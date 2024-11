Zisk ČEZu slábne, ale navýšil celoroční výhled; inflace v Česku zrychlila a Amazon spustil outlet aneb souhrn ekonomických událostí 46. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

tak se nám pomalu ale jistě rozjíždí předvánoční mašinérie. Mám pocit, že každý den je pátek a ještě k tomu černý. Bohužel po něm nepřichází sobota a očekávaný víkend, ale zase pátek (černý), který mě vyzývá k tomu si něco koupit, protože levnější už to nebude. V obchodech s potravinami si zabírají stále více prostoru nejrůznější vánoční dobroty (tedy jak pro koho). A v mailu či na internetu na vás každou chvíli vyskočí hláška ve smyslu „tohle bude radost balit pod stromeček.“ Stejně jako každý rok to snad nějak přežijeme a po Novém roce přijde zklidnění (na rok). Nicméně je potřeba si připomenout, že už to je 35 let od roku 1989, kdy jsme opět získali svobodu. Oslavy 17. listopadu budou i letos připomínkou toho, že tehdejší studenti odstartovali boj za svobodu v této zemi a my si ji můžeme naplno užívat. Ostatně bývalý generál a pilot František Fajtl kdysi prohlásil, že „bojovat za svobodu a demokracii se vždy vyplatí.“ Tak si na to v neděli alespoň vzpomeňte…

ČEZ navýšil výhled zisku

Energetická skupina ČEZ vydělala v prvních třech čtvrtletích letošního roku 23,4 mld. Kč, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o 6,4 mld. Kč. K poklesu přispěly zejména nižší zisk z obchodování s komoditami a nižší výnosy z těžby. Provozní zisk společnosti naopak vzrostl na 100 miliard korun. Vedení podniku zároveň navýšilo své očekávání celoročního provozního výsledku EBITDA na 126 až 130 mld. Kč, očištěný čistý zisk pak předpokládá v rozmezí 26 až 30 mld. Kč.

Firma kromě výsledků také oznámila, že prodává svá polská uhelná aktiva investiční společnosti ResInvest Group. Prodej zahrnuje společnosti, které vlastní a provozují dvě černouhelné elektrárny Skawina a Chorzów s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Vypořádání obchodu podléhá schválení polského antimonopolního úřadu.

Po českých dluhopisech se jen zaprášilo

Ministerstvo financí podle plánu prodalo státní dluhopisy za 13,6 mld. Kč. Zájem investorů přesáhl nabídku víc než dvojnásobně, chtěli státní obligace nakoupit za 27,8 mld. Kč. Vyplývá to z údajů ČNB, která aukci zajišťovala. Za první tři čtvrtletí letošního roku stát vydal dluhopisy v nominální hodnotě 254,2 mld. Kč. Na čtvrté čtvrtletí ministerstvo financí plánuje emisi korunových dluhopisů v objemu 75 mld. Kč.

Inflace v Česku v říjnu zrychlila

Spotřebitelské ceny v Česku v říjnu meziročně stouply o 2,8 %, meziroční inflace tak zrychlila ze zářijových 2,6 %, uvedl ČSÚ. Dražší bylo zejména bydlení, z potravin zdražilo zejména máslo a čokoládové výrobky, naopak pohonné hmoty zlevnily. Meziměsíčně byly ceny vyšší o 0,3 %. Analytici podobný vývoj očekávali.

Amazon spustil outlet, jen pro Američany

Americký internetový obchod Amazon spustil ve Spojených státech outlet, kde bude nejdražší zboží stát 20 USD. Uvedl to na svém webu. Podle zpravodajského serveru BBC chce firma konkurovat čínským prodejcům ultralevného zboží Temu a Shein. Služba Haul je dostupná pouze v aplikaci Shopping pro americké zákazníky. Ti se podle firmy mohou těšit na „šíleně nízké ceny“ produktů Haul, u kterých „stojí za to“, aby si na jejich dodání počkali až dva týdny. většina produktů na Haul bude stát méně než 10 USD. Nabídne zde například třídílnou sadu holicích strojků nebo sadu náhrdelníku, náramku a náušnic za necelé tři dolary. Zákazníci budou mít možnost nechat si objednávku v hodnotě 25 USD a více doručit bezplatně s dodáním za jeden až dva týdny.

O elektromobily je zájem

Celosvětový prodej elektromobilů se v říjnu zvýšil meziročně o 35 % na rekordních 1,72 milionu. Přispěl k tomu hlavně vysoký růst v Číně, mírný růst zaznamenala také Evropa. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila výzkumná společnost Rho Motion. Říjnový prodej překonal rekord ze září o 50 000 vozů. Údaje zahrnují plně elektrické vozy a plug-in hybridy, tedy hybridní vozy s možností dobíjení. Za leden až říjen se prodej elektromobilů zvýšil o 24 % na 13,3 milionu. Tučná pokuta od EU pro Metu Evropská komise uložila americké technologické společnosti Meta Platforms pokutu 797,72 mil. eur kvůli zneužití postavení na trhu on-line reklamy. Toho se firma dopustila tím, že svou službu Marketplace propojila se sociální sítí Facebook. Problém podle komise tkví ve skutečnosti, že všichni uživatelé Facebooku mají automaticky přístup k Facebook Marketplace a službě jsou pravidelně vystavováni, ať už o to stojí, nebo ne. Konkurenti služby Facebook Marketplace tak mohou být vyloučeni z trhu.

Čupr vydává dluhopisy za 3 miliardy

Podnikatel Tomáš Čupr prostřednictvím společnosti Rohlik.cz Finance II vydává dluhopisy v objemu tři miliardy korun s možností navýšení až na 4,5 miliardy korun. Dluhopisy jsou splatné na konci roku 2029 a jejich roční výnos činí šest procent. Čupr o tom ve středu informoval v tiskové zprávě. Získaný kapitál skupina podle něj využije na refinancování svých závazků, provozní rezervy a zejména další rozvoj například v podobě široké expanze na zahraničních trzích.

ČBA zhoršila prognózu na příští rok

Česká bankovní asociace (ČBA) letos očekává růst hrubého domácího produktu České republiky o procento, v srpnu jej předpokládala 0,9 %. Výhled na příští rok zhoršila o půl procentního bodu na 2,3 %, a to zejména z důvodu slabšího vývoje v zahraničí, uvedla ve čtvrtek ČBA v nové prognóze. Letošní průměrnou inflaci asociace odhadla na 2,4 %, v létě jí předpokládala 2,3 %.

Bitcoin na cestě ke 100 tisícové hranici

Kryptoměnová party pokračuje. Bitcoin ve středu po 15:00 SEČ bez velkého váhání prolomil další kulatou psychologickou hranici 90 tis. USD. Aktuálně cena jedné digitální mince přesáhla 93 tis. USD, čímž kryptoměna opět posunula svůj předchozí rekord. Podle Tomáše Kacerovského z WOOD & Company trh s bitcoinem stále reaguje na výsledky amerických prezidentských voleb, které signalizují zásadní změnu v přístupu americké vlády ke kryptoměnám.

Německá byrokracie přijde draho

Nadměrná byrokratická zátěž stojí Německo až 146 mld. eur ročně na ušlém výkonu ekonomiky. Vyplývá to ze studie, jejíž výsledky zveřejnil hospodářský institut Ifo. Německá ekonomika je nyní v útlumu, kromě byrokracie podkopávají hospodářskou aktivitu i vysoké ceny energií, slabá poptávka v Číně a problémy automobilového průmyslu v souvislosti s přechodem k elektromobilům.

Na čele české elity ČEZ a EPH

Nejcennějšími firmami pod kontrolou českých vlastníků zůstávají podle hodnocení serveru Seznam Zprávy státem kontrolovaná energetická společnost ČEZ a Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského. Obě s tržní hodnotou přes 400 mld. Kč. Třetí skončila sázková společnost Allwyn, čtvrtý developer CPI a pátá zbrojařská firma Czechoslovak Group. V meziročním porovnání žebříčků s názvem Česká elita letos z první pětky vypadl Agrofert. Seznam Zprávy ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte pořadí sestavily podruhé.

Energie od ČEZu zlevní

Energetická společnost ČEZ od 15. listopadu zlevní fixované ceny plynu a elektřiny. Dodávky energií se závazkem společnost nabídne za cenu o desítky procent nižší oproti začátku letošního roku. Od ledna společnost zlevní i nefixované produkty. Ceny energií se závazkem na dobu určitou ČEZ zlevňuje letos počtvrté, naposledy tak činil v květnu. Od 15. listopadu bude nabízet dodávky plynu na dva roky za 1 150 Kč za megawatthodinu (MWh) s DPH.

Inflace v USA po čase zase stoupla

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v říjnu podle očekávání stouplo o dvě desetiny procentního bodu na 2,6 %. Inflace tak zaznamenala první nárůst za sedm měsíců. V září byla inflace nejníže od února 2021. Meziměsíčně ceny v říjnu vzrostly o 0,2 %. Ceny energií se závazkem na dobu určitou ČEZ zlevňuje letos počtvrté, naposledy tak činil v květnu. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé.

Ekonomická situace nic moc

Ekonomickou situaci ČR hodnotí kladně 20 % Čechů. Jako špatnou ji naopak vnímá 45 % lidí. Zbytek zvolil neutrální odpověď. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Mnohem příznivěji hodnotí Češi životní úroveň své domácnosti. Za dobrou ji označilo 64 % dotázaných. Přestože v případě ekonomické situace země stále výrazně převažují negativní hodnocení nad kladnými, proti začátku roku jejich podíl znatelně klesl. V prvním čtvrtletí hodnotilo ekonomickou situaci špatně dokonce 58 % Čechů. Podobně vysoký podíl negativních odpovědí trval od poloviny roku 2022.

Česko neřeší emise, EK zahájila řízení

Česká republika je jednou ze 13 zemí, kterým Evropská komise (EK) vytýká, že stále ještě do Bruselu neposlaly finální verzi svého národního energeticko-klimatického plánu. Komise proto s Prahou zahájila řízení pro porušení unijního práva, stojí v prohlášení unijní exekutivy. Jeho první fází je zaslání dopisu s příslušným upozorněním. Ministerstvo průmyslu a obchodu k tomu uvedlo, že o dokumentu se dále jedná a cílem je ho schválit co nejdříve.

Nová služba OpenAI

Americká společnost OpenAI připravuje k uvedení na trh nový produkt s prvky umělé inteligence (AI), pro který zatím používá interní kódové označením Operator. Nový nástroj by měl umět ovládat počítač místo uživatele a vykonávat za něj různé úkony, například rezervaci letenek nebo psaní programovacího kódu. S odvoláním na dva zdroje z OpenAI to uvedla agentura Bloomberg. Před nedávnem podobnou funkci představila společnost Anthropic, která ji integrovala do svého modelu Claude 3.5 Sonnet.

Spořka postavila dostupné byty

Společnost Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS) postavila na pražském Proseku projekt s 254 cenově dostupnými nájemními byty, které jsou určeny pro zaměstnance Fakultní nemocnice v Motole a Fakultní nemocnice Bulovka. Praha se v posledních letech potýká s prudkým nárůstem cen bytů a nájmů, vedení města tomu chce čelit vlastní výstavbou. První nájemníci ze zaměstnanců motolské nemocnice se budou moci do domů nedaleko stanice metra C Střížkov nastěhovat na konci letošního roku. Cena nájemného v bytech 1+kk začíná od 11 000 korun, v bytech 2+kk od 15 100 korun.

Beneš dál v čele ČEZ

Energetickou skupinu ČEZ dále povede její dosavadní šéf Daniel Beneš. Dozorčí rada společnosti v pondělí předsedovi představenstva a generálnímu řediteli firmy prodloužila mandát na další čtyřleté období do roku 2029. Současné mu končí na konci příštího roku. Informoval o tom mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Beneš vede ČEZ od roku 2011.

Nejrychleji rostoucí firmou v CEE je Oddin.gg

Vítězem hlavní kategorie žebříčku Deloitte Technology Fast 50 CE nejrychleji rostoucích firem ve středoevropském regionu je letos česká firma Oddin.gg, která vytváří nástroje pro e-sport. Druhé místo obsadila rovněž česká společnost MAGU. Do první padesátky probojovalo 17 českých firem.

Seidlera v ČBA nahradí Šindel

Jaromír Šindel se stane novým hlavním ekonomem ČBA. S bohatou praxí v makroekonomické analýze a prognostice přináší hluboké znalosti ekonomických trendů a predikcí. V nové roli nahradí Jakuba Seidlera, který byl jmenován do bankovní rady ČNB. Jaromír Šindel do ČBA přichází ze Citibank, kde přes 15 let působil jako hlavní ekonom.

KFC otevřel v Praze vlajkovou loď

Největší řetězec restaurací s rychlou obsluhou v Česku KFC při příležitosti 30. výročí na českém trhu otevírá na Václavském náměstí v Praze první vlajkovou restauraci svého druhu v Evropě. Podobné restaurace jsou jen 4 po celém světě, jedna v Singapuru a další tři v USA. Nová pobočka představuje inovativní koncept spojující moderní technologie, příjemné prostředí a výjimečný zákaznický zážitek. Jde o největší restauraci KFC v České republice. Na ploše 766 m2 nabídne až 152 míst k sezení. Unikátem je i nová služba table service, kterou KFC nabízí zatím pouze ve vlajkových lodích. Hosté si mohou objednávat prostřednictvím aplikace či kiosků a obsluha jim jídlo donese pohodlně až ke stolu.

Kartel skupin ČEZ, EPH a Veolia?

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyšetřuje energetické skupiny ČEZ, EPH a Veolia pro podezření z kartelu, uvedl server Seznam Zprávy.cz. Úřad zjišťuje, zda nekoordinovaly nabídky do aukce na výstavbu kogeneračních elektráren, napsal server. Na ÚOHS podle serveru přišel podnět, podle něhož tito konkurenti údajně koordinovali své nabídky předkládané do aukce na provozní podporu kogeneračních elektráren.

I startupy mají asociaci

Nově vzniklá Česká startupová asociace chce zlepšit podmínky pro fungování start-upů v Česku, pomoct jim například snižovat byrokracii, která brání v rozvoji nového podnikání, a odvětví zviditelnit. Hodlá o tom vést dialog s politiky. Na představení asociace to novinářům sdělili její zástupci. Asociaci povede bývalý poslanec za Piráty Martin Jiránek. Mezi její první členy patří některé kapitálové fondy či technologické start-upy. Oddin.gg vytváří ekosystém technologických nástrojů a datových analytik v oblasti e-sportu. MAGU, která skončila druhá, se zabývá vývojem a distribucí rostlinných probiotických nápojů.

EU: Apple nesmí geoblokovat

Evropská komise (EK) společně s národními regulátory zastoupenými v síti pro spotřebitelskou politiku (CPC) vyzvala americkou technologickou společnost Apple, aby na území členských států Evropské unie upustila od zeměpisného blokování svých služeb, takzvané geoblokace. Praxi, která je v EU zakázaná, regulátoři při celoevropském vyšetřování nalezli například u služeb App Store, Apple Music, iTunes Store, Apple Podcasts nebo Apple Arcade.

Švédská Klarna potichu míří na burzu

Švédská platební skupina Klarna v tichosti předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) dokumenty k primární veřejné nabídce akcií (IPO). Podrobnosti k velikosti nabídky či k jejímu ocenění ale v tiskové zprávě zatím neuvedla. Důvěrné podání dokumentů firmě umožňuje zahájit proces nabídky akcií, aniž by ihned zveřejnila citlivé finanční a obchodní informace.

