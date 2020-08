Americké dvojí dno, Bezosův singletrack a konec superhrubé mzdy aneb souhrn událostí 35. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

je před námi poslední prázdninový víkend a pak už naše ratolesti čeká… Co vlastně? No nejspíše školní výuka, ale se spoustou otazníků a zřejmě i komplikací. Covidový strašák je totiž stále přítomný a je jasné, že učení rozhodně nebude probíhat tak, jak jsme byli donedávna zvyklí. Ať už kvůli skoro půlročnímu výpadku ve výuce dětí, tak i kvůli hrozbě dalších možných nevyžádaných pauz. Stát sice nastavil nějaká pravidla, ale – ruku na srdce – asi málokdo čeká, že by vše probíhalo hladce a podle plánů. Tak ať ten školní start i další dny zvládnete co nejlépe (a hlavně ty děti).

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Konečně konec superhrubosti

Vládní ČSSD a ANO se domluvily na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu. Zároveň zůstane sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad zhruba 139.000 korun měsíčně. Koalice se zároveň dohodla, že senioři by měli dostat v prosinci příspěvek 5000 Kč. Podle Národní rozpočtové rady (NRR) nadstandardní zvýšení důchodů a zrušení superhrubé mzdy ohrožují bez úpravy ostatních parametrů střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

To the bottom

Americká ekonomika ve 2. čtvrtletí kvůli dopadům šíření nemoci covid-19 zažila nejhlubší propad v historii. Hrubý domácí produkt se v přepočtu na celý rok podle údajů ministerstva obchodu snížil o 31,7 %. Výsledek je ale nakonec lepší než čekali analytici, kteří předpovídali po prvním odhadu čtvrtletní propad HDP o 32,5 %. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA z minulého týdne opět překročil milionovou hranici. Fed se proto rozhodl přijmout novou, agresivní strategii, která má obnovit plnou zaměstnanost v USA a zvýšit inflaci na zdravější úroveň, uvedl jeho šéf Jerome Powell.

GRAF: Čtvrtletní vývoj HDP Spojených států

Za poslední 3 roky, čtvrtletní údaje v procentech.

Smartwings nechá dluhy spát

Městský soud v Praze vyhověl žádosti leteckých přepravců Smartwings a ČSA ze skupiny Smartwings Group a vyhlásil mimořádné moratorium, tedy odložení splatnosti dluhů, kvůli koronaviru. Umožnil to zákon označovaný jako Lex covid, který poskytuje firmám ochranu před věřiteli v době, kdy se jim kvůli pandemii dramaticky propadly příjmy. Mimořádné moratorium platí na maximálně tři měsíce, lze ho ještě za mimořádných okolností o čtvrt roku prodloužit. Vyplývá to z dokumentů, které soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku. Jako první o tom informoval server Zdopravy.cz. Letadla obou firem budou dál létat.

Novodobý investor: důchodce

Česká vláda schválila návrh zákona, který by lidem nabízel další možnost spoření na stáří v podobě nákupu podílových listů, akcií nebo dluhopisů přes zvláštní účet s daňovým zvýhodněním. Nový produkt v podobě investičního účtu by měl být alternativou k penzijnímu a životnímu pojištění. Návrh dále počítá se zavedením nového typu účastnického fondu v rámci doplňkového penzijního spoření, s tzv. alternativním účastnickým fondem.

Burzovní debut desetiletí

Společnost Ant Group, která je finančně-technologickou divizí čínského internetového prodejce Alibaba a dominantním provozovatelem mobilních plateb v Číně, podala žádost o uvedení svých akcií na burzy v Hongkongu a Šanghaji. Podle zdrojů agentury Reuters se burzovní debut chystá v říjnu. V případě příznivých podmínek na trhu by výnos z prodeje akcií mohl dosáhnout až 30 mld. USD a stát se největší na světě (dosud nejvíc získala loni Saudi Aramco – 29,4 mld. USD, opzn. red.). Tržní hodnota firmy by tak mohla atakovat hranici 200 mld. USD.

