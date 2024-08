Windfall tax nekončí, čínská odveta za cla na auta míří na mléko a Max Banka se sloučí s Creditas aneb souhrn ekonomických událostí 34. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

s končícím létem se stále častěji objevují zprávy o přípravách rozpočtu (který bude opět schodkový). Pochopitelně, že požadavky jednotlivých resortů překračují možnosti státní kasy pod dozorem ministerstva financí. Zároveň se hledají možnosti, kde nějakou tu kačku (spíše tedy miliardu) najít. Zůstává tak daň z neočekávaných zisků energetických firem a velkých bank i na příští rok. To rozhodně neudělalo radost zejména akcionářům společnosti ČEZ, která na windfall tax odvedla dosud drtivě nejvíce. Vláda navíc víceméně rok před parlamentními volbami nemá šanci najít žádné spásné řešení, jak vylepšit příjmovou stranu rozpočtu. Podřezávala by si tím pod sebou větev voličské přízně, která je už poměrně dost chabá, jak zatím naznačují pravidelné průzkumy. Ale inspirovat by se dalo třeba Keňou, kde městský úřad v Nairobi uvažuje o poplatku za kočky…

Windfall tax bude platit i v příštím roce

Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo první obrysy návrhu rozpočtu na příští rok. Deficit resort plánuje na 231 mld. Kč (2,1 % HDP). Návrh zahrnuje očekávané příjmy z mimořádných daní. Ministr financí uvedl, že není prostor pro jejich zrušení, protože mimořádné výdaje spojené s energetickou krizí jsou zatím vyšší než mimořádné daňové příjmy.

Lukačovič uvažuje o burze pro Seznam

Jediný majitel a zakladatel internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič zvažuje uvedení akcií firmy na burzu. Zmínil se o tom na on-line placené platformě Patreon s tím, že „je to něco, co mu leží v hlavě“. Mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová článek na Patreonu označila za průzkum terénu. „Mé úvahy o IPO Seznamu, které z racionálního hlediska nedává žádný smysl, mohou spadat do stejné kategorie. Vypadá to jako blbost, bolí to, možná budu muset i trochu bojovat, abych to prosadil, ale nakonec to dopadne dobře,“ uvedl Lukačovič. Zmínil také, že pokud by se IPO Seznamu povedlo, byla by firma v daném segmentu sama.

Max banka se sloučí s Creditas

Max banka, která dříve působila pod názvem Expobank CZ, se 1. října plně sloučí s Bankou Creditas, která ji koupila v závěru roku 2022. Klienti Max banky přejdou pod Banku Creditas, společnost Max banka a.s. zanikne. Fúzi obou bank schválila Česká národní banka (ČNB). Klientům Max banky zůstanou po fúzi stejná čísla účtů, změní se kód banky. Původní kód Max banky 4000 bude možné používat současně s kódem Banky Creditas 2250 ještě půl roku, poté bude platit pouze nový kód, upozornila Banka Creditas.

Majitelé Kofoly zakládají rodinnou nadaci

Zakladatelé Kofoly ČeskoSlovensko se rozhodli pro dlouhodobě osvědčený krok – vytvoření nadace ke správě rodinného majetku a zajištění generačního nástupnictví. „Úvahami o možných způsobech zachování firmy do budoucna se s přestávkami zabýváme už od roku 2016, tedy od doby krátce poté, co nás opustil táta. Jeho přáním bylo, aby Kofola zůstala rodinnou firmou a naše rodiny si uchovaly kontrolu nad akciemi společnosti,“ vysvětluje Jannis Samaras, jeden ze zakladatelů firmy.

