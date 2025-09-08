Mohlo by vás také zajímat
Fed znovu šlápne na plyn. Mračna se stahují nad USATimur Barotov 11. září 2025
Data jasně naznačují, že americký trh práce výrazně slábne. Důvodem je patrně konzervativnější nábor firem vlivem nejistot, ale i slabší…
Zamlžený rozpočet není, ale leccos v něm chybí, shodují se expertiLibor Akrman 4. září 2025
Ministerstvo financí navrhlo pro příští rok státní rozpočet se schodkem 286 miliard korun, letos je plánovaný deficit 241 miliard korun.…
Rychlý růst mezd ČNB nepotěší, snižování sazeb se odkládáJan Bureš 3. září 2025
Průměrná hrubá nominální mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí roku o 7,8 % na 49 400 Kč a atakuje tak symbolickou…
Toyota bude v ČR vyrábět nový elektromobil; EK směřuje k dohodě s Mercosurem a Google nemusí prodávat Chrome aneb souhrn ekonomických událostí 36. týdne 2025
ČEZ kupuje Gas Distribution; zemřela ikona módního designu - Giorgio Armani; Kraft Heinz se zase po 10 letech zase rozdělí; průměrná mzda vzrostla; starobní důchod stoupne; obrana oznámila řadu nákupů; inflace v Česku zpomalila; MF navrhuje schodek na příští rok: – 286 miliard; konec s ruskou ropou, vyzval Trump Evropu; digitalizace v Česku se zlepšuje; Samsung představil nové "hračky"; televize Prima hlásí změny ve vedení; podle Eura je nejbohatším Čechem Strnad; Klara míří na burzu a Huawei vylepšil obří skládačku.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
není to dlouho, co jsem si v těchto místech posteskl nad absencí předvolebních aktivit politických uskupení. Zhruba měsíc před volbami je všechno jinak a dle představených plánů nás čekají jednoznačně světlé zítřky, samá pozitiva a sociální jistoty. Především tedy ze strany lídra předvolebních průzkumů – hnutí ANO. Jeho cílem je zajištění „lepšího života“ pro důchodce (zastropování důchodového věku od 65 let), státní zaměstnance (nástupní plat ve výši 50 tisíc), firmy (pokles daně z příjmů) a živnostníky (konec růstu odvodů) a taky zbytek populace (nejrůznější slevy). Vydělá se na to ekonomickým růstem a lepším výběrem daní. Inu možné to je, ale reálné spíše ne. Na rozdíl od voličů se veřejné finance rozhodně nemohou těšit na nic pozitivního. I letos se ukazuje, že politický zisk pro příští 4 roky je pro strany více, než budování udržitelné ekonomiky.
Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily
Automobilka Toyota bude v České republice vyrábět bateriové elektromobily. Ve svém závodu v Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku, celkově půjde o investici za zhruba 680 mil. eur (16,65 mld. Kč), půjde o první místo v Evropě, kde bude Toyota automobilka vyrábět elektromobily. Až 64 mil. eur (1,57 mld. Kč) přispěje formou investiční pobídky stát. Po rozšíření výroby vznikne 245 nových pracovních míst. Nyní automobilka zaměstnává v Kolíně kolem 3200 lidí. Na tiskové konferenci to oznámili premiér Petr Fiala (ODS) a prezident Toyota Motor Europa Jošihiro Nakata.
EK směřuje k dohodě s Mercosurem
Evropská komise po řadě let vyjednávání představila dvě klíčové obchodní dohody, jednu s jihoamerickým sdružením Mercosur, které zahrnuje Argentinu, Brazílii, Paraguay a Uruguay, a druhou s Mexikem. Uzavření dohody o volném obchodu s Mercosurem loni v prosinci vyvolalo protesty zemědělců z řady zemí, kteří se obávají přílivu levných zemědělských produktů z oblasti. Dohoda by jim ale měla poskytnout záruky pro veškeré citlivé oblasti, uvedla komise.
Google si může nechat Chrome
Federální soudce Amit Mehta v úterý rozhodl, že Google si může ponechat prohlížeč Chrome, ale nesmí uzavírat exkluzivní smlouvy a musí sdílet část dat ze svého vyhledávače. Rozhodnutí se týká antimonopolního případu, v němž soud loni označil Google za nezákonný monopol na trhu internetového vyhledávání. Ministerstvo spravedlnosti USA požadovalo tvrdší postihy, včetně nuceného prodeje Chromu nebo Androidu, ale soudce tyto návrhy odmítl jako nepřiměřené. Google tak může nadále platit partnerům za předinstalaci svých služeb, ovšem bez exkluzivity.
