Evropské porcování medvěda a Američané zpět ve vesmíru aneb souhrn událostí 22. týdne

máme tu konec května a zdá se, že život se už vrací k normálu. Stát rozdává, kde se dá, a hledá další a další cesty podpory. Co na tom, že efektivita často chybí, hlavně že se nekecá a maká. Když se třeba snižuje DPH pro hoteliéry nebo nabízí zpětné uplatnění daňové ztráty, je to fajn, ale možná by šlo třeba lépe podpořit udržení zaměstnanosti nebo se jen zamyslet nad složitostmi čerpání různých druhů pomoci. Nemluvě o tom, že strategickému koncernu Smartwings (dle Babiše a spol.) je zřejmě problém půjčit od státu 2,5 miliardy korun, ale jak jde o ČEZ, tak 160 miliard problém není (ano, souhlasím, že jde o různé typy vlastníků, jádro potřebujeme a tak dále, ale stejně…). Buď jak buď, hlavně že jsme si udrželi zdraví!

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Stát půjčí ČEZu na nové Dukovany

Český stát poskytne energetické společnosti ČEZ půjčku na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Očekávaná suma na stavbu bloku v současných cenách by měla být zhruba šest miliard eur (cca 162 mld. Kč). Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že dvě ze tří smluv mezi vládou a ČEZ o stavbě budou podepsány do konce června. Jde o rámcovou a prováděcí smlouvu. Dodavatelským modelem nového bloku podle něj bude takzvaná stavba na klíč, která zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu.

Musk přepisuje historii

Společnost SpaceX podnikatele a vizionáře Elona Muska poprvé dopravila lidskou posádku k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Na palubě vesmírné lodi Crew Dragon byla dvojice astronautů Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Robert Behnken a Douglas Hurley. Dragon Crew, kterou vynesla na orbitu raketa Falcon 9, odstartovala z floridského Mysu Canaveral v sobotu ve 21:22 středoevropského času. Po 19 hodinách letu se zadokovala u ISS. SpaceX je tak první soukromou společností, která dopravila posádku na oběžnou dráhu kolem Země.

Záznam z letu můžete zhlédnout zde:

VW pořizuje „šťávu“ pro svá elektroauta

Německá automobilka Volkswagen naplňuje plány se majetkově propojit s výrobci baterií pro elektromobily. Stala se největším akcionářem čínského výrobce Guoxuan High-Tech, vlastní v něm 26,5% podíl, píše Reuters. VW chce rovněž koupit polovinu Anhui Jianghuai Automobile Group Holding, což je mateřská firma výrobce elektromobilů JAC Motors.

Kocovina jak po večírku s Lehman Brothers