Obchodní válka EU s Čínou na obzoru

Čína zahájila antisubvenční vyšetřování dovozu mléčných výrobků z EU, oznámilo čínské ministerstvo obchodu. Peking prověří 20 dotačních programů z celé EU, speciálně se ale zaměří na osm zemí, a to na Českou republiku, Rakousko, Belgii, Chorvatsko, Finsko, Itálii, Irsko a Rumunsko, uvedla agentura Reuters. Vyšetřování se zaměří na různé druhy sýrů, mléka, smetany a dalších. Krok Pekingu zřejmě souvisí se sporem o cla na dovoz čínských elektromobilů do EU. Zdaleka největším vývozcem mléčných výrobků z EU do Číny je z uvedených zemí Irsko.

Stát zhoršil výhled růstu HDP

Ministerstvo financí zhoršilo výhled vývoje ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle něj vzroste o 1,1 %, zatímco v dubnu očekávalo růst 1,4 %. Zhoršení výhledu je dáno revizí dat o HDP z minulých let, kterou v červnu provedl ČSÚ. Letos HDP mezičtvrtletně vzrostl v prvním kvartálu o 0,2 % a v druhém o 0,3 %. Ministerstvo předpokládá, že růstová dynamika bude v dalších čtvrtletích ještě zesilovat.

Schodek bude nižší

Rozpočtový schodek v příštím roce bude nejvýše 231 mld. Kč po letošních plánovaných 252 mld. Kč. Novinářům to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), podle kterého maximální deficit stanovuje zákon na základě ekonomického výkonu země. Rozpočtová strategie z dubna předpokládala pro příští rok deficit 235 mld. Kč. Stanjura zároveň uvedl, že by uvítal i nižší schodek. V koalici ale na výraznějším snížení deficitu podle ministra nepanuje shoda, proto předpokládá přibližné naplnění maximálního limitu.

Češi do fondů sypou peníze

Celkový objem majetku svěřeného správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosahoval podle AKAT ke konci června 2,896 bil. Kč, a narostl tak během druhého čtvrtletí o 431 mld. Kč neboli o 17,5 % z 2,465 bil. Kč ke konci března. Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosahovaly ke konci června 1,064 bil. Kč.

Inflace v EU stoupla

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v červenci zrychlil na 2,8 % z červnového tempa 2,6 %. V úterní zprávě to uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Eurostat rovněž potvrdil svůj rychlý odhad z konce minulého měsíce, podle kterého meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v červenci zrychlil na 2,6 % z červnového tempa 2,5 %. Inflace v zemích používajících euro tak stále zůstává nad 2% cílem Evropské centrální banky.

Ford brzdí „elektroplány“

Americká automobilka Ford Motor odkládá zahájení výroby nové generace dodávkových vozů s plně elektrickým pohonem v továrně, kterou nyní staví ve státě Tennessee. Ruší rovněž plány na výrobu elektrického sportovně-užitkového vozu (SUV) s třemi řadami sedadel. Automobilka rovněž uvedla, že sníží podíl kapitálových výdajů na vozy s plně elektrickým pohonem na svých celkových kapitálových výdajích na 30 % ze současných 40 %. Ohlášené kroky jsou součástí nových opatření, která mají firmě zajistit ziskovost a růst v oblasti elektromobilů.

Kupní síla se v Evropě vyrovnává

Kupní síla států východní a jižní Evropy rychle roste a postupně se srovnává se západem a severem kontinentu. Výrazné ale zůstávají rozdíly mezi jednotlivými regiony uvnitř států. Vyplývá to z analýzy společnosti NIQ, která se zabývá průzkumem trhu. Největší kupní sílu měli loni podobně jako v předchozím roce Lucemburčané, u nichž dosáhla 40 931 eur, a Dánové, kde činila 32 490 eur. Poslední místo patří Ukrajině, kde se teď válčí a kde kupní síla činila 2 478 eur. Byla tak na 14 % evropského průměru.

Česko jako magnet pro ruské firmy?

