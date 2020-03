Odložený Bond, Nikola i Tesla na burze a neutronový Jack v jiné dimenzi aneb souhrn událostí 10. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jak moc zasáhl koronavirus do vašich životů? Nemyslím přímo, ale spíše tuzemské důsledky epidemie. Chystali jste se na skoro jarní lyže do Itálie a teď narychlo vymýšlíte alternativní plán? Nebo jste marně hledali v prázdných regálech své oblíbené těstoviny? Či jste nešťastní z odložené premiéry nejnovějšího Jamese Bonda? Malichernosti, které, uznávám, znepříjemňují každodenní život. Nicméně jakkoli nepříjemná může být nařízená karanténa, i kdyby měla zachránit jen jeden lidský život, tak za ten chvilkový nekomfort stojí. Buďme k sobě více ohleduplní, Alpy vyměňme za české svahy, carbonara za svíčkovou a čekání na odloženou premiéru si zkraťme třeba špionážní minisérií Bez vědomí. Přeji vám všem pevné nervy a zdraví.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

O kmitočty znovu a lépe. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) představil nové rámcové podmínky připravované aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Veřejná konzultace bude spuštěna 16. března. Vyhlášení výběrového řízení se očekává na konci června. Úřad je připraven zdvojnásobit limit pro kmitočty v pásmu 700 MHz (aktuálně se počítá s 2 × 30 MHz). Dále ČTÚ více podpořil závazek národního roamingu ve prospěch nových operátorů a lehce upravil závazek pokrytí vlastní sítí. Rovněž uvedl, že nové podmínky zohlední otázku sdílení sítí a že budou upraveny v souladu s pravidly evropské hospodářské soutěže.

Rovnost platů mužů a žen bude dle Bruselu. Evropská komise letos přichystá závazná pravidla, která mají pomoci vyrovnávat stále existující mzdové rozdíly mezi muži a ženami. Unijní exekutiva také spustí kampaň proti násilí na ženách a přetrvávajícím genderovým stereotypům. Počítá s tím pětiletá strategie pro rovnost mužů a žen, kterou představily místopředsedkyně EK Věra Jourová a komisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová.

Tahle nevěsta dělá pořádné drahoty. Americký výrobce počítačů HP opětovně odmítl nabídku na převzetí výrobcem tiskáren Xerox. Ten minulý měsíc navýšil svoji původní nabídku o dvě miliardy na 35 miliard dolarů. HP nicméně uvedla, že jde nadále o podhodnocený návrh. Obě firmy se nyní potýkají s negativními důsledky poklesu potřeby tištěných dokumentů a pracují na snižování nákladů. Fúze by tak mohla otevřít nové možnosti úspor.

Manažerské příběhy týdne? Odešel manažer století Jack Welch. Českým podnikatelem roku je Oliver Dlouhý

Algoritmy vs. bacily. Jak umělá inteligence pomáhá v boji proti koronaviru?

Na změnu klimatu musí reagovat i Pentagon, i když ji Trump zesměšňuje

Investuje se více. Celkový objem investic v ČR je už tradičně obdobný jako výdaje českého státního rozpočtu. Na konci roku 2019 dosahoval více než 1,58 bilionu korun. Jedná se o peníze, které lidé nebo instituce svěřili správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí. Loni dosáhl objem aktiv ve fondech 557 miliard korun a průměrný český investor vydělal 8,9 procenta. Ve fondech v Česku přibylo více než 84 miliard korun, což představuje meziroční nárůst celkových objemů peněz ve správě o 17,8 procenta.

Walmark už definitivně s Němci. Německá společnost Stada dokončila nákup třineckého výrobce doplňků stravy Walmark, oznámil ředitel německé firmy Peter Goldschmidt. Do továrny chce přenést výrobu z dalších států. Firmy cenu transakce nesdělily, ale podle ředitele jde o trojcifernou částku v řádu milionů eur. Stada kromě Walmarku akvírovala i další společnosti v Rusku a na Ukrajině, přičemž na akvizice vydala přes miliardu eur. Výrobní závod by měl zůstat pod hlavičkou Walmarku, marketingové aktivity se přesunou pod Stadu. Na trhu ale zůstanou samotné značky.

Koronavirus zastavil agenta 007. Kvůli šíření epidemie ve světě bude o několik měsíců odložena premiéra nového filmu o britském superagentovi Jamesi Bondovi s názvem Není čas zemřít. Produkce původně plánovala uvést pětadvacátou bondovku do kin v dubnu, ve středu ale na twitteru oznámila, že se tak stane až v listopadu.

Potvrzeno: Ekonomika zpomaluje. Zpřesněný odhad českého HDP potvrdil zpomalení meziročního růstu české ekonomiky z předloňských 2,8 procenta na loňských 2,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Oproti původním údajům se ale mírně zvýšil meziroční růst HDP za čtvrté čtvrtletí roku 2019. V předběžném odhadu statistici uváděli, že ekonomika v závěru roku rostla o 1,7 procenta, zatímco podle zpřesněných údajů stoupl HDP o 1,8 procenta.

Čech ve špičce struktur EU. Novým ředitelem Evropské obranné agentury (EDA) se podle zdrojů Hospodářských novin stane český diplomat a bezpečnostní expert Jiří Šedivý. Bývalý náměstek generálního tajemníka NATO a český velvyslanec v alianci v konkurzu porazil italského admirála Enrica Credendiniho. Šedivý se tak stane jedním z nejvýše postavených Čechů ve strukturách Evropské unie.

