouply o 2,2 % po červnovém 2% růstu. Zpomalilo zlevňování potravin. Proti červnu se ceny zvýšily o 0,7 %, zejména vlivem zdražení dovolených s komplexními službami. Údaje v pondělí zveřejnil Český statistický úřad. Analytici očekávali setrvání inflace na 2 %.

Česká pošta hledá poradce pro prodej Balíkovny

Česká pošta vypsala výběrové řízení na poradce, který jí v souvislosti s její transformací pomůže s prodejem Balíkovny. Zájemci se mohou hlásit do pondělí 9. září. Státnímu podniku by měli nabídnout komplexní poradenské služby při celém procesu prodeje části podniku zabývající se balíkovými službami, včetně podpory při oslovení případných kupců a jednání s nimi.

Hypoteční aktivity ožívají

Banky a stavební spořitelny v Česku podle ČBA Hypomonitoru poskytly domácnostem v červenci hypotéky v objemu 23,8 mld. Kč. Objem poskytnutých hypoték tak meziměsíčně klesl o 1,3 mld. Kč neboli o 5 %. Červencová aktivita na hypotečním trhu však obvykle proti červnu klesá dvouciferným tempem, z tohoto pohledu byl tak letošní červencový pokles mírnější. Červencový objem poskytnutých hypoték tak i přes meziměsíční zpomalení zůstává příznivý a potvrzuje, že ožívání hypoteční aktivity v letošním roce pokračuje. To dokládá i meziroční růst, který zrychlil z červnových 80 % na 109 %.

Čína bude mít první malý reaktor

V elektrárně Linglong One na čínském prázdninovém ostrově Chaj-nan dokončují první malý modulární jaderný reaktor na světě postavený pro komerční účely. Tento reaktor je součástí národní flotily jaderných reaktorů, jejichž cílem je zbavit zemi závislosti na uhlí a palivu z dovozu, uvedla agentura Bloomberg.

Němci navyšují investice v Číně

Německo masivně navyšuje své přímé investice v Číně. Letos v prvním pololetí tam Němci proinvestovali v přepočtu 184 mld. Kč, informuje dnes list Financial Times. Podobně silné by mělo být i pololetí druhé, takže Němci letos investují v Číně 350 až 400 ml. Kč. Loni to za celý rok bylo 164 mld. Kč. Pod palbou kritiky se podle Financial Times ocitá hlavně Volkswagen, který své závody má i v provincii Sin-ťiang, která je nechvalně proslulá tuhými represemi vůči Ujgurům. Automobilky obecně jsou tahouny německých investic v Číně. V podstatě i na úkor německé ekonomiky a jejího dlouhodobého rozvoje.

Hudba i na WhatsAppu

Největší hudební vydavatelství Universal Music Group (UMG) rozšířilo licenční dohodu s americkou firmou Meta Platforms, mateřskou společností sociální sítě Facebook. Dohoda umožňuje používat a sdílet hudbu umělců i autorů UMG na globální sítí platforem Meta a nově zpřístupní tuto hudbu také na WhatsAppu, uvedla v pondělí UMG. Ta zastupuje umělce jako Taylor Swiftovou, Eltona Johna, Adele či Billie Eilish.

Starbucks s novým šéfem

Americký řetězec kaváren Starbucks v úterý jmenoval novým generálním ředitelem Briana Niccola. Niccol od roku 2018 stál v čele řetězce rychlého občerstvení Chipotle Mexican Grill. Akcie společnosti Starbucks si na newyorské burze připisovaly přes 20 %. Naopak akcie Chipotle ve stejnou dobu odepisovaly kolem 7,25 %. Od Niccolova nástupu do čela Chipotle řetězec prudce zvýšil tržby a jeho akcie za posledních pět let více než ztrojnásobily svoji hodnotu, připomněla agentura Reuters.

