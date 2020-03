Manažerské příběhy týdne? Odešel manažer století Jack Welch. Českým podnikatelem roku je Oliver Dlouhý

Zemřel Jack Welch, muž, který se během svého působení stal podnikatelskou a manažerskou ikonou. A Oliver Dlouhý získal letošní titul EY Podnikatel roku, za což vděčí svému projektu Kiwi.com.

Pojďme se podívat blíže na obě podnikatelské osobnosti. V duchu přísloví „bližší košile než kabát“ začneme v Česku.

Dobyvatel nebe z donucení

Zárodek podnikatelského záměru byl u Olivera Dlouhého zmíněn snad pokaždé, když se o něm objevila zmínka v médiích. Proč tedy nezačít od něj. Kdysi před lety Oliver a jeho přítelkyně sháněli letenky do Portugalska. Přes různé vyhledávače jich našli hodně, ale všechny byly příliš drahé.

Ve snaze zlevnit si cestu, zkusili ručně hledat všemožné kombinace nízkonákladových společností. Sice to stálo více práce a času, ale cestu s několika přestupy složili, přičemž zaplatili zhruba čtvrtinu původně nabízené nejlevnější ceny.

Dlouhého v ten okamžik napadlo, že ruční práci, kterou si dali, by mohl nahradit software, a navíc by to mohl být i dobrý byznys. V roce 2012 tak vytvořil s programátorem Jozefem Képesim portál SkyPicker na prodej letenek složených z unikátních kombinací letů. Po pár letech ho přejmenovali na Kiwi.com, který je dnes globálním projektem, jenž letenky nejen vyhledává, ale i prodává.

Překotný růst

Původně malý brněnský startup se velmi rychle rozrostl do globální společnosti (to se mu málem stalo osudným, kdy rychlý nárůst se projevil jak do jisté míry zdravotní problémy, i narušením vztahů na pracovišti ).

Z původních pár zaměstnanců se stala firma, pro kterou pracuje interně i externě skoro 3 000 lidí v osmnácti pobočkách po celém světě. Rychlý růst loni ocenila poradenská společnost Deloitte v rámci žebříčku Technology Fast 500 EMEA, když se Kiwi.com umístila na pátém místě nejrychleji rostoucích firem v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Kiwi.com denně zpracuje 100 milionů vyhledávání a roční obrat v roce 2018 dosáhl téměř 30 miliard korun. Přes 40 procent generuje Evropa, čtvrtinu Amerika, zbytek Asie. Kromě letenek už dnes systém zahrnuje i pozemní dopravu. Jen po Evropě pracuje se zhruba šedesáti dopravci a jejich počet stále roste.

Agregovaná přeprava

Jedním ze zlomů byl loňský rok, kdy Kiwi.com prodalo většinový podíl americkému fondu General Atlantic. Ten drží podíly i v dalších inovativních firmách jako Airbnb, Uber, Flixbus či Snapchat. Ačkoli si Dlouhý ponechal zhruba čtvrtinový podíl, transakce mu vynesla tři miliardy korun.

Zájemci přitom kolem Kiwi.com kroužili již dříve, ale Dlouhý vstup cizího kapitálu dlouho odmítal. Nicméně rychlý růst i domluva s General Atlantic ho přesvědčily a nyní je na cestě k vytvoření globálního lídra na poli přepravy.

Jeho snem je agregovat dopravu tak, aby zákazník jednoduše zvládl tu nejlepší cestu z jakéhokoliv bodu A do jakéhokoliv bodu B kdekoliv na světě, ať už bude cestovat jakýmkoliv dopravním prostředkem. Od taxi přes letadlo až po sdílená kola či koloběžky.

„Bude jedno, zda pojedete ze svého domu do hospody, nebo do opery v Sydney, aplikace vám najde nejlepší kombinaci tak, abyste se tam dostal podle svých požadavků. To vše v jedné transakci,“ uvedl Dlouhý již dříve v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Od byznysu ke zlepšování světa

Dlouhý přiznává, že podnikat začal primárně kvůli vidině zisku. Když se začalo dařit, jeho motivace se změnila a finanční stránka pro něj přestala být zásadní. Dnes chce prostřednictvím svých aktivit především zlepšovat okolní svět. Kromě neustálé snahy dělat cestování dostupnější a jednodušší se intenzivně zabývá problematikou udržitelnosti dopravy a aktivně se věnuje několika projektům v této oblasti. Jeho velkým vzorem je Elon Musk.

