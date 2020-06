Záchrana Smartwings nepřichází, rozpočtová sekera dál bobtná aneb souhrn událostí 23. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

hranice států se po vynucené koronavirové přestávce opět otevírají a spolu s tím se do hry vrací možnost vycestovat na dovolenou do ciziny. V době všeobecné nejistoty již řada lidí své plány na letní dovolenou v zahraničí pozměnila, mnozí ji zrušili úplně. České cestovky jim za to vydaly vouchery, díky nimž mohou částku na již zaplacenou dovolenou využít v budoucnu. To se nelíbí Bruselu, který vyhrožuje Česku sankcemi. Otázkou je, co bude dělat Evropská komise s aerolinkami Ryanair, které údajně klientům snažícím se o vrácení peněz prostřednictvím rušení bankovních transakcí vzkázaly, že už s touto společností nepoletí. Každopádně šťastné letní plánování.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Sekera až půl bilionu

Schodek státního rozpočtu se letos může přiblížit 500 miliardám korun, připustila to ministryně financí Alena Schillerová. Nevyloučila, že kvůli narůstajícím výdajům na zmírnění dopadů koronavirové pandemie požádá sněmovnu o další zvýšení deficitu. Naposledy poslanci souhlasili s úpravou schodku na 300 miliard koncem dubna. Vyšší rozpočtová salda budou i v dalších letech. Ke schodku 40 miliard, který byl původně naplánován pro letošní rok, se zřejmě nedostaneme ani v příštích sedmi letech. “To je jednoduše nereálné,” řekla v neděli v pořadu Partie na TV Prima Schillerová.

Smartwings chtějí pomoc od státu

Letecká skupina Smartwings požádá stát o půjčku nebo garanci ve výši 900 milionů korun. Další zhruba miliardu korun by do firmy měli vložit její akcionáři. Uvedl to server Lidovky.cz. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nepodporuje státní záruku pro leteckou skupinu Smartwings. Řekla to v nedělní debatě na televizi Prima. Údajně nezaznamenala, že by se nyní o nějaké konkrétní podpoře jednalo. Dopravce názor ministryně překvapil.

Příznivá revize

Česká ekonomika klesla podle zpřesněného odhadu ČSÚ v prvním čtvrtletí meziročně o dvě procenta a mezičtvrtletně o 3,3 %. První odhady z poloviny května přitom hovořily o meziročním snížení o 2,2 % a mezičtvrtletním o 3,6 %. Navzdory revizi ale stále jde o největší pokles české ekonomiky od začátku roku 2010.

Avast mezi burzovní elitou

Do prestižního indexu londýnské burzy FTSE 100 přibyl se třemi dalšími firmami český vývojář antivirových programů Avast. Čtvrtletní aktualizaci složení indexu po ukončení obchodování oznámil jeho provozovatel FTSE Russell. Avast je první českou firmou v indexu FTSE 100 a je to vůbec poprvé, co v něm figuruje společnost se sídlem v jednom z bývalých evropských satelitů Sovětského svazu. Většina společností v indexu má sídlo v Británii nebo Irsku. Změny v indexu nabudou účinnosti k 22. červnu.

Zlato šplhá k rekordu

Cena zlata v době koronavirové krize prudce roste. Jedna trojská unce zlata se koncem května prodávala za více než 1 700 USD. Část investorů se snaží peníze ukrýt do pověstného bezpečného přístavu, část jich spekuluje na to, že masivní stimulační balíky vlád a centrálních bank vystřelí výše inflaci, a zlato coby uchovatel hodnoty tak dále poroste.

Lidí bez práce přibývá

Nezaměstnanost v květnu vzrostla na 3,6 % z dubnových 3,4 procenta. V Česku bylo na konci května bez práce asi 266 tisíc lidí. “Nezaměstnanost v České republice neroste tak skokově, jsou to stále slušná čísla, máme stále jednu z nejlepších zaměstnaností v Evropě,” komentovala čísla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Zaměstnavatelé podle ní nepropouštějí tolik, kolik se očekávalo, díky státní pomoci.

Mzdy v průměru (zatím) dál rostou

Průměrná mzda v Česku v letošním 1. čtvrtletí meziročně vzrostla o 5 % na 34 077 Kč. Zaměstnanci tak dostávali v hrubém průměrně o 1 610 korun více než před rokem. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o 1,4 %, což je nejméně od konce roku 2013, informoval ČSÚ. Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

GRAF: Vývoj průměrné mzdy v Česku

Vývoj celoročních hodnot a hodnot za I. čtvrtletí od roku 2006 do roku 2020, v Kč.

Zdroj dat: ČSÚ

Kellnerova PPF loni vydělala přes miliardu eur

Čistý zisk skupiny PPF loni vzrostl o 16 % na 26,7 mld. Kč (asi jednu miliardu eur). O rok dříve firma vydělala 23,1 mld. Kč (865 milionů eur). Celková aktiva skupiny, kterou ovládá nejbohatší Čech Petr Kellner, se loni zvýšila o osm procent na 1,3 bilionu Kč (48,6 miliardy eur).

Miliardáři bohatnou i v krizi

Hodnota majetku amerických miliardářů, včetně šéfa firmy Amazon Jeffa Bezose a Facebooku Marka Zuckerberga, stoupla od vypuknutí pandemie nemoci COVID-19 v USA o více než 19 %, tedy o půl bilionu dolarů. Napsala agentura Reuters s odvoláním na zprávu Institutu pro politická studia. Za 11 týdnů od 18. března, kdy začalo být ve Spojených státech zaváděno omezení pohybu, se hodnota majetku nejbohatších Američanů zvýšila o více než 565 mld. USD.Za stejnou dobu 42,6 milionu Američanů požádalo o podporu v nezaměstnanosti. “Tyto statistiky nám připomínají, že jsme více ekonomicky a rasově rozděleni než kdykoliv jindy za několik desetiletí,” uvedl spoluautor zprávy Chuck Collins.

I anonymní režim pod dohledem?

Americká internetová společnost Google čelí v USA žalobě, která ji obviňuje, že nelegálně proniká do soukromí milionů uživatelů. Žaloba žádá odškodné nejméně pět miliard dolarů, protože divize firmy Alphabet tajně shromažďuje informace o tom, kde a co si lidé prohlížejí na internetu, přestože používají anonymní režim. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na žalobu podanou u federálního soudu v kalifornském San José.

Evropská pomoc ještě vyšší

Evropská centrální banka (ECB) se rozhodla rozšířit program nákupu dluhopisů spuštěný kvůli koronavirové krizi o 600 mld. eur na 1,35 bil. eur (asi 36 bil. Kč). Banka se prostřednictvím uvolněné měnové politiky snaží podpořit ekonomiku eurozóny, která se potýká s negativními dopady šíření koronaviru. V rámci svého nouzového programu hodlá ECB nakupovat dluhopisy minimálně do konce června příštího roku. Svou základní úrokovou sazbu ponechala na rekordním minimu nula procent.

Nové jádro z Dukovan v běhu

Dceřiná firma ČEZ s názvem Elektrárna Dukovany II (EDU II) začala naplno fungovat. Do společnosti, která vznikla už v roce 2015, přešla naprostá většina zaměstnanců, kteří v mateřském podniku připravují stavbu nových jaderných bloků. Uvedl to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden oznámil, že český stát poskytne energetické společnosti na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny půjčku.

Ropa sílí

Cena ropy Brent poprvé od března překonala hranici 40 dolarů za barel. Za růstem stojí zvýšená poptávka, pokles zásob v USA a předpoklad, že země OPEC+ budou udržovat nízkou produkci.