ČEZ kupuje Gas Distribution
Energetická skupina ČEZ kupuje od skupiny E.ON společnost Gas Distribution. Ta provozuje plynárenskou síť v Jihočeském kraji a v části Kraje Vysočina. Akvizicí provedenou přes dceřinou firmu GasNet rozšíří ČEZ svou plynárenskou síť o poslední kraje a vyjma Prahy bude rozvádět plyn v celém Česku. Gas Distribution spravuje síť 4 600 kilometrů plynovodů s celkem 111 tisíci odběrnými místy a v roce 2024 distribuovala 2,8 TWh plynu.
Zemřela ikona módního designu
Italský návrhář Giorgio Armani zemřel. Tento muž vybudoval za posledních pět desetiletí jednu z nejslavnějších módních značek na světě.Armani byl jediným významným akcionářem společnosti, kterou založil se svým zesnulým partnerem Sergiem Galeottim v 70. letech. A nemá žádné děti, které by po něm podnik zdědily. Jeho tržby přitom v roce 2024 dosahovaly 2,3 miliardy eur. Jeho smrt vyvolává otázky o budoucnosti společnosti, jejíž nezávislosti si tak vážil.
Kraft Heinz se po 10 letech zase rozdělí
Potravinářský koncern Kraft Heinz oznámil plán rozdělení na dvě samostatné firmy. Spojení Kraftu a Heinze v roce 2015 vytvořilo pátého největšího výrobce potravin a nápojů na světě, podnik se ale dlouhodobě potýká s klesajícími tržbami. Jedna z nově vzniklých společností bude zahrnovat značky jako Heinz, Philadelphia a Kraft Mac & Cheese, druhá ponese například Oscar Mayer, Kraft Singles či Lunchables. Jména obou firem mají být oznámena později. Rozdělení by mělo být dokončeno ve druhé polovině roku 2026, sídla v Chicagu a Pittsburghu zůstanou zachována.
Průměrná mzda vzrostla
Ve druhém čtvrtletí roku 2025 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Česku 49 402 korun, což představuje meziroční nárůst o 7,8 %. Po započtení inflace vzrostly mzdy reálně o 5,3 %. Medián mezd činil 41 115 korun, informoval ve středu Český statistický úřad (ČSÚ).
Starobní důchod stoupne
Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun. Dostat by se tak měl na 21.839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 Kč a k tomu se zvedne jejich zásluhový díl ještě o 2,6 %, oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Inflace zpomalila
Inflace v Česku v srpnu meziročně zpomalila na 2,5 procenta z červencových 2,7 %. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil ČSÚ. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v srpnu podle něj stouply o 0,1 %. Konečnou hodnotu inflace statistici oznámí příští týden ve středu, v předchozích měsících pokaždé svůj předběžný odhad potvrdili.
Maloobchodní tržby přibrzdily
Růst maloobchodu v Česku v červenci zpomalil. Tržby se v červenci reálně meziročně zvýšily o 2,5 % a meziměsíčně se snížily o 0,3 %. Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel v červenci reálně snížily o 0,3 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 0,4 %, za potraviny o 0,2 % a za pohonné hmoty stagnovaly.
Obrana oznámila řadu nákupů
Česko nakoupí německé tanky Leopard 2A8, zakázku schválila vláda. V první fázi chce ministerstvo obrany pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 mld. Kč včetně DPH.
Ministerstvo také koupí ruční zbraně od společnosti Česká zbrojovka v hodnotě až 4,26 mld. Kč bez DPH. Pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety i pistole, a to včetně příslušenství.
Rovněž dojde k nákupu 18 lehkých obrněných vozidel Supacat Extenda pro speciální síly české armády za zhruba 1,7 miliardy korun bez DPH. A obrana podepsala smlouvu na prodloužení pronájmu 12 letounů JAS-39 Gripen od Švédska do roku 2035 za 16,695 mld. Kč včetně DPH.
Samsung představil nové „hračky“
Samsung na veletrhu spotřební a výpočetní techniky IFA v Berlíně představil několik novinek. Levnější variantu své vlajkové lodi Galaxy S25 FE a dvojici tabletů Galaxy Tab S11 Ultra a Tab S11. Všechna zařízení spojuje důraz na výdrž baterie, vyšší výkon a nové uživatelské prostředí One UI 8 postavené na Androidu 16. Kromě toho představil i první televizor s novou generací podsvícení Micro RGB.
