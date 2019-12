Johnsonův triumf, klimatické rokování a rok zdražování aneb souhrn událostí 50. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Česko zažilo týden útoků na nemocnice. Ten tragičtější se odehrál už v úterý

v Ostravě-Porubě, kde po útoku šíleného muže, který střílel na pacienty, přišlo o život

nakonec celkem sedm lidí. O pár dní později došlo k útoku hackerů na systémy

nemocnice v Benešově, které zcela ochromil škodlivý ransomware, což zastavilo

provoz celého zařízení. Ještě že se blíží Vánoce, svátky klidu, míru a pokoje. Už jen

necelé dva týdny.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Johnsonův triumf. Konzervativní strana současného britského premiéra Borise Johnsona ovládla předčasné volby v Británii. Občané jí dali nejsilnější většinu od dob Margaret Thatcherové. Strana získala 365 mandátů v 650členné Dolní sněmovně. Voliči tak udělili Johnsonovi jasný mandát splnit jejich přání z června 2016, kdy při tehdejším referendu se většina hlasujících vyslovila pro brexit. Británie odejde z Evropské unie k 31. lednu příštího roku, již tomu nic nezabrání, uvedl ve vítězném projevu Johnson. Nejhorší porážku za celá desetiletí utržili labouristé, což jen zvyšuje tlak na jejich šéfa Jeremyho Corbyna, aby odstoupil. Ten odchod slíbil, ale postu se chce vzdát až poté, co si strana vybere nástupce. To mnohým kritikům ale nestačí.

Výzva století: uhlíková neutralita. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová představila plán zavazující Evropu ke klimatické neutralitě v polovině století. Česko přijde tento závazek podle vládních odhadů na biliony korun. Komise chce v rámci přechodu ke klimaticky odpovědnému hospodářství v nejbližších měsících přijít s řadou kroků a iniciovat masivní investice do ekologických projektů. Mezi první opatření takzvané Evropské zelené dohody, kterou der Leyenová představila, bude kromě návrhu normy zavazující Unii ke klimatické neutralitě i vytvoření fondu pro podporu regionů závislých na energii z fosilních paliv, který by umožnil investice ve výši 100 mld. eur (2,5 bil. Kč). Z něj by vedle dalších zemí mohlo čerpat právě i Česko.

PŘEČTETE SI TAKÉ:

Stavebnictví čeká revoluce: jak šetrněji vyrábět cement, který tvoří osm procent skleníkových plynů

Martin Peleška (Toyota ČR): Vodík je pro nás médium budoucnosti

Vánoce Made in Czech. Deset tipů na české dárky s příběhem

Kofola posiluje v balených vodách. Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko koupila 100% podíl ve společnostech Karlovarská Korunní a Ondrášovka. Obchod musí ještě schválit antimonopolní úřad. Cenu transakce Kofola po dohodě s druhou stranou neuvedla. Dokončení převzetí očekávají firmy v první polovině příštího roku. Karlovarská Korunní a Ondrášovka tak zatím patří společnosti Ondrášovka Holding ze skupiny Arca Capital.

Inflace se přehoupla přes tři procenta. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v listopadu zrychlil na 3,1 % z říjnových 2,7 %. Je to nejvyšší meziroční zdražení zboží a služeb od října 2012. Na vývoji se podepsaly zejména ceny potravin a nealkoholických nápojů, vliv na růst cen mělo nadále i vyšší nájemné, dražší elektřina a další ceny spojené s bydlením, uvedl Český statistický úřad.

GRAF: Vývoj spotřebitelských cen v Česku

(v procentech, za posledních 12 měsíců)



Zdroj: tradingeconomics.com, ČSÚ



Sazka ovládne Casinos Austria. Rakouská společnost Novomatic se dohodla s českou sázkovou společností Sazka Group, že jí prodá svých 17,19 procenta v rakouské loterijní firmě Casinos Austria. Sazka je s podílem 38 procent už teď největším akcionářem Casinos Austria, nově bude mít nadpoloviční podíl. Detaily obchodu strany nezveřejnily. Podíl 33 procent vlastní v Casinos Austria rakouský stát.

Vítkova CPI převezme římského developera. Realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka za jedno euro převezme developerskou společnost podnikatele Lucy Parnasiho, která je největším vlastníkem nemovitostí v Římě. Firma je zadlužená, nominální hodnota dluhů činí 700 milionů eur. CPI z toho bankám zaplatí jen část, i tak ale v přepočtu půjde o miliardy korun, uvedl server iHNED.cz.