V červenci působilo v zemích EU zhruba 45 000 firem, ve kterých měli více než 40procentní podíl přímo či nepřímo ruské společnosti nebo lidé s dvojím občanstvím. Z toho 12 400 jich bylo zaregistrováno v České republice, což je nejvíce ze všech zemí sedmadvacítky. Následuje Bulharsko s 9 500, Německo s 4 200, Lotyšsko s 3 300 a Itálie s 2 500 takovými podniky. S odkazem na údaje ratingové agentury Moody’s to napsal server polského deníku Rzeczpospolita.

Obří diamantový nález

Kanadská společnost Lucara Diamond objevila ve svém dole Karowe v Botswaně diamant o hmotnosti 2 492 karátů. Je to zřejmě druhý nejtěžší diamant, který byl dosud objeven, informují tiskové agentury. Prvenství patří kamenu Cullinan, který byl nalezen v sousední Jihoafrické republice v roce 1905. Měl hmotnost 3 106 karátů a byl rozřezán na několik menších kamenů, které se staly součástí britských korunovačních klenotů.

Apple ustupuje regulačnímu tlaku v EU

Americká společnost Apple změní způsob, jakým si uživatelé v Evropské unii vybírají možnosti prohlížeče. Apple uvedl, že přidá i zvláštní sekci, kde si uživatelé budou moci změnit výchozí aplikace, a také více aplikací ze systému odstranit. Informovala o tom agentura Reuters. Výrobce iPhonů se dostal pod tlak regulačních úřadů, které požadovaly, aby provedl změny. V EU vstoupil na začátku března v platnost rozsáhlé nařízení o digitálních trzích (DMA), podle kterého má uživatel dostat možnost zvolit si svůj preferovaný webový prohlížeč hned při prvním spuštění prohlížeče Safari, který je nastaven automaticky.

Bernard slaví úspěch s černým pivem

Černý ležák Bernard je nejlepší na světě. Vyhrál svoji kategorii World´s best dark lager v jedné z nejprestižnějších světových degustačních soutěží World Beer Awards 2024 v Londýně. Piva Bernard na soutěži získala ještě další dvě zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Vodafone rozjíždí lov na nové klienty

Startuje nová kampaň Vodafonu, který své služby nyní nabízí k vyzkoušení a bez závazků za mimořádně výhodných podmínek. Třeba zcela neomezený mobilní tarif Premium 5G jen za 299 korun měsíčně, k tomu zdarma službu Vodafone TV+, nabídka platí na první tři měsíce. I pevný internet do domácnosti, včetně rychlosti 1 Gb/s, lze získat za 299 korun měsíčně, a to na první půlrok. Ke každé rychlosti internetu až po 1 Gb/s je opět i Vodafone TV+, včetně služby prima+ PREMIUM, na tři měsíce zdarma. Se začátkem školního roku Vodafone myslí i na studenty.

Jsme finančně zdravější?

Česko si v pilíři Finančního zdraví Indexu prosperity meziročně polepšilo z 12. místa na 9. Za tímto na první pohled pozitivním výsledkem ale nestojí výrazný posun v Česku, v mnoha sledovaných indikátorech jsme totiž byli spíše stabilní. Pozitivní posun Česka zapříčinil především propad v zemích, které byly ještě v loňském roce před námi. Nejvíce je tento fenomén v Česku vidět u indikátoru úspor, které ve srovnání s příjmy zůstávají meziročně takřka totožné, ale v unijním srovnání nás posouvají z 12. příčky na 7. místo. V některých indikátorech jsme se navíc vyloženě zhoršili, což je případ například sociální a materiální deprivace nebo finanční rezervy nízkopříjmových domácností. Celkově se tak situace ČR výrazně nezlepšila, ale v rámci srovnávání těžíme z propadu zbylých států.

A ještě stále dobíhají firemní výsledky:

Spíše potěšily: Estée Lauder; Photon Energy; Anfogasta; Medtronic; Lowe’s; Macy’s; TJX Companies; Target; Analog Devices; Xiaomi; PKO; Peloton Interactive; ERA Pardubice; Excalibur Army;

Spíše zklamaly: Advance Auto Parts.