Schodek na příští rok: – 286 miliard
Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 mld. Kč. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 mld. Kč. Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 mld. Kč a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 mld. Kč. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 mld. Kč. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s příjmy 2,094 bil. Kč, meziročně vzrostou o 0,4 %. Výdaje se ve srovnání s letošním rokem zvýší o 2,3 % a dosáhnu 2,38 bil. Kč.
Konec s ruskou ropou, vyzval Trump Evropu
Americký prezident Donald Trump řekl evropským lídrům, že jejich země musí přestat kupovat ruskou ropu, která pomáhá Moskvě financovat válku na Ukrajině. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na činitele Bílého domu. Francouzský prezident Emmanuel Macron po telefonátu navazujícím na jednání lídrů takzvané koalice ochotných médiím řekl, že Spojené státy v příštích dnech rozhodnou o americkém příspěvku k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu.
Digitalizace se zlepšuje
V oblasti Digitalizace a infrastruktury jsme si meziročně polepšili z 16. na 14. příčku v EU. Za postupem stojí dostupnější internet v domácnostech nebo zlepšující se úroveň digitalizace státní správy. Zatímco například ohledně transparentnosti poskytovaných služeb se česká státní správa nemusí mezi unijními kolegy vyloženě stydět, horší je to s předvyplněností formulářů. V celkovém umístění v rámci pilíře nám nepomáhá téměř nejhorší pokrytí vysokorychlostním internetem v EU nebo horší pořadí u dostupnosti platebních terminálů. Paradoxně přitom terminálů v Česku přibývá, přičemž k tomu přispívá také program Ministerstva průmyslu a obchodu Česko platí kartou. Jasný trend představuje rostoucí obliba přijímání plateb přes QR kódy.
Změny v čele televize Prima
Novým výkonným ředitelem televizní skupiny Prima se stal dosavadní finanční ředitel Lukáš Kubát. Vystřídal Marka Singera, který se posunul do nově vytvořené pozice generálního ředitele, kde se bude namísto denního operativního řízení věnovat strategickému vedení skupiny. Novým finančním ředitelem bude dosavadní Kubátův zástupce Jan Dosoudil. Strukturální změny mají přispět ke zrychlení digitalizace.
Podle Eura je nejbohatším Čechem Strnad
Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun.
Klarna míří na burzu
Švédská fintechová společnost Klarna plánuje vstup na newyorskou burzu, kde nabídne přes 34 milionů akcií v cenovém rozpětí 35 až 37 dolarů. Primární nabídka by mohla firmě vynést až 1,27 mld. USD a ohodnotit ji na přibližně 14 mld. USD. Akcie budou uvedeny na Newyorské burze cenných papírů pod symbolem „KLAR“.
Prodraží se Trumpovi cla?
Federální odvolací soud na konci srpna rozhodl, že Trump uvalil cla na některé země nezákonným způsobem. Využil k tomu legislativu o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA). Trump tyto pravomoci využil ke zvýšení dovozních cel až na 50 % pro Indii a Brazílii a až na 145 % pro Čínu. Americké podniky tak k 24. srpnu zaplatily více než 210 mld. USD na jejich pokrytí. Americký prezident ale uznal, že pokud bude rozhodnutí potvrzeno Nejvyšším soudem, mohlo by vést k tomu, že americké ministerstvo financí musí vybrané celní příjmy „vrátit“.
Pokuta pro Google od EK
Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 mld. eur (71,9 mld. Kč) za porušení antimonopolní legislativy. Informovala o tom agentura Reuters. Podle EK, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, se Google dopustil protisoutěžních praktik ve svém reklamním byznysu, uvádí Reuters. EK ve věci rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů.
Huawei vylepšil obří skládačku
Huawei představila model Mate XTs s cenou od 17 999 jüanů (2 520 USD). Společnost si od novinky slibuje upevnění pozice na domácím trhu, kde se od loňska vrátila do čela prodejů smartphonů. Mate XTs navazuje na první generaci Mate XT, uvedenou v roce 2023. Na rozdíl od běžných skládacích telefonů má dva panty, díky nimž se skládá ve dvou bodech a po rozložení funguje jako tablet. Telefon poběží na systému HarmonyOS 5.1, nabídne baterii s kapacitou 5 600 mAh a aplikace optimalizované pro produktivitu.
Pár firemních výsledků v kostce na závěr:
Potěšily: Czechoslovak Group (CSG); Eurowag; VCHD Cargo; Geopost (DPD)
Spíše zklamaly: Kofola ČeskoSlovensko.