Google představil nové telefony

Americká internetová společnost Google představila nové chytré telefony vlastní značky Pixel a další přístroje s hlouběji zabudovanou umělou inteligencí (AI). Jejich software by měl mimo jiné umět shrnout obsah e-mailů a telefonních hovorů nebo navrhovat textové zprávy. Akce se konala v sídle mateřské společnosti Alphabet v kalifornském Mountain View a informovaly o ní světové tiskové agentury. Devátou řadu Pixel 9 uvádí ve čtyřech verzích – standardní model, vylepšenou verzi Pro se dvěma velikostmi displeje a skládací Pro Fold.

Cukrovinkový Mars má zálusk na firmu Kellanova

Americký výrobce cukrovinek Mars, mezi jehož značky patří například Snickers nebo M&M, koupí za 36 mld. USD firmu Kellanova. Té patří značky jako Pringles nebo Cheez-It. Dohoda je největší transakcí v odvětví balených potravin. Mars je rodinným podnikem, firmě patří kromě Snickers a M&M’s značky jako Twix, Bounty, Milky Way či Ben’s Original. Má také významné podnikání v oblasti krmiv pro domácí zvířata. Mars za každou akcii firmy Kellanova zaplatí 83,50 USD. Pro Mars jde o největší akvizici, která překonává i převzetí firmy Wrigley v roce 2008 za 23 mld. USD.

Wendy’s bude v Česku příští rok

Světově třetí největší hamburgerový řetězec Wendy’s oznámil expanzi na evropský trh. V Česku teď hledá provozovatele poboček na bázi franšízy. Kdy přesně první tuzemská restaurace s hranatými burgery otevře, ale zatím ředitel Wendy’s pro Evropu Michael Clarke neví. „Chceme pobočky otevírat tam, kde lidé žijí, užívají si a pracují,“ řekl v rozhovoru pro e15 s tím, že nebude primárně cílit na Prahu, ale i na menší města.

Prosecco je na vzestupu

Nejnovější data italského sdružení výrobců prosecca DOC Consortium-Valori Italia za 1. čtvrtletí letošního roku ukazují další růst globálního exportu prosecca. Po klidnějším roce 2023, kdy se z Itálie vyvezlo, stejně jako v předcházejícím roce, 550 milionů lahví, přinesly první letošní měsíce nárůst exportu o 10 %, který potvrzuje přetrvávající celosvětovou popularitu italského nápoje. Růst okolo 10 % zaznamenalo prosecco za 1. čtvrtletí 2024 i v České republice.

Fidurock oživí další činžovní dům v Praze

Už před deseti lety se nemovitostní investiční skupina Fidurock rozhodla skupovat staré činžovní domy, které následně rekonstruuje na moderní bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení. Stovky bytů již mají své nájemce a v brzké době se její nemovitostní portfolio rozšíří o další činžovní dům v ulici Záhřebská na pražských Vinohradech. Nový rezidenční dům o výměře 1.430 m2 projde s ohledem na historický charakter budovy a samotnou lokalitu nákladnou přestavbou a nabídne prvotřídní bydlení v centru města. Celkové náklady na akvizici a rekonstrukci mají přesáhnout částku 200 mil. Kč.

Fortnite se vrací na Androidy

Populární videohra Fortnite se po čtyřleté přestávce vrací po celém světě na zařízení s operačním systémem Android společnosti Google a v Evropské unii také na zařízení s operačním systémem iOS firmy Apple. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na oznámení americké společnosti Epic Games, která je tvůrcem této hry.

X zavírá pobočku v Brazílii

Americká sociální síť X oznámila uzavření své brazilské pobočky s okamžitou platností. Služba samotná má být v zemi nadále dostupná. X uvedla, že reaguje na postup soudce nejvyššího federálního soudu Alexandra de Moraese, který podle firmy pohrozil jejímu právnímu zástupci zatčením, pokud se síť nepodřídí jeho rozhodnutím. Spor se týká požadavků na blokování účtů spojených s příznivci bývalého prezidenta Jaira Bolsonara.

Výsledková sezóna pomalu finišuje, kdo a jak reportoval?

Spíše potěšily: mmcité; ČEPS; České Radiokomunikace; Tipsport; HelloFresh; Home Depot; UBS; TUI; Tencent; Cardinal Health; Deere & Co; Lenovo;

Spíše zklamaly: Walmart; Alibaba; Zetor Tractors.