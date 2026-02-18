peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

31. ledna 2026

29. ledna 2026

10. ledna 2026

Schillerová v Trumpových šlépějích? Spropitné má být oficiální, ale nezdaněný příjem

Vláda Andreje Babiše (ANO) se rozhodla k legalizaci dobrovolného spropitného. Provozovatelé gastronomických zařízení budou mít k dispozici částku až do výše sedmi procent měsíčních tržeb, kterou budou moct rozdělit mezi zaměstnance jako spropitné s nulovou sazbou daně z příjmu fyzických osob a osvobozením od plateb sociálního a zdravotního pojištění. Jak to mají jinde ve světě?

Legalizace spropitného by měla umožnit zaměstnancům v restauračních službách, aby mohli oficiálně vykázat příjmy ze spropitného, aniž by podléhaly daním či dalším odvodům. (Ilustrační foto) Zdroj: Pexels

Napsal Lukáš Kovanda
-
naposledy aktualizováno 18. 2. 2026 12:55
Alena Schillerová Andrej Babiš daně gastronomie restaurace sociální a zdravotní pojištění spropitné

Ministerstvo financí vedle nové podoby EET a snížení DPH na nealkoholické nápoje navrhuje osvobodit spropitné od daně a odvodů. To by se nově – ať už zaplacené kartou, nebo v hotovosti – mělo stát oficiálním příjmem zaměstnanců.

Spropitné by přitom mělo mít nulovou daň z příjmu a neměly by se na něj vztahovat ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.

„Dýška zaplacená kartou i v hotovosti se stanou čistým, oficiálním příjmem zaměstnanců – což zásadně posílí pozici zaměstnanců v gastronomii před úřady, bankami i dalšími institucemi a zrovnoprávní jejich postavení s ostatními zaměstnanci ve službách,“ stojí už v programovém prohlášení vlády, jež tedy nyní návrh ministerstva naplňuje.

Mezinárodní trend

Uvolňování daňových podmínek v oblasti zdanění spropitného je širším, mezinárodním trendem. Dokazují to příklady zemí USA, Německa, Rakouska, Itálie či Chorvatska:

USA

Ve Spojených státech se za zrušení federální daně ze spropitného pro pracovníky v odvětví služeb postavil sám prezident Donald Trump. Byl to důležitý bod jeho předloňské prezidentské kampaně, i když opatření kvitovala také protikandidátka Kamala Harrisová.

Zatímco Trump v kampani představil pouze obecné návrhy, v lednu 2025 předložil republikánský kongresman Vern Buchanan spolu s dalšími zákonodárci návrh zákona No Tax on Tips Act, který by umožnil osvobodit příjmy ze spropitného až do výše 25 000 dolarů ročně od federální daně z příjmu. Tento odpočet by byl dostupný pouze pro profese, které tradičně a obvykle dostávají spropitné. Zákon No Tax on Tips Act se nakonec stal součásti Trumpova známého balíku opatření One Big Beautiful Act, který Kongres schválil loni na jaře.

Německo

V Německu mají spropitné plně osvobozeno od daně už roku 2002. A to bez ohledu na jeho výši, přičemž zároveň nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Rakousko

V Rakousku mají spropitné osvobozeno od daně z příjmu dokonce už od roku 1999 a neexistuje žádná horní hranice. Cílem tohoto nařízení bylo snížit finanční zátěž zaměstnanců a zjednodušit administraci spropitného.

Nicméně spropitné podléhá povinnosti odvádět příspěvky na sociální a zdravotní pojištění podle tamního Zákona o všeobecném sociálním pojištění.

Itálie

V Itálii zavedli od ledna 2023 v sektorech cestovního ruchu a hotelnictví sníženou sazbu daně ve výši 5 procent na spropitné, pokud celková výše spropitného nepřesáhne 25 procent ročního příjmu zaměstnance a zároveň jeho roční příjem nepřekročí hranici 50 000 eur.

Zákon o rozpočtu na rok 2025 rozšířil okruh osob oprávněných k využití zvýhodněného daňového režimu. Klíčové změny zahrnují zvýšení maximálního ročního příjmu zaměstnance pro uplatnění daňového zvýhodnění na 75 000 eur a zvýšení limitu pro aplikaci snížené daně na 30 procent ročního příjmu zaměstnance. Spropitné spadající do tohoto zvýhodněného režimu je zároveň osvobozeno od odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pokud však dojde k překročení stanovených limitů, spropitné se zdaňuje podle standardního daňového režimu včetně povinných odvodů.

Chorvatsko

V Chorvatsku od ledna 2024 podléhá spropitné takzvané fiskalizaci. Poskytovat spropitné tudíž lze nejen v hotovosti, ale i bezhotovostně. Spropitné je daňově zvýhodněno – příjem do výše 3 360 eur ročně na zaměstnance je osvobozen od daně z příjmu. Částka přesahující tento limit podléhá 20procentntní sazbě.

Povinnost fiskalizace se vztahuje pouze na podniky, které spropitné běžně přijímají, zatímco ostatní subjekty nejsou povinny svůj systém upravovat. Významnou výhodou je také osvobození spropitného od odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to i při překročení uvedeného limitu.

 

Lukáš Kovanda

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK REDAKCE
Lukáš Kovanda, Ph.D., v současnosti působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Více...

