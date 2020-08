Západ nemá šanci. Budoucnost nakupování a maloobchodu je „souzená“ Asii

Po většinu 20. století byly Spojené státy tahounem maloobchodu. Z malých zaprášených obchůdků se vyvinuly v nablýskané obchody, které postupně zaplavily města. Posléze přišly obchodní domy, které se objevily na každém předměstí a dalším krokem evoluce byly „obří krychle“ plné obchodů nacházející zbylá místa v dalších koutech země.

Až přišla na přelomu milénia e-commerce, která zcela změnila odvětví po celém světě, včetně Ameriky. I tak ale zatím zůstávají americké řetězce věrné budování a rozvoji sítě kamenných obchodů.

A to i přes to, že jeden z největších internetových obchodů, Amazon, vznikl v Americe.

E-nakupování v Asii

Oproti tomu v asijsko-pacifickém regionu – od Indie až po Japonsko, Indonésii a Austrálii – znamenal nástup internetového nakupování pro e-shopy obrovskou, a hlavně využitou příležitost, upozorňuje server Quartz.

„V Číně a dalších zemích maloobchod přeskočil budovatelskou fázi, kterou si kdysi prošla Evropa i Amerika,“ popisuje studie konzultační firmy Bain & Company. I díky tomu se Asie a spol. staly globálním lídrem v inovacích odvětví.

I když studie vidí určitý potenciál nadále v kamenných obchodech, dodává, že dominantní budou do budoucna on-line prodeje. „Představte si nakupování ve světě, kde neexistuje hotovost a nákupy se odehrávají jen na displejích telefonů,“ predikuje Melanie Sandersová, jedna z autorek studie z pobočky Bain & Company v Melbourne.

„Kamenné obchody i nadále existují, ale většinou jen jako showroomy pro náročnější nákupy nebo jako sklady zboží okamžité spotřeby. Umělá inteligence nastavuje cenotvorbu a počet vývojářů vysoce převyšuje počty skutečných prodavačů.“

Koronapomoc

Ačkoli studie dochází k určitým teoretickým závěrům a predikcím, současná pandemie covidu-19, která výrazně posílila on-line prodeje, se stala katalyzátorem urychlení změn v obchodování.

Obchodníci v Asii a Pacifiku soustředili většinu investic místo do kamenných obchodů do posílení on-line prodejů. I díky tomu se z regionu stalo centrum růstu maloobchodu. Analytici Bain & Co. odhadují, že v současnosti na tento region připadá 75 procent růstu světového maloobchodu.

I při tomto tempu se ale domnívají, že celková plocha kamenných obchodů zde nedosáhne rozměrů amerického trhu. Hlavním motorem růstu prodejů jsou totiž jednoznačně on-line prodeje.

TABULKA: Srovnání velikosti kamenných obchodů ve vybraných regionech

Jde o počet metrů na obyvatele za rok 2019, druhý sloupec uvádí tempo růstu ploch kamenných obchodů do roku 2024.

Zdroj: Bain & Company, Euromonitor

On-line prodeje rostou

Od roku 2014 do roku 2019 byl růst on-line prodejů v asijsko-pacifickém regionu téměř dvojnásobný oproti zbytku světa. V loňském roce již na e-commerce připadalo 19 procent prodejů v Asii-Pacifiku (za pět let vzrostl tento podíl z devíti procent na 19), ve zbytku světa to bylo jen 11 procent (ze šesti procent).

Vývoj obratů v české e-commerce Zdroj dat: APEK a Heuréka

Ostatně své o tom víme i v Česku, podle údajů společnosti Shoptet jen za letošní první pololetí se obrat české e-commerce zvýšil o 31 procent na 83 miliard korun.

Podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) by za celý rok mohl obrat atakovat 200miliardovou hranici, i když střízlivější odhady hovoří o 190 miliardách korun (vývoj obratů vidíte v grafu vpravo).

Smartphony jedou

Trendu v Asii navíc napomáhá i to, že čím dál více on-line nákupů probíhá prostřednictvím chytrých telefonů.

Aplikace jako čínský WeChat, jihokorejský KakaoTalk nebo indický Paytm, které na jednom místě kombinují funkce sociálních sítí s bankovnictvím a nakupováním, jsou zde naprosto běžné a jejich uživatelů přibývá.

Výzkumná společnost Forrester loni odhadovala, že v roce 2023 se již 81 procent nákupů v Asii odehraje prostřednictvím telefonu. Celkový obrat on-line nákupů by dle odhadů měl v roce 2023 dosáhnout 2,5 bilionu dolarů, z toho dva biliony by měly připadnout jen na Čínu, respektive i na smartphony. Ještě v roce 2018 celkový objem činil zhruba 1,3 bilionu dolarů.

Pro srovnání, tatáž instituce predikuje USA, že to bude jen o něco více než polovina – 43 procent. Velký rozmach on-line nákupů čeká podle Forresteru také Indii, ačkoli objem e-commerce tam v roce 2023 dosáhne „jen“ 85 miliard dolarů, ovšem každoroční tempo růstu by se mělo pohybovat kolem 25 procent.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Je libo kvantové legíny nebo víno? Velký technologický třesk již odstartovali Číňané v marketingu

Koupit, vrátit, koupit, vrátit. E-shopy s oblečením mají problém

Fintech v roce 2020? Nezbytnost pro e-commerce, banky i technologické giganty

Sociální nakupování

Další hybnou silou nákupů se stává takzvané sociální nakupování. Jde o jeden z typů e-commerce, který využívá sdílení zkušeností ostatních nakupujících a zákazníků prostřednictvím sociálních internetových sítí. Vychází z toho, že nejlepší reklamou je osobní doporučení. V Číně se z něj stal přímo fenomén. Značek, které tento marketingový a zároveň prodejní nástroj využívají, přibývá – také zejména v Asii.

Jedním z příkladů je čínský influencer Li Jiaqi, který „nakopl“ prodeje rtěnek streamováním přes aplikace Taobao, za níž stojí internetový prodejce Alibaba, a Douyin, což je čínská verze známé aplikace TikTok.

Podle odhadů analytiků Bain & Co. objem nákupů, které se uskuteční prostřednictvím živého streamu, v příštích čtyřech letech vzroste o 35 procent.

E-shopům vládne Čína

Dominanci asijsko-pacifického regionu ostatně potvrzují i globální statistiky. Čína se v letošním roce stala největším maloobchodním trhem světa, což je logické, neboť je tahounem mnoha inovací v segmentu.

Podle společnosti eMarketer celkový obrat maloobchodních prodejů v Číně dosáhne 5,1 bilionu dolarů, zatímco v USA to bude jen 4,9 bilionu dolarů. Podle analytiků to bude důsledkem i toho, že pandemie koronaviru daleko více zasáhla spotřební chování Američanů než Číňanů.

Inovační chuť a rozvoj maloobchodu čeká i další ekonomiky v regionu. „Jižní Korea, Singapur, Japonsko nebo Austrálie jsou v těsném závěsu, stejně jako další země – Indie, Vietnam nebo Indonésie mohutně investují,“ uzavřela analytička Melanie Sandersová z Bain.