Bezos je majetkově dost jinde než kdokoli

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos trhá další rekord. Majetek nejbohatšího člověka planety překročil hodnotu 200 mld. USD. Jeho jmění je dvojnásobné oproti bohatství šéfa automobilky Tesla Elona Muska, který se nedávno probojoval do klubu stamiliardářů a v žebříčku časopisu Forbes obsadil čtvrtou příčku. Druhé místo patří spoluzakladateli softwarového gigantu Microsoft Billu Gatesovi, který má majetek v hodnotě 124 mld. USD. Do elitního klubu stamiliardářů patří ještě Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, který v žebříčku obsadil bronzovou pozici.

Antivirus prodloužen

Vláda na začátku týdne schválila prodloužení programu Antivirus, který pomáhá udržet zaměstnance ve firmách prostřednictvím státních podpor. Program platí od 12. března a měl původně skončit na konci srpna, nyní byl prodloužen do konce října. Má také své kritiky, že uměle udržuje pracovní místa, která po skončení podpory stejně zaniknou.

Wirecard zeštíhluje, personálně i majetkově

Německá finanční společnost Wirecard propustila v Německu 730 lidí, tedy více než polovinu svých zaměstnanců. Uvedl to její insolvenční správce. Firma se zhroutila v důsledku rozsáhlého účetního skandálu. Firma tento týden také podepsala dohodu o prodeji svých aktivit v Brazílii. Na základních podmínkách prodeje některých aktivit se dohodla také v Británii. Vpřed postupuje také prodej aktivit v Severní Americe.

Křetínský navýšil podíl v britské poště

Český miliardář Daniel Křetínský posílil prostřednictvím investičního fondu Vesa Equity svou pozici v britské národní společnosti Royal Mail. Z původních 5 %, která koupil v květnu, svou pozici navýšil až na současných 13 %. Aktuálně je tak největším akcionářem firmy. Křetínský bude podle analytiků chtít docílit redukce nákladů a restrukturalizace společnosti.

Rolls-Royce ve ztrátě

Britský výrobce leteckých motorů Rolls-Royce Holdings v prvním pololetí kvůli koronavirové krizi vykázal provozní ztrátu 1,67 mld. GBP liber po zisku 203 milionů liber před rokem. Firma hodlá prodat svou španělskou divizi ITP Aero a další aktiva, aby tak získala minimálně dvě miliardy liber.

Innogy ztrojnásobila zisk

Společnost innogy v Česku zvýšila loni meziročně tržby o 2,7 % na dvě mld. Kč. Čistý zisk ztrojnásobila na 19,6 mld. Kč. Výsledky jsou ovlivněny především prodejem polovičního podílu ve společnosti Czech Grid Holding, pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

Farmaceutický deal za miliardy

Japonská farmaceutická společnost Takeda Pharmaceutical prodá americké investiční skupině Blackstone Group svou japonskou divizi volně prodejných léků a zdravotních potřeb. Hodnota divize se odhaduje na 242 mld. JPY (50,5 mld. Kč), prodejní cena se určí po započtení dluhu a dalších faktorů, dodal největší japonský výrobce léčiv. Transakce by měla být dokončena do 31. března a schválit ji ještě musí dozorčí orgány.

Prodeje smartphonů propadly

Celosvětový prodej chytrých telefonů konečným uživatelům se ve 2. čtvrtletí kvůli koronavirové krizi meziročně snížil o 20 procent na 295 milionů přístrojů. Jedničkou na trhu byla jihokorejská společnost Samsung, těsně za ní následovala čínská firma Huawei. Uvedla to výzkumná společnost Gartner.

Babišův fond zaostřil na reality

Holding Hartenberg ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO) finančně vstoupil do dvou rezidenčních projektů v Praze. Spolu s developerskou skupinou JRD plánuje do budoucna uvádět na trh zhruba 200 až 300 bytů ročně, uvedl to server Seznam Zprávy. Podle obchodního rejstříku Hartenberg v březnu získal 85 procent ve dvou firmách, které zastřešují stavbu rezidenčního projektu Císařská vinice u parku Ladronka a Rezidence Silurská na Barrandově. Zbylých 15 procent v obou firmách drží developer JRD.