Muskova Tesla má další konkurenci. Startup zaměřený na vývoj a výrobu elektrických nákladních aut Nikola je od středy veřejně obchodovanou společností. Arizonská společnost pojmenovaná podle známého vynálezce Nikoly Tesly v názvu – přičemž příjmení slavného vynálezce je zase spojeno s projektem elektromobilů Elona Muska – se spojila s dosud na burze kotovanou firmou VectoIQ. Samotné spojení firem, o němž informoval magazín Verge, by mělo být formálně dokončeno v druhém čtvrtletí roku.

Doubleshot, kterému bychom se raději vyhnuli. Nový typ koronaviru přináší globální ekonomice dvojitou ránu. Epidemie zasáhla stranu nabídky i poprávky. To, že řada továren v Číně i jinde přerušila výrobu, ohrožuje také poptávku, neboť spotřebitelé nemají chuť nakupovat ani utrácet. Globální ekonomika je tak sevřena ve vzácném dvojitém šoku poptávky i nabídky, píše agentura Bloomberg. Nový koronavirus by světovou ekonomiku mohl přijít až na 2,7 bilionu dolarů, vypočítali analytici Bloombergu. To je ekvivalent ročního hrubého domácího produktu (HDP) Británie. Ve svém nejhorším scénáři ekonomové počítali s recesí ve Spojených státech, v eurozóně i v Japonsku a s rekordně nízkým růstem v Číně.

Obětí koronaviru jsou i aerolinky. Koronavirus má na svědomí nejen lidské oběti, ale i byznysové krachy. Nákaza definitivně pohřbila britskou regionální leteckou společnost Flybe. Aerolinky, kterým už letos pomohla vláda, se nedokázaly vyrovnat s prudkým poklesem poptávky po cestování kvůli epidemii koronaviru. Všechny lety byly s okamžitou platností ukončeny. Flybe je sice jedním z prvních leteckých dopravců, které kvůli koronaviru ukončily činnost, nemusí být ale poslední. Akcie leteckých společností zažívají volný pád.

ČEZ vyčlení až dvě miliardy na zelenější Temelín. Energetická společnost ČEZ letos investuje do modernizace jaderné elektrárny Temelín 1,9 miliardy korun. Je to víc než dlouhodobý roční průměr, ten se drží kolem miliardy. Temelín posílí bezpečnost, zefektivní výrobu a sníží emise oxidu uhličitého. Čekají ho také dvě plánované odstávky, na prvním bloku začne 13. března, druhý blok přeruší výrobu 12. června. Obě potrvají zhruba dva měsíce.

ČEZ v naději. Polostátní energetická skupina ČEZ sbírá nabídky na svůj rumunský byznys, který by se jí mohlo podařit prodat za 33,2 miliardy korun. Energetický gigant v Rumunsku vlastní distribuční společnost, větrné parky o výkonu 600 megawattů a firmu, která provozuje čtyři menší vodní elektrárny. Nabízená částka je tak podle agentury Bloomberg jen mírně nad účetní hodnotou těchto aktiv.

Ve stínu koronaviru vše rozmazané jest. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 2,4 procenta, zatímco dosud počítala s růstem o 2,9 procenta. V mimořádné zprávě kvůli dopadům koronaviru OECD také uvedla, že pokud se šíření epidemie nepodaří dostat rychle pod kontrolu, může ekonomika v prvním čtvrtletí zaznamenat i pokles. To by bylo poprvé od světové finanční krize před deseti lety.

EU vstupuje do digitální éry. Podpoří umělou inteligenci, ale nastaví i nové regulační mantinely

Mnoho povyku pro poplatky za odpady? Ve hře jsou možná stamiliony až miliardy korun

Nezaměstnanost zpět na třech procentech. Nezaměstnanost v únoru podle odhadů analytiků klesla na 3 procenta z lednových 3,1 procenta. Důvodem je postupné zahájení sezónních prací. Někteří ekonomové ovšem nevyloučili setrvání nezaměstnanosti na 3,1 procenta. Úřad práce ČR zveřejní údaje o nezaměstnanosti v pondělí 9. března.

Komárek šlape do loterie. Sázková společnost Sazka Group ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka uzavřela dohodu o spolupráci s rakouským státním holdingem ÖBAG. Díky ní se stane většinovým majitelem loterijní společnosti Casinos Austria, nad kterou tak bude mít kontrolu, napsaly tiskové agentury. Sazka Group je už teď největším akcionářem Casinos Austria s podílem přes 38 procent. Díky dohodě s holdingem ÖBAG její podíl vzroste na více než 50 procent.

Rusko proti OPEC. Na jednání organizace OPEC a jiných zemí těžících ropu ve Vídni se opět mluvilo o možném omezení těžby ze strany členských zemí. S výraznějšími škrty ale nesouhlasí Rusko, které chce, aby omezení těžby zůstalo na současné úrovni a rozhodnutí o dalším snížení objemu těžby chce nechat na červen. Země OPEC tak nemají chuť snižovat produkci, pokud se k nim nepřidá i Rusko, které je připraveno na to, že cena ropy může klesnout.

36 144 korun! Průměrná mzda v Česku vzrostla v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně o 6,7 procenta na 36 144 korun. Reálně po zohlednění růstu spotřebitelských cen se měsíční výdělek zvýšil o 3,6 procenta. Za celý rok 2019 stoupla průměrná mzda meziročně o 7,1 procenta na 34 125 korun. Reálně to byl nárůst o 4,2 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad.

DOST bylo byznysu, zde je něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

V kinech tento týden odstartovaly tyto filmy – český dokumentární film režiséra Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti, válečné drama 1917, severské drama Vidíš měsíc, Danieli, rodinný dobrodružný film Volání divočiny, americký thriller s prvky hororu Neviditelný a animovaný snímek Frčíme.

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.