„V Čechách vnímám vlnu internetových globálních podnikatelů, ale je jich tu stále málo. I kdyby měl tento úspěch inspirovat jednoho dalšího podnikatele, budu mít velkou radost,“ uvedl bezprostředně po získání ocenění.

„Věřím, že Oliver bude velmi cennou inspirací pro všechny, kteří váhají, zda se do podnikání pustit. Jsem přesvědčena, že jeho příběh zaujme i porotu celosvětového finále v Monte Carlu. Na vítěze z regionu střední a východní Evropy stále čekáme,“ dodala Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Manažer století

Od podnikatele roku k manažerovi století, i když v případě Jacka Welche už musíme hovořit v minulém čase. Bývalý generální ředitel společnosti General Electric totiž před pár dny ve věku 84 let zemřel.

Než se vypracoval na nejvyšší pozici koncernu GE, pracoval v něm jako chemický inženýr v divizi plastů. Jeho kariéra však pokračovala vzhůru a v roce 1972 se stal viceprezidentem, aby v dubnu 1981, ve věku 45 let, usedl v GE na místo nejvyšší.

Vynesl ho tam přímý, někdy až agresivní styl manažerského řízení, díky němuž ale firma úspěšně rostla. Sice během prvních pěti let pod jeho vedením počet zaměstnanců ve firmě klesl ze 411 000 na 299 000, ale mělo to své výsledky. Tržní hodnota koncernu vzrostla z 12 miliard dolarů na 410 miliard dolarů. Díky tomu se společnost GE zařadila mezi nejhodnotnější firmy světa po bok Microsoftu.

„Celková výnosnost kapitálu – tedy nejen zhodnocení akcií, ale i výše vyplácené dividendy – se za Welche zvyšovala v průměru o 21 procent ročně, zatímco průměr společností širšího burzovního indexu S&P 500 se pohyboval na úrovni 14 procent,“ uvedla analytická firma Ned Davis Research.

Welch kromě redukce pracovních pozic dal také manažerům volnou ruku v tom, aby provedli změny, které považují za prospěšné pro ziskové hospodaření podniku. Koncern se navíc přeměnil z původně víceméně průmyslového giganta na komplexní firmu nabízející finanční služby a poradenství. Zároveň se GE více zaměřila na rozvojové trhy. Časopis Fortune v roce 1999 jmenoval Welche manažerem století.

Mentor a konzultant

Welch odešel v ideální čas. Do důchodu zamířil v roce 2001, krátce před teroristickými útoky v New Yorku, přičemž na jeho místo nastoupil Jeffrey Immelt. Ten musel s koncernem proplouvat horšími časy, které vyústily až ve finanční krizi v roce 2008. Akcie GE oslabily a firma byla nucena přistoupit k masivnímu prodeji majetku. Nyní se tržní kapitalizace firmy pohybuje kolem 95 miliard dolarů.

V jejím čele stojí od roku 2018 Lawrence Culp, který byl vůbec prvním manažerem, jenž přišel do GE odjinud. „Jack zasvětil svůj život i srdce GE na více než půlstoletí. Změnil podobu naší společnosti i celého světa byznysu,“ prohlásil o svém předchůdci Culp pro list Financial Times.

Welch po odchodu z GE zůstal nadále aktivní v podpoře podnikání. Stal se firemním konzultantem a založil manažerský institut. V roce 2004 se potřetí oženil se Suzy Welauferovou, která mu pomáhala jako bývalá redaktorka Harvard Business Review s publikační činností. Welch často vystupoval v televizi a publikoval v médiích.

Společně publikovali řadu manažerských knih, kde popisoval svoje zkušenosti s přímočarým řízením. „Byl to výjimečný muž, skvělý lídr, který měl enormní vliv na podobu podnikání v naší zemi,“ prohlásil na jeho adresu Jamie Dimon, šéf americké banky JPMorgan Chase.