Koncerny bojují s rakovinou. Dvě z největších farmaceutických společností tento týden oznámily nákupy menších výrobců léčiv na onkologická onemocnění. Společnost Merck & Co. koupí za 2,7 miliardy dolarů firmu ArQule, která vyvíjí léčiva známá jako inhibitory kinázy. Francouzský farmaceutický gigant Sanofi si zase vyhlídl firmu Synthorx, která stojí za terapiemi, jež využívají imunitní systém pro boj s nádory. Zaplatí za ni 2,5 miliardy dolarů. Akcie obou akvírovaných firem v reakci na oznámené plány výrazně posílily.

Dodávky Boeingu se propadly na polovinu. Zatímco loni do konce listopadu dodal americký výrobce letecké techniky na trh 704 letadel, letos jich bylo jen 345. Podle agentury Reuters to byla také méně než polovina toho, co za stejnou dobu prodal jeho evropský konkurent Airbus. Americká společnost stále čelí problémům se svými dříve nejprodávanějšími stroji 737 MAX, které po dvou smrtelných nehodách letadel této řady nesmějí do vzduchu.

Nezaměstnanost dosáhla svého dna. Nezaměstnanost v Česku v listopadu zůstala na říjnových 2,6 procenta. Meziročně se snížila o 0,2 procentního bodu. Bez práce bylo v listopadu asi 197 tisíc lidí, což je zároveň nejnižší listopadová hodnota od roku 1996. Zaměstnavatelé nabízeli téměř 339 tisíc volných pracovních míst, uvedl Úřad práce ČR. Podle generální ředitelky úřadu Kateřiny Sadílkové v příštích měsících bude nezaměstnanost stagnovat, případně mírně růst.

GRAF: Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR

(v procentech, za posledních 12 měsíců)



Zdroj: tradingeconomics.com, MPSV



Česká armáda nakoupí americké vrtulníky. Ministři obrany ČR Lubomír Metnar a USA Mark Esper ve Washingtonu stvrdili podpisem nákup vojenských vrtulníků pro českou armádu. Česká republika formou mezivládní dohody pořídí 12 vrtulníků firmy Bell za 14,6 mld. Kč. Ve výzbroji české armády nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35.

Moneta koupí Wüstenrot. Zástupci Moneta Money Bank podepsali s německým koncernem Wüstenrot & Württembergische smlouvu o koupi stavební spořitelny a hypoteční banky Wüstenrot v Česku za 180,4 mil. eur (asi 4,6 mld. Kč). Transakce má být vypořádána 1. dubna 2020. Podléhá ale ještě schválení ze strany České národní banky a antimonopolního úřadu.

Čínský dravec se usídlí i na českém trhu. Čínská značka mobilních telefonů realme expanduje na český a slovenský trh. Značka patří do koncernu BBK Electronics, který už slušně šlape na paty celosvětově nejprodávanější značce chytrých telefonů, společnosti Samsung. Realme vznikla teprve před rokem, přesto jde o rychle rostoucí značku, která se zaměřuje na mladší zákazníky.

Žádná měnová dramata. Evropská i americká centrální banka podle očekávání ponechaly na svých prosincových zasedáních úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba v eurozóně je tak aktuálně 0 %, zápůjční sazba 0,25 % a depozitní sazba -0,5 %. Ve funkci guvernérky se zasedání poprvé zúčastnila bývalá šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová, která ve vedení měnové autority eurozóny vystřídala Maria Draghiho. Měnový výbor Fedu zase nechal základní úrokovou sazbu v rozpětí 1,50-1,75 % a zároveň naznačil, že žádnou úpravu úroků neočekává ani v příštím roce.

Největší cestovku válcují uzemněné boeingy. Cestovní kancelář TUI výrazně poškodil zákaz provozu strojů Boeing 737 MAX. Největšímu turistickému koncernu na světě klesl v uplynulém finančním roce čistý zisk o téměř 43 % na 416,2 mil. eur, napsala agentura DPA. Německá společnost vlastní 15 dotčených letadel, která tak tvoří deset procent její letky. Kvůli zákazu si ale musela pronajímat náhradní stroje s větší spotřebou paliva.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Elektromobilitu čeká razantní vzestup. Planetu ani životní prostředí však rozhodně nespasí

K čemu je dobrá GPS? Pět věcí, které možná nevíte

Česká národní banka vydala sebenaplňující se proroctví v souvislosti s trhem nemovitostí

DOST bylo byznysu, teď něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

V kinech tento týden odstartovaly tyto filmy – francouzská historické drama Curiosa, francouzská komedie Yao, americký horor Černé Vánoce a animovaný snímek Sněžná mela.

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.