Kellner pustil skandální projet v Moskvě

Skupina PPF Group nejbohatšího Čecha Petra Kellnera opustila skandální projekt obchodního a zábavného střediska Serdce Mitino. Uvedl to ruský list Vedomosti s tím, že jde o jednu z mála transakcí na trhu moskevských komerčních nemovitostí v letošním roce. V projektu figuruje i někdejší brankář sovětské hokejové reprezentace Vladislav Treťjak, známý i českým a slovenským fanouškům, který od radnice získal lukrativní pozemek, určený původně ale sportovní akademii.

Savovovo vydavatelství jde do aukce bez dluhů

Vydavatelství Mladá fronta podnikatele Františka Savova, který se žije v londýnském exilu, se bude v elektronické aukci prodávat očištěné o závazky, které vznikly před vyhlášením konkurzu. Na nového majitele přejdou všechny autorské kontrakty, ochranné známky a celé portfolio titulů. V insolvenčním řízení s vydavatelstvím se s pohledávkami přihlásilo více než 400 věřitelů, kteří žádají přibližně 400 mil. Kč. Pohledávky by měly být hrazené z výnosu elektronické aukce. Vyvolávací cena je 36 mil. Kč.

Češi dluží přes 2,5 bilionu

Celkový dluh obyvatel České republiky evidovaný ke konci prvního pololetí 2020 činil 2,52 bil. Kč, meziročně vzrostl o 143 mld. Kč. Růst zadlužení obyvatel tak nezastavila ani pandemie koronaviru, ani pokles ekonomické aktivity. Za růstem celkového dluhu stojí především úvěry na bydlení. Objem dluhu z těchto úvěrů se meziročně zvýšil o 133 mld.Kč a poprvé překročil dva biliony korun. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

To nejlepší pro všechny?

Ministerstvo obrany může pokračovat v nákupu vrtulníků od firmy Bell z USA za 17 mld. Kč, i když při vyřizování námitek k tendru chybovalo. Antimonopolní úřad zohlednil při rozhodování bezpečnostní zájmy státu. Přesto zadavateli hrozí vzhledem k závažnosti jednání a hodnotě zakázky citelná pokuta. Rozhodnutí není pravomocné, může být proti němu podán rozklad.

Abeho odcházení

Japonský premiér Šinzó Abe, který je v úřadu nepřetržitě od roku 2012, oznámil svoji rezignaci. Z úřadu odchází ze zdravotních důvodů. Pětašedesátiletý premiér už delší dobu trpí ulcerózní kolitidou, což je chronická nemoc trávicího traktu, která si v posledních týdnech vyžádala jeho opětovnou hospitalizaci. Liberálně demokratická strana tak bude muset vybrat nového premiéra, který se svolením parlamentu povede vládu do nových voleb v září příštího roku.

Vrací se Boeingu křídla?

Po USA a Kanadě plánuje testy Boeingu 737 MAX v září také EU. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) oznámila, že v týdnu od 7. září zahájí v kanadském městě Vancouver zkušební lety dopravního letadla Boeing 737 MAX. Tento stroj byl až do loňska nejprodávanějším dopravním letadlem Boeingu, po dvou tragických nehodách z let 2018 a 2019 ale nesmí do vzduchu. Boeing pak začal usilovat o novou certifikaci stroje.

Tradiční Davos bez sněhu

Světové ekonomické fórum se kvůli koronaviru rozhodlo odložit své 51. zasedání ve švýcarském Davosu, kterého se každoročně účastní špičky světové politiky, podnikatelé, ekonomové i aktivisté. Namísto tradičního termínu v lednu by se tak zasedání mělo uskutečnit až začátkem příštího léta.

Akcie eMan na STARTu

O akcie softwarové společnosti eMan je na trhu START pražské burzy zájem. Investoři podali od 17. srpna objednávky na 83 % cenných papírů z celé emise. Firma, která hodlá nabídnout až 47% podíl, tedy až 914 000 akcií, o tom informovala v tiskové zprávě. Cena se pohybuje v rozmezí 51 až 56 korun za akcii, přičemž úpis akcií končí 31. srpna ve 12.00. Minimální investice činí 25 